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50" LG QNED81 4K 智能電視

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50" LG QNED81 4K 智能電視

50QNED81CRA

50" LG QNED81 4K 智能電視

(5)
A front view of the LG QNED TV with infill image and product logo on

量子點與 NanoCell 合而為一

QNED 色彩盡現　鮮明細緻

純淨色彩更顯豐富

QNED Color 結合量子點與 NanoCell 技術，帶來非凡色彩體驗。

電視螢幕上重疊彩粉迸發的畫面。

*QNED85 支援 QNED Color Pro。
*QNED80/75 支援 QNED Color。

Dimming Pro 調光專業技術與極致對比

色彩引人注目

LG 的調光技術運用深度學習演算法締造出自然俐落的影像，
同時減少光暈 (Halo effect) 效應。

有兩個電視畫面，一左一右。每台電視上都顯示相同的彩色水晶影像。左圖有點淡色，右圖非常活潑靈動。右圖電視左下角設有處理器晶片圖。

*QNED85/80 (86") 支援 Precision Dimming 精準調光技術。
*QNED80/75 支援 Dimming Pro 調光專業技術。
*模擬影像以提升對功能的理解。

α7 Gen6 4K AI 處理器

掌握質素

α7 Gen6 4K AI 處理器呈獻真正貼合個人喜好的震憾體驗。

*QNED85/80 具備 α7 Gen6 4K AI 處理器 。.
*qned75 具備 α5 gen6 4k ai 處理器 。

AI Picture Pro

AI Picture Pro 令完美畫質觸手可及。AI Super Upscaling 運用人工智能技術，分析和修復低解像度內容中損失的資訊，確保用家能觀看最佳影像。

透過左右分拆屏幕顯示向日葵圖像。右圖啟用了 AI Picture Pro，顯得更加清晰明亮。

AI Brightness Control

自動調整螢幕亮度以匹配周圍的環境燈光，確保在任何設定下都能獲得最佳觀看效果。

透過左右分拆屏幕顯示向日葵圖像。右圖啟用了 AI Picture Pro，顯得更加清晰明亮。

AI Sound Pro

處理器學習不同聲音數據，可識別不同語音、音效及音頻，從而按照音訊類型提升音效，營造身臨其境的視聽體驗。

AI Sound Pro 啟用，圖片顯示整個空間充滿豐富聲音，音效優美。

QNED 的超大螢幕在低角度下呈現華麗效果。
超大螢幕

尺寸遠比過往更大

QNED 的特大螢幕呈現豐富色彩，令觀賞體昇華至另一層次。

纖薄機身設計

QNED 機身比以往更纖薄，確保善用空間。

螢幕邊角特寫，凸顯纖薄設計。

*QNED80 (75/65/55/50") 採用纖薄機身設計。
*適用型號可能因應不同地區而異。

螢幕邊角特寫，凸顯纖薄設計。

音質優越    盡享娛樂

LG Soundbar

完美配搭　無縫娛樂

LG Soundbar 經特別設計，能與 LG 電視無縫配合，雙劍合璧將娛樂體驗提升至另一層次。

透過電視與 Soundbar 匹配的特寫圖，展現完美配對。

*電視音效模式共享或因電視型號而有所差異。
*電視的 AI 處理器版本因型號而有所差異。
*Sound Bar 控制模式或因 Sound Bar 型號而有所差異。
*LG 電視遙控器僅限於使用某些功能。

WOW 介面

多元化設定

只要連接至 LG 電視，Sound Bar 即會自動切換到相應模式。更會帶來額外的音效設定，享受電視及 Sound Bar 同時帶來的音效體驗。

電視畫面顯示更改設定的介面。

*此功能僅支援 2023 年推出的電視型號，並因應不同型號而有所差異。
*功能因應不同 LG Soundbar 型號而有所差異。

ThinQ AI 及 webOS

為您而設的智能化功能

盡情享用個人化提示及自訂建議等功能，使電視體驗更方便。All New Home 等智能化功能使觀看體驗更加簡單、快捷及直觀。

*服務或因應不同地區而有所差異。
*需要另外訂閱 OTT 服務。

My Profile

為家庭成員建立不同的個人賬戶，即可享受個人化的內容推薦以及快速存取最常用的應用程式，獲得更加個人化的體驗。
電視螢幕播放啟用 My Profile 功能的畫面。

*因應不同地區及網絡連接，顯示內容可能有所減少或限制。
*創建賬戶的數量並無上限，但主頁最多只可顯示 10 個賬戶。

Alt text

Quick Card

輕鬆存取您關注的應用程式及內容！您甚至可以為不同帳戶編輯 Quick Card，確保能緊貼您心宜的內容。
電視螢幕播放啟用 Quick Card 功能的畫面。
AI Picture Wizard

畫質度身訂造

AI Picture Wizard 透過分析 8,500 萬個潛在設定，找出最佳畫質的設定，並分析用家的色彩偏好，提供個人化的顯示設定。

*QNED85/80 具備 AI Picture Wizard 功能。

AI Concierge

唯您專屬的個人化內容

AI Concierge 將根據您的語音搜尋記錄推薦相關及熱門關鍵字，
為您呈上更多合心意的內容。

電視畫面顯示一位男士的樣貌，旁邊顯示建議關鍵字。

*服務或因應不同地區及系列而有所差異。
*「For you keyword」只能在母語可以支援 NLP 的地區提供。

Matter、AirPlay 及 HomeKit

通過 Matter、Apple Airplay 及 HomeKit 等支援服務，無縫連接和輕松操控 LG 電視。

"Matter 標誌 works with Apple AirPlay 的標誌 works with Apple Home 的標誌"

*「Matter」支援的服務和功能或因連接的裝置而有所差異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應通過 ThinQ 應用程序進行。
*Apple、Apple 標誌、Apple TV、AirPlay 及 HomeKit 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。
*支援的功能列表及應用程式或因應不同地區而有所差異。
*語音命令或因產品和地區而有所差異。
*顯示的功能列表或因應不同型號而有所差異。
*AirPlay 2 和 HomeKit 的支援或因應不同地區而有所差異。
*Amazon Alexa 的支援或因應不同地區而有所差異。

(Kein Bild)

Multi View

畫面並排

使您的螢幕更多樣化。 借助畫面並排功能，可在螢幕上同時享受兩個畫面的各種內容，並通過 LG Smart Cam 使用更多互動服務。

子母畫面

使用子母畫面，在觀看內容的同時觀察自己。 只需連接 Smart Cam，即可在居家鍛煉時檢查自己的動作。

雙螢幕功能

發現更多利用雙輸入模式工作的方法。同時從兩個 HDMI 輸入需參考和訪問的資料，實現終極工作設置。

*應用程式/輸入組合或因應不同服務而有所差異。
*兩個螢幕上的畫質/音效設定相同。
*「LG Fitness」設有子母畫面功能，配合應用程式中的 USB 鏡頭。
*圖像輸出僅限於一個螢幕。

LG Smart Cam

LG Smart Cam 簡易安裝和纖薄設計，令遙距會議輕閉地被投放至大屏幕上。

有位女士坐在梳化扶手上，拿著手提電腦和看著電視。在電視內的大屏幕，可見四個人及一場視像會議。

有位女士坐在梳化扶手上，拿著手提電腦和看著電視。在電視內的大屏幕，可見四個人及一場視像會議。

*LG Smart Cam 另外發售。

有位女士坐在梳化扶手上，拿著手提電腦和看著電視。在電視內的大屏幕，可見四個人及一場視像會議。

有人坐在梳化上，在牆上的大電視欣賞電影。
真正影院效能

媲美電影院的家庭影院

LG QNED 讓你在家中舒適享受令人驚歎的影院體驗。

專業級畫質

HDR10 Pro 運用 Dynamic Tone Mapping 技術，自動改善每一幀的對比度及清晰度。

有位男士在外面凝視，看似很生氣。圖片分為兩半圖片左半暗淡無光，色彩不太鮮艷；圖片右半更加明亮多色。左上角寫著「傳統式」，右上角寫著「HDR 10 PRO」。

*模擬影像以提升對功能的理解。
*「傳統」指沒有配備 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。

FILMMAKER 模式

FILMMAKER MODE™ 徹底如實呈現導演心目中的理想畫面及原始電影效果，保留原有色彩、設定及幀率。

有名電影導演望著大型電視顯示器，正在編輯內容。電視畫面顯示一座在紫色天空襯托下的起重機。電影製片人模式標誌在右下角顯示。

*FILMMAKER Mode 的支援或因應不同地區而有所差異。

Alt text

顯示串流服務平台標誌，各個標誌旁邊具有相配片段。Netflix《星期三》、Apple TV《乜都得教練》、Disney Plus《驚天奪寶》及 PRIME VIDEO《力量之戒》的圖片。
娛樂

無盡點播內容

在 LG QNED 直接享受包括 Netflix、Disney 、Viu TV、Prime Video 及Apple TV 等各大串流平台的內容 。

*必須持有 Netflix 串流會籍。
*內容及應用程式或因應不同地區而有所差異。需要另外訂閱 Disney+。(c) 2022 迪士尼及其相關實體版權所有。
*Apple、Apple 標誌及 Apple TV 為 Apple Inc 於美國及其他地區註冊的商標。
*Apple TV+ 和/或部分內容可能並非在所有地區都能提供。
*需要訂閱 Apple TV+。
*Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com，Inc. 或其附屬公司的商標。需要支付 Amazon Prime 會員費和/或 Prime Video 費用。有關詳細資訊，請參閱 primevideo.com/terms。
*支援服務或因應不同地區而異。

牆上有部大電視，讓您在畫中畫觀看賽車遊戲。在電視前方，可見專注遊戲的人的手及手掣。
升級遊戲配置

發掘遊戲之最

升級遊戲設置，追尋終極的新世代遊戲體驗。

Game Optimizer 及 控制面板

Game Optimizer 結合所有遊戲設定於同一選單，方便靈活運用。全新遊戲控制面板則讓您迅速存取當下遊戲設定，把握致勝機會。

遊戲畫面顯示 Dashboard 控制面板圖片，當中的選項板顯示遊戲狀態、黑暗模式、App on App、Game Optimizer 遊戲畫質提升功能、所有設定及用戶指南的圖標。

*軟件更新或因應不同型號和地區而有所差異。
*Game Optimizer 功能選單中的項目或因應不同系列而有所差異。
*「Game Dashboard」控制面板只在「Game Optimizer」及「Game Dashboard」兩者均已開啟的情況下才能啟用

Alt text

4K 120Hz、ALLM 及 eARC

符合最新 HDMI 2.1 規格的 4K 120Hz HDR、ALLM 及 eARC，減少影像模糊及重影問題。流暢無阻的同步影像使遊戲體驗提升至非凡層次。

有架紅色戰機，而圖片分為兩半：圖片左半不太色彩繽紛而稍為較暗；圖片右半則更加明亮彩麗。圖片左上角寫著傳統，右上角是 LG QNED 標誌。

*QNED85/80 支援 AMD FreeSync™ Premium。
*QNED85/80 支援 VRR。
*模擬影像以提升對功能的理解。

e

優秀遊戲性能

AMD FreeSync Premium 減少畫面延遲和撕裂，使遊戲體驗更臻完美。

 

d

擺脫延遲

VRR 減少輸入延遲，讓您享受飛快流暢的遊戲體驗。

 

HGiG

LG 與遊戲業界的一些龍頭公司並肩合作，帶來最新 HDR 遊戲體驗，讓您體驗極致真實、非凡陶醉。

圖片顯示一位女士戴著全包面罩持槍。圖片左半暗淡而色彩較少，圖片右半則相對更加色彩繽紛。

*HGiG 是一個由遊戲和電視顯示器行業中的公司組成的自願團體，他們共同確立準則並提供給大眾，以改善消費者的 HDR 遊戲體驗。
*HGiG 的支援或因應不同地區而有所差異。
*模擬影像以提升對功能的理解。

圖片顯示一位女士戴著全包面罩持槍。圖片左半暗淡而色彩較少，圖片右半則相對更加色彩繽紛。

電視周圍冒出火焰，內裏螢幕可見《Cyberpunk》遊戲。電視頂部有個 Geforce now 標誌。
雲端遊戲

讓您的遊戲體驗更豐富

在 GeForce NOW 的配合下，LG QNED 帶您闖進多姿多彩的全新遊戲世界。

*支援的合作關係或因地區而有所差異。

QNED 包裝盒有著粉紅及綠色背景襯托，盒內延伸出草及蝴蝶。
可持續發展的 QNED

環保包裝為地球做多一點

LG QNED 包裝經過重新設計，採用單色印刷及可回收包裝盒。

*包裝盒上的內容或因型號或地區而有所差異。

LG OLED G3 evo 在黑暗空間散發閃耀亮采。右上有個標誌，慶祝 OLED 的 10 週年紀念。
LG OLED evo G3

探索更高層次的電視體驗

把目光放得更高，就可發現 LG OLED evo 的璀璨光芒。
探索更高層次的電視體驗 了解更多

*資料來源：Omdia，2013 - 2022 年裝置發貨量。結果並不代表 LG Electronics 的認可。任何因信任此調查結果而產生的風險均由第三方自行承擔。瀏覽 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳情。

列印

主要規格

  • 顯示類型

    4K QNED

  • 刷新率

    120Hz Native

  • 寬色域技術

    QNED Color

  • 影像處理器

    α7 AI Processor 4K Gen6

  • HDR

    HDR10 / HLG

  • 機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1123 x 652 x 29.7

  • 機身不連座檯架重量 (kg)

    13.0

所有規格

PICTURE (DISPLAY)

  • 顯示類型

    4K QNED

  • 解像度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 背光技術

    Edge

  • 刷新率

    120Hz Native

  • 寬色域技術

    QNED Color

PICTURE (PROCESSING)

  • 影像處理器

    α7 AI Processor 4K Gen6

  • 人工智能影像

    AI Picture Pro

  • 人工智能倍線技術

    AI Super Upscaling 4K

  • 動態色調配對

    支援

  • 人工智能影像識別

    支援 (SDR/HDR)

  • 人工智能亮度控制

    支援

  • HDR

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE ™

    支援

  • 高幀率影像

    4K 120 fps (HDMI)

  • 調光技術

    區域控光

  • 流暢畫面

    Motion Pro

  • 影像模式

    10 modes (Personalized Picture Wizard, Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room))

GAMING

  • FreeSync Compatible (AMD)

    支援

  • HGIG 模式

    支援

  • 電競界面

    支援 (遊戲界面)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    支援

  • VRR (可變刷新率)

    支援

SMART TV

  • Art Gallery

    支援

  • 系統

    webOS 23

  • 賽事提醒

    支援

  • 家庭設定

    支援

  • ThinQ

    支援

  • USB 鏡頭連接

    支援

  • 網頁瀏覽器

    支援

  • 智能語音識別

    支援

  • 神奇遙控器

    附送

  • 多重畫面

    支援

  • 房對房分享

    支援 (接收)

  • 手機遙控應用程式

    支援 (LG ThinQ)

ACCESSIBILITY

  • High Contrast

    支援

  • Gray Scale

    支援

  • Invert Colors

    支援

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • 機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1123 x 652 x 29.7

  • 機身連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1123 x 721 x 260

  • 包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1215 x 810 x 172

  • 檯架 (闊 x 深, mm)

    500 x 260

  • 機身不連座檯架重量 (kg)

    13.0

  • 機身連座檯架重量 (kg)

    16.8

  • 連包裝盒重量 (kg)

    20.1

  • VESA Mounting (WxH, mm)

    200 x 200

AUDIO

  • AI 聲學調音

    AI Sound Pro (Virtual 5.1.2 Up-mix)

  • 專業清晰語音

    支援

  • WiSA Ready

    Yes (Up to 2.1 Channel)

  • LG Sound Sync

    支援

  • 電視聲音模式分享

    支援

  • 聲音同步輸出

    支援

  • Bluetooth Surround Ready

    Yes (2 Way Playback)

  • 聲音輸出

    20W

  • AI Acoustic Tuning

    支援

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)

  • Speaker Direction

    Down Firing

  • 音響系統

    2.0 Ch

CONNECTIVITY

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 3)

  • Bluetooth Support

    支援 (v 5.0)

  • Ethernet Input

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    支援

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1ea

  • RF Input (Antenna/Cable)

    1ea

  • USB Input

    2ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 5)

POWER

  • 待機耗電量

    小於 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

  • 遙控器

    神奇遙控器

  • 電源線

    Yes (Detachable)

  • 遙控器電池

    支援 (AA x 2 粒)

網上購買/零售商

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