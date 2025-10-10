Skip to contentSkip to accessibility help
LG XBOOM CM1530BT hifi rendszer Bluetooth-szal

Fő tulajdonságok

  • 10 W-os hangteljesítmény
  • HANGSZÍNSZABÁLYOZÓ ZENEI STÍLUS SZERINT
  • FM RÁDIÓ
  • USB BEMENET
  • STÍLUSOS KÜLSŐ LED KIJELZŐVEL
  • BLUETOOTH
Több

Hangszínszabályozó zenei stílus szerint

Legyen az pop, jazz, hip-hop vagy rock, az LG !THISMODEL! mikro hifi rendszer tudja, mit hallgat! A beépített hangszínszabályozó rendszer segítségével bármilyen zenei stílusból automatikusan kiemeli a megfelelő hangsávokat, így kedvenc számait a lehető legteljesebben kiélvezheti!

Bluetooth

Játssza le audió tartalmait egyszerűen, vezeték nélkül! A Bluetooth csatlakozás segítségével könnyedén elérheti bármely, kompatibilis külső tárolóeszközökön tárolt zenei fájljait.

USB bemenet

Élvezze a modern technológia előnyeit otthonában az LG !THISMODEL! Mikro hifi rendszer segítségével! Nem csupán CD-it, hanem USB eszközén vagy MP3 lejátszóján tárolt zenéit is gond nélkül lejátszhatja.

FM rádió

Hallgassa kedvenc rádióadásait zavartalanul az LG !THISMODEL! Mikro hifi rendszerrel.
Nyomtatás

Összes adat

ÁLTALÁNOS

  • Terméktípus

    Micro hifi

MÉRETEK

  • Méretek (sz x ma x mé)

    170 x 242 x 245

KÉNYELEM

  • Bluetooth

    Igen

  • Némítás

    Igen

  • Gyermekzár

    Nem

  • LED-es kijelző

    Igen

  • Érintő kijelző

    Nem

  • Közvetlen rögzítés USB-re

    Nem

  • MP3 akumulátor töltés USB-ről

    Igen

  • Óra/Időzítés/Elalváskapcsoló

    Nem

  • Ismétlés

    Igen

  • Random lejátszás

    Igen

TUNEREK

  • Tuner típusa

    PLL

  • FM (RDS)

    Igen

  • RDS

    Igen

  • Előre beállított memória

    50 (Random)

CSATLAKOZÁSOK

  • Audio bemenet

    Igen

TÁMOGATOTT FORMÁTUMOK

  • Lejátszható lemeztípusok - Audio CD

    Igen

  • Lejátszható lemeztípusok - CD-R

    Igen

  • Lejátszható lemeztípusok - CD-RW

    Igen

  • Lejátszható formátumok - MP3

    Igen

  • Lejátszható formátumok - WMA

    Igen

TELJESÍTMÉNY

  • Kimeneti teljesítmény-Összteljesítmény

    10W

  • Kimeneti teljesítmény-Hangsugárzók

    5W x 2

HANG

  • 2 csatornás sztereó (By-Pass)

    Igen

  • Hanggaléria - Normál

    Igen

  • Hanggaléira - Pop

    Igen

  • Hanggaléria - Classic

    Igen

  • Hanggaléria - Rock

    Igen

  • Hanggaléria - Jazz

    Igen

  • Hanggaléria - Cluster EQ

    Nem

  • Hanggaléria - Natural EQ

    Nem

  • Hanggaléria - Auto EQ

    Igen

  • Basszus kiemelés

    Igen

  • MP3 felskálázás

    Nem

  • Éjszakai üzemmód

    Nem

TARTOZÉKOK

  • Kezelési útmutató

    Igen

  • Távirányító típusa

    HA1

  • Távirányító elem

    Igen

  • Távirányító elemének típusa

    AAA

  • FM / AM Antenna

    Igen / Nem

  • Garanciajegy

    Igen

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

