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LG Pra.L Dermathera HIFU 美容儀及機頭套裝
*徽章獲證
-Powder Room: 基於網上美容資訊平台 Powder Room 體驗團隊 30 名成員的主觀產品評估後發布，其中產品由 LG Electronics 提供 (2023 年)。
-2023 年韓國品牌大獎鼓勵獎。
-以上徽章於韓國頒發。
Dermathera 輕鬆家庭皮膚護理
改善皮膚下垂
精準能量傳輸
紫外線消毒
人體工學設計
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LG Pra.L Dermathera HIFU 美容儀機頭 BARQ1
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LG Pra.L Dermathera HIFU 美容儀 BLQ1
所有規格
總結
Dimension (mm)
所有規格
電池
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電池規格
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Li-ion 3,000 mAh (3.7 V)
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電池使用時間
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4
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充電時間 (小時)
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4
顯示
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尺寸 (吋)
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1.3
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種類
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OLED (MONO)
功效
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臨床測試條件
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與Lavida舒緩護理凝膠一起使用/ 使用設備前後的改善率/ 2022.6.22~8.12 / 25 名成年女性 (12 名敏感皮膚，13 名非敏感皮膚) 每周使用一次，連續使用 4 周 / P&K皮膚臨床研發中心
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臨床測試結果
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皮膚緊緻效果: 額頭 29.8%、臉頰 10.2% 及 下顎 34.8%。皮膚下垂改善效果: 頸部 15.4%、臉部線條(皮膚緊緻) 7.6% 及 臉部角度 3.8%。
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備註
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本裝置為護膚裝置，並非醫療裝置。
功能
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射頻盒使用時間
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每次 300 發 / 共 30,000 發 (每發 15 點)
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主要功能
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HIFU
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模式運作時間
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5 級
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使用目的
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臉部輪廓護理美容儀
一般規格
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型號名稱
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BLQ1
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額定電壓
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5V, 2A
安全規格
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材質
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機頭: 醫療級 SUS316L 材料，PI 膜材料；接觸皮膚的外觀材料通過 SGS 過敏測試。
基本規格
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顏色
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白色
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底座尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
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50.8 X 56.2 X 235.7
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尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
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36 X 40 X 200
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機身重量 (g)
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280
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機頭尺寸 (mm)
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39.5 X 15.8
UV 功能
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運作時間 (秒)
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158
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UV 功能
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支援