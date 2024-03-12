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添加 QNED 色彩至您的色彩庫中
量子點及 NanoCell 為您帶來栩栩如生的色彩和細節，呈現更高層次的遊戲沉浸感。
* LG QNED mini LED 是將 NanoCell 和量子點技術合而為一的 mini LED 電視。
進階 8K 遊戲
清晰呈現每一場勝利
LG QNED 為遊戲玩家提供更多，包括快速反應時間和流暢、卓越的沉浸式量子點 NanoCell 顯示螢幕。結合特大 8K 螢幕，打造頂級遊戲體驗。
背景影像是被小行星包圍的外星飛船。太空飛船的中間部分在單獨影像中突出顯示，然後分成兩部分——左側亮度較低，顯示 4K 字樣，右側亮度較高，顯示 8K 字樣。
*只適用於 8K 型號 (QNED99)。
*模擬影像以提升對功能的理解。
*QNED91/81 具備 AMD FreeSync™ Premium。
*QNED91/81 具備 VRR。
*模擬影像以提升對功能的理解。
4K 120Hz & ALLM & eARC
重要的遊戲規格
以 4K 120Hz 支援 Dolby Vision© HDR，LG QNED 是遊戲玩家的夢想。符合最新 HDMI 2.1 規格的 ALLM 和 eARC 可減少動作模糊和重影，讓您以高解像度享受快速的沉浸式遊戲體驗。
QNED 電視置於鋪鑲許多照明瓷磚的紅色遊戲室中。電視畫面中，兩艘紅色的海盜船在洶湧的大海上航行。
*QNED99/91/81 具備 4K 120Hz。
*QNED81 不支援 Dolby Vision® HDR。
Dolby Vision IQ & Dolby Atmos
專為沉浸式體驗而設計
Dolby Vison IQ 和 Dolby Atmos 優化畫質和音效，讓您如有身臨其境之感。利用元數據和電視內置的光傳感器，根據觀看內容類型和周圍環境優化畫質，同時提供多角度沉浸式音效。
一輛賽車急切地衝入QNED 電視，並配有可視化音效。設有 dolby vision IQ logo 和 dolby atmos 標誌。
*QNED99/91/81 設有 Dolby Vision IQ 和 Doby Atmos 功能。
HGiG
與專業人士合作
LG 在 HGiG 方面與開發者、遊戲公司等業界知名人士合作，共同努力以確保電視與遊戲機之間的協同作用更大，讓您享受最佳的 HDR 遊戲體驗。
*HGiG 由遊戲和電視顯示器行業的公司組成的自願團體，他們共同確定準則並提供給公眾，以改善 HDR 中的消費者遊戲體驗。
*HGiG 支援可能因應不同地區而異。
*模擬影像以提升對功能的理解。
Game Optimizer 遊戲畫質提升功能
您希望使用快捷方式
不論什麼類型的遊戲，Game Optimizer 遊戲畫質提升功能都可以透過兩個易於導航的選單輕鬆帶來更好的遊戲體驗。在遊戲標籤下，您可以選擇遊戲類型和模式進行快速設定，而圖片標籤可以讓您進一步微調顯示功能以滿足您的需求。
*軟件更新的可用性可能因應不同型號和地區而異。
*Game Optimizer 遊戲畫質提升功能選單中的項目可能因應不同系列而異。
*模擬影像以提升對功能的理解。
遊戲顯示面板
在不破壞沉浸感的情況下控制遊戲
全新遊戲顯示面板可輕鬆調整基本遊戲設定，所有設定一目了然，而不會破壞您的沉浸感。玩家更可進入 Game Optimizer 遊戲畫質提升功能的完整選單，進行更多遊戲設定。
軍用機械人在背景中行進，還設有遊戲儀錶板設定彈出窗口
*軟件更新的可用性可能因應不同型號和地區而異。