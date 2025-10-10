We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG XBOOM CM1530BT hifi rendszer Bluetooth-szal
Hangszínszabályozó zenei stílus szerint
Bluetooth
USB bemenet
FM rádió
Összes adat
ÁLTALÁNOS
Terméktípus
Micro hifi
MÉRETEK
Méretek (sz x ma x mé)
170 x 242 x 245
KÉNYELEM
Bluetooth
Igen
Némítás
Igen
Gyermekzár
Nem
LED-es kijelző
Igen
Érintő kijelző
Nem
Közvetlen rögzítés USB-re
Nem
MP3 akumulátor töltés USB-ről
Igen
Óra/Időzítés/Elalváskapcsoló
Nem
Ismétlés
Igen
Random lejátszás
Igen
TUNEREK
Tuner típusa
PLL
FM (RDS)
Igen
RDS
Igen
Előre beállított memória
50 (Random)
CSATLAKOZÁSOK
Audio bemenet
Igen
TÁMOGATOTT FORMÁTUMOK
Lejátszható lemeztípusok - Audio CD
Igen
Lejátszható lemeztípusok - CD-R
Igen
Lejátszható lemeztípusok - CD-RW
Igen
Lejátszható formátumok - MP3
Igen
Lejátszható formátumok - WMA
Igen
TELJESÍTMÉNY
Kimeneti teljesítmény-Összteljesítmény
10W
Kimeneti teljesítmény-Hangsugárzók
5W x 2
HANG
2 csatornás sztereó (By-Pass)
Igen
Hanggaléria - Normál
Igen
Hanggaléira - Pop
Igen
Hanggaléria - Classic
Igen
Hanggaléria - Rock
Igen
Hanggaléria - Jazz
Igen
Hanggaléria - Cluster EQ
Nem
Hanggaléria - Natural EQ
Nem
Hanggaléria - Auto EQ
Igen
Basszus kiemelés
Igen
MP3 felskálázás
Nem
Éjszakai üzemmód
Nem
TARTOZÉKOK
Kezelési útmutató
Igen
Távirányító típusa
HA1
Távirányító elem
Igen
Távirányító elemének típusa
AAA
FM / AM Antenna
Igen / Nem
Garanciajegy
Igen
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
