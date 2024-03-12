306L下置式冷凍型 智能變頻式壓縮機 雙門雪櫃

* 基於 LG 內部測試結果，而該測試則嘗試比較 LGE 的 Non-DoorCooling ⁺™ 型號（GBB60NSZHE）和 DoorCooling ⁺™ 機門送風型號（GBP32SWLZN）兩者的櫃門貯存格溫度從 24.8℃ 降至 8℃ 的所需時間。

* 結果或因應實際使用情況而有所不同。

* 產品圖像僅供參考，可能與實際產品有異。

* 當櫃門打開，則 DoorCooling ⁺™ 機門送風將會停止運作。