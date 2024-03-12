條款及細則

1. 參加者同意參與本活動受以下條款及細則約束。

2. 活動登記日期為 2023 年 3 月 31 日至 4 月 23 日，名額有限，先到先得。

3. 如成功被挑選之參加者將於 2023 年 4 月 28 日前，透過電郵或 WhatsApp 短訊通知，屆時將有專人安排整個流程。

4. 參加者將於 2023 年 5 月指定日期內開始試用 LG AeroFurniture 空氣清新茶几，為期 3 星期。

5. 參加者試用產品後須完成一份網上問卷調查 (內容有關用後感、產品功能滿意度等)，並需於 LG官網填寫用家意見。

6. 完成問卷及用家意見後，參加者可以優惠價購買原部 LG AeroFurniture 空氣清新茶几。

7. 此活動下之活動優惠不可轉讓，亦不可兌換現金，信貸額或其他禮品。

8. 如 LG 香港處理登記時 ，因被挑選之參加者於登記時提供無效的電郵地址或電話號碼，而未能成功以電子郵件或 WhatsApp 短訊聯絡，LG 香港有權決定取消該參加資格而毋須事先通知 ◦

9. LG 香港保留隨時在有需要的情況下，無論有否作出通知或提供理由，而作出以下行為之權利：

- 更改、取消或補充活動或此條款及細則；及/或

- 取消、結束或中止活動。

10. LG 香港將不會對任何人士負上任何因有關活動而引致的 (不論直接、間接或其他原因而產生的) 個人損傷、死亡、損失、損毀或責任，包括但不限於收入、利潤或信譽的損失、任何計算機會的錯誤、任何電腦、通訊或設施不正常地運作、任何由第三者所提供的服務的缺乏或不足之處、或任何通知因郵遞上的錯誤而寄失或遺失而引致的損失、損毀或責任，即使 LG 香港已被通知可能會有該等損失、損毀或責任。

11. 任何有關参加是次活動的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的資格或應得之活動優惠被即時取消及/或中止。

12. 就任何有關是次活動之爭議，LG 香港擁有絶對及最終決定權，而參加者必須完全同意遵守。

13. LG 香港會將客戶所提供資料保密。

14. 本條款及細則將受香港特別行政區法律管轄，所有因本條款及細則而產生或與其有關的糾紛概由香港法院解決。

15. 如英文版和中文版內容不一致, 以英文版為準。