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XBOOM 360 XO3 便攜式藍牙喇叭 (炭黑)

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XBOOM 360 XO3 便攜式藍牙喇叭 (炭黑)

XO3QBK

XBOOM 360 XO3 便攜式藍牙喇叭 (炭黑)

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Front angle with yellow lighting on
紅點設計大獎標誌出現

紅點設計大獎

LG XBOOM 360 XO3Q

iF Design 設計獎標誌出現

iF Design Award

LG XBOOM 360 XO3Q

CES 2023 創新大獎標誌出現

CES 2023 Innovation Awards

LG XBOOM 360 XO3Q

真 360˚ 環繞音效

XBOOM 360 XO3 是一款跨世代的音訊工程學作品，徹底改變您的音響體驗。不論置於何處，LG 360° 全向式音效技術與時尚設計完美結合，為您帶來真實頂級的視聽體驗。

聲波在客廳空間的桌子上圍繞 XBOOM 360 X03 擴散的圖片。

體驗 LG 360° 聲音專利技術

一般喇叭透過單個或多個驅動單體，將聲音傳遞到有限的空間。超出參數外的聲音會導致音質失真等問題，必須在特定的最佳位置上才享受完美聆聽體驗。

運用 LG 專利*技術，反射器結構設計讓聲音全方向均勻擴散。無論您身在何處，XBOOM 360 XO3 都能為您再現最接近原始音質的頂級音效。

XBOOM 360 聲浪影片，顯示 XBOOM 360 如何包含聲浪以及聲浪如何運作。

"XBOOM 360 聲波圖片，反射器的左右兩邊設有橙色箭頭，聲波在箭頭周圍擴散。 圖片將傳統單向式音效和傳統全向式音效與 LG 真全向式音效的波長進行比較。"

*專利申請中：PCT/KR2020/012965, PCT/KR2021/009440,2021-0093216
**由多驅動單體喇叭發出的全向式音效
***單向式水平測試於 LG 內部進行 (在實驗室條件下)

頂級三音路喇叭呈現完美音效

平衡、強勁、真實。LG XBOOM 360 XO3 的頂級三音路音響系統以均衡和清晰的聲音傳播音樂——高音精準、中音清晰、低音飽滿深沉。
清晰度強化結構 (Clarity Boosting Structure) 以絲質球頂、玻璃纖維和釹磁鐵等優質物料組成，提高聲音清晰度和準確性。雙被動輻射器 (Dual Passive Radiator) 減少不規則的振動，從而減少失真。而動態低音增强 (Dynamic Bass Optimizer) 在音量調低時可單獨增強低音水平。享受您最愛的音樂所呈現的原始活力。

"展示 XO3 結構的 XBOOM 360 XO3 的圖片。 顯示 XO3 如何製成；向上發射的絲質球頂高音喇叭，玻璃纖維中音喇叭，釹磁鐵低音喇叭，雙被動輻射器。"

*專利申請中：10-2022-0072998 (2022-06-15)。

XBOOM 360 XO3 的紅燈亮起。

手中的 XBOOM 的圖片。

認識我們的燈光專家

「燈光設計讓空間焕然一新。」

個人揚聲器和燈光照明擁有一個共通點：都能填滿整個空間。當音樂夾雜風聲和人聲等環境音效，並形成立體聲時，燈光混合色彩和反射光，提升空間氣氛，呈現出另一種感覺。

光線結合情感與敘事，重現一個全新空間氛圍。例如，當我們看到波光粼粼的漣漪或風中搖曳的燭火時，我們會對大自然的美麗產生敬畏之情，超越了光線原來的目的。提升到另一個層次，擴闊整個視聽體驗。

XBOOM 系列的圖片。

韓國照明設計師協會主席 Seungdae Hong 教授與桌上的 XBOOM 系列的圖片。

呈現 XBOOM 應用程式的手機圖片；包含環境模式、自然模式和派對模式。

9 種預設情境燈光　點亮每一個瞬間

3 個氣氛模式，共 9 種預設情境燈光，讓氣氛提升至另一層次。

以 XBOOM 應用程式可自訂氣氛燈顏色

使用 XBOOM 應用程式，探索您最喜歡的 360°氣氛燈。
高達 1680 萬種顏色任意選擇，讓您聽音樂時，能增強沉浸感，提升感官體驗。

一個男人正拿著手機，使用 XBOOM 應用程式。

*UX/UI 或有所更改。

360° 美學設計提升您的
空間美感

XBOOM 360 XO3 的時尚瓶身設計不但增強氣氛燈效，更散發獨特魅力，完美融入空間設計。並以高級混紡面料包裹機身，與各種家居風格皆能完美結合。

XBOOM 360 XO3 在桌子上亮起綠燈的圖片。

*不同顏色上市時間或有差異別。顏色型號或因應地區而異。

水滴形玻璃

水滴形玻璃將光線投射至各個方向，極具美感。

可拆式手提帶

手提帶方便移動。一致的設計與機身完美地融合。

XBOOM 360 XO3 晨間在餐桌上的圖片。

XBOOM 360 XO3 晨間在餐桌上的圖片。

XBOOM 360 XO3 晨間在餐桌上的圖片。

XBOOM 360 XO3 晨間在餐桌上的圖片。

XBOOM 360 XO3 晨間在餐桌上的圖片。

XBOOM 360 XO3 晨間在餐桌上的圖片。

XBOOM 360 XO3 晨間在餐桌上的圖片。

音樂無休止

除非您按停，否則音樂永不停止。
不論任何心情、任何時刻，讓音樂不受干擾地一直陪伴著您。

防水防塵功能讓您隨時隨地都能享受 360° 音效

只要將喇叭帶到後院或餐桌，就能在家中任何地方隨時享受驚艷的全方位音效。
IP54 級防水防塵即使濕度和灰塵都無法阻礙您在任何地方提升氣氛。

*IP54 是 IP5X 和 IPX4 的組合。IP5X 為防塵級別。產品在正常的情況下，可以防止一定程度的灰塵進入，但並非完全防塵。
*IPX4 級別為全方位角度的防濺保護。但不建議在雨天、海灘或游泳池使用。

極限播放時間：高達 24 小時續航

內置的高容量電池只需 5 小時充電，就可以播放長達 24 小時的音樂。

*實際電池壽命會因應網絡連接和氣氛燈的使用而異。
*根據 LGE 內部品質測試，在音量為 50%、EQ 和 LED 關閉的情況下，電池可供持續使用 24 小時。

藍牙環迴立體聲讓電視聲效
猶如身臨其境

將兩個 LG Xboom 360 XO3 與兼容的 2020 年或更新型號的 LG 電視連接，提供環迴立體聲體驗。簡單設定讓您觀看任何內容都能享受沉浸式音效。

*喇叭必須是同一型號 (例如，XO3 與 XO3，XG7 與 XG7)。
*只支援 2020 年起推出之 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 型號。

使用再回收織物製造

LG XBOOM 360 XO3 部份機體由再生塑膠製成，受 UL 認證為 ECV (環境聲明驗證) 產品 - LG 便攜式藍牙喇叭採取更環保的生產方式。

XBOOM 360 XO3 的影像顯示其採用再回收織物製作。

環保紙漿包裝

LG XBOOM 360 XO3 內部包裝已從發泡膠和塑膠袋轉為再生紙漿纖維，被 SGS 認證為環保產品。

使用環保紙漿包裝的 XBOOM 360 XO3 包裝盒的圖片。

*價格、促銷活動和供應情況可能因商店和網絡管道而異。價格如有變動，恕不另行通知。
*數量有限。請向當地零售商了解最終價格和供應情況。
*顏色和功能可能因應零售商、地區或運營商而異。
*實際的顏色和尺寸可能與螢幕上的圖片有所不同。
*功能和規格如有變化，恕不另行通知。

列印

所有規格

基本資料

  • 尺吋 (闊 x 高 x 深) mm

    165 x 327 x165

  • 重量 (Kg)

    3.2

  • 輸入

    3.5mm 輸入

  • 充電方式

    USB Type-C

  • 顯示

    LED 指示燈

  • 電池類型

    鋰離子電池

  • 電池容量

    3900mAh

  • 充電時間 (小時)

    5

音效

  • 聲道

    1.1ch (3 向)

  • 輸出

    25W(低音) + 25W(中置)

  • 聲音增強

    支援

  • 音效格式

    SBC, AAC

  • 自訂EQ

    透過應用程式

功能

  • 多點連接

    支援 (2個裝置)

  • 無線派對模式 (雙重)

    支援

  • 無線派對模式 (多重)

    支援 (10個)

  • Bluetooth 應用程式

    Android / iOS

  • 燈光

    支援

  • Splashproof

    IP54

  • 藍牙

    5.1

網上購買/零售商

立即體驗這個產品。

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