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TONE Free HBS-FN7

功能

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支援

TONE Free HBS-FN7

HBS-FN7

TONE Free HBS-FN7

(0)
A top view of a cradle opened up and two earbuds inside it with UV lighting on

無可媲美的音樂享受

LG TONE Free FN7

Trusted Reviews RECOMMENDED (logo)

TRUSTED REVIEWS

“你看到的是能帶來極佳體驗的真無線藍牙耳機”

Tone Free HBS-FN7

Two earbuds are floating in the black background.

Side view of woman holding LG TONE Free against a dark background.

主動式降噪(ANC)功能

An image of two earbuds facing each other and wave illustrated behind each earbud. And it's a virtual space,there are city but forest in the middle.

主動降噪(ANC)功能

消除來自四面八方的噪音

可以消除周邊的高中低頻噪音，例如繁忙嘈雜街道的噪音，讓你無論身處何地，仍可繼續於安靜的空間中，享受個人演唱會。
如下圖所示，LG TONE Free FN7 的 主動式降噪(ANC)功能有效減少周邊日常環境的高中低頻噪音，例如：談話、咖啡店、辦公室、隧道及汽車響安聲等。遠離這些噪音，讓你更沉醉於音樂中。

There are noise level reduction graph. 3 images of real life examples of sound frequencies are displayed under the graph.

Close up shots of a spiral ear gel and a conventional gel are shown in a split screen
專利螺旋設計耳膠

全新可調式設計
提升主動降噪 (ANC) 效能

LG TONE Free FN7 的耳膠採用專利螺旋設計，將壓力均勻分佈，適合不同耳形，能提升使用舒適度且大幅度減少外部噪音。

英國頂級音響品牌 Meridian</br>體驗絕佳音質2

英國頂級音響品牌 Meridian體驗絕佳音質

with MERIDIAN

音質清晰立體

LG TONE Free FN7 與 Meridian 共創清晰立體音效。不論身在何處，都會讓你完全沉浸在任何內容中。

MERIDIAN 的說法

「不論你是在家裡、在車上、上下班途中，還是在健身房，全新的 LG TONE 真無線藍牙耳機在音效創新和性能上都邁進一大步，它將為全球消費者提供絕佳的娛樂體驗，滿足用家對於隨處都想享受優質聆聽體驗的需求。」

- Meridian 的政總裁, Audio John Buchanan

Alt text

英國頂級音響品牌 Meridian

自 1977 年起 Meridian 一直在設計創新、優雅、高性能的音訊解決方案，於高解析度音訊領域及數碼訊號處理 (DSP) 領先同儕，為音樂提供革新的觀賞方式，從不受地點所限。

A layout of four images related to the Meridian audio

Meridian 領先音響技術

Meridian 為英國頂級音響品牌，於數碼訊號處理 (DSP) 方面的專業知識而聞名。DSP 可以全面掌握音頻訊號，實現許多具開創性的 Meridian 調音技術。

There are 3 images. An image of a semiconductor chip with a "DSP" text on it. An image of the "MLP" logo. An image of the "MQA" logo

An image of two earbuds floating in a virtual space with colorful lighting surrounding the space.
MERIDIAN Spatial Audio

音效極具真實立體

Meridian 的 Headphone Spatial Processing (HSP) 技術克服了耳機體驗的障礙 — 小巧外形及左右聲道間不連貫。HSP 不僅可重現逼真的聲音舞台，模擬真正揚聲器的聽覺體驗，它亦為用家提供清晰的人聲。
Man in his orange suit is listening to music with the TONE Free earbuds on.




飽滿厚實重低音

飽滿厚實重低音

為低音更添層次感

小巧但爆發力十足—音訊組件經重新設計，提供更飽滿豐富的低音，產生強勁節奏，充滿活力。
An image of a black earbud that is separated into four parts to show the intricate technology engineered in it.
增強音訊的驅動單元

創造飽滿重低音

前所未有的強大功能 — 全新設計的 TONE Free FN7 的驅動單元可創造出更飽滿的低音。膜片的邊緣由高質量矽膠製成，頂端由更堅固的金屬製成而減震器的質地更緻密。
Four icons of four types of Meridian EQ modes.
Meridian 獨特音場

音場調節 讓低音更強勁有力

希望聽到更低沉的重低音和更清晰的人聲嗎？
透過四種 Meridian 音場模式，用家可調整聲音以符合不同音樂類型及個人偏好。
A woman is using phone and at the same time listening through TONE Free.

實時同步音效 更沉醉狂其中

實時同步音效

更投入遊戲世界

LG TONE Free FN7
的聲音延遲更短，讓用家更沉浸在任何內容中。

UVnano 紫外線殺菌

UVnano​

殺滅細菌達 99%

你的耳機每天都陪伴著你—放鬆心情、搖滾狂歡及專心不受外界干擾。不過，這些耳機也可能附有細菌。因此 LG TONE Free FN7 配備了 UVnano 紫外線殺菌充電盒，可消除 99.9% 的細菌*同時充電。讓你享受音樂的同時保持衛生，減少憂慮。

*UVnano 是從 UV 及其單位納米衍生而來的複合詞。
*獨立測試顯示，Uvnano紫外線充電盒在有線充電並關上盒蓋時，可於 10 分鐘內殺滅耳塞部分高達 99.9% 的大腸桿菌和金黃色葡萄球菌。紫外線 LED 功能只有在充電盒連接到電源線時才會運作。
*紫外線 LED 燈是肉眼看不見的，而且只有在充電盒關起來且內有耳機時才會運作。藍色指示燈僅用於美觀目的，它會在充電盒的蓋子打開時亮起。

An image of a white earbud and two sets of three different sized ear gels.

醫療級物料

乾淨舒適

LG TONE Free FN7 採用舒適衛生的耳塞，由無毒、低過敏原性的有機矽膠製成，即使全天候使用也不必擔心。從三種尺寸中找到最合適你的選擇。

*本裝置或其任何部位之用意皆非用於預防或治療任何健康狀況，亦無任何此等暗示；它並非醫療設備，也非用作醫療設備或替代之。
*矽膠耳塞的基本材料符合 ISO 10993 和 USP VI 類之要求。

A woman is smiling while listening to music with TONE Free.

簡約獨特的馬卡龍設計

A man is wearing Tone free in his ear in the city. A woman looking at the earbuds while holding it on her hand. A woman is wearing TONE Free with her eyes closed. Close up of man's hand putting TONE Free inside the side pocket.

簡約小巧

LG TONE Free FN7 充電盒簡約獨特，小巧外形讓用家輕鬆放在手掌及口袋中，而且設計時尚可搭配不同造型。

簡約設計 搭配不同造型

A woman is bending down to stretch while wearing TONE Free. A man is riding a bicycle.

An image of an earbuds in a virtual space with diagrams showing that the weight is centered on the head of the earbud
人體工學設計

更佳貼合耳形

LG TONE Free FN7 經過精心設計，讓耳機舒適貼合你的耳朵，重量分佈以耳機頭為中心，幫助耳機保持貼身穩固。彈性度十足的耳塞符合不同耳形，因此您用家可舒適沉浸於音樂中。
清晰通話品質

更清晰的通話隔絕外部噪音

It shows three built in Mics.
通話更為清晰

進階通話質素

LG TONE Free FN7 配備內建的高性能麥克風，可大幅度提高通話質素。上置麥克風可偵測外部噪音。您開啟主動降噪 (ANC) 功能時，內部麥克風會減少不想要的噪音。下置麥克風會接收語音並放大人聲收音，即使在吵雜的空間中也能運用。
A Man is trying to cross the road while wearing TONE Free.
環境音效控制

聆聽周遭環境音效 以確保安全

輕按耳機讓你完全掌握周遭環境。當需要交談幾句話、在交通工具上聽廣播，或是過馬路時，LG TONE Free FN7 的環境音效控制非常實用，讓您在外出聆聽時仍確保安全。
It shows the edge of a TONE Free earbud and its touch controller.
觸感音效

讓觸控更準確

LG TONE Free FN7 的直覺式觸控會在每次觸控時提供觸感音效，讓你了解耳機有否辨識每次觸控。
A pair of earbuds is floating on a background with water drops.
防水防汗

IPX4 等級 防水防汗

別擔心你在健身時流汗或在細雨中走路，防水設計可保護耳機。LG TONE Free FN7 的防護等級為 IPX4，代表可以抵抗來自任何方向的水花，讓你繼續放心聆聽。

*IPX4 可以處理任何方向的水花。
**LG TONE Free FN7 充電盒非 IPX4 等級。

A cradle with its lid open is placed on the side of an earbud.
長久續航力

不必擔心電力問題

續航力 長達 21 小時。每次充電最多可用播放 7 小時，充電盒可再額外補充 14 小時。

*聆聽音樂時的標準播放時間。
**關閉主動降噪功能時，耳機電池和充電座電池分別可使用 7 和 14 個小時。

An image of two earbuds in a cradle with blue lighting on .

快速充電

忙碌到連等充電也沒有？快速充電 5 分鐘就可供使用 1 小時。

*將耳機放入充電盒中充電 5 分鐘後，即可享受最長 1 小時的音樂播放時間。
**不含無線充電狀態。

An image of a white LG TONE Free FN7 opened up charging on a white wireless charging pad.
無線充電

方便不受限

無線充電擺脫線路纏繞的麻煩，不用再四處尋求的充電線，只需將耳機放到無線充電器上即可進行充電。

*購買本產品時不含無線充電器。
**只與特定的無線充電器兼容。

Move to LG TONE Free App mini page.

免費下載 LG TONE Free 應用程式！

列印

主要規格

  • 主動式降噪 (ANC)

  • 單元體積

  • Meridian 音效

  • UVnano

  • 防水/防濺

    IPX4

  • 無線充電

所有規格

喇叭

  • 單元體積

  • 單元種類

    Dynamic

SOUND SOLUTION

  • 主動式降噪 (ANC)

  • 環境模式

  • 麥克風數量

    3

EQ

  • 自訂 EQ

  • LG EQ

  • Meridian EQ (自然、浸沉)

  • Meridian 音效

音頻編解碼器

  • AAC

  • SBC

連接性

  • BLE

  • Google 快速配對

  • 藍牙版本

    5

電量 (小時)

  • 電量 (耳機, ANC off)

    7

  • 電量 (耳機+充電盒, ANC off)

    21

充電時間 (小時)

  • 充電時間 (耳機)

    1

  • 充電時間 (耳機+充電盒)

    2

方使性

  • 快速充電

  • UVnano

  • 語音控制 (Google 助理, Siri)

  • 防水/防濺

    IPX4

  • 無線充電

尺寸 (WXHXD)

  • 充電盒

    54.5 x 54.5 x 27.6 mm

  • 耳機

    16.2 x 32.7 x 26.8 mm

重量

  • 充電盒淨重

    39 g

  • 產品淨重

    5.6 g

配件

  • 充電線

  • 醫療級矽膠耳塞

  • 保養卡

網上購買/零售商

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