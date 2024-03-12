免責聲明

1) 快速傳送，快速見效

-Skin Booster 強化模式，6 個步驟，使用 3 分鐘

-人體應用測試結果：CNP DERMA+ANSWER 黑斑亮白安瓶 + TOXNFILL 玻尿酸強化安瓶同時使用 / Skin Booster + 護膚品 vs. 以手塗護膚品的對照組，肌膚保濕、緊緻度、膚色、肌膚光澤、毛孔、肌膚舒緩的比較測試 / 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 4 月 1 日 / 23 位成年女性（其中 10 位為敏感性肌膚），每週使用 2 次，共使用 4 週 / P&K Skin 臨床研究中心

-根據個人肌膚特性配搭使用的護膚品，可能會有所不同。

-本裝置為肌膚護理裝置，非醫療裝置，除與產品功能相關的美容效果外，不提供任何醫療功效或作用。

2) 達到健康

-人體應用測試結果：CNP DERMA+ANSWER 黑斑亮白安瓶 + TOXNFILL 玻尿酸強化安瓶同時使用 / Skin Booster + 護膚品 vs. 以手塗護膚品的對照組，肌膚保濕、緊緻度、膚色、肌膚光澤、毛孔、肌膚舒緩的比較測試 / 2024 年 2月 26 日至 2024 年 4 月 1 日 / 23 位成年女性（其中 10 位為敏感性肌膚），每週使用兩次，共使用 4 週 / P&K Skin 臨床研究中心

-以上結果以使用 A 後 72 小時內、2 週內及 4 週後的即時改善度 (%) 表示，並與以手護理對照組作比較。

-本裝置為肌膚護理裝置，非醫療裝置，除與產品功能相關的美容效果外，不提供任何醫療功效或作用。

3) 更好的吸收能力

-使用 Skin Booster 強化模式第 6 級 3 分鐘

-人體應用測試結果：使用 TOXNFILL 玻尿酸強化安瓶 / 兩個對照組的比較，Skin Booster 導入儀 + 護膚品 vs. 以手塗護膚品

待安瓶吸收並等待 30 分鐘後，使用 Raman 微鏡測量安瓶的吸收程度、吸收量、吸收深度和吸收速度，與以手塗護膚品對照組相比的改善度以 (%) 表示。

-2024 年 2 月 5 日至 2 月 16 日 / 20 位成年女性（包括 10 位敏感性皮膚）/ P&K 皮膚臨床研究中心

-測試結果摘錄自測試效能報告，以便消費者瞭解。

-根據個人皮膚特性和一起使用的護膚品，差異可能會有所不同。

4) 潤澤上妝

-Skin Booster 強化模式，6 個步驟，使用 3 分鐘

-人體應用測試結果：同時使用 CNP DERMA+ANSWER 亮白淡斑安瓶 + TOXNFILL 玻尿酸導入安瓶 / 測試 Skin Booster + 化妝品共同使用後的妝容服貼度及 24 小時持妝度 / 以單次使用後的妝容服貼度百分比 (%) 及單次使用後 24 小時持妝度百分比 (%) 表示

-2024 年 8 月 21 日至 2024 年 8 月 23 日 / 22 名成年女性 / P&K Skin 臨床研究中心

-根據個人肌膚特性配搭使用的護膚品，可能會有所不同。

-本裝置為肌膚護理裝置，非醫療裝置，除與產品功能相關的美容效果外，不提供任何醫療功效或作用。