We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Artcool Gallery Premium, Gyors hűtés és fűtés, 3,3 kW Split légkondicionáló
A09GA2S
Fő tulajdonságok
Művészi kialakítás
Foglalja keretbe a művészeti alkotásait az otthonában!
Változtassa a fa hatású keretes 27" FHD kijelzővel rendelkező légkondicionálót műalkotássá, amivel bármilyen remekművet bemutathat!
*Ez a kép megrendezett, és illusztrációs céllal készült, hogy segítse a megértést. A termék tényleges telepítési környezetétől függően eltérések lehetnek.
Fedőképernyő
Állítsa össze otthoni képgyűjteményét!
Frissítse fel otthona stílusát az Ön által összeállítható művészeti alkotások gyűjteményével!
*A távirányítóval kiválaszthatja vagy beállíthatja a képernyőt alapképre, élőképre, különleges képre vagy híres művész festményére; a meditációt pedig a termék képernyőjének alján található Beállítások gombbal. Minden alkalommal, amikor megnyomja a Kezdőképernyő gombot, a termék képernyője a fedőképernyő vagy a kezdőképernyő sorrendjében változik.
*Ez a funkció a ThinQ alkalmazáson keresztül is beállítható.
Fényképfeltöltés
Legbecsesebb pillanatai, a telefonról a keretbe.
Személyre szabhatja falát kedvenc fotóinak telefonról történő feltöltésével, hogy kincset érő fotógalériát hozhasson létre1).
*Ez a kép megrendezett, és illusztrációs céllal készült, hogy segítse a megértést. A termék tényleges telepítési környezetétől függően eltérések lehetnek.
Tükrözés
Tükrözze a telefon képernyőjét a nagy keretbe!
Növelje az élményt azzal, hogy okostelefonja képernyőjét a kijelzőre tükrözi2), ezzel megnövelt képméretet elérve.
*Ez a kép megrendezett, és illusztrációs céllal készült, hogy segítse a megértést.
Légkondicionáló widget
Praktikus mobil widget
Könnyedén nyomon követheti és szabályozhatja a hőmérsékletet, a páratartalmat, a hűtést, az energiafelhasználást és a levegő minőségét.
Távvezérlés
Praktikus távirányító
Használja a távirányító mutató funkcióját az egyszerű és kényelmes vezérléshez!
*Ez a kép megrendezett, és illusztrációs céllal készült, hogy segítse a megértést. A termék tényleges telepítési környezetétől függően eltérések lehetnek.
Varázsoljon jó hangulatot és frissességet a mindennapokba!
3-irányú légáramlás
Magával ragadó hűvösség a 3-irányú légáramlás segítségével
A keret bal, jobb és alsó részén keresztül hűvös levegőt bocsát ki, ezzel frissítő szellőt biztosítva a szoba minden centiméterében.
*Ez a kép megrendezett, és illusztrációs céllal készült, hogy segítse a megértést. A termék tényleges telepítési környezetétől függően eltérések lehetnek.
*Működés közben a levegő egyidejűleg 3 irányban áramlik ki a termék bal, jobb és alsó részén található kivezető nyílásokon keresztül.
Közvetett légáramlás
Kellemes és kényelmes hűvösség
A rejtett lapát művészien oszlatja el a szellőt az egész helyiségben egyenletes, közvetett légáramlást biztosítva3).
*Ez a kép megrendezett, és illusztrációs céllal készült, hogy segítse a megértést. A termék tényleges telepítési környezetétől függően eltérések lehetnek.
Freeze cleaning
Tartsa tisztán az eszköz belsejét!
A klímaberendezésen belüli nehezen hozzáférhető helyek tisztítása egyszerű a Freeze Cleaning üzemmóddal4). A felolvasztott jég segítségével lemoshatja a port és a szagokat okozó szennyeződéseket, csökkentheti a káros baktériumokat, és frissebb otthont biztosíthat!
*Ez a kép megrendezett, és illusztrációs céllal készült, hogy segítse a megértést. A termék tényleges telepítési környezetétől függően eltérések lehetnek.
Auto Clean+
Az Auto Clean+5) a légkondicionáló használata után aktiválódik, és levegőt fúj a nedvesség eltávolítására. A választott beállítástól függően 10-60 percig működik. Állítsa be a levegő mennyiségét a gyorsabb, erősebb szárításhoz vagy a csendesebb működéshez!
*Ez a kép megrendezett, és illusztrációs céllal készült, hogy segítse a megértést. A termék tényleges telepítési környezetétől függően eltérések lehetnek.
Felelősséget kizáró nyilatkozat
1) Gyönyörködjön az emlékeiben!
*Ezzel a funkcióval a ThinQ főképernyőjén a fedőképernyő beállítás kiválasztásával tölthet fel saját fényképet. A részletes használati utasítások az alkalmazás képernyőjén találhatók.
*A légkondicionáló Wi-Fi-kompatibilis, és az LG ThinQ alkalmazáson keresztül termékregisztrációt igényel.
*A légkondicionáló LG ThinQ alkalmazásban való regisztrálásához és az optimális működéshez ügyeljen arra, hogy a légkondicionáló csatlakoztatva legyen az otthoni Wi-Fi hálózathoz.
*A ThinQ funkció használatához szükséges az „LG ThinQ” alkalmazás telepítése a Google Play áruházból vagy az Apple App áruházból az okostelefonra, majd a Wi-Fi kapcsolat engedélyezése. A részletes utasítások az alkalmazás súgójában találhatók.
*Kérjük, vegye figyelembe, hogy az LG ThinQ alkalmazás egyes okostelefonokon nem feltétlenül működik, és egyes funkciók terméktől és országtól függően változhatnak.
(Használat előtt ellenőrizze a telefon specifikációit (Android OS 7.0 vagy magasabb verzió, iOS 14.0 vagy magasabb verzió szükséges).
*A LG ThinQ alkalmazás funkciói terméktől és országtól függően változhatnak.
2) Tükrözés
*Ez a funkció az Android-alapú képernyőmegosztást támogató okoseszközökön használható.
*A tükrözési funkció korlátozott lehet a szerzői jogvédelem alatt álló fizetős tartalmak esetében.
*Az okoseszköz modelljétől függően a funkció neve eltérő lehet.
3) Közvetett légáramlás
*Közvetett (Comfort) üzemmódban a légterelő lezárja a termék alsó oldalán kibocsátott légáramlást.
*A távirányítón lévő „Energy/Jet” (Energia/sugár) gomb 3 másodpercig történő megnyomásával aktiválható a közvetett légáramlás funkció.
*Ez a funkció a távirányító és a ThinQ segítségével használható.
*A légkondicionáló Wi-Fi-kompatibilis, és az LG ThinQ alkalmazáson keresztül termékregisztrációt igényel.
*A légkondicionáló LG ThinQ alkalmazásban való regisztrálásához és az optimális működéshez ügyeljen arra, hogy a légkondicionáló csatlakoztatva legyen az otthoni Wi-Fi hálózathoz.
*A ThinQ funkció használatához szükséges az „LG ThinQ” alkalmazás telepítése a Google Play áruházból vagy az Apple App áruházból az okostelefonra, majd a Wi-Fi kapcsolat engedélyezése. A részletes utasítások az alkalmazás súgójában találhatók.
*Kérjük, vegye figyelembe, hogy az LG ThinQ alkalmazás egyes okostelefonokon nem feltétlenül működik, és egyes funkciók terméktől és országtól függően változhatnak.
(Használat előtt ellenőrizze a telefon specifikációit (Android OS 7.0 vagy magasabb verzió, iOS 14.0 vagy magasabb verzió szükséges).
*A LG ThinQ alkalmazás funkciói terméktől és országtól függően változhatnak.
4) Freeze Cleaning
*A TÜV Rheinland Korea megerősíti, hogy az LG légkondicionálók elpárologtatójának Freeze Cleaning módja a javasolt vizsgálati feltételek mellett kapott eredmények alapján baktériumcsökkentő hatást fejt ki. Jelentés sz.: KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230RH9, KR237IO2, KR235J9N, KR23OGEG
*Ez a vizsgálati eredmény egy nemzetközileg elismert laboratóriumtól kapott vizsgálati jelentésre, és a Pseudomonas aeruginosa 99,0%-os csökkentési arányára támaszkodik, amely a tényleges környezettől függően változhat.
-Vizsgáló intézmény: TÜV Rheinland
-Vizsgálati időszak: 2023. 04~05
-Vizsgált modell: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)
-Vizsgált baktériumok: A „Pseudomonas aeruginosa” 99,0%-os csökkentési aránya megerősítve
*Ez a funkció csak a ThinQ-n keresztül működtethető.
*A környezettől függően a Freeze Cleaning üzemmód működési ideje akár 65 perc is lehet.
5) Auto Clean+
*Ha a készüléket leállítják, az Auto Clean+ funkció automatikusan működésbe lép. Az Auto Clean+ üzemmódban a készülék egy bizonyos ideig ventilátoros üzemmódban működik, hogy segítsen eltávolítani a maradék nedvességet a hőcserélőből. A termék szállításakor a kezdeti beállítás a bekapcsolt állapot. A ThinQ alkalmazáson keresztül beállíthatja a légsebességet és a szárítási sebességet.
GYIK
Q.
A tükrözés funkció minden telefonon működik?
A.
Ez a funkció az Android-alapú képernyőmegosztást támogató okoseszközökön használható. A tükrözési funkció korlátozott lehet a szerzői jogvédelem alatt álló fizetős tartalmak esetében. Az okoseszköz modelljétől függően a funkció neve eltérő lehet.
Q.
Mit csinál az Auto Clean+ funkció?
A.
- A működés leállása után a szárítási funkció automatikusan bekapcsol. Amint az automatikus szárítási funkció működésbe lép, a légkondicionáló egy ideig Ventilátor üzemmódban működik, hogy eltávolítsa a maradék nedvességet a hőcserélőből.
- A nedvesség penész és baktériumok szaporodását okozza, ezért javasoljuk, hogy a légkondicionálót automatikus szárítás üzemmódra állítsa, hogy tisztán tartsa. A helyiségben lévő levegő hőmérsékletétől és páratartalmától függően a beltér szárazsága változhat.
- Amikor beállítja az automatikus szárítás funkciót, az megjelenik a távirányító kijelzőjén.
* Ez a funkció termékenként eltérő módon működhet.
* Ha a termék az időzítő és az elalvásidőzítő üzemmód miatt kapcsol ki, az automatikus szárítás funkció nem működik, és a termék kikapcsolhat.
* Ez a tartalom nyilvános használatra készült, és a megvásárolt terméktől eltérő képeket vagy tartalmakat foglalhat magában.
Q.
Hová kell telepíteni a légkondicionálót?
A.
- A légkondicionálót olyan helyre kell telepíteni, amely lehetővé teszi a könnyű vízelvezetést. A légkondicionálóból származó víznek természetes módon kell tudnia kifolyni, anélkül, hogy valahol megakadna. A lefolyócsövet legalább 1/100 lefelé lejtéssel kell felszerelni, felfelé irányuló lejtés nélkül.
- Válasszon olyan helyet, ahol a hűtőközegcsövek könnyen felszerelhetők, és a fém hűtőközegcsövek könnyen csatlakoztathatók.
- Válasszon olyan helyet, amely lehetővé teszi a hideg levegő jó keringését.
Q.
Hová kell telepíteni a légkondicionáló kültéri egységét?
A.
- A felszerelési helynek olyannak kell lennie, ahonnan a kültéri egység által termelt forró levegő könnyen el tud távozni.
- A kültéri egységet biztonságos, rögzített, nem veszélyes helyre kell telepíteni, amely üzemzavar esetén könnyen hozzáférhető.
- Kerülje a közvetlen napfényt, és válasszon jól szellőző helyet.
- Olyan helyet válasszon, ahol nem zavaró a kültéri egység által keltett zaj.
- Olyan helyet válasszon, ahol könnyen csatlakoztatható a beltéri egységhez csatlakozó fémcső.
- A kültéri egység csövén vízcseppek képződhetnek, melyek lecsepeghetnek, ezért olyan helyet válasszon, ahol ez nem okozhat kárt.
* Ez a tartalom nyilvános használatra készült, és a megvásárolt terméktől eltérő képeket vagy tartalmakat foglalhat magában.
Q.
Magam is beszerelhetem vagy eltávolíthatom (leszerelhetem) a légkondicionálót?
A.
- A légkondicionáló beszerelésekor vagy eltávolításakor mindig kérje, hogy a légkondicionálót olyan szakember szerelje be vagy le, aki a termék gyártója által a termék eredeti alkatrészek felhasználásával történő be- és leszerelésére jogosult.
- A termék nem szakember általi beszerelése vagy eltávolítása olyan hibákat okozhat, mint tűz, áramütés, hűtőközeg-szivárgás és gyenge teljesítmény.
* Ez a tartalom nyilvános használatra készült, és a megvásárolt terméktől eltérő képeket vagy tartalmakat foglalhat magában.
Q.
Hogyan tudok pénzt megtakarítani a légkondicionálóm villanyszámláján?
A.
1) Kültéri hőmérséklet, amikor a légkondicionáló működik: Minél magasabb a külső hőmérséklet, a készülék annál több áramot fogyaszt.
2) Alapszintű áramfogyasztás (a progresszív adó hatása): Minél magasabb az alapáramfogyasztás, annál magasabb lesz a villanyszámlája a progresszív adó miatt.
3) Használja a légkondicionáló funkcióit: Az energiatakarékos funkció használata esetén az áramfogyasztás csökken a légkondicionáláshoz képest.
(Az energiatakarékos funkció használatakor azonban az áramfogyasztás mérséklése érdekében a hűtési teljesítmény csökkenhet).
4) Állítsa be a kívánt hőmérsékletet: Minél alacsonyabb a kívánt hőmérséklet, annál tovább és gyakrabban működik a kültéri egység.
A kívánt hőmérséklet növelésével csökken a kültéri egység üzemideje, így alacsonyabb lesz az energiafogyasztás.
* Ez a tartalom nyilvános használatra készült, és a megvásárolt terméktől eltérő képeket vagy tartalmakat foglalhat magában.
Összegzés
Legfontosabb műszaki adatok
Általános - Terméktípus
Oldalfali
Általános - HVAC típus
H/P
Általános - Hűtési teljesíményMax(W)
3 700
Általános - Fűtési teljesíményMax(W)
4 100
Általános - Hűtési áramfogyasztás Névleges/Min(W)
623 / 200
Kényelem - ThinQ (wifi)
Igen
Légtisztító - Ionizáló
Igen
Összes adat
ÁLTALÁNOS
Hűtési teljesíményMax(W)
3 700
Hűtési teljesímény Névleges/Min(W)
2 600 / 890
Hűtési áramfogyasztás Névleges/Min(W)
623 / 200
Fűtési teljesíményMax(W)
4 100
Fűtési teljesímény Névleges/Min(W)
3 300 / 890
Fűtési áramfogyasztás Névleges/Min(W)
808 / 200
HVAC típus
H/P
Beltéri egység méretei_Szé_Ma_Mé(mm)
652x158x652
Beltéri egység tömege(kg)
20,3
Kültéri egység méretei_Szé_Ma_Mé(mm)
770x545x288
Keltéri egység tömege(kg)
29,9
Terméktípus
Oldalfali
Termék típusa II
Inverter
Névleges feszültség(V, Hz)
220 ~ 240, 50
Hűtőközeg típusa
R32
HŰTÉS
Ventilátor sebessége
6 fokozat
Intenzív hűtés
Igen
Comfort Air
Igen
LÉGTISZTÍTÓ
Ionizáló
Igen
MEGFELELÉS
Megjelenés hónapja (YYYY-MM)
2025-08
Gyártó (Importőr)
LG Electronics
Termék modell neve
S3NM09EL26B.EK6GEEU
Termék típusa & Modell név
Wall Mounted
KÉNYELEM
Automatikus újraindítás
Igen
Ventilátor mód
Igen
Szűrő riasztás
Igen
Kényszeríett váltás operáció
Igen
Alacsony zajszint
Igen
Távirányító
Igen
Foglalás
Igen
Smart Diagnosis
Igen
ThinQ (wifi)
Igen
Hangvezérlés (külső eszköz)
Igen
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS
Energiaérték-kijelző
Igen
Energia monitoring
Igen
Energiamegtakaríás(Hűtés)
Igen
Hűtőenergia fokozat
A++
Fűtési energia fokozat
A+
KIALAKÍTÁS
Szín(test)
Krém fehér
Képernyő
LCD
FŰTÉS
Alacsony fűtés
Igen
Intenzív fűtés
Igen
HIGIÉNIA
Automatikus tisztíás
Igen
AI Freeze tisztítás
Igen
Auto tisztítás+
Igen
KÜLTÉRI EGYSÉG
Kültéri modell neve
S3UM09EL26B.EC6GEEU
PÁRÁTLANÍTÁS
Párátlanítás
Igen
Páraérzékelő
Igen
Páratartalom szabályozás
Igen
RAC B2B FUNKCIÓ
PI485 modul
Igen
Potenciálsemleges illesztőegység
Igen
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy
Vásárlóink véleménye
Az LG ajánlatai Önnek
Termék-
regisztráció
Ha regisztrálja termékét, gyorsabb támogatást kaphat.
Termék-
támogatás
Keresse meg LG termékének kézikönyvét, hibaelhárítását és garanciáját.
LG Webáruház
Kövesse nyomon megrendelését, és ellenőrizze a rendelési GYIK-et.
Javítás igénylése
Kérjen javítási szolgáltatást kényelmesen online.
Élő chat
Csevegjen valós időben az LG Ügyfélszolgálati munkatársával a vásárlással, kedvezményekkel és ajánlatokkal kapcsolatban.
Csevegjen az LG Ügyfélszolgálati munkatársával a legnépszerűbb üzenetküldő segítségével
Küldjön nekünk e-mail-t
Kérdése van? Küldjön nekünk e-mail-t.
Hívjon minket
Beszéljen közvetlenül ügyfélszolgálati képviselőinkkel.
Hol kapható?
Hasonló termékek