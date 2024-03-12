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306L下置式冷凍型 智能變頻式壓縮機 雙門雪櫃
* 基於 LG 內部測試結果，而該測試則嘗試比較 LGE 的 Non-DoorCooling +™ 型號（GBB60NSZHE）和 DoorCooling +™ 機門送風型號（GBP32SWLZN）兩者的櫃門貯存格溫度從 24.8℃ 降至 8℃ 的所需時間。
* 結果或因應實際使用情況而有所不同。
* 產品圖像僅供參考，可能與實際產品有異。
* 當櫃門打開，則 DoorCooling +™ 機門送風將會停止運作。
*淨容量
*櫃門調整必須由獲授權的安裝人員或維修人員完成。否則，櫃門將無法享用保養服務。櫃門調整或需繳付費用，請聯絡經銷商了解更多資訊。
* LG ThinQ™ 應用程式適用於 Android 4.1.2 (JellyBean) 或以上版本、iOS 9 或以上版本，還需要相容的智能手機。（iOS 內未有 NFC 功能操作）* 在智能手機上，前往 Google Play 商店或 Apple App Store 並搜尋 LG ThinQ 應用程式。按照說明下載並安裝該應用程式。 * 裝置僅支援 2.4 GHz Wi-Fi 網絡。如要檢查網絡頻率，則請與網絡服務供應商聯絡或參考您的無線路由器使用手冊。 *如欲了解相關詳情，則請參閱用戶手冊。
總結
主要規格
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）
595 x 1720 x 682
-
能源效益等級
一級能源標籤
-
壓縮機類型
智能變頻式壓縮機
所有規格
基本規格
-
能源效益等級
一級能源標籤
控制與顯示
-
櫃門警報
有
-
快速製冷
有
尺寸與重量
-
產品尺寸（闊 x 高 x 深，毫米）
595 x 1720 x 682
-
產品重量（千克）
64
功能
-
機門送風+
有
材質與飾面
-
手柄類型
隱藏式手柄
效能
-
壓縮機類型
智能變頻式壓縮機
雪櫃冰格
-
冰箱燈
LED
-
層架_強化玻璃
有
-
蔬果盒（蔬果保濕平衡）
1
冰箱冰格
-
抽屜_冰箱
3