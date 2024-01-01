R290 Hőszivattyús vízmelegítő 200 l
MEZ00805303 Label Energy(WH20ESF0.CA)4.8.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap
Árajánlatkérés

R290 Hőszivattyús vízmelegítő 200 l

WH20ESF0 CA
Front view of R290 Hőszivattyús vízmelegítő 200 l WH20ESF0 CA
LG hőszivattyús vízmelegítő WH20ESF0.CA felülnézete lényegében fehér színű, padlón álló kivitelben.
Az LG hőszivattyús vízmelegítő (WH20ESF0.CA) külseje, a méretek feltüntetve. Mérete 600 mm × 1 708 mm × 608 mm.
Fő tulajdonságok

  • Természetes hűtőközeg R290 alacsony GWP-vel (3)
  • Nincs hűtőközeg-csövezési munka
  • ErP energiacímke A+ osztály (átlagos éghajlat, L terhelési profil)
  • Kifinomult fehér kialakítás, amely alkalmazkodik a különböző környezetekhez
  • Max. vízhőmérséklet legfeljebb 75 °C, fűtőelemmel
  • Négy különböző üzemmódot kínál (hőszivattyú üzemmód, automatikus üzemmód, turbó üzemmód, nyaralás üzemmód)
Több

Fejlett melegvíz-teljesítmény

A hőszivattyús vízmelegítő a beépített fűtőelemmel 60–75 °C1) maximális hőmérsékletű állandó meleg vizet biztosít.

Kiváló energiahatékonyság

Az EU ErP energiahatékonysági címkéjének A+2) osztályába sorolt készülék, amely alacsony energiafogyasztás mellett magas hatásfokú teljesítményt nyújt, és SG Ready technológiát alkalmaz, optimalizálva az üzemeltetési költségeket az elektromos áram díjai alapján.3)

Intelligens távvezérlés

A hőszivattyús vízmelegítő lehetővé teszi a távoli vezérlést és felügyeletet az LG ThinQ alkalmazáson keresztül, így könnyen diagnosztizálhatók a problémák, és felvehető a kapcsolat a szervizközponttal vagy a szerelővel.

Optimalizált üzemmódok

A hőszivattyús vízmelegítő négy üzemmóddal rendelkezik – Hőszivattyú, Auto, Turbo és Nyaralás –, amelyek rugalmas teljesítményt nyújtanak a különböző felhasználási igényekhez.

1) WH10ESF0.HA, WH15ESF0.HA, WH20ESFO.CA: Vízhőmérséklet legfeljebb 75 °C / WH20STR2.FA, WH27STR2.FA, WH20S.F5, WH27SF5: Hőmérséklet legfeljebb 60 °C
2) Az EU hőszivattyúkhoz készült ErP energiacímkézési rendszere a G (legkevésbé hatékony) és A+++ (leghatékonyabb) közötti hatékonysági osztályokkal rendelkezik.
3) Az A+ energiaosztály, SG Ready minden modellre vonatkozik (WH10ESF0.HA, WH15ESF0.HA, WH20ESF0.CA, WH20STR2.FA, WH27STR2.FA)

Összegzés

MÉRETEK

Összes adat

HATÁSFOK

  • COP (7 °C / 15 °C)

    - / 3.20

  • Energiaosztály (7 °C / 15 °C)

    - / A+

  • Terhelési profil

    L

  • V40 (ℓ)

    245

HŰTŐKÖZEG

  • Típus

    R290

  • GWP

    3

  • Előtöltött mennyiség (g)

    150

MÉRET & SÚLY

  • Átmérő x magasság (mm)

    600 x 1,708 x 608

  • Tömeg (kg)

    92.0

ÁLTALÁNOS

  • Anód típusa

    ICCP

MAX. VÍZHŐMÉRSÉKLET

  • hőszivattyú (°C)

    60

  • fűtőelemmel (°C)

    75

MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (KÜLSŐ LEVEGŐ HŐMÉRSÉKLETE)

  • Min. ~ Max. (°C)

    -7 ~ 48

CSŐCSATLAKOZÁSOK

  • Vízbemenet átmérője (hüvelyk)

    G 3/4"

  • Vízkimenet átmérője (hüvelyk)

    G 3/4"

HANGNYOMÁSSZINT 2 M-EN (AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD)

  • Névleges (Névleges (dB(A))dB(A))

    38

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy

További műszaki források és katalógusok eléréséhez kérjük, látogasson el a következő oldalra LG B2B partner portál.