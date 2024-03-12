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LG Soundbar S80QR

功能

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LG Soundbar S80QR

S80QR

LG Soundbar S80QR

(0)
Front view with sub woofer and rear speakers
LG Sound Bar S80QR 及 LG 電視在客廳擺放一起。電視開著，顯示黑白畫面。


完美匹配 LG 電視

連接 LG Sound Bar 與 LG 電視，投入令人如痴如醉的音效體驗。

助您充分利用 LG 電視

LG Soundbar 專為 LG 電視而設，完美提升其性能。兩者雙劍合璧，成就出頂尖音效體驗。

LG 電視 AI 處理器將音效極致昇華

LG Sound Bar 的電視音效模式共享，能以 LG 電視的聲音處理器分析影片內容，呈現清晰動聽的音色，是 LG 電視的完美配搭。無論觀看新聞，還是暢玩遊戲，都能完美體驗 LG 電視。

*電視音效模式共享或因電視型號而有所不同。
**電視的 AI 處理器版本或因電視型號而有所不同。

完美配搭

LG Sound Bar 與 LG 電視無縫配合，將娛樂體驗提升至另一層次。LG Sound Bar 與 LG 電視現代時尚的外型，使室內設計煥然一新。

LG 電視遙控器　極致便利

使用 LG 電視遙控器令操作體驗提升至另一境界。只需以相同的電視遙控器，即可控制 Sound Bar 的開關、音量及音效模式。

*電視音效模式共享或因電視型號而有所不同。
**電視的 AI 處理器版本或因電視型號而有所不同。

5.1.3 聲道頂級影院音效

2 個後置喇叭加上重低音喇叭，配合 5.1.3 聲道音效、 620W 功率及三重向上發射聲道 – LG Sound Bar S80QR 的完整配套，為您帶來清晰音效，締造出醉人的環迴立體聲體驗。
在客廳內，LG 電視就在牆上。電視畫面正在播放電影。LG Sound Bar 就在灰色層架上的電視下，重低音喇叭在旁邊。一套 2 部的後置喇叭放在客廳後方。音效圖像從每部喇叭顯現出來。Dolby Atmos、DTS:X 及 IMAX Enhanced 標誌顯示在圖片中下。

*Dolby 及 Dolby Vision 為 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的註冊商標。
雙 D 標誌為 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的商標。

三重向上發射聲道
全新音響體驗

最新的 LG Sound Bar 配備中間向上發射單元並支援 Dolby Atmos。清晰而更寬廣的音場帶來細緻入微的音效，LG Sound Bar S80QR 讓您即使安在家中，也能縱享使人沉醉的音響體驗。

在鳥瞰圖中，LG 電視座地擺放，而 LG Sound Bar 就在電視正下方的無限空間。在電視屏幕上，有對情侶的剪影，背景是璀璨煙花。聲波圖像從 Sound Bar 頂部的中間、左方及右方喇叭顯現。

*以上結果經調查通過自身標準確認。

無線後環繞喇叭 營造更廣音場

LG 無線後環繞喇叭帶來全新層次的音場深度。超過兩倍的接收靈敏度，使聲音傳輸距離長達 32 米，擴闊音場，體驗真正的環迴立體聲。

*後環繞喇叭已連接到跟機附送的無線接收器，然而並未顯示在圖像中。

體驗更深更強低音

全新無線重低音喇叭配合更大的內置低音喇叭，使低音更深、更響、傳送至更遠，讓您沉醉在前所未聞的完美低音之中。
拼貼。左面開始是重低音喇叭的圖片，後環繞喇叭放在客廳咖啡桌上。右方從上而下：中間向上聲道特寫。LG Sound Bar 套裝及 LG 電視放在客廳。電視畫面顯示日落海灘。
Meridian 音響技術

頂級音效合作

LG 與英國頂級音響品牌 Meridian Audio 攜手合作，使音樂及電影體驗極致昇華。透過 LG Sound Bar 體驗極致的音效性能。

LG Soundbar 左方的特寫，產品左下角顯示 Meridian 標誌。

英國頂級音響品牌 Meridian

Meridian 致力在任何環境締造完美無上的聲音體驗。透過心理聲學的專業知識，Meridian 了解到聲音聆聽和感知的科學，深明對人耳而言的關鍵要素。Meridian DSP 技術及特製調音確保您不論何時何地、傾聽任何內容，都能細意感受準確真切的音效。
拼貼。從左上開始順時針：射燈照耀下的架上咪高峰、Meridian 特寫、黑色 Meridian 喇叭以及 Meridian 研發桌。

數碼訊號處理

DSP 全面掌握音頻訊號，營造出先進技術設計和調音效果，於任何情況下均能提升音效性能。

DSP 晶片的晶片圖片

Meridian Horizon 是獨特的增強混音科技 (Upmix Technology) ，為立體聲提供多聲道音效，提供更立體逼真的體驗。

聆聽雙聲道立體聲時，具備準確成像的最佳聆聽位置極小。如果聆聽者稍為偏離軸心，成像就會瓦解。Meridian Horizon 上混雙聲道立體聲至任何擴音配置，而當中的自適應上混功能可以分別處理高頻與低頻，以根據心理聲學優化聲音定位信號。那成像效果就更加穩定，最佳位置更加廣闊，而音效體驗亦倍加令人如痴入迷。
Meridian Horizon 縮圖。播放影片。

高解析度音效　逼真傳達

高解析度音效以 96kHz 採樣率和 24 位元深度，帶來更準確愉悅的聆聽體驗。高解析度音效清晰精準的音調讓您更貼合音樂人的原意。

LG Soundbar 全圖，產品右下角設有 LG 標誌。Hi-Res AUDIO 標誌顯示在右面或圖片。

無可比擬的影音體驗

為最強畫質配上最佳音效。LG Sound Bar 塑造強大的環迴立體聲，帶來更逼真靈動的聲音體驗。
LG 電視顯示有人笨豬跳，LG Sound Bar 放在電視下。
電影

4K 傳輸無損
解析度

LG Sound Bar S80QR 傳輸包括 HDR 和 Dolby Vision 的 4K 內容，為匹配的電視和帶來毫不失色的音訊體驗。

*Dolby、Dolby Atmos 及雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的註冊商標。

LG 電視挂於牆上，正顯示賽車遊戲。LG Sound Bar 放在啡色層架上，就在 LG 電視下。有位男士手握控制桿。
遊戲

動態遊戲*中應用 VRR 及 ALLM

當聲源透過 Sound Bar 連接至電視時，LG Sound Bar 將支援 VRR (可變更新率) ** 及 ALLM (自動低遲延模式)。
VRR 帶來更加流暢無縫的遊戲畫面。而 ALLM 提供流暢、無延遲、不受干擾的觀賞體驗。

*電視及音源都必須支援 VRR 及 ALLM 才能運作
**提供 VRR 的 LG Sound Bar 支援高達 60FPS
**遊戲機可透過 VRR/ALLM 直接連至 Sound Bar

LG 電視顯示音樂會畫面，LG Sound Bar 則放在 LG 電視下。左面可見重低音喇叭放在啡色層架上。
音樂

兼容高清音樂串流

在 Spotify 上傾聽逼真動人的音樂。

掃描空間　提升聲效

AI 空間校正運用內部咪高峰及空間感知技術，分析空間並營造出自然逼真的音效。

*AI 空間校正為聲音自動調節技術，透過演算法為 Sound Bar 附近的環境聲作出補償，改善 Sound Bar 聲音表現。

樂享無窮的悅耳音效

藉著 AI Sound Pro，LG Sound Bar 的智能演算法能夠分析您的內容，無論是電影、新聞還是音樂，都能讓您享受優質聲效。
LG Sound Bar 置於地上，Sound Bar 右角有個 LG 標誌。Alexa 標誌及 OK GOOGLE 標誌在 Sound Bar 上。

支援不同人工智能平台

LG Sound Bar 現可兼容更多人工智能服務。您可透過自選的人工智能平台，輕鬆控制 LG Sound Bar。

*某些功能需要第三方訂閱或帳戶。
**Google 是 Google LLC 的商標。
***Google 語音助理不適用於某些語言及國家/地區。
****Amazon、Alexa 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其附屬公司的商標

關懷地球環境

從生產至運送，特定過程都得到認證。
從左面開始顯示 UL VALIDATED (標誌)、Global Recycled Standard (標誌)、SGS ECO PRODUCT (標誌)。
內外回收

內部組件採用再生塑料

UL 認證 LG Sound Bar 為 ECV (環境聲明驗證) 產品。Sound Bar 機身頂部及底部組件採用再生塑料製成。證明我們在 Sound Bar 製作上越趨環保。

正面視圖顯示後方有 Sound Bar，前方則是 Sound Bar 金屬框圖片。

*上圖僅供參考，真實產品圖像可能各有不同。

內外回收

以膠樽製成的針織面料

Sound Bar 設計經仔細打造，透過各種步驟確保產品以更多回收物料製成。經全球回收標準 (GRS) 認證，我們所用面料為膠樽製成的聚酯纖維針織面料。

圖像順序顯示膠樽、向右箭嘴、回收標誌、向右箭嘴及 Sound Bar 左部。

*S75Q 及 SH7Q 沒有使用回收物料。

減少碳排放

為減碳重新設計包裝盒

我們重新構思 Sound Bar 包裝盒，巧妙的改變形狀並縮小尺寸。Sound Bar 及低音喇叭採用全新 L 形包裝盒內，以便一次過運送更多產品，減少碳排放。

左面有圖像顯示標準長方形包裝盒，以及載有多個長方形包裝盒的貨車。另外有個二氧化碳標誌。右面有個 L 形包裝盒，以及一輛載有更多 L 形包裝盒的貨車。另外有個減碳標誌。

*只有 S75Q、S65Q、S60Q、S40Q 採用 L 形盒。

環保紙漿包裝

使用再生紙漿製作包裝

LG Sound Bar 已獲 SGS 環保產品認證。內部包裝由聚苯乙烯泡沫塑料 (發泡膠) 及膠袋轉為再生模製紙漿，這種環保替代材料同樣能保護好產品。

左上角有個 SGS ECO PRODUCT 標誌。左面發泡膠圖片上有個灰色禁止標誌，右面有張包裝盒圖片。

*SGS 是瑞士跨國公司，提供視察、驗證、測試及認證服務。

列印

主要規格

  • 頻道數量

    5.1.3

  • 輸出功率

    620 W

  • Dolby Atmos

  • DTS:X

  • IMAX Enhanced

  • WOW Orchestra

  • 主要

    1000 x 63 x 135 mm

  • 後置喇叭

    100 x 140 x 100 mm

  • 重低音喇叭

    201.7 x 407.0 x 403.0 mm

所有規格

一般

  • 頻道數量

    5.1.3

  • 輸出功率

    620 W

  • 喇叭數量

    11 EA

音效

  • AI Sound Pro

  • 標準

  • 音樂

  • 影院

  • Clear Voice Pro

  • 運動

  • 遊戲

  • 重低音 / 重低音+

高解析度音訊

  • 採樣

    24bit/96kHz

  • 升位 / 升頻採樣

    24bit/96kHz

音訊格式

  • Dolby Atmos

  • Dolby Digital

  • DTS:X

  • DTS Digital Surround

  • IMAX Enhanced

  • AAC

  • AAC+

  • MQA

連接性

  • Optical

    1

  • HDMI In

    1

  • HDMI Out

    1

  • USB

    1

  • 藍牙版本

    5

  • 藍牙音源解碼 - SBC/ACC

  • Wi-Fi

  • Wireless Rear Ready

  • 適用於 Alexa

  • 連接 Spotify

  • 連接 Tidal

  • AirPlay 2

  • Works with the Google Assistant

  • Chromecast

支援 HDMI

  • pass-through

  • Pass-through (4K)

  • VRR / ALLM

  • 120Hz

  • HDR10

  • Dolby Vision

  • 音訊回傳通道 (ARC)

  • 音訊回傳通道 (e-ARC)

  • CEC (Simplink)

方使性

  • 遙控應用程式 - iOS/Android OS

  • AI Room Calibration Pro (App)

  • Soundbar 模式控制

  • 電視音效共享模式

  • WOW Orchestra

尺寸 (WXHXD)

  • 主要

    1000 x 63 x 135 mm

  • Wireless Box

    175 x 61 x 175 mm

  • 後置喇叭

    100 x 140 x 100 mm

  • 重低音喇叭

    201.7 x 407.0 x 403.0 mm

重量

  • 主要

    4.5 kg

  • Wireless Box

    0.71 kg

  • 後置喇叭 (2EA)

    1.42 kg

  • 重低音喇叭

    10 kg

  • 總重量

    22.8 kg

配件

  • 保養卡

  • HDMI 連接線

  • 掛牆架

  • 遙控

電源

  • 斷電狀態耗電量 (主喇叭)

    0.5 W ↓

  • 耗電量 (主喇叭)

    59 W

  • 斷電狀態耗電量 (後置喇叭)

    0.5 W ↓

  • 耗電量 (後置喇叭)

    30 W

  • 斷電狀態耗電量 (重低音喇叭)

    0.5 W ↓

  • 耗電量 (重低音喇叭)

    40 W

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