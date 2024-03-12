［會員限定］試用全新產品LG Styler 衣物護理機 第二代 (名額只有10 個)，機會難逢，萬勿錯過！

登記日期：2025 年 5 月 9日至 2025 年 5 月 23日(包括首尾兩天)

活動詳情

1. 有興趣試用本產品的 LG 會員必須先填寫我們指定的表格登記。

2. 被選中的LG會員將於 2025 年 5 月 31 日或之前通過電子郵件收到通知，試用活動的詳細資訊和細則將屆時提供。如果確認參與本試用活動，參加者 必須 同時同意及允許我們稍後進行內容關於本產品使用的家訪。請注意：這是參與本試用活動的先決條件。

3. 試用本產品 3 個星期後（實際試用期由我們發出的電子郵件為準），我們將安排參加者進行家訪。請完成我們指定的問卷調查，同時需於 LG 網站上傳產品評論。此外，相應的試用產品必須以合理並良好的狀態退還給我們。

4. 完成家訪、問卷調查及提交用家意見後(項目完成程度必須使我們合理地滿意)，參加者才可(i)以優惠價購買我們指定的產品1件及(ii)獲得禮品 - Pra.L Skin Booster電滲超聲波導入儀 1 件（價值$2,990）。

全新升級型號 功能革新：

- DUAL TrueSteam™ 雙重純水蒸氣，可因應不同布料類型使用適量蒸氣

- Dynamic Moving Hanger™ 智慧擺動式衣架，每分鐘最高可擺動 約350 次，去除衣物上 約99% 的灰塵，同時減少機身震動

- Quick Refresh™ 快速除臭，運作時間縮短至約 18 分鐘

- 獨有褲紋熨貼器，褲裝平整筆挺

- 可透過 LG ThinQ™ 手機應用程式，下載更多護理模式

以上數據僅為近似值，僅供參考。

申請表格 : 表格

如有任何查詢，請致電 3543-7777 與顧客服務部聯絡。

本試用活動的條款及細則

1. 本試用活動的參加者同意參與由 LG 電子香港有限公司 (LG香港) 舉辦的本試用活動並受本試用活動以下條款及細則約束(包括不時修訂的條款和細則)。

2. 本試用活動登記日期為 2025 年 5 月 9 日至 5 月 23 日(包括首尾兩天)，名額有限，先到先得。

3. 如成功被挑選之LG會員將於 2025 年 5 月 31 日或之前收到電郵通知，屆時提供該計劃的詳細資訊和細則。如果確認參與本試用活動並成為本試用活動的參加者，參加者必須同時不可撤銷地同意及允許LG香港稍後進行內容關於指定產品使用的家訪，這是參與本試用活動的先決條件，否則將構成強制退出試用活動，而且該參加者必須賠償LG香港及/或其關聯公司因本試用活動而產生的一切損失和損害。為免生歧義，參加者應嚴格遵守本條款和細則以及所有LG香港合理要求的指示。

4. 參加者將於 2025 年 6 月至7 月內的指定日期內開始試用本產品LG Styler 衣物護理機 第二代，為期 3 星期，惟實際試用期以LGEHK發出的電郵為準。

5. 參加者試用產品後，LGEHK將安排對參加者進行家訪，參加者必須完成問卷調查 (內容有關用後感、產品功能、用家滿意度等) ，並需於指定LG官網填寫用家意見。相應的試用產品需要以合理並良好的狀態退回給 LGEHK，若未能遵守，該參加者必須賠償 LG香港及/或其關聯公司 的一切損失和損害。

6. 完成家訪、問卷調查及提交用家意見後(項目完成程度必須使我們合理地滿意)，參加者可(i)以LG香港指定優惠價購買原部LG Styler 衣物護理機第二代1件及(ii)獲得禮品 - 原價為港幣2,990元的Pra.L Skin Booster電滲超聲波導入儀1 件。

7. 在任何情況下，本試用活動下之所有活動優惠/折扣不得轉讓，亦不可兌換現金，信貸額或其他禮品。

8. 如果由於在登記時提供的電子郵件地址無效而導致 LG香港無法聯絡到選中的LG會員，LG 香港有權自行決定取消該會員參加資格而毋須事先通知 ◦

9. LG 香港保留隨時在有需要的情況下，無論有否作出通知或提供理由，而作出以下行為之權利：

- 更改、取消或補充本試用活動或本條款及細則；及/或

- 取消、結束或中止本試用活動。

10. 在適用法律允許的最大範圍內，LG 香港將不會對任何人士負上任何因有關活動而引致的 (不論直接、間接或其他原因而產生的) 個人損傷、死亡、損失、損毀或責任，包括但不限於收入、利潤或信譽的損失、任何計算機會的錯誤、任何電腦、通訊或設施不正常地運作、任何由第三者所提供的服務的缺乏或不足之處、或任何通知因郵遞上的錯誤而寄失或遺失而引致的損失、損毀或責任，即使 LG 香港是否已被通知可能會有該等損失、損毀或責任。

11. 任何有關参加本試用活動的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的資格或應得之本試用活動優惠被即時取消及/或中止。

12. 就任何有關本試用活動之爭議，LG 香港擁有絶對及最終決定權，而參加者必須完全同意並遵守。

13. LG 香港會根據現行適用法律及/或私隱政策將客戶所提供的個人資料保密。

14. 本條款及細則將受香港特別行政區法律規限並據此詮釋，所有因本條款及細則而產生或與其有關的糾紛概由專屬管轄的香港法院解決。

15. 如本條款及細則的英文版和中文版內容有任何不一致或衝突的地方, 一切以英文版為準。