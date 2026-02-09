HASZNÁLATI MELEGVÍZ TARTÁLY - OSHW-200F
Általános adatok - Víztérfogat (l)
200
Általános adatok - Átmérő (mm)
640
Általános adatok - Magasság (mm)
1,350
Általános adatok - Üres tömeg (Kg)
61
Általános adatok - Tartály anyaga
STS :F18
Általános adatok - Szín
Szürke
Általános adatok - Energiahatékonysági osztály (A+ to F skálán)
B
Általános adatok - Készenléti hőveszteség (W)
61
Elektromos kisegítő fűtés adatok - Fátőteljesítmény (W)
2,400
Elektromos kisegítő fűtés adatok - Elektromos betáp. (V, Ø , Hz)
230, 1, 50 (60)
Elektromos kisegítő fűtés adatok - Állítható thermoszát (°C)
0 ~ 90
Hőcserélő specifikáció - Hőcserélő típus
Egykörös
Hőcserélő specifikáció - Hőcserélő anyaga
STS : F18
Hőcserélő specifikáció - Maximális vízhőmérséklet (°C)
90
Hőcserélő specifikáció - Csőkígyó felület (m2)
2.3
Vízcsatlakozások - Belépő csonk, hőszivattyú (coll)
1 BSP belső menetes
Vízcsatlakozások - Kilépő csonk, hőszivattyú (coll)
1 BSP belső menetes
Vízcsatlakozások - Belépő csonk, víz (coll)
¾ BSP külső menetes
Vízcsatlakozások - Kilépő csonk, forró víz (coll)
¾ BSP belső menetes
HASZNÁLATI MELEGVÍZ TARTÁLY - OSHW-300F
Általános adatok - Víztérfogat (l)
300
Általános adatok - Átmérő (mm)
640
Általános adatok - Magasság (mm)
1,850
Általános adatok - Üres tömeg (Kg)
100
Általános adatok - Tartály anyaga
STS :F18
Általános adatok - Szín
Szürke
Általános adatok - Energiahatékonysági osztály (A+ to F skálán)
B
Általános adatok - Készenléti hőveszteség (W)
70
Elektromos kisegítő fűtés adatok - Fátőteljesítmény (W)
2,400
Elektromos kisegítő fűtés adatok - Elektromos betáp. (V, Ø , Hz)
230, 1, 50 (60)
Elektromos kisegítő fűtés adatok - Állítható thermoszát (°C)
0 ~ 90
Hőcserélő specifikáció - Hőcserélő típus
Egykörös
Hőcserélő specifikáció - Hőcserélő anyaga
STS : F18
Hőcserélő specifikáció - Maximális vízhőmérséklet (°C)
90
Hőcserélő specifikáció - Csőkígyó felület (m2)
3.1
Vízcsatlakozások - Belépő csonk, hőszivattyú (coll)
1 BSP belső menetes
Vízcsatlakozások - Kilépő csonk, hőszivattyú (coll)
1 BSP belső menetes
Vízcsatlakozások - Belépő csonk, víz (coll)
¾ BSP külső menetes
Vízcsatlakozások - Kilépő csonk, forró víz (coll)
¾ BSP belső menetes
HASZNÁLATI MELEGVÍZ TARTÁLY - OSHW-500F
Általános adatok - Víztérfogat (l)
500
Általános adatok - Átmérő (mm)
640
Általános adatok - Magasság (mm)
1,900
Általános adatok - Üres tömeg (Kg)
146
Általános adatok - Tartály anyaga
STS :F18
Általános adatok - Szín
Szürke
Általános adatok - Energiahatékonysági osztály (A+ to F skálán)
B
Általános adatok - Készenléti hőveszteség (W)
83
Elektromos kisegítő fűtés adatok - Fátőteljesítmény (W)
2,400
Elektromos kisegítő fűtés adatok - Elektromos betáp. (V, Ø , Hz)
230, 1, 50 (60)
Elektromos kisegítő fűtés adatok - Állítható thermoszát (°C)
0 ~ 90
Hőcserélő specifikáció - Hőcserélő típus
Egykörös
Hőcserélő specifikáció - Hőcserélő anyaga
STS : F18
Hőcserélő specifikáció - Maximális vízhőmérséklet (°C)
90
Hőcserélő specifikáció - Csőkígyó felület (m2)
4.8
Vízcsatlakozások - Belépő csonk, hőszivattyú (coll)
1 ¼ BSP belső menetes
Vízcsatlakozások - Kilépő csonk, hőszivattyú (coll)
1 ¼ BSP belső menetes
Vízcsatlakozások - Belépő csonk, víz (coll)
1 BSP külső menetes
Vízcsatlakozások - Kilépő csonk, forró víz (coll)
1 BSP belső menetes
HASZNÁLATI MELEGVÍZ TARTÁLY - OSHW-300FD
Általános adatok - Víztérfogat (l)
300
Általános adatok - Átmérő (mm)
640
Általános adatok - Magasság (mm)
1,850
Általános adatok - Üres tömeg (Kg)
106
Általános adatok - Tartály anyaga
STS :F18
Általános adatok - Szín
Szürke
Általános adatok - Energiahatékonysági osztály (A+ to F skálán)
B
Általános adatok - Készenléti hőveszteség (W)
70
Elektromos kisegítő fűtés adatok - Fátőteljesítmény (W)
2,400
Elektromos kisegítő fűtés adatok - Elektromos betáp. (V, Ø , Hz)
230, 1, 50 (60)
Elektromos kisegítő fűtés adatok - Állítható thermoszát (°C)
0 ~ 90
Hőcserélő specifikáció - Hőcserélő típus
Kétkörös
Hőcserélő specifikáció - Hőcserélő anyaga
STS : F18
Hőcserélő specifikáció - Maximális vízhőmérséklet (°C)
90
Hőcserélő specifikáció - Csőkígyó felület (m2)
3.1 + 0.97
Vízcsatlakozások - Belépő csonk, hőszivattyú (coll)
¾ BSP belső menetes (upper coil)
Vízcsatlakozások - Kilépő csonk, hőszivattyú (coll)
¾ BSP belső menetes (upper coil)
Vízcsatlakozások - Belépő csonk, szolár (coll)
1 BSP belső menetes (lower coil)
Vízcsatlakozások - Kilépő csonk, szolár (coll)
1 BSP belső menetes (lower coil)
Vízcsatlakozások - Belépő csonk, víz (coll)
¾ BSP külső menetes
Vízcsatlakozások - Kilépő csonk, forró víz (coll)
1 BSP belső menetes
