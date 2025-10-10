Skip to contentSkip to accessibility help
Ráadás XG2T bluetooth hangszóró

Ráadás XG2T bluetooth hangszóró

 

 

Vedd fel az ősz ritmusát!

 

Az LG Bemutatótermében ráadás XG2T
bluetooth hangszórót* kapsz AV termék
vásárlása esetén.

 

Az ajánlat 2025. szeptember 10-től maximum
a készlet erejéig érvényes.

Az LG Bemutatótermében ráadás XG2T bluetooth hangszórót kapsz AV termék vásárlása esetén

 

A promóció időtartama:

2025. szeptember 10. napjától a készlet erejéig.
(Maximális készlet: 10 db)

 

A promóció helyszíne:
LG Bemutatóterem

 

A promócióban részt vevő termékek:
Az LG Webáruházban aktuálisan elérhető bármely LG audio termék (hangprojektor, bluetooth-és party hangszóró, mikro hi-fi tornyok).

 

A promóció menete:

• Vásárolj egy, a promócióban részt vevő LG audio terméket az LG Bemutatóteremben és add meg a rendelési azonosító számod a helyszínen tartozkodó LG Tanácsadónak

 

• A vásárláshoz ráadásként egy darab LG XG2T Bluetooth hangszórót kapsz ajándékba

 

• Az ajándék átvétele a vásárlás helyszínén történik, a készlet erejéig, rendelés számmal ellátott átvételi elismervény ellenében.

 

 

Fontos tudnivalók:

 Az ajándék készpénzre vagy egyéb kedvezményre nem váltható.

 

 Egy vásárlás során egy darab ajándék hangszóró igényelhető.

 

 Nem minőségi okokból fakadó elállás esetén a ráadás terméket a vásárlás tárgyát képző termék(ek)kel egy időben vissza kell küldeni.

 

Az LG fenntartja a jogot a promóció előzetes értesítés nélküli módosítására vagy visszavonására.

 