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杜比全景聲 High Res Audio 無線 Sound Bar
嘆為觀止的多合一音訊體驗
探索 SN7CY 的特色
共創震撼聲效
「Meridian」標誌圖片
英國頂級音響品牌 Meridian
拼貼。從左上方順時針方向：Meridian 內部硬件的兩張影像、白色 Meridian 揚聲器以及 Meridian R
Meridian 領先音響技術
以彷如身歷其境的 3D 音效聆聽截然不同的聲效
將家居變為影院，讓用家置身喜歡的電影世界中。
電視置在牆上，而 LG Soundbar 則在白色大理石架子的下方，右方則設有重低音揚聲器。電視展示出一對正在駕車的情侶。
將音效推至更高水平
透過追蹤場景中移動的音訊對象，嶄新的 LG Sound Bars 可從上下左右等各個方向輸出聲效，彷如影院的音訊體驗。
令房間充滿極具電影感的環迴立體聲
無與倫比的音效
更震撼低音聲效
調整用家觀看的音效
因應內容類型，例如透過清晰的對話與更具衝擊力的音效以呈現各內容細節。
灰色牆上有一個電視，而 LG Soundbar 則在其下方的灰色架子上。電視展示指揮家正指揮樂團。
聲畫無縫同步
* 模擬影像
連接更為簡便
LG Soundbar 右方的特寫在右下角設有 LG 標誌。產品上方展示出連接性的圖示。
主要規格
-
頻道數量
3.0.2
-
輸出功率
160 W
-
Dolby Atmos
是
-
DTS:X
是
-
主要
890 x 65 x 119 mm
所有規格
一般
-
頻道數量
3.0.2
-
輸出功率
160 W
-
喇叭數量
9 EA (with Passive Radiators)
音效
-
AI Sound Pro
是
-
標準
是
-
音樂
是
-
Movie
是
-
重低音 / 重低音+
是
高解析度音訊
-
採樣
24bit/96kHz
-
升位 / 升頻採樣
24bit/96kHz
音訊格式
-
Dolby Atmos
是
-
Dolby Digital
是
-
DTS:X
是
-
DTS Digital Surround
是
-
AAC
是
-
AAC+
是
連接性
-
Optical
1
-
HDMI In
1
-
HDMI Out
1
-
USB
1
-
藍牙版本
4
-
藍牙音源解碼 - SBC/ACC
是
-
Wireless Rear Ready
是
支援 HDMI
-
pass-through
是
-
Pass-through (4K)
是
-
HDR10
是
-
Dolby Vision
是
-
音訊回傳通道 (ARC)
是
-
CEC (Simplink)
是
方使性
-
遙控應用程式 - iOS/Android OS
- / 是
尺寸 (WXHXD)
-
主要
890 x 65 x 119 mm
重量
-
主要
3.74 kg
-
總重量
5.01 kg
配件
-
保養卡
是
-
光纖線
是
-
掛牆架
是
-
遙控
是
電源
-
斷電狀態耗電量 (主喇叭)
0.5 W ↓
-
耗電量 (主喇叭)
38 W