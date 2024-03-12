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LG Pra.L Skin Booster 電滲超聲波導入儀

功能

圖庫

規格

評論

支援

LG Pra.L Skin Booster 電滲超聲波導入儀

BBS1

LG Pra.L Skin Booster 電滲超聲波導入儀

(0)
LG Pra.L Skin Booster 的前視圖

瞬間綻放亮澤肌膚

簡單易用的產品圖片

簡單易用

簡單小巧，方便易用

在皮膚層下傳送成份的產品圖片

深層導入

更好吸收護膚品

一位女士將產品塗抹在臉上的圖片，強調了安全物料

安全可靠

使用對肌膚安全的物料製造

3 種模式可供選擇

3 種客製化模式

配合您的肌膚需要而設計

女模特兒手持產品的圖片

LG Pra.L

煥發光彩的重要程序

*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。

女模特兒拿著該產品的視頻，顯示指標有所改善：與手用相比，+161% 皮膚光澤度、+406% 毛孔縮小、+197% 內層皮膚彈性、+177% 膚色、+155% 皮膚水合度

快速見效，逆轉肌膚1)

*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。

人體工學設計

鵝蛋形設計易於攜帶，使用簡單

符合人體工學的鵝蛋形設計，使用簡單，可舒適地握在手中，隨時隨地輕鬆使用

顯示產品寬接觸面及符合人體工學角度設計的圖片

*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。

為肌膚注入活力

無針技術

利用雙重強化技術讓肌膚深層吸收

電穿孔 (EP) 及超聲波導入 (SP) 的創新技術有助吸收護膚品的每滴精華。

第 1 階段 電穿孔

深層吸收

電脈衝可在皮膚上造成暫時性的穿孔，令皮膚深層吸收活性成分。

第 2 階段 超聲波導入

均勻散布

使用低頻超聲波，以每秒 355,000 次的微振頻率在皮膚中擴散成分。

*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。

護膚程序貼合您的肌膚需要

有三種設定可供選擇（強化、快速及修護），強化模式下還有六級強度可供選擇。

保濕、光澤、毛孔及膚色改善

強化模式

雙重強化利用電穿孔打開微細通道，超聲波導入則利用超聲波震動皮膚，增加成分的吸收。

*每日 3 分鐘。

深層吸收

快速模式

持續使用 5 分鐘的電脈衝，可快速強勁滲透成分。

*對於需要密集護理的日子，每週 2 至 3 次

低刺激性肌膚舒緩及膚質護理

修護模式

對於乾性或敏感性肌膚，修復模式可透過每秒 355,000 次的低頻超聲波微振動，減少刺激。

*晚間舒緩護理（每天 1 次，每次 3 分鐘）

*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。

女模特兒將產品放在臉上的圖片 / 即時效果：+155% 保濕增加， +1920% 2 週後毛孔縮小，+150% 4 週後肌膚鎮定

驚人的皮膚改變

使用越多，越能體會

*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。

皮膚改善效果

每次使用都能讓肌膚健康亮澤2)

每天使用都能感受到肌膚的不同，持續使用更能體驗健康亮澤的肌膚。

使用後對比以手護理皮膚

155% 保濕
效果增加

立即補充水分，一次見效

使用 2 星期後

1920% 毛孔收細

享受更緊緻光滑的肌膚，同時收細毛孔

使用 4 星期後

150% 肌膚
舒緩改善

肌膚舒爽健康，煥發光采

*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。

更好的吸收能力3)

對比以手塗護膚品，使用裝置後令肌膚吸收力更佳。

以手護理吸收力

使用 Skin Booster 吸收力

*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。

使用 Skin Booster 締造貼服妝容4)

超貼服持久

妝容持久一整天

強化 1：光滑無毛孔的膚質，適合化妝

強化 2：持久貼服，打造全天候無瑕妝容

*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。

如何使用

Skin Booster 護理解決方案

隨時隨地，輕鬆改變日常護膚流程

一位女士在潔面後將護膚品塗抹在臉上的影片

步驟 1. 徹底清潔面部後，在需要護理的部位塗抹足量護膚品。

打開產品蓋子並將其打開的影片

步驟 2. 打開導入儀頭部保護蓋，長按電源鍵（強度/模式調節鍵）至少 1.5 秒開啟裝置。

按下電源按鈕的視頻，顯示強度增加

步驟 3. 短按電源鍵（強度/模式調節鍵）選擇適合您的導入強度和模式。

影片顯示一位女士在產品打開時揉搓眼睛下方

步驟 4. 選擇適合您的模式後，使用導入儀頭部輕柔按摩肌膚 3 至 5 分鐘。

影片顯示一名女子在鼻子和眼睛下方摩擦。

步驟 5. 頭部的尖端設計，方便護理眼周、鼻翼等細緻部位。

*圖片和影片中的產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。

裝置配置

產品組成：1.產品，2.充電線

*1. Skin Booster 導入儀裝置 / 2. Type C 充電線 

*轉插另行發售

常見問題

Q.

我應該使用哪些護膚產品？

A.

徹底清潔面部後，可搭配您日常使用的護膚產品或適用於您膚質的產品（例如維他命、精華液等）一起使用本產品。請注意，使用含有工業酒精、防曬霜、油脂成分等的護膚品可能會降低產品功效。

Q.

如果我的皮膚感到乾燥該怎麼辦？

A.

我們建議減少使用頻率，並在每次使用產品後塗抹保濕霜。

另外，如果您正在服用藥物，請檢查是否會使皮膚乾燥。

Q.

我如何知道本產品是否適合我的膚質？

A.

我們建議您在正式使用於面部之前，先將本產品搭配您目前使用的護膚品，在手臂內側進行測試。

Q.

如何清潔保養本產品？

A.

使用後，若導入儀機身或導入頭上殘留護膚品或污垢，請先以濕紙巾擦拭，再用柔軟的乾毛巾或布擦乾。擦拭乾淨後，蓋上導入頭保護蓋，並將導入儀存放於通風良好的地方。

*請勿使用苯、丙酮、稀釋劑等刺激性化學清潔劑清潔導入儀。

免責聲明

 

1) 快速傳送，快速見效

-Skin Booster 強化模式，6 個步驟，使用 3 分鐘

-人體應用測試結果：CNP DERMA+ANSWER 黑斑亮白安瓶 + TOXNFILL 玻尿酸強化安瓶同時使用 / Skin Booster + 護膚品 vs. 以手塗護膚品的對照組，肌膚保濕、緊緻度、膚色、肌膚光澤、毛孔、肌膚舒緩的比較測試 / 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 4 月 1 日 / 23 位成年女性（其中 10 位為敏感性肌膚），每週使用 2 次，共使用 4 週 / P&K Skin 臨床研究中心

-根據個人肌膚特性配搭使用的護膚品，可能會有所不同。

-本裝置為肌膚護理裝置，非醫療裝置，除與產品功能相關的美容效果外，不提供任何醫療功效或作用。

 

2) 達到健康

-人體應用測試結果：CNP DERMA+ANSWER 黑斑亮白安瓶 + TOXNFILL 玻尿酸強化安瓶同時使用 / Skin Booster + 護膚品 vs. 以手塗護膚品的對照組，肌膚保濕、緊緻度、膚色、肌膚光澤、毛孔、肌膚舒緩的比較測試 / 2024 年 2月 26 日至 2024 年 4 月 1 日 / 23 位成年女性（其中 10 位為敏感性肌膚），每週使用兩次，共使用 4 週 / P&K Skin 臨床研究中心

-以上結果以使用 A 後 72 小時內、2 週內及 4 週後的即時改善度 (%) 表示，並與以手護理對照組作比較。

-本裝置為肌膚護理裝置，非醫療裝置，除與產品功能相關的美容效果外，不提供任何醫療功效或作用。

 

3) 更好的吸收能力

-使用 Skin Booster 強化模式第 6 級 3 分鐘

-人體應用測試結果：使用 TOXNFILL 玻尿酸強化安瓶 / 兩個對照組的比較，Skin Booster 導入儀 + 護膚品 vs. 以手塗護膚品 

  待安瓶吸收並等待 30 分鐘後，使用 Raman 微鏡測量安瓶的吸收程度、吸收量、吸收深度和吸收速度，與以手塗護膚品對照組相比的改善度以 (%) 表示。

-2024 年 2 月 5 日至 2 月 16 日 / 20 位成年女性（包括 10 位敏感性皮膚）/ P&K 皮膚臨床研究中心

-測試結果摘錄自測試效能報告，以便消費者瞭解。

-根據個人皮膚特性和一起使用的護膚品，差異可能會有所不同。

 

4) 潤澤上妝

-Skin Booster 強化模式，6 個步驟，使用 3 分鐘

-人體應用測試結果：同時使用 CNP DERMA+ANSWER 亮白淡斑安瓶 + TOXNFILL 玻尿酸導入安瓶 / 測試 Skin Booster  + 化妝品共同使用後的妝容服貼度及 24 小時持妝度 / 以單次使用後的妝容服貼度百分比 (%) 及單次使用後 24 小時持妝度百分比 (%) 表示

-2024 年 8 月 21 日至 2024 年 8 月 23 日 / 22 名成年女性 / P&K Skin 臨床研究中心

-根據個人肌膚特性配搭使用的護膚品，可能會有所不同。

-本裝置為肌膚護理裝置，非醫療裝置，除與產品功能相關的美容效果外，不提供任何醫療功效或作用。

總結

列印

尺寸

BBS1

所有規格

電池

  • 電池規格

    Li-ion, 1,200 mAh

  • 電池使用時間

    強化模式使用 40 次（120 分鐘）

  • 充電時間 (小時)

    3.5小時內

顯示

  • 種類

    USB Type C 充電

功效

  • 臨床測試結果

    1) 皮膚改善效果：（與手部護理相比）皮膚水合度 155%，內層皮膚彈性（臉頰）240%，膚色 320%，皮膚光澤度 250%，毛孔縮小 1920%，皮膚舒緩 150%
    2) 護膚品吸收：（與手部護理相比）皮膚吸收（量）231％，皮膚吸收（深度）293％，皮膚吸收（速度）293％
    3) 彩妝附著力測試：使用1次後附著力 99%，24小時後持久度 98%

  • 備註

    該設備是皮膚美容設備，不符合醫療設備的資格。

功能

  • 主要功能

    EP(Electroporation)+SP(Sonophoresis)複合護理，讓護膚品的有效成分滲透到皮膚更深層（滋潤乾燥皮膚、改善皮膚彈性/膚色、膚質、舒緩護理）

  • 模式運作時間

    強化模式 : 每天 1 次，6 個級別，3 分鐘
    快速模式 : 每週 2 - 3 次，每次 5 分鐘
    修護模式 : 每天 1 次，3 分鐘

  • 使用目的

    使護膚品成分滲透到皮膚深處。

一般規格

  • 型號名稱

    BBS1

  • 額定電壓

    5 V, 2.0 A

安全規格

  • 材質

    頭部：耐用、防銹材質，符合ASTM（美國材料與試驗協會）醫療用標準SUS316L，產品外觀材質完成SGS過敏測試。

基本規格

  • 顏色

    白色

  • 尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    73 x 97 x 32

  • 機身重量 (g)

    150g

  • 機頭尺寸 (mm)

    1,100㎟

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