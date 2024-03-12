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LG Soundbar S80QR
助您充分利用 LG 電視
LG 電視 AI 處理器將音效極致昇華
*電視音效模式共享或因電視型號而有所不同。
**電視的 AI 處理器版本或因電視型號而有所不同。
完美配搭
LG 電視遙控器 極致便利
*電視音效模式共享或因電視型號而有所不同。
**電視的 AI 處理器版本或因電視型號而有所不同。
5.1.3 聲道頂級影院音效
*Dolby 及 Dolby Vision 為 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的註冊商標。
雙 D 標誌為 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的商標。
三重向上發射聲道
全新音響體驗
在鳥瞰圖中，LG 電視座地擺放，而 LG Sound Bar 就在電視正下方的無限空間。在電視屏幕上，有對情侶的剪影，背景是璀璨煙花。聲波圖像從 Sound Bar 頂部的中間、左方及右方喇叭顯現。
*以上結果經調查通過自身標準確認。
無線後環繞喇叭 營造更廣音場
*後環繞喇叭已連接到跟機附送的無線接收器，然而並未顯示在圖像中。
體驗更深更強低音
頂級音效合作
LG Soundbar 左方的特寫，產品左下角顯示 Meridian 標誌。
英國頂級音響品牌 Meridian
數碼訊號處理
DSP 晶片的晶片圖片
Meridian Horizon 是獨特的增強混音科技 (Upmix Technology) ，為立體聲提供多聲道音效，提供更立體逼真的體驗。
高解析度音效 逼真傳達
LG Soundbar 全圖，產品右下角設有 LG 標誌。Hi-Res AUDIO 標誌顯示在右面或圖片。
無可比擬的影音體驗
*Dolby、Dolby Atmos 及雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的註冊商標。
*電視及音源都必須支援 VRR 及 ALLM 才能運作
**提供 VRR 的 LG Sound Bar 支援高達 60FPS
**遊戲機可透過 VRR/ALLM 直接連至 Sound Bar
掃描空間 提升聲效
*AI 空間校正為聲音自動調節技術，透過演算法為 Sound Bar 附近的環境聲作出補償，改善 Sound Bar 聲音表現。
樂享無窮的悅耳音效
*某些功能需要第三方訂閱或帳戶。
**Google 是 Google LLC 的商標。
***Google 語音助理不適用於某些語言及國家/地區。
****Amazon、Alexa 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其附屬公司的商標
關懷地球環境
內部組件採用再生塑料
正面視圖顯示後方有 Sound Bar，前方則是 Sound Bar 金屬框圖片。
*上圖僅供參考，真實產品圖像可能各有不同。
以膠樽製成的針織面料
圖像順序顯示膠樽、向右箭嘴、回收標誌、向右箭嘴及 Sound Bar 左部。
*S75Q 及 SH7Q 沒有使用回收物料。
為減碳重新設計包裝盒
左面有圖像顯示標準長方形包裝盒，以及載有多個長方形包裝盒的貨車。另外有個二氧化碳標誌。右面有個 L 形包裝盒，以及一輛載有更多 L 形包裝盒的貨車。另外有個減碳標誌。
*只有 S75Q、S65Q、S60Q、S40Q 採用 L 形盒。
使用再生紙漿製作包裝
左上角有個 SGS ECO PRODUCT 標誌。左面發泡膠圖片上有個灰色禁止標誌，右面有張包裝盒圖片。
*SGS 是瑞士跨國公司，提供視察、驗證、測試及認證服務。
主要規格
-
頻道數量
5.1.3
-
輸出功率
620 W
-
Dolby Atmos
是
-
DTS:X
是
-
IMAX Enhanced
是
-
WOW Orchestra
是
-
主要
1000 x 63 x 135 mm
-
後置喇叭
100 x 140 x 100 mm
-
重低音喇叭
201.7 x 407.0 x 403.0 mm
所有規格
一般
-
頻道數量
5.1.3
-
輸出功率
620 W
-
喇叭數量
11 EA
音效
-
AI Sound Pro
是
-
標準
是
-
音樂
是
-
影院
是
-
Clear Voice Pro
是
-
運動
是
-
遊戲
是
-
重低音 / 重低音+
是
高解析度音訊
-
採樣
24bit/96kHz
-
升位 / 升頻採樣
24bit/96kHz
音訊格式
-
Dolby Atmos
是
-
Dolby Digital
是
-
DTS:X
是
-
DTS Digital Surround
是
-
IMAX Enhanced
是
-
AAC
是
-
AAC+
是
-
MQA
是
連接性
-
Optical
1
-
HDMI In
1
-
HDMI Out
1
-
USB
1
-
藍牙版本
5
-
藍牙音源解碼 - SBC/ACC
是
-
Wi-Fi
是
-
Wireless Rear Ready
是
-
適用於 Alexa
是
-
連接 Spotify
是
-
連接 Tidal
是
-
AirPlay 2
是
-
Works with the Google Assistant
是
-
Chromecast
是
支援 HDMI
-
pass-through
是
-
Pass-through (4K)
是
-
VRR / ALLM
是
-
120Hz
是
-
HDR10
是
-
Dolby Vision
是
-
音訊回傳通道 (ARC)
是
-
音訊回傳通道 (e-ARC)
是
-
CEC (Simplink)
是
方使性
-
遙控應用程式 - iOS/Android OS
是
-
AI Room Calibration Pro (App)
是
-
Soundbar 模式控制
是
-
電視音效共享模式
是
-
WOW Orchestra
是
尺寸 (WXHXD)
-
主要
1000 x 63 x 135 mm
-
Wireless Box
175 x 61 x 175 mm
-
後置喇叭
100 x 140 x 100 mm
-
重低音喇叭
201.7 x 407.0 x 403.0 mm
重量
-
主要
4.5 kg
-
Wireless Box
0.71 kg
-
後置喇叭 (2EA)
1.42 kg
-
重低音喇叭
10 kg
-
總重量
22.8 kg
配件
-
保養卡
是
-
HDMI 連接線
是
-
掛牆架
是
-
遙控
是
電源
-
斷電狀態耗電量 (主喇叭)
0.5 W ↓
-
耗電量 (主喇叭)
59 W
-
斷電狀態耗電量 (後置喇叭)
0.5 W ↓
-
耗電量 (後置喇叭)
30 W
-
斷電狀態耗電量 (重低音喇叭)
0.5 W ↓
-
耗電量 (重低音喇叭)
40 W