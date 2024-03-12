條款及細則：

1. 此推廣活動只適用於 2022 年 11 月 1 至 30 日期間。

2. Pacific Coffee HK$50 咖啡電子現金劵 e-Cash Voucher 名額為 120 個，先到先得，送完即止。LG 香港會以電郵方式將禮品寄給得獎者，得獎者會於 2022 年 12 月內收到電郵。

3. 如 LG 香港處理換領申請時 ，因得獎者於登記時提供無效的電郵地址而未能成功以電子郵件寄送禮品予客戶，LG 香港有權決定取消該換領指示而毋須事先通知 ◦ 對客戶未能成功換領而招致的任何損失，LG 香港概不負責 ◦

4. 禮品由 Pacific Coffee Company Ltd. 發行，適用於 Pacific Coffee 各香港分店。請參閱有關條款。

5. 每人填寫評價不限 ，但每人只可於同一產品填寫一個評價。如於同一產品填寫多於一個評價亦當一個評價計算，並只可獲一張咖啡電子現金劵。

6. 此推廣活動下之活動禮品不可兌換現金，信貸額或其他禮品。

7. 如任何顧客以任何不合法、無效、非真實或不當之方法換領活動禮品，LG 香港保留拒絕該顧客換領活動禮品的權利。

8. LG 香港將不會對任何人士負上任何因有關推廣活動或活動禮品而引致的﹝不論直接、間接或其他原因而產生的﹞個人損傷、死亡、損失、損毀或責任，包括但不限於收入、利潤或信譽的損失、任何計算機會的錯誤、任何電腦、通訊或設施不正常地運作、任何由第三者所提供的服務的缺乏或不足之處、或任何通知因郵遞上的錯誤而寄失或遺失而引致的損失、損毀或責任，即使 LG 香港已被通知可能會有該等損失、損毀或責任。

9. LG 香港保留隨時在有需要的情況下，無論有否作出通知或提供理由，而作出以下行為之權利：

- 更改、取消或補充推廣活動或此條款及細則；

- 以類似價值的物品轉換或代替禮品；及/或

- 取消、結束或中止推廣活動。

10. 任何有關参加是次推廣活動及/或換取禮品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的應得之活動禮品被即時取消及/或中止。

11. 就任何有關是次推廣活動 (包括但不限於換領機制) 之爭議，LG 香港擁有絶對及最終決定權，而參加者必須完全同意遵守。

12. 禮品以實物為準，宣傳圖片僅供參考，得獎者不得提出異議。

13. 禮品一經領取後，若有遺失或被竊，LG 香港將不會補發或証明，亦不作任何賠償。

14. LG 香港會將客戶所提供資料保密，但有可能把有關資料提供予指定之禮品換領中心作是次禮品換領服務安排之用途。

15. 本條款及細則將受香港特別行政區法律管轄，所有因本條款及細則而產生或與其有關的糾紛概由香港法院解決。

16. 如本條款及細則的中、英文版本有任何歧異或不符，概以英文版本為準。