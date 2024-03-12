LG 產品用後感分享有獎活動

條款及細則：

1. 此推廣活動只適用於 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 25 日期間。

2. Venchi HK$100雪糕電子禮券名額為 60 個，先到先得，送完即止。LG香港會委托指定禮品換領公司 (家電影音有限公司) 以電郵方式將禮品寄給得獎者，得獎者會於留言後一個月內收到電郵。

3. 您向平台提交資訊和評論的風險由您自行承擔。 LGEHK 明確聲明，對於以任何方式發布或使用的所有評論中的錯誤或遺漏以及任何第三方的任何行動或行為，包括此類第三方與我們分享或提供的任何內容（包括攻擊性、不當、淫穢、非法和其他令人反感的內容）。 LGEHK 保留自行決定拒絕任何人發表評論的權利，並採取進一步行動取消任何違反本條款的參與者的資格。

4. 透過向LGEHK提交您的評論，您授予我們不可撤銷、非排他性、永久、完全可轉讓和可再授權的權利和許可以使用、出版、廣播、傳輸、分發和重新發布。

5. 儘管有上述規定，您不得使用虛假電子郵件地址、冒充任何個人或企業，或以其他方式誤導我們關於任何評論的提供者。

6. 如LG香港處理寄送禮品時 ，因得獎者於登記時提供無效的電郵地址而未能成功以電子郵件寄送禮品予客戶，LG香港有權決定取消得獎者資格而毋須事先通知 ◦ 對客戶未能成功收到禮品而招致的任何損失，LG香港概不負責 ◦

7. 禮品由Venchi Hong Kong Limited發行，適用於Venchi各香港分店。請參閱有關條款。

8. 每人填寫評價不限 ，但每人只可於同一產品填寫一個評價。如於同一產品或其他產品填寫多於一個評價亦當一個評價計算，並只可獲一張雪糕電子禮券。

9. 此推廣活動下之活動禮品不可兌換現金，信貸額或其他禮品。

10. 如任何顧客以任何不合法、無效、非真實或不當之方法換領活動禮品，LG香港保留拒絕該顧客獲得活動禮品的權利。

11. LG香港將不會對任何人士負上任何因有關推廣活動或活動禮品而引致的﹝不論直接、間接或其他原因而產生的﹞個人損傷、死亡、損失、損毀或責任，包括但不限於收入、利潤或信譽的損失、任何計算機會的錯誤、任何電腦、通訊或設施不正常地運作、任何由第三者所提供的服務的缺乏或不足之處、或任何通知因郵遞上的錯誤而寄失或遺失而引致的損失、損毀或責任，即使LG香港已被通知可能會有該等損失、損毀或責任。

12. LG香港保留隨時在有需要的情況下，無論有否作出通知或提供理由，而作出以下行為之權利：

- 更改、取消或補充推廣活動或此條款及細則；

- 以類似價值的物品轉換或代替禮品；及/或

- 取消、結束或中止推廣活動。

13. 任何有關参加是次推廣活動及/或換取禮品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的應得之活動禮品被即時取消及/或中止。

14. 就任何有關是次推廣活動之爭議，LG香港擁有絶對及最終決定權，而參加者必須完全同意遵守。

15. 禮品以實物為準，宣傳圖片僅供參考，得獎者不得提出異議。

16. 禮品一經送出後，若有遺失或被竊，LG香港將不會補發或証明，亦不作任何賠償。

17. LG香港會將客戶所提供資料保密，但有可能把有關資料提供予指定之禮品換領中心作是次禮品送出服務安排之用途。

18. 本條款及細則將受香港特別行政區法律管轄，所有因本條款及細則而產生或與其有關的糾紛概由香港法院解決。

19. 如本條款及細則的中、英文版本有任何歧異或不符，概以英文版本為準。