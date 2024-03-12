XBOOM 360 XO3 便攜式藍牙喇叭 (炭黑)

個人揚聲器和燈光照明擁有一個共通點：都能填滿整個空間。當音樂夾雜風聲和人聲等環境音效，並形成立體聲時，燈光混合色彩和反射光，提升空間氣氛，呈現出另一種感覺。

光線結合情感與敘事，重現一個全新空間氛圍。例如，當我們看到波光粼粼的漣漪或風中搖曳的燭火時，我們會對大自然的美麗產生敬畏之情，超越了光線原來的目的。提升到另一個層次，擴闊整個視聽體驗。