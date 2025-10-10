We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Alulfagyasztós hűtőszekrény, DoorCooling+™ technológia, 344L kapacitás
Fő tulajdonságok
- LinearCooling™
- DoorCooling⁺™
- Smart Inverter Kompresszor
A videóban a termék képei illusztrációk, az adott termék a valóságban eltérő lehet.
*UL-teszteredmények alapján, melynek során az LG saját mérési módszerét használva vizsgálták a hűtőrészen belül a csúcsértékek közötti hőmérséklet-ingadozást az alulfagyasztós LGE GBB72NSDFN(±0.5℃), a French Door GF-L570PL(±0.5℃), a Side by Side J811NS35(±0.5℃), a Felülfagyasztós B607S(±0.5℃) és a Felülfagyasztós B606S(±1.0℃) modellek esetén.
*Üres és normál telítettségnek megfelelő hőmérséklet beállítás esetén. Az eredmény az aktuális használat függvényében eltérő lehet.
*UL-teszteredmények alapján, melynek során az LG saját mérési módszerét használva az LG DoorCooling+ funkció nélküli (GBB60NSZHE) és a DoorCooling+ funkciós (GBB72NSDFN) modellek esetén azt vizsgálták, hogy mennyi időre van szükség ahhoz, hogy az ajtóra szerelt felső kosárban a hőmérséklet 24.8°C-ról 8°C-ra csökkenjen.
A kép illusztráció, az adott termék valóságban eltérő lehet.
*10 év garancia a Smart Inverter Kompresszorra (alkatrész garancia).
Összegzés
MÉRETEK
Legfontosabb műszaki adatok
Teljes nettó űrtartalom (liter)
344
Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)
595 x 1 860 x 682
Energiafogyasztás (kWh/év)
253
Energiaosztály
E (A - G skálán)
Kompresszor típusa
Smart Inverter kompresszor
ThinQ - Wifi funkcióval
Nem
Ajtófront színe
Matt éjfekete
Összes adat
MŰSZAKI ALAPADATOK
Terméktípus
Alulfagyasztós
Szabványos/Pult mélység
Pult mélység
Energiaosztály
E (A - G skálán)
ŰRTARTALOM (L) - ISO NETTÓ
Teljes nettó űrtartalom (liter)
344
Nettó fagyasztó űrtartalom (liter)
110
Hűtő kapacitás (L)
234
KIJELZŐ
Belső LED kijelző
Igen
Expressz fagyasztás
Igen
MÉRET ÉS SÚLY
Termék súlya csomagolással (kg)
78
Termék súlya (kg)
71
Magasság zsanérral együtt (mm)
1 860
Magasság (mm)
1 860
Mélység fogantyúval együtt (mm)
682
Mélység ajtó nélkül (mm)
615
Termék méretei (Szé x Ma x Mé mm)
595 x 1 860 x 682
JELLEMZŐK
Door Cooling+™
Igen
LINEAR Cooling™
Igen
InstaView
Nem
JÉG ÉS VÍZADAGOLÓ
Manuális jégkészítő
Manuális jégkészítő
Vízadagoló
Nem
Automatikus jégkészítő
Nem
DESIGN
Ajtó anyaga
VCM
Ajtófront színe
Matt éjfekete
Metal Fresh
Nem
Fogantyú típusa
Oldalsó rejtett fogantyú
TELJESÍTMÉNY
Kompresszor típusa
Smart Inverter kompresszor
Energiafogyasztás (kWh/év)
253
Klíma osztály
T
Zajszint (dB)
35
Zajszint (osztály)
B (A - G skálán)
HŰTŐ RÉSZ
Átlátszó ajtókosár
3
Hűtőszekrény-világítás
Felső LED
Edzett üveg polcok
3
Zöldség/Gyümölcs tároló fiókok
Igen (1 db)
Bortartó
Nem
Friss 0-s zóna
Nem
Többszörös légáráam
Igen
Összecsukható polc
Nem
Pure N Fresh
Nem
INTELLIGENS FUNKCIÓK
Smart Diagnosis - Öndiagnosztika
Igen
ThinQ - Wifi funkcióval
Nem
EAN KÓD
EAN kód
8806096409053
FAGYASZTÓ RÉSZ
Fagyasztó fiók
3 átlátszó
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
