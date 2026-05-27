1. A Játék szervezője

Az LG Global Facebook rajongói oldalon: https://www.facebook.com/LGMagyarorszag (a továbbiakban: Rajongói oldal) szervezett nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője az LG Electronics Magyar Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a) (a továbbiakban: Szervező).

A Játék lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott az Oditech-Stúdió Kft. (székhely: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 12.) bonyolítja le (a továbbiakban: Lebonyolító), látja el.

2. Részvételi feltételek

2.1. Szervező a Játékot a Rajongói oldalon meghirdetett posztban (a továbbiakban: Poszt) teszi közzé.

A Játék időtartama és a Pályázatok beérkezésének ideje: 2026.06.26 13:00 - 07.10. 23:59

Sorsolás időpontja: 2026.07.13. 12:00

A Játékban kisorsolt nyeremények (a továbbiakban Nyeremények):

1. díj: 1 db LG Ajándékcsomag

2. díj: 1 db LG Ajándékcsomag

3. díj: 1 db LG Ajándékcsomag

Az ajándékcsomag tartalma:

- 1 db LG OLED branded focilabda gombóc benne esőkabáttal

- 1 db LG branded sporttáska

- 1 db LG branded törölköző

- 1 db LG OLED kulacs

Nyertes Játékosok száma: 3

A Játékban történő részvétele: a Rajongói oldalon közzétett Posztban feltett kérdésre adott válasz hozzászólás (komment) formájában.

2.2. A Játékra irányadó és kötelezően alkalmazandó a Rajongói oldalon közzétett, a Rajongói oldal használatára vonatkozó Felhasználási Feltételek is, így különösen, de nem kizárólag a felhasználói tartalmakra vonatkozó általános tilalmak és előírások.

2.3. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal, továbbá saját Facebook profillal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár vehet részt, aki nem esik a 2.9 pontban meghatározott személyi körbe, (a továbbiakban: Játékos) továbbá, aki a Szervező által közzétett Posztban meghirdetett feladatokat az ott írtak szerint teljesíti, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy Szervező, illetve Lebonyolító a rendelkezésre bocsátott személyes adatait (név, Facebook ID; továbbá nyertesség esetén: kézbesítési cím, telefonszám, e-mail cím) az Adatkezelési Tájékoztatóban (6. sz. fejezet) rögzítettek szerint az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat), illetve a Facebook által előírt irányelvekben írt valamennyi feltételt elfogadja. (a továbbiakban együtt: Pályázat).

2.4. Egy Játékos egy adott Játékban kizárólag egy (1) db Pályázattal jogosult részt venni.

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban és az adott Posztban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja az adott Játékból.

2.6. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Facebook profillal küldenek be az adott Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt, illetve nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, Facebook profil és e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárnak.

2.7. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, illetve Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

2.8. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost az adott Játékból kizárhatja.

2.9. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.10. Az adott Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

2.11. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (I) obszcén szavakat tartalmaznak, (II) szexuális tartalmúak, (III) sértik a jó ízlést, közerkölcsöt, mások jogait vagy jogos érdekét (IV) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (V) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (VI) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (VII) reklám értékűek, (VIII) a Szervező jó hírnevét sértik, (IX) sértik valamely harmadik személy szerzői jogát, (X) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból kizárja.

2.12. Amennyiben a Pályázat tartalma a Szervező szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a 2.11. pontban felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, a Szervező azt kizárja a Játékból. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen Pályázatot feltöltő Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön a Játékból. A Játékosnak nem áll jogában a Szervező döntése ellen fellebbezni.

3. Nyertesek meghatározása

3.1. A Szervező a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással három nyertes Pályázatot sorsol ki. A sorsolások helyszíne a Szervező telephelye (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a). A sorsolás eredményéről a Lebonyolító jegyzőkönyvet vesz fel. A sorsolás nem nyilvános.

3.2. Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes Játékos az adott Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, a Szervező külön sorsoláson az adott Nyeremény vonatkozásában tartaléknyertes Pályázatot sorsol. A tartaléknyertesek a 4.3 és 4.4 pontban foglaltak szerint lehetnek jogosultak az adott Nyereményre. Amennyiben a jelen pontban meghatározott valamely okból a tartaléknyertes (vagy a soron következő tartaléknyertes) részére sem lehet átadni a Nyereményt, a Szervező újabb tartaléknyertest sorsol. A tartaléknyertes sorsolására, illetve a tartaléknyertes pályázat kiválasztására a jelen Játékszabályzatban foglaltak megfelelően irányadóak.

4. Nyeremények, Nyertesek Értesítése, Nyeremények Átadása

4.1. A Játékban kisorsolt Nyeremények: 3 db LG Ajándékcsomag. Szervező fenntartja a jogot, hogy az adott Játék időtartama alatt – a Játékosok Rajongói oldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a Nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

4.2. A Nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre nem váltható. Egy Játékos egy adott Játék teljes időtartama kizárólag 1 darab Nyereményre lehet jogosult, a Pályázatok számától függetlenül.

4.3. Lebonyolító a nyertes Játékosok nevét legkésőbb az adott sorsolást, illetve nyertes Játékosok meghatározását követő 3 (három) munkanapon belül teszi közzé a Játékhoz kapcsolódó Poszt alatti kommentben, valamint önálló, eredményhirdető posztban teszi közzé a Rajongói oldalon, amelyhez valamennyi Játékos az adott Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul. Amennyiben a Facebook, illetve személyes beállítások együttesen lehetővé teszik, akkor a nyertes Játékosokat a kommentben a Lebonyolító megjelöli („taggeli”) (a továbbiakban: Közzététel). A nyertes Játékos a Rajongói oldalnak küldött privát üzenetben köteles a Közzétételt követő 3 (három) munkanapon belül a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, telefonszám, e-mail cím) pontosan megadni, amely egyben a Nyeremény elfogadásának minősül. Amennyiben a nyertes Játékos a fenti határidőn belül a Nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező a 3.2. pontban foglaltak szerint a Nyereményre tartaléknyertest sorsol ki.

4.4. A Nyereményeket a Játékosok a Nyereményt személyesen vehetik át a Szervezővel előzetesen egyeztetett időpontban a Szervező székhelyén (1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 3.). [BP1] A Nyeremény átadásának módjáról és feltételeiről a Szervező a privát üzenetben értesíti a nyertes Játékosokat. Amennyiben a nyertes Játékos nem veszi át a Nyereményt, a Szervező tartaléknyertes pályázatot sorsol, és a tartaléknyertes Játékos lesz jogosult a Nyereményre a 3.2. pontban foglaltaknak megfelelően. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes vagy tartaléknyertes Játékos nem tesz eleget és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Lebonyolító a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5. Adózás, költségek

A Nyereményekhez tartozó esetleges adózási kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

6. Adatkezelési tájékoztató

6.1. A Játék során megadott adatok kezelője a szervező LG Electronics Magyar Kft. mint adatkezelő. Az Adatkezelő elérhetőségei: LG Electronics Magyar Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 3/a)

6.2. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Játékos Játékban történő részvételét biztosíthassa, a nyereményjáték lebonyolításával, valamint a Nyeremények átadásával kapcsolatban a Játékosok személyes adatait kezelje.

6.3. Az adatkezelés jogalapja a Játékos kifejezett, önkéntes és tájékozott hozzájárulása. Azok, akik a Játékban részt vesznek, kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező, mint adatkezelő a személyes adataikat kizárólag az adott Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítása során, valamint kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a Rajongói oldalon nyilvánosságra hozza.

6.4. Az adatkezelés során a Szervező az alábbi adatokat kezeli a Játékosról: teljes név, e-mail cím, Facebook ID, , nyertesség esetén telefonszám, e-mail cím.

6.5. Az adatkezelés időtartama az adott Játék az adott sorsolástól/nyertes Játékos meghatározásától számított 60 naptári nap. Nyertesség esetén a nyertes Játékosok adatai a Nyeremények átadását követő 5 évig megőrzésre kerülnek.

6.6. A Szervező a Játék lebonyolítása során adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe. Az adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok kapcsán bizonyos technikai műveleteket végez. A Játék során a Lebonyolító mint adatfeldolgozó hozzáfér a Játékos személyes adataihoz.

6.7. A Szervező általi adatok kezelése és feldolgozása a Szervező általános adatvédelmi tájékoztatója szerint történik (https://www.lg.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato).

7. Vegyes rendelkezések

7.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények átadásának – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező, illetve Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

7.2. Szervező a – nem általa gyártott vagy forgalmazott – Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől vagy Lebonyolítótól nem követelheti.

7.3. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, Rajongói oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. sql támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Rajongói oldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

7.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Facebook profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja az adott Játékból.

7.5. Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

7.6. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

7.7. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint (https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/) vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook Inc., valamint annak leány- és társasvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

7.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a szervező a játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a rajongói oldalon.

Budapest, 2026. június 26.

LG Electronics Magyar Kft.

Szervező