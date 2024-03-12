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3.1.2 聲道杜比全景聲無線 Eclair Soundbar
CES 2021 Innovation Awards
小巧設計 更易融入家中佈局
3.1.2 聲道及 Dolby Atmos
音效清晰明亮
同時減低喇叭震動
深邃清晰重低音
同時減低喇叭震動
同時呈現足以媲美標準大小 Soundbar 的重低音聲效。
透過 LG 電視人工智能處理器，進一步提升音質
電視上有個 Alpha 9 晶片圖像，下方就是 Soundbar。Soundbar 亦散發聲波效果。
*電視音效共享模式或因電視型號而有所不同。
**電視的人工智能處理器版本或因電視型號而有所不同。
共創更佳音效
LG Soundbar 右方的特寫，產品右下角設有 LG 標誌。
升級版 AI Sound Pro
盡享娛樂
電視置於牆上。電視顯示一隊黑色剪影的樂隊。LG Soundbar 位於灰色層架上的電視下方。Soundbar 下有個 HDMI eARC 圖標。
4K 內容 無縫同步
全新 LG Eclair — 合你所需的 Soundbar
主要規格
-
頻道數量
3.1.2
-
輸出功率
320 W
-
Dolby Atmos
是
-
DTS:X
是
-
主要
296.0 x 59.9 x 126.0 mm
-
重低音喇叭
388 x 291 x 185 mm
所有規格
一般
-
頻道數量
3.1.2
-
輸出功率
320 W
-
喇叭數量
7 EA
音效
-
AI Sound Pro
是
-
標準
是
-
影院
是
-
遊戲
是
音訊格式
-
Dolby Atmos
是
-
Dolby Digital
是
-
DTS:X
是
-
DTS Digital Surround
是
-
AAC
是
-
AAC+
是
連接性
-
Optical
1
-
HDMI In
1
-
HDMI Out
1
-
USB
1
-
藍牙版本
4
-
藍牙音源解碼 - SBC/ACC
是
支援 HDMI
-
pass-through
是
-
Pass-through (4K)
是
-
HDR10
是
-
Dolby Vision
是
-
音訊回傳通道 (ARC)
是
-
音訊回傳通道 (e-ARC)
是
-
CEC (Simplink)
是
方使性
-
遙控應用程式 - iOS/Android OS
是
-
電視音效共享模式
是
尺寸 (WXHXD)
-
主要
296.0 x 59.9 x 126.0 mm
-
重低音喇叭
388 x 291 x 185 mm
重量
-
主要
1.6 kg
-
重低音喇叭
7.6 kg
-
總重量
12.0 kg
配件
-
保養卡
是
-
HDMI 連接線
是
-
遙控
是
電源
-
斷電狀態耗電量 (主喇叭)
0.5 W ↓
-
耗電量 (主喇叭)
36 W
-
斷電狀態耗電量 (重低音喇叭)
0.5 W ↓
-
耗電量 (重低音喇叭)
38 W