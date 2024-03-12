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LG TONE Free FP5
LG 網店限定：1 + 1 組合優惠 (HK$1,499)
可自選黑白組合 (單件原價 HK$1,099)，LG 網上商店免費送貨。
影像顯示一位女士望向窗外，一位女士在日落時分的海灘上聽音樂，一位女士在城市背景下戴著耳機。 影像旁有「with meridian」標誌。
英國頂級音響品牌 MERIDIAN
影像顯示置於尊尚空間中的兩個 Meridian 音訊。
MERIDIAN 的說法
- Meridian 的行政總裁, Audio John Buchanan
MERIDIAN 的說法
Meridian 領先音響技術
有關 Meridian 音訊的四張圖片
小巧裝置呈現高品質音效
「清晰立體音效」文本
*與舊型號相比，驅動單元振膜的有效面積提高約 75.5%。
主動式降噪 (ANC) 功能
主動降噪 (ANC) 功能 音樂新體驗
影像顯示 TONE Free 左側設有噪音圖形的圖像，右側設有降噪圖形的圖像。
立即自訂環境音效
俯視圖顯示一個人戴著耳機行過斑馬線，一名戴著耳機的男人和一名戴著耳機的女人正在交談。
乾淨舒適
圖片顯示白色耳機，以及一套三款不同尺碼（大號、中號、小號）的耳塞。
*本裝置或其任何部位之用意皆非用於預防或治療任何健康狀況，亦無任何此等暗示；它並非醫療設備，也非用作醫療設備或替代之。
*矽膠耳塞的基本材料符合 ISO 10993 和 USP VI 類之要求。
*LG 獨特的耳廓形設計目前已在歐盟、英國、俄羅斯、澳洲、中國和韓國註冊。
了解 LG 對耳朵研究的故事
創造超貼合耳形的設計
影像顯示 3D 形狀的人耳模型圖像以 4 個階段發展。
時尚舒適的設計
*本裝置或其任何部位之用意皆非用於預防或治療任何健康狀況，亦無任何此等暗示；它並非醫療設備，也非用作醫療設備或替代之。
*矽膠耳塞的基本材料符合 ISO 10993 和 USP VI 類之要求。
專為高質通話而設
影像顯示透視額耳機中外置麥克風、內置麥克風和語音麥克風的位置以及耳機圖像上的「3-MIC」字樣。
*內置麥克風在啟動主動降噪功能 (ANC) 時會消除干擾的噪音。
保護您隱私的耳機
影像顯示一位女士手握一個耳機，像使用麥克風一樣打電話。
*聽音樂的標準播放時間。
**在關掉主動降噪功能的狀況下，耳機電池及充電盒電池各分別續航 8 及 22 個小時。
*將耳機放入充電盒中充電 5 分鐘，即可享受最長 1 小時的音樂播放時間。
*達到 IPX4 等級，能夠抵禦任何方向的水花。
透過應用程式使 TONE Free 體驗更臻完美！
TONE Free 應用程式讓您可以透過多種選擇自訂您的生活方式。
此外，透過定期軟體更新可解鎖新功能或更新現有功能。
手機上的 TONE Free 實驗室螢幕和旁邊的 TONE Free 產品圖像。 圖像底部共列出 TONE Free 應用程式的五大功能，EQ 自訂、環境音效控制、觸摸板設訂、TONE Free 實驗室和尋找我的耳機。
嶄新設計 極具風格
*耳機內的麥克風以較少的環境噪音捕捉內耳聲音。
主要規格
-
3D 聲場
是
-
主動式降噪 (ANC)
是
-
單元體積
8Φ
-
Meridian 音效
是
-
防水/防濺
IPX4
所有規格
喇叭
-
單元體積
8Φ
-
單元種類
Dynamic
SOUND SOLUTION
-
主動式降噪 (ANC)
是
-
環境模式
是
-
Talk Thru
是
-
麥克風數量
3
EQ
-
自訂 EQ
是
-
LG EQ
是
-
Meridian EQ (自然、浸沉)
是
-
Meridian 音效
是
-
3D 聲場
是
音頻編解碼器
-
AAC
是
-
SBC
是
連接性
-
BLE
是
-
Google 快速配對
是
-
藍牙版本
5.2
電量 (小時)
-
電量 (耳機, ANC off)
8
-
電量 (耳機+充電盒, ANC off)
22
充電時間 (小時)
-
充電時間 (耳機)
1
-
充電時間 (耳機+充電盒)
2
方使性
-
快速充電
是
-
多重配對
是
-
快速配對
是
-
語音控制 (Google 助理, Siri)
是
-
防水/防濺
IPX4
尺寸 (WXHXD)
-
充電盒
54.5 x 54.5 x 30.0 mm
-
耳機
21.2 x 28.3 x 23.2 mm
重量
-
充電盒淨重
35 g
-
產品淨重
5.2 g
配件
-
充電線
是
-
醫療級矽膠耳塞
4