LG TONE Free FP5

電池使用時間（ANC 關閉）

長達 24 小時<BR> （耳機 10 小時 / 帶充電盒 24 小時）

長達 24 小時<BR> （耳機 10 小時 / 帶充電盒 24 小時）

長達 22 小時<BR> （耳機 8 小時 / 帶充電盒 22 小時）