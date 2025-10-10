A promóció időtartama:
2025. szeptember 10. napjától a készlet erejéig.
(Maximális készlet: 10 db)
A promóció helyszíne:
LG Bemutatóterem
A promócióban részt vevő termékek:
Az LG Webáruházban aktuálisan elérhető bármely LG audio termék (hangprojektor, bluetooth-és party hangszóró, mikro hi-fi tornyok).
A promóció menete:
• Vásárolj egy, a promócióban részt vevő LG audio terméket az LG Bemutatóteremben és add meg a rendelési azonosító számod a helyszínen tartozkodó LG Tanácsadónak
• A vásárláshoz ráadásként egy darab LG XG2T Bluetooth hangszórót kapsz ajándékba
• Az ajándék átvétele a vásárlás helyszínén történik, a készlet erejéig, rendelés számmal ellátott átvételi elismervény ellenében.
Fontos tudnivalók:
• Az ajándék készpénzre vagy egyéb kedvezményre nem váltható.
• Egy vásárlás során egy darab ajándék hangszóró igényelhető.
• Nem minőségi okokból fakadó elállás esetén a ráadás terméket a vásárlás tárgyát képző termék(ek)kel egy időben vissza kell küldeni.
• Az LG fenntartja a jogot a promóció előzetes értesítés nélküli módosítására vagy visszavonására.