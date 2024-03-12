88'' LG SIGNATURE OLED evo Z3 8K 智能電視

一張圖片展示了 LG OLED evo Z3 的主要功能，背景為黑色，並帶有粉紅色和紫色的煙花表演。 地面上煙花匯演的粉紅色反射出「OLED evo」字樣。 圖片中，描繪 α9 Gen6 8K AI 處理器 的芯片正在一張使用處理技術重新製作的湖景圖片前。代表 Brightness Booster Max 的圖像顯示了一隻具有高對比度和明亮白色的鳥。代表 5 年面板保養的圖片顯示了 Premium OLED Z3 保養標誌，而螢幕在背景中。 一張代表 OLED Design 的圖片展示了座地的 LG OLED evo Z3 在一扇大窗戶前，俯瞰乾淨、簡約的客廳中的城市景觀。