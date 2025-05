Rekordszámú díjjal lett az LG az iF Design 2016 verseny nagy nyertese

Budapest, 2016. március 8. — Összesen 28 díjat ítéltek oda az LG Electronics (LG) vállalatnak a 2016-os iF Design Award dizájnversenyen, amivel a társaság a koreai cégek között új rekordot állított be. Az LG három egyedülálló terméke is kiérdemelte a tekintélyes if Gold Awards elismerést: az ultrakönnyű Gram 15 laptop mellett az LG Signature prémium kategóriás hűtőszekrény és az LG Signature mosógép kategóriagyőztesek lettek, míg az LG Signature OLED TV és az LG Signature légtisztító is aközött a további 25 LG termék között volt, amely elnyerte az iF dizájndíját.

Az International Forum Design 1953 óta szervezi az iF Design Awards nemzetközi dizájnversenyt. Az idén összesen 5295 terméket neveztek a megmérettetésre, közülük 75 dizájninnovációja érdemelt ki elismerést. A tekintélyes iF Design Awardot a a világ három legjelentősebb dizájnversenye között tartják számon, a Reddot Design Awarddal és az IDEA-val (International Design Excellence Award) együtt.

Az egyedi formatervezésű LG Signature mosógép egy 12 kg kapacitású elöltöltős mosógépet és egy ez alá, a készülék talapzatába beépített, 2 kg kapacitású minimosógépet kombinál egymással, a még nagyobb mosási hatékonyság érdekében. Az LG Signature mosógépet olyan egyedülálló részletekkel látták el, mint az edzett üveg ajtó és a kör alakú, 7 colos átmérőjű érintőkijelző. Ezek és más különleges tulajdonságai helyezik az LG Signature mosógépet versenytársai fölé.

Az LG Signature hűtőgépet számtalan innovációval alkották meg, köztük az új minimalista kialakítású, Door-in-Door™ , vagyis ajtó az ajtóban megoldással elérhető „titkos” rekesszel. A hűtőszekrényen megtalálható a Knock-On funkció is, aminek révén két gyors koppintásra átlátszóvá válik a hűtő ajtajának amúgy nem átlátszó rekesze. Ennél is innovatívabb megoldás az új Auto Door Open, vagyis önműködő ajtó funkció. Ez azt jelenti, hogy közeledésünkre az ajtó magától nyílik, ami igen praktikus, hiszen akkor is gyorsan és könnyen hozzáférhetünk a polcokhoz, ha például nagybevásárlásból érkezve épp mindkét kezünk tele van.

Szintén iF Goldot érdemelt ki az 15,6 colos, ám mindössze 980 gramm tömegű és csupán 16,8 mm vékony LG Gram 15 laptop (15Z960 modell), ami kategóriájában a legkönnyebb laptopnak számít a Korea Record Institute (Koreai Rekordintézet) szerint.

Az if Gold mellett további 25 terméket honoráltak if Design Award elismeréssel, köztük a mindössze 2,57 mm vékony panelt és áttetsző, üveg hátsó borítást felvonultató LG Signature OLED TV-t (65G6 modell). A dizájnverseny bíráit meggyőzte az LG Signature légtisztító készülék is, főleg annak átlátszó, edzett üveg borítása. Szintén elismerést érdemelt az LG ívelt, 21:9 képarányú ultraszéles (UltraWide) monitora (34UC98 modell) és a feltekerhető billentyűzet, a Rolly Keyboard is.

„Az LG nagyon komolyan veszi a dizájn kérdését, az LG Signature termékcsalád és más LG termékek által kiérdemelt elismerések a szépség iránti elkötelezettségünket bizonyítják” — mondta Noh Chang-ho, az LG Electronics alelnöke és dizájnért felelős vezetője.

iF Gold Award nyertesek

• LG SIGNATURE hűtőszekrény

• LG SIGNATURE mosógép

• Gram 15 laptop

iF Design Award nyertesek (25 termék)

• LG SIGNATURE OLED TV (65G6 modell)

• OLED TV(65E6 modell)

• LG SIGNATURE légtisztító (AW141YAW modell)

• Mini Beam LED Projektor (PW1500 modell)

• hordozható hangszórók (P5, NP5550NC, NP5559NC modellek)

• hordozható hangszóró szíj (NP5558MC modell)

• ívelt UltraWide 21:9 monitor (34UC98 modell)

• monitor (24MP88 modell)

• minden egyben PC IPTV (27ST67 modell)

• Home IoT Hub (IHU50 modell)

• LG G4

• LG Zero (C100 modell)

• LG Sound 360 (PBS-C510 modell)

• Rolly Keyboard (KBB-700 modell)

• TONE Active headset (model HBS-850)

• LG Watch Urbane 2nd Edition okosóra (W-200 modell)

• QuadBeat 3 fülhallgató (HSS-F630 modell)

• víztisztító hűtőszekrény, Door-in-Door™

• felültöltős mosó- szárítógép

• TWINWash™ mosó- szárítógép

• TWINWash™Mini minimosógép

• LG Speed Oven+ sütő

• Signature Kitchen Suite

• LG USP Piktogram

• ESS(Energy Storage System) energiatároló rendszer





