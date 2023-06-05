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LG A9TS 蒸氣無線吸塵機
優惠試用計劃
05/06/2023 ~ 16/06/2023
a9ts-promo
［會員限定］以特別優惠價 $6,700 (原價: $9,290) 購買 LG A9TS 蒸氣無線吸塵機，名額有限，機會難逢，萬勿錯過！
📅 登記日期：即日起至 2023 年 6 月 16 日
活動詳情
1. 有興趣購買產品的 LG 會員需填寫表格登記
2. 被選中的會員將於 2023 年 6 月 16 日或之前通過電子郵件 / WhatsApp 短訊收到通知，包括活動詳情和優惠碼
3. 參加者可於 LG 網店使用優惠碼以會員價 $6,700 (原價: $9,290) 購買產品
4. 使用產品 1 個月後，會員必須完成有關產品之網上問卷調查，並於 LG 網站上傳產品評論
LG CordZero™ A9TS 蒸氣無線吸塵機 配備 All-in-One Tower™ (韓國製造，蒼林綠)
會員價: $6,700
原價: $9,290
⭐ 自動清空功能
⭐ UVC LED
⭐ 蒸氣地拖吸頭
⭐ 纖闊電動地板吸頭
⭐ 可水洗濾網
條款及細則
1. 參加者同意參與本活動受以下條款及細則約束。
2. 活動登記日期為 2023 年 6 月 5 日至 16 日，名額有限。
3. 如成功被挑選之參加者將於 2023 年 6 月 16 日前，透過電郵或 WhatsApp 短訊通知，屆時將有專人安排整個流程。
4. 參加者將可以優惠價購買 LG A9TS 蒸氣無線吸塵機一部，並必須於一個月後完成一份網上問卷調查 (內容有關用後感、產品功能滿意度等)，並需於 LG官網填寫用家意見。
5. 此活動下之活動優惠不可轉讓，亦不可兌換現金，信貸額或其他禮品。
6. 如 LG 香港處理登記時 ，因被挑選之參加者於登記時提供無效的電郵地址或電話號碼，而未能成功以電子郵件或 WhatsApp 短訊聯絡，LG 香港有權決定取消該參加資格而毋須事先通知 ◦
7. LG 香港保留隨時在有需要的情況下，無論有否作出通知或提供理由，而作出以下行為之權利：
- 更改、取消或補充活動或此條款及細則；及/或
- 取消、結束或中止活動。
8. LG 香港將不會對任何人士負上任何因有關活動而引致的 (不論直接、間接或其他原因而產生的) 個人損傷、死亡、損失、損毀或責任，包括但不限於收入、利潤或信譽的損失、任何計算機會的錯誤、任何電腦、通訊或設施不正常地運作、任何由第三者所提供的服務的缺乏或不足之處、或任何通知因郵遞上的錯誤而寄失或遺失而引致的損失、損毀或責任，即使 LG 香港已被通知可能會有該等損失、損毀或責任。
9. 任何有關参加是次活動的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的資格或應得之活動優惠被即時取消及/或中止。
10. 就任何有關是次活動之爭議，LG 香港擁有絶對及最終決定權，而參加者必須完全同意遵守。
11. LG 香港會將客戶所提供資料保密。
12. 本條款及細則將受香港特別行政區法律管轄，所有因本條款及細則而產生或與其有關的糾紛概由香港法院解決。
13. 如英文版和中文版內容不一致, 以英文版為準。