Alulfagyasztós hűtőszekrény, DoorCooling+™ technológia, 344L kapacitás
GBV21L0EEP energy label.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

GBV21L0EEP
front view
front view all open
left side view
right side view
Drawer_Food2
Drawer
DoorCooling_LED
Duct_Food1
Duct
FrontTopOpen_Food2
FrontAllOpen_Food2
LeftSideOpen_Food2
LeftSideOpen
Side1
Fő tulajdonságok

  • LinearCooling™
  • DoorCooling⁺™
  • Smart Inverter Kompresszor
Kényeztesse érzékeit a NatureFRESH™ segítségével

Kényeztesse érzékeit a NatureFRESH™ segítségével

NatureFRESH™

Kényeztesse érzékeit a NatureFRESH™ segítségével

Élvezze a friss zöldségek és gyümölcsök zamatát. Kényeztesse érzékeit, hogy az étkezés igazán örömteli legyen!

A videóban a termék képei illusztrációk, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

Tartsa hosszabb ideig frissen ételeit1

Tartsa hosszabb ideig frissen ételeit1

LinearCooling™

Tartsa hosszabb ideig frissen ételeit

Az LG Smart Inverter Kompresszor csökkenti a hőmérséklet-ingadozásokat, így hosszabb ideig képes megőrizni a gyümölcsök és zöldségek frissességét.

A videóban a termék képei illusztrációk, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

Egyenletes hűtés 24 órán keresztül

Egyenletes hűtés 24 órán keresztül

Precíz hőmérséklet-szabályozás.

*UL-teszteredmények alapján, melynek során az LG saját mérési módszerét használva vizsgálták a hűtőrészen belül a csúcsértékek közötti hőmérséklet-ingadozást az alulfagyasztós LGE GBB72NSDFN(±0.5℃), a French Door GF-L570PL(±0.5℃), a Side by Side J811NS35(±0.5℃), a Felülfagyasztós B607S(±0.5℃) és a Felülfagyasztós B606S(±1.0℃) modellek esetén.
*Üres és normál telítettségnek megfelelő hőmérséklet beállítás esetén. Az eredmény az aktuális használat függvényében eltérő lehet.

Akár 32%-kal* gyorsabb és egyenletesebb hűtés

Akár 32%-kal* gyorsabb és egyenletesebb hűtés

DoorCooling⁺™

Frissesség egyenletesen és gyorsan

Az ételek frissek maradnak, az italok bármelyik polcon kellemesen hidegek lesznek az egyenletes és gyorsabb hűtésnek köszönhetően.

*UL-teszteredmények alapján, melynek során az LG saját mérési módszerét használva az LG DoorCooling+ funkció nélküli (GBB60NSZHE) és a DoorCooling+ funkciós (GBB72NSDFN) modellek esetén azt vizsgálták, hogy mennyi időre van szükség ahhoz, hogy az ajtóra szerelt felső kosárban a hőmérséklet 24.8°C-ról 8°C-ra csökkenjen.
A kép illusztráció, az adott termék valóságban eltérő lehet.

Energiatakarékos és Tartós
Smart Inverter Kompresszor

Energiatakarékos és Tartós

Az LG Smart Inverter Kompresszor energiahatékony, tartós és csendes működést garantál. Az LG Smart Inverter Kompresszorra 10 év garanciát vállalunk.*

*10 év garancia a Smart Inverter Kompresszorra (alkatrész garancia).

Összegzés

Nyomtatás

MÉRETEK

GBV3100EEP.AEPQEUR

Legfontosabb műszaki adatok

  • Teljes nettó űrtartalom (liter)

    344

  • Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)

    595 x 1 860 x 682

  • Energiafogyasztás (kWh/év)

    253

  • Energiaosztály

    E (A - G skálán)

  • Kompresszor típusa

    Smart Inverter kompresszor

  • ThinQ - Wifi funkcióval

    Nem

  • Ajtófront színe

    Matt éjfekete

Összes adat

MŰSZAKI ALAPADATOK

  • Terméktípus

    Alulfagyasztós

  • Szabványos/Pult mélység

    Pult mélység

  • Energiaosztály

    E (A - G skálán)

ŰRTARTALOM (L) - ISO NETTÓ

  • Teljes nettó űrtartalom (liter)

    344

  • Nettó fagyasztó űrtartalom (liter)

    110

  • Hűtő kapacitás (L)

    234

KIJELZŐ

  • Belső LED kijelző

    Igen

  • Expressz fagyasztás

    Igen

MÉRET ÉS SÚLY

  • Termék súlya csomagolással (kg)

    78

  • Termék súlya (kg)

    71

  • Magasság zsanérral együtt (mm)

    1 860

  • Magasság (mm)

    1 860

  • Mélység fogantyúval együtt (mm)

    682

  • Mélység ajtó nélkül (mm)

    615

  • Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)

    595 x 1 860 x 682

JELLEMZŐK

  • Door Cooling+™

    Igen

  • LINEAR Cooling™

    Igen

  • InstaView

    Nem

JÉG ÉS VÍZADAGOLÓ

  • Manuális jégkészítő

    Manuális jégkészítő

  • Vízadagoló

    Nem

  • Automatikus jégkészítő

    Nem

DESIGN

  • Ajtó anyaga

    VCM

  • Ajtófront színe

    Matt éjfekete

  • Metal Fresh

    Nem

  • Fogantyú típusa

    Oldalsó rejtett fogantyú

TELJESÍTMÉNY

  • Kompresszor típusa

    Smart Inverter kompresszor

  • Energiafogyasztás (kWh/év)

    253

  • Klíma osztály

    T

  • Zajszint (dB)

    35

  • Zajszint (osztály)

    B (A - G skálán)

HŰTŐ RÉSZ

  • Átlátszó ajtókosár

    3

  • Hűtőszekrény-világítás

    Felső LED

  • Edzett üveg polcok

    3

  • Zöldség/Gyümölcs tároló fiókok

    Igen (1 db)

  • Bortartó

    Nem

  • Friss 0-s zóna

    Nem

  • Többszörös légáráam

    Igen

  • Összecsukható polc

    Nem

  • Pure N Fresh

    Nem

INTELLIGENS FUNKCIÓK

  • Smart Diagnosis - Öndiagnosztika

    Igen

  • ThinQ - Wifi funkcióval

    Nem

EAN KÓD

  • EAN kód

    8806096409053

FAGYASZTÓ RÉSZ

  • Fagyasztó fiók

    3 átlátszó

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

