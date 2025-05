A MINDENNAPOK RÉSZÉVÉ TESZI A VIRTUÁLIS VALÓSÁGOT AZ LG ÉS A GOOGLE

SZÖUL ÉS MOUNTAIN VIEW, California, 2015. február 10. — A hétköznapi felhasználók életének részévé kívánja tenni a virtuális valóságot (virtual reality, VR) az LG Electronics (LG) és Google. Az LG mai bejelentése szerint ugyanis a VR for G3 kiegészítő ingyenesen jár majd azoknak (bizonyos régiókban), akik új LG G3 okostelefont vásárolnak. Az LG VR for G3 a Google Cardboard szemüvegével működik, segítségével a G3-tulajdonosok számos, a Google Play áruházból letölthető VR-kompatibilis alkalmazást és játékot próbálhatnak ki.

A VR for G3 – más, fejen viselhető, saját processzorral és kijelzővel rendelkező VR-eszközökkel szemben – a G3 hang- és képtechnológiáját használja, alkalmazása így sokkal könnyebb és kényelmesebb, mint a versenytársaké. A LG G3 csúcskategóriás Quad HD kijelzőjének köszönhetően a VR for G3 élesebb képet jelenít meg, mint más eszközök, a virtuálisvalóság-élmény pedig ezzel jóval valósághűbb lesz.

VR for G3 egyedi kialakítását a G3 védjegye, a Rear Key, azaz a hátlapi gombok formatervezése dominálja – más okostelefonokkal szemben ezek nem a telefon oldalán helyezkednek el. Az egyedi dizájn egyben azt is jelenti, hogy a VR for G3 teljes mértékben kihasználja az LG zászlóshajó-telefonjának Boost AMP funkcióval szerelt egy wattos beépített hangszóróit is, amelyek teltebb és tisztább hangzást nyújtanak, ezzel is gazdagítva a felhasználói élményt. A minél nagyobb fokú testre szabhatóság érdekében a VR for G3 Bluetooth headsetekkel is kombinálható, így például az LG Tone Infinim™ prémium Bluetooth headsettel is, így a felhasználóknak az összekuszálódó kábelekkel sem kell megküzdeniük.

A Google Cardboard szemüveg tervezési sablonja alapján készült a VR for G3 formaterve, amely online elérhető azok számára, akik szeretnék maguknak elkészíteni. A VR for G3 oldalán található, ritkaföldfém neodímiumból készült mágnesgyűrű az LG G3 mágneses giroszkópszenzorával működik együtt, amelynek segítségével válogathatunk az applikációk és a menüpontok között anélkül, hogy megérintenénk a képernyőt. A VR for G3 működéséhez nincs szükség másra, elegendő csupán a telefont a nézőeszközbe helyezni.

„A virtuális valóság ugyan még gyermekcipőben jár, fejlődésének kezdetén állunk, eddig azonban ez a technológia nagyon drága, és így elérhetetlen volt az hétköznapi felhasználók számára” – mondta Chris Yie, az LG Electronics Mobile Communications Company elnökhelyettese és marketingkommunikációs igazgatója. „A Google Cardboard segítségével a hétköznapi felhasználókon kívül a VR-technológia olyan fejlesztőkhöz is eljut, akik ezzel fejlesztik majd és javítják a mindennapi életünket a jövőben” – tette hozzá.

„A Google Cardboard célja, hogy magával ragadó élményt nyújtson minden felhasználó számára, egy egyszerű okostelefon használatával” – hangsúlyozta Andrew Nartker, a Google Cardboard-fejlesztésekért felelős termékmenedzsere. „Izgalmas úton indultunk el a VR for G3-vel, illetve a fejlesztők és kivitelezők sokszínű csapatával. Ők mindannyian a Google Cardboard fejlesztésén dolgoznak, hogy a VR a jövőben a mindennapok ténylegesen hasznos szereplője legyen.”

A VR for G3 e hónapban kerül a piacra bizonyos régiókban, az LG G3-vásárlók pedig a telefon dobozában található QR-kód segítségével egy ingyenes VR játékot, a Robobliterationt is letölthetik.

