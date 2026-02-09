*Ez a kép megrendezett, és illusztrációs céllal készült, hogy segítse a megértést. A termék tényleges telepítési környezetétől függően eltérések lehetnek.

Felelősséget kizáró nyilatkozat

1) Gyönyörködjön az emlékeiben!

*Ezzel a funkcióval a ThinQ főképernyőjén a fedőképernyő beállítás kiválasztásával tölthet fel saját fényképet. A részletes használati utasítások az alkalmazás képernyőjén találhatók.

*A légkondicionáló Wi-Fi-kompatibilis, és az LG ThinQ alkalmazáson keresztül termékregisztrációt igényel.

*A légkondicionáló LG ThinQ alkalmazásban való regisztrálásához és az optimális működéshez ügyeljen arra, hogy a légkondicionáló csatlakoztatva legyen az otthoni Wi-Fi hálózathoz.

*A ThinQ funkció használatához szükséges az „LG ThinQ” alkalmazás telepítése a Google Play áruházból vagy az Apple App áruházból az okostelefonra, majd a Wi-Fi kapcsolat engedélyezése. A részletes utasítások az alkalmazás súgójában találhatók.

*Kérjük, vegye figyelembe, hogy az LG ThinQ alkalmazás egyes okostelefonokon nem feltétlenül működik, és egyes funkciók terméktől és országtól függően változhatnak.

(Használat előtt ellenőrizze a telefon specifikációit (Android OS 7.0 vagy magasabb verzió, iOS 14.0 vagy magasabb verzió szükséges).

*A LG ThinQ alkalmazás funkciói terméktől és országtól függően változhatnak.

2) Tükrözés

*Ez a funkció az Android-alapú képernyőmegosztást támogató okoseszközökön használható.

*A tükrözési funkció korlátozott lehet a szerzői jogvédelem alatt álló fizetős tartalmak esetében.

*Az okoseszköz modelljétől függően a funkció neve eltérő lehet.

3) Közvetett légáramlás

*Közvetett (Comfort) üzemmódban a légterelő lezárja a termék alsó oldalán kibocsátott légáramlást.

*A távirányítón lévő „Energy/Jet” (Energia/sugár) gomb 3 másodpercig történő megnyomásával aktiválható a közvetett légáramlás funkció.

*Ez a funkció a távirányító és a ThinQ segítségével használható.

4) Freeze Cleaning

*A TÜV Rheinland Korea megerősíti, hogy az LG légkondicionálók elpárologtatójának Freeze Cleaning módja a javasolt vizsgálati feltételek mellett kapott eredmények alapján baktériumcsökkentő hatást fejt ki. Jelentés sz.: KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230RH9, KR237IO2, KR235J9N, KR23OGEG

*Ez a vizsgálati eredmény egy nemzetközileg elismert laboratóriumtól kapott vizsgálati jelentésre, és a Pseudomonas aeruginosa 99,0%-os csökkentési arányára támaszkodik, amely a tényleges környezettől függően változhat.

-Vizsgáló intézmény: TÜV Rheinland

-Vizsgálati időszak: 2023. 04~05

-Vizsgált modell: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

-Vizsgált baktériumok: A „Pseudomonas aeruginosa” 99,0%-os csökkentési aránya megerősítve

*Ez a funkció csak a ThinQ-n keresztül működtethető.

*A környezettől függően a Freeze Cleaning üzemmód működési ideje akár 65 perc is lehet.

5) Auto Clean+

*Ha a készüléket leállítják, az Auto Clean+ funkció automatikusan működésbe lép. Az Auto Clean+ üzemmódban a készülék egy bizonyos ideig ventilátoros üzemmódban működik, hogy segítsen eltávolítani a maradék nedvességet a hőcserélőből. A termék szállításakor a kezdeti beállítás a bekapcsolt állapot. A ThinQ alkalmazáson keresztül beállíthatja a légsebességet és a szárítási sebességet.