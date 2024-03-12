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#StanbyMEchallenge
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你見過好像 StanbyME 的螢幕嗎？
* 內置電池支援長達 3 小時無線使用（3 小時是以標準模式為基礎計算，但電池的實際用量會視乎使用情況而有差別）。
* StanbyME 只支援以 Wi-Fi 為基礎的內容，所以必須連接到無線網絡。
* 產品畫面顯示一個模擬影像，或與實際產品有所不同。
* 視乎所使用的應用程式而定，垂直螢幕模式可能以不同方式運作。
* 這產品並不防水。
* 主屏幕和支援的應用程式可能因應不同國家而有差別，而且可能會在沒有預早通知下改變。
內置多個串流服務
StanbyME多個 OTT 內容串流服務，包括：Netflix、Disney+、ViuTV、Now E、YouTube 等，讓你毋須連接到外部裝置便可以觀看喜歡的內容。
* 支援 OTT 過頂內容服務以訂購為基礎，而且可能因應不同國家而有差別。
* 產品畫面顯示一個模擬影像，或與實際產品有所不同。
* 視乎所使用的應用程式而定，垂直螢幕模式可能以不同方式運作。
* StanbyME 必須連接到無線網絡才可以支援串流服務。
* NFC 功能在 ThinQ 應用程式安裝到行動裝置後運作，這裝置透過 Wi-Fi 連接到 StanbyME (視乎不同行動裝置而定，支援可能會有差別)。
* 行動螢幕分享只可以在 Android 裝置使用（不支援 iOS 和 macOS）。
* 視乎使用者的網絡環境，連接情況可能會有差別。
* 視乎行動裝置的規格和生產商而定，螢幕分享方法和影像品質可能會有差別。
* 模擬的場景可能與實際場景有差別。
* 這產品並不防水。
* 產品畫面顯示一個模擬影像，或與實際產品有所不同。
* StanbyME 支援網絡 OS 平台（它並不支援 Google Play Store 或 Apple Store）。
* 觸控式螢幕功能因應不同應用程式而有差別，並非所有應用程式都支援這功能。
* 不能以觸控方式操作的應用程式也可以使用提供的遙控器來操控。
* 提供的遙控器只能夠在 StanbyME 的產品中使用。
想擁有專屬你的螢幕？
* 顯示模擬場景 - 留意螢幕沒有自動移動。
* 高度：1,265 毫米 ~ 1,065 毫米，以水平螢幕為基礎。
* 旋轉：共 180 度（順時針方向 90 度，逆時針方向 90 度）/轉動：共 130 度（左方 65 度，右方 65 度）/傾斜：向前 25 度，向後 25 度。
* 可能並非所有應用程式都支援垂直螢幕模式。
* 視乎所使用的應用程式而定，垂直螢幕模式可能以不同方式運作。
* 在水平及垂直模式之間旋轉螢幕時，如果電話在支架上便需要小心，因為它可能會滑走。
* 產品畫面顯示一個模擬影像，或與實際產品有所不同。
* 視乎所使用的應用程式而定，垂直螢幕模式可能以不同方式運作。
* StanbyME 必須連接到無線網絡才可以支援串流服務。
* 移動產品的容易程度視乎地板的物料而定。
* 移動 StanbyME 到戶外時要小心，因為支架和底部可能會被戶外的路面刮花或破壞。
把您的內容帶到不同的空間
在一個螢幕上開始觀看內容，然後透過空間共享功能在另一個螢幕上繼續欣賞。結合 StanbyME 高流動性設計，盡享無間斷觀看體驗。
*空間共享功能僅適用於 2022 年或之後推出的 LG 電視。
*空間共享功能只能鏡像播放來自機頂盒和地面廣播的視訊源。
*服務可用性和啟動時間可能會因地區或型號而異。
*模擬場景，可能與實際場景不同。
*與 HDMI 傳輸相關之兼容性問題將透過未來的更新進行擴展。
用 StanbyME 共享 就是這麼簡單
開啟共享功能就像按一個按鈕同樣簡單。只需使用 Magic Remote 透過語音命令、電視選單或 ThinQ 應用程式，連接裝置。
用 StanbyME 共享 就是這麼簡單
電視放在舒適的睡房，螢幕顯示一個電視節目 - 足球教練。在同一個影像上面有一個行動裝置，顯示 AirPlay UI 在螢幕中。影像的右上角有 Apple AirPlay 商標和 Apple HomeKit 商標。
輕鬆簡易控制、分享和播放
StanbyME 支援 AirPlay 2，讓你可以毫不費力地從你的iPhone、iPad 或 Mac 進行串流、分享和展示你喜歡的內容。使用 HomeKit，你可以透過你的 Apple 裝置上的 Home 應用程式或 Siri 輕易開關 StanbyME、轉換輸入和控制音量。
前往 StanbyME 的 Instagram 探索更多靈感
看看你擁有 StanbyME 後會有的無盡樂趣。
StanbyME 使用貼士 & 常見問題
我可以使用 iPhone 做螢幕分享嗎？
它會在 2021 年內透過更新軟件得到支援。由於我們的觸控功能不適用於 Apple AirPlay 電視軟件，我們現在正與 Apple 合作為 StanbyME 開發新的 AirPlay 軟件*，以容許使用 iPhones 進行螢幕鏡像。它會在今年內軟件更新認證後供使用。
* 支援 Apple Airplay 軟件和它的觸控功能的程度需視乎 Apple 所訂規則而定。
它支援公共廣播嗎？
StanbyME 並不支援電視調諧器，所以你不能透過 StanbyME 觀看公共廣播。不過，如果你將 IPTV 或有線電視機頂盒連接到產品背面的 HDMI 連接埠，你便可以在 StanbyME 觀看到公共廣播。你也可以透過從你的流動裝置鏡像實況電視應用程式以觀看公共廣播。
我可以使用內置儲存空間來儲存內容嗎？
為了遵守版權保護法例，下載和儲存內容到 StanbyME 內部儲存空間或任何外部儲存空間的功能會不獲支援。不過，你可以透過連接到產品背面的 USB 終端設備欣賞已經儲存在 USB 或 HDD 的音樂和電影。
StanbyME 會在不久的將來支援 USB-C 嗎？
USB-C 類型現正審視中，以確定能否適用於下一個 StanbyME 的型號。
為甚麼在螢幕分享期間觸控式螢幕不能運作？
對 Android 電話來說，如果 UIBC（用戶輸入反向通道：由接收器將用戶輸入傳送到發送機的標準）的功能得不到支援，你便不能在鏡像時使用觸控式螢幕。對 iPhones 來說，AirPlay 會透過今年內更新的軟件得到支援。因應 Apple 的政策（iPhone 和鏡像顯示應該只透過 iPhone 來控制），即使在鏡像時，你也不能在 StanbyME 透過使用觸控式螢幕來控制。
我可以透過 ThinQ Homeboard 使用 IoT 物聯網嗎？
對，你可以透過 ThinQ Homeboard 執行 IoT 物聯網功能。不過，你需要預先註冊 IoT 裝置。你可以在 LG ThinQ 應用程式中從 LG Electronics 註冊所有家庭電器，至於其他家庭電器(電燈、開關和插頭)，你可以在 ThinQ Homeboard 為它們註冊。使用這功能需要透過 Wifi 進行，所有裝置都必須連接到和 StanbyME 相同的 wifi。
* LOG ThinQ 應用程式均在 Android OS 和 iOS 中提供。
要將產品完全充滿電需要多長時間？
電池電量完全耗盡時，需用 4 小時才能將 StanbyME 完全充滿電。一旦完全充滿，如果你以無線方式觀看內容，電池最多可以用上 3 小時。即使電池電量完全耗盡，你仍然可以在產品連接到電源時使用產品。
* 視乎品質設定和觀看的內容類型，電池的使用時間可能有差別。
是否支援自適應同步？
G-Sync 和 FreeSync 等適應同步科技不受支援，但你可以透過連接遊戲機到 StanbyME 背面的 HDMI 連接埠玩遊戲。
刷新率是多少？
顯示螢幕的更新率是 60Hz。由於它不支援 120Hz 或以上的更新率，在玩電腦遊戲及最新的 120Hz 主機遊戲等高性能遊戲時，與專用遊戲機螢幕相比，顯示會稍為延遲。
它是否防水/防塵？
它並不防水或防塵。
我可以用下載的影像作為壁紙嗎？
對，藉著將 ThinQ 應用程式與 StanbyME 同步，你可以使用你流動裝置的照片作為 MyView* 的主螢幕或背景影像。此外，你也可以連接 USB 驅動器，使用儲存在那裡的影像。
* StanbyME 的 MyView 和個人電腦的屏幕保護程式相似。在 MyView 的菜單（高山圖像），你可以選擇/設定共 4 個主題：預設的背景/時鐘（模擬，數碼）/現時天氣/我的照片。你可以使用 ThinQ 應用程式上載最多 10 張照片到 My Photos。
為甚麼拔掉電源仍然不能解決問題？
StanbyME 有內置電池，所以即使拔掉電線，然後又重新插入，系統仍然會保持完好。在這情況下，可以嘗試按住 StanbyME 背面的電源按鈕兩三秒以解決問題。
為甚麼 YouTube 的錄像只播放聲音？
這是 YouTube 本身的問題，其他類似產品也有同一現象。我們已要求 YouTube 提供解決方法。我們會很快回應。
查看更多常見問題
觸控式 螢幕分享 人像模式
觀看影片以了解如何使用 StanbyME
YouTube
觀看影片以了解如何使用 StanbyME 觀看 YouTube
觸控式螢幕
觀看影片以了解如何使用 StanbyME 的觸控式螢幕
螢幕分享
觀看影片以了解如何使用分享手機內容到 StanbyME
人像模式
觀看影片以了解如何使用 StanbyME 的人像模式觀看內容
安裝
觀看影片以了解如何安裝 StanbyME
產品拆卸指南
觀看影片以了解如何拆卸 StanbyME