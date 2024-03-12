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LG Pra.L Dermathera HIFU 美容儀及機頭套裝

功能

圖庫

規格

評論

支援

LG Pra.L Dermathera HIFU 美容儀及機頭套裝

BLQ1.CHKPTO4

LG Pra.L Dermathera HIFU 美容儀及機頭套裝

(0)
Front view
此套裝中的產品數量: 2
正面画像

BARQ1

LG Pra.L Dermathera HIFU 美容儀機頭 BARQ1
LG Pra.L Dermathera HIFU 美容儀 BLQ1 的角度視圖

BLQ1

LG Pra.L Dermathera HIFU 美容儀 BLQ1

Dermathera 產品的圖片。

*徽章獲證

-Powder Room: 基於網上美容資訊平台 Powder Room 體驗團隊 30 名成員的主觀產品評估後發布，其中產品由 LG Electronics 提供 (2023 年)。

-2023 年韓國品牌大獎鼓勵獎。

-以上徽章於韓國頒發。

Dermathera 輕鬆家庭皮膚護理

顯示產品正面的圖像。

改善皮膚下垂

顯示產品側面的圖像。

精準能量傳輸

顯示底座上的產品圖像。

紫外線消毒

產品使用的圖像。

人體工學設計

列印

所有規格

總結

列印

Dimension (mm)

所有規格

電池

電池規格

Li-ion 3,000 mAh (3.7 V)

電池使用時間

4

充電時間 (小時)

4

顯示

尺寸 (吋)

1.3

種類

OLED (MONO)

功效

臨床測試條件

與Lavida舒緩護理凝膠一起使用/ 使用設備前後的改善率/ 2022.6.22~8.12 / 25 名成年女性 (12 名敏感皮膚，13 名非敏感皮膚) 每周使用一次，連續使用 4 周 / P&K皮膚臨床研發中心

臨床測試結果

皮膚緊緻效果: 額頭 29.8%、臉頰 10.2% 及 下顎 34.8%。皮膚下垂改善效果: 頸部 15.4%、臉部線條(皮膚緊緻) 7.6% 及 臉部角度 3.8%。

備註

本裝置為護膚裝置，並非醫療裝置。

功能

射頻盒使用時間

每次 300 發 / 共 30,000 發 (每發 15 點)

主要功能

HIFU

模式運作時間

5 級

使用目的

臉部輪廓護理美容儀

一般規格

型號名稱

BLQ1

額定電壓

5V, 2A

安全規格

材質

機頭: 醫療級 SUS316L 材料，PI 膜材料；接觸皮膚的外觀材料通過 SGS 過敏測試。

基本規格

顏色

白色

底座尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

50.8 X 56.2 X 235.7

尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

36 X 40 X 200

機身重量 (g)

280

機頭尺寸 (mm)

39.5 X 15.8

UV 功能

運作時間 (秒)

158

UV 功能

支援

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