Az LG számos kategóriában több mint 140 díjat söpört be a CES-en

Budapest, 2019. január 21. — Az LG Electronics (LG) több mint 140 díjat és elismerést érdemelt ki a 2019-es CES-en, számos termékkategóriában. A világ első feltekerhető OLED tévéje, a 65 hüvelykes LG SIGNATURE OLED TV R a televíziók között lett a legjobb, amivel az LG immár az ötödik egymást követő évben nyerte el az Engadget Best of CES díját. Az amerikai szórakoztató elektronikai szövetség (Consumer Technology Association, CTA) a legjobb innovációknak járó díjat az LG termékei közül a V40 ThinQ csúcskategóriás okostelefonnak és az SL9YG hangprojektornak ítélte oda, így mindkét készülék kategóriája győztese lett.

A CTA zsűrije által a háztartási gép, otthoni szórakoztató elektronika és mobilkommunikáció kategóriákban odaítélt 17 CES innovációs díj mellett az LG újdonságait a legnevesebb szakértői magazinok és portálok — köztük az Engadget, a TechRadar, a Popular Mechanics, a SlashGear, a Reviewed.com és Techlicious — szintén a legjobb elismerésekkel jutalmazták.

A legnagyobb győztesnek egyértelműen a világ első feltekerhető OLED televíziója, a SIGNATURE OLED TV R bizonyult: a készülék több mint 70 díjat gyűjtött be egy sor elismert technológiai magazintól és weboldaltól. Az LG ultrakönnyű laptopjainak 2019-es modellpalettája szintén számos szaklap elismerését vívta ki.

Az LG a 2019-es CES-en az alábbi legfontosabb díjakat érdemelte ki:

LG SIGNATURE OLED TV R: Engadget: Best of CES, PC Mag: Best of CES, Reviewed.com: Editor’s Choice Award, SlashGear: Editor’s Choice Award, Techlicious: CES Top Picks, Popular Mechanics: Best of CES 2019, Tom’s Guide: Best in Show 2019, TechRadar: The Best Tech at the Show, Pocket-lint: Best of CES, HD Guru: Best in Show, CTA Mark of Excellence: Video Display Product of the Year, CES 2019 Innovation Award

LG 88 hüvelykes OLED 8K TV: CES 2019 Innovation Award, Mashable: Best Tech of CES 2019, Digital Trends: Best TVs of CES 2019

LG gram 17: Reviewed.com: Editor’s Choice Award, Techlicious: CES Top Picks, Windows Central: Best of CES, CES 2019 Innovation Award

LG gram 2-in-1: Trusted Reviews: Best of CES

LG Soundbar (SL9YG): CES 2019 Best of Innovation, HD Guru: Best of CES

LG HomeBrew: CES 2019 Innovation Award, Trusted Review: Best of CES 2019

LG Styler: CES 2019 Innovation Award, Dealerscope: 2019 IMPACT Awards

LG V40 ThinQ: CES 2019 Best of Innovation

