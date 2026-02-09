Használati melegvíz tartály

Használati melegvíz tartály

Hasznalati melegviz tartaly
LG Használati melegvíz tartály, Hasznalati melegviz tartaly
LG Használati melegvíz tartály, Hasznalati melegviz tartaly

Fő tulajdonságok

  • OSHW-100F.AEU
  • OSHW-200F.AEU
  • OSHW-300F.AEU
  • OSHW-300FD.AEU
  • OSHW-500F.AEU
A legegyszerűbb és legkényelmesebb megoldás háztartási melegvíz kiépítéshez otthonában. Kompatibilis a teljes Therma V Split és Monobloc termékcsaláddal.

HASZNÁLATI MELEGVÍZ TARTÁLY - OSHW-200F

  • Általános adatok - Víztérfogat (l)

    200

  • Általános adatok - Átmérő (mm)

    640

  • Általános adatok - Magasság (mm)

    1,350

  • Általános adatok - Üres tömeg (Kg)

    61

  • Általános adatok - Tartály anyaga

    STS :F18

  • Általános adatok - Szín

    Szürke

  • Általános adatok - Energiahatékonysági osztály (A+ to F skálán)

    B

  • Általános adatok - Készenléti hőveszteség (W)

    61

  • Elektromos kisegítő fűtés adatok - Fátőteljesítmény (W)

    2,400

  • Elektromos kisegítő fűtés adatok - Elektromos betáp. (V, Ø , Hz)

    230, 1, 50 (60)

  • Elektromos kisegítő fűtés adatok - Állítható thermoszát (°C)

    0 ~ 90

  • Hőcserélő specifikáció - Hőcserélő típus

    Egykörös

  • Hőcserélő specifikáció - Hőcserélő anyaga

    STS : F18

  • Hőcserélő specifikáció - Maximális vízhőmérséklet (°C)

    90

  • Hőcserélő specifikáció - Csőkígyó felület (m2)

    2.3

  • Vízcsatlakozások - Belépő csonk, hőszivattyú (coll)

    1 BSP belső menetes

  • Vízcsatlakozások - Kilépő csonk, hőszivattyú (coll)

    1 BSP belső menetes

  • Vízcsatlakozások - Belépő csonk, víz (coll)

    ¾ BSP külső menetes

  • Vízcsatlakozások - Kilépő csonk, forró víz (coll)

    ¾ BSP belső menetes

HASZNÁLATI MELEGVÍZ TARTÁLY - OSHW-300F

  • Általános adatok - Víztérfogat (l)

    300

  • Általános adatok - Átmérő (mm)

    640

  • Általános adatok - Magasság (mm)

    1,850

  • Általános adatok - Üres tömeg (Kg)

    100

  • Általános adatok - Tartály anyaga

    STS :F18

  • Általános adatok - Szín

    Szürke

  • Általános adatok - Energiahatékonysági osztály (A+ to F skálán)

    B

  • Általános adatok - Készenléti hőveszteség (W)

    70

  • Elektromos kisegítő fűtés adatok - Fátőteljesítmény (W)

    2,400

  • Elektromos kisegítő fűtés adatok - Elektromos betáp. (V, Ø , Hz)

    230, 1, 50 (60)

  • Elektromos kisegítő fűtés adatok - Állítható thermoszát (°C)

    0 ~ 90

  • Hőcserélő specifikáció - Hőcserélő típus

    Egykörös

  • Hőcserélő specifikáció - Hőcserélő anyaga

    STS : F18

  • Hőcserélő specifikáció - Maximális vízhőmérséklet (°C)

    90

  • Hőcserélő specifikáció - Csőkígyó felület (m2)

    3.1

  • Vízcsatlakozások - Belépő csonk, hőszivattyú (coll)

    1 BSP belső menetes

  • Vízcsatlakozások - Kilépő csonk, hőszivattyú (coll)

    1 BSP belső menetes

  • Vízcsatlakozások - Belépő csonk, víz (coll)

    ¾ BSP külső menetes

  • Vízcsatlakozások - Kilépő csonk, forró víz (coll)

    ¾ BSP belső menetes

HASZNÁLATI MELEGVÍZ TARTÁLY - OSHW-500F

  • Általános adatok - Víztérfogat (l)

    500

  • Általános adatok - Átmérő (mm)

    640

  • Általános adatok - Magasság (mm)

    1,900

  • Általános adatok - Üres tömeg (Kg)

    146

  • Általános adatok - Tartály anyaga

    STS :F18

  • Általános adatok - Szín

    Szürke

  • Általános adatok - Energiahatékonysági osztály (A+ to F skálán)

    B

  • Általános adatok - Készenléti hőveszteség (W)

    83

  • Elektromos kisegítő fűtés adatok - Fátőteljesítmény (W)

    2,400

  • Elektromos kisegítő fűtés adatok - Elektromos betáp. (V, Ø , Hz)

    230, 1, 50 (60)

  • Elektromos kisegítő fűtés adatok - Állítható thermoszát (°C)

    0 ~ 90

  • Hőcserélő specifikáció - Hőcserélő típus

    Egykörös

  • Hőcserélő specifikáció - Hőcserélő anyaga

    STS : F18

  • Hőcserélő specifikáció - Maximális vízhőmérséklet (°C)

    90

  • Hőcserélő specifikáció - Csőkígyó felület (m2)

    4.8

  • Vízcsatlakozások - Belépő csonk, hőszivattyú (coll)

    1 ¼ BSP belső menetes

  • Vízcsatlakozások - Kilépő csonk, hőszivattyú (coll)

    1 ¼ BSP belső menetes

  • Vízcsatlakozások - Belépő csonk, víz (coll)

    1 BSP külső menetes

  • Vízcsatlakozások - Kilépő csonk, forró víz (coll)

    1 BSP belső menetes

HASZNÁLATI MELEGVÍZ TARTÁLY - OSHW-300FD

  • Általános adatok - Víztérfogat (l)

    300

  • Általános adatok - Átmérő (mm)

    640

  • Általános adatok - Magasság (mm)

    1,850

  • Általános adatok - Üres tömeg (Kg)

    106

  • Általános adatok - Tartály anyaga

    STS :F18

  • Általános adatok - Szín

    Szürke

  • Általános adatok - Energiahatékonysági osztály (A+ to F skálán)

    B

  • Általános adatok - Készenléti hőveszteség (W)

    70

  • Elektromos kisegítő fűtés adatok - Fátőteljesítmény (W)

    2,400

  • Elektromos kisegítő fűtés adatok - Elektromos betáp. (V, Ø , Hz)

    230, 1, 50 (60)

  • Elektromos kisegítő fűtés adatok - Állítható thermoszát (°C)

    0 ~ 90

  • Hőcserélő specifikáció - Hőcserélő típus

    Kétkörös

  • Hőcserélő specifikáció - Hőcserélő anyaga

    STS : F18

  • Hőcserélő specifikáció - Maximális vízhőmérséklet (°C)

    90

  • Hőcserélő specifikáció - Csőkígyó felület (m2)

    3.1 + 0.97

  • Vízcsatlakozások - Belépő csonk, hőszivattyú (coll)

    ¾ BSP belső menetes (upper coil)

  • Vízcsatlakozások - Kilépő csonk, hőszivattyú (coll)

    ¾ BSP belső menetes (upper coil)

  • Vízcsatlakozások - Belépő csonk, szolár (coll)

    1 BSP belső menetes (lower coil)

  • Vízcsatlakozások - Kilépő csonk, szolár (coll)

    1 BSP belső menetes (lower coil)

  • Vízcsatlakozások - Belépő csonk, víz (coll)

    ¾ BSP külső menetes

  • Vízcsatlakozások - Kilépő csonk, forró víz (coll)

    1 BSP belső menetes

Az LG ajánlatai Önnek

