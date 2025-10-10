Alulfagyasztós hűtőszekrény, DoorCooling+™ technológia, 344L kapacitás

*UL-teszteredmények alapján, melynek során az LG saját mérési módszerét használva vizsgálták a hűtőrészen belül a csúcsértékek közötti hőmérséklet-ingadozást az alulfagyasztós LGE GBB72NSDFN(±0.5℃), a French Door GF-L570PL(±0.5℃), a Side by Side J811NS35(±0.5℃), a Felülfagyasztós B607S(±0.5℃) és a Felülfagyasztós B606S(±1.0℃) modellek esetén.

*Üres és normál telítettségnek megfelelő hőmérséklet beállítás esetén. Az eredmény az aktuális használat függvényében eltérő lehet.