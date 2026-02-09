Artcool Gallery Premium, Gyors hűtés és fűtés, 3,3 kW Split légkondicionáló

Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap
A09GA2S
Front view of Artcool Gallery Premium, Gyors hűtés és fűtés, 3,3 kW Split légkondicionáló A09GA2S
LG Artcool Gallery Premium, Gyors hűtés és fűtés, 3,3 kW Split légkondicionáló, A09GA2S
Front view of Artcool Gallery Premium, Gyors hűtés és fűtés, 3,3 kW Split légkondicionáló A09GA2S
Fő tulajdonságok

    Művészi kialakítás

    Művészi és interaktív kijelző

    Térhűtés

    Intelligens gondoskodás

    Foglalja keretbe a művészeti alkotásait az otthonában!

    Változtassa a fa hatású keretes 27" FHD kijelzővel rendelkező légkondicionálót műalkotássá, amivel bármilyen remekművet bemutathat!

    *Ez a kép megrendezett, és illusztrációs céllal készült, hogy segítse a megértést. A termék tényleges telepítési környezetétől függően eltérések lehetnek.

    Fedőképernyő

    Állítsa össze otthoni képgyűjteményét!

    Frissítse fel otthona stílusát az Ön által összeállítható művészeti alkotások gyűjteményével!

    *A távirányítóval kiválaszthatja vagy beállíthatja a képernyőt alapképre, élőképre, különleges képre vagy híres művész festményére; a meditációt pedig a termék képernyőjének alján található Beállítások gombbal. Minden alkalommal, amikor megnyomja a Kezdőképernyő gombot, a termék képernyője a fedőképernyő vagy a kezdőképernyő sorrendjében változik.
    *Ez a funkció a ThinQ alkalmazáson keresztül is beállítható.

    Fényképfeltöltés

    Legbecsesebb pillanatai, a telefonról a keretbe.

    Személyre szabhatja falát kedvenc fotóinak telefonról történő feltöltésével, hogy kincset érő fotógalériát hozhasson létre1).

    Tükrözés

    Tükrözze a telefon képernyőjét a nagy keretbe!

    Növelje az élményt azzal, hogy okostelefonja képernyőjét a kijelzőre tükrözi2), ezzel megnövelt képméretet elérve.

    Légkondicionáló widget

    Praktikus mobil widget

    Könnyedén nyomon követheti és szabályozhatja a hőmérsékletet, a páratartalmat, a hűtést, az energiafelhasználást és a levegő minőségét.
    Távvezérlés

    Praktikus távirányító

    Használja a távirányító mutató funkcióját az egyszerű és kényelmes vezérléshez!

    *Ez a kép megrendezett, és illusztrációs céllal készült, hogy segítse a megértést. A termék tényleges telepítési környezetétől függően eltérések lehetnek.

    3-irányú légáramlás

    Magával ragadó hűvösség a 3-irányú légáramlás segítségével

    A keret bal, jobb és alsó részén keresztül hűvös levegőt bocsát ki, ezzel frissítő szellőt biztosítva a szoba minden centiméterében.

    *Ez a kép megrendezett, és illusztrációs céllal készült, hogy segítse a megértést. A termék tényleges telepítési környezetétől függően eltérések lehetnek.
    *Működés közben a levegő egyidejűleg 3 irányban áramlik ki a termék bal, jobb és alsó részén található kivezető nyílásokon keresztül.

    Közvetett légáramlás

    Kellemes és kényelmes hűvösség

    A rejtett lapát művészien oszlatja el a szellőt az egész helyiségben egyenletes, közvetett légáramlást biztosítva3).

    Freeze cleaning

    Tartsa tisztán az eszköz belsejét!

    A klímaberendezésen belüli nehezen hozzáférhető helyek tisztítása egyszerű a Freeze Cleaning üzemmóddal4). A felolvasztott jég segítségével lemoshatja a port és a szagokat okozó szennyeződéseket, csökkentheti a káros baktériumokat, és frissebb otthont biztosíthat!

    Auto Clean+

    Az Auto Clean+5) a légkondicionáló használata után aktiválódik, és levegőt fúj a nedvesség eltávolítására. A választott beállítástól függően 10-60 percig működik. Állítsa be a levegő mennyiségét a gyorsabb, erősebb szárításhoz vagy a csendesebb működéshez!

    Felelősséget kizáró nyilatkozat
    1) Gyönyörködjön az emlékeiben!
    *Ezzel a funkcióval a ThinQ főképernyőjén a fedőképernyő beállítás kiválasztásával tölthet fel saját fényképet. A részletes használati utasítások az alkalmazás képernyőjén találhatók.
    *A légkondicionáló Wi-Fi-kompatibilis, és az LG ThinQ alkalmazáson keresztül termékregisztrációt igényel.
    *A légkondicionáló LG ThinQ alkalmazásban való regisztrálásához és az optimális működéshez ügyeljen arra, hogy a légkondicionáló csatlakoztatva legyen az otthoni Wi-Fi hálózathoz.
    *A ThinQ funkció használatához szükséges az „LG ThinQ” alkalmazás telepítése a Google Play áruházból vagy az Apple App áruházból az okostelefonra, majd a Wi-Fi kapcsolat engedélyezése. A részletes utasítások az alkalmazás súgójában találhatók.
    *Kérjük, vegye figyelembe, hogy az LG ThinQ alkalmazás egyes okostelefonokon nem feltétlenül működik, és egyes funkciók terméktől és országtól függően változhatnak.
    (Használat előtt ellenőrizze a telefon specifikációit (Android OS 7.0 vagy magasabb verzió, iOS 14.0 vagy magasabb verzió szükséges).
    *A LG ThinQ alkalmazás funkciói terméktől és országtól függően változhatnak.
    2) Tükrözés
    *Ez a funkció az Android-alapú képernyőmegosztást támogató okoseszközökön használható.
    *A tükrözési funkció korlátozott lehet a szerzői jogvédelem alatt álló fizetős tartalmak esetében.
    *Az okoseszköz modelljétől függően a funkció neve eltérő lehet.
    3) Közvetett légáramlás
    *Közvetett (Comfort) üzemmódban a légterelő lezárja a termék alsó oldalán kibocsátott légáramlást.
    *A távirányítón lévő „Energy/Jet” (Energia/sugár) gomb 3 másodpercig történő megnyomásával aktiválható a közvetett légáramlás funkció.
    *Ez a funkció a távirányító és a ThinQ segítségével használható.
    *A légkondicionáló Wi-Fi-kompatibilis, és az LG ThinQ alkalmazáson keresztül termékregisztrációt igényel.
    *A légkondicionáló LG ThinQ alkalmazásban való regisztrálásához és az optimális működéshez ügyeljen arra, hogy a légkondicionáló csatlakoztatva legyen az otthoni Wi-Fi hálózathoz.
    *A ThinQ funkció használatához szükséges az „LG ThinQ” alkalmazás telepítése a Google Play áruházból vagy az Apple App áruházból az okostelefonra, majd a Wi-Fi kapcsolat engedélyezése. A részletes utasítások az alkalmazás súgójában találhatók.
    *Kérjük, vegye figyelembe, hogy az LG ThinQ alkalmazás egyes okostelefonokon nem feltétlenül működik, és egyes funkciók terméktől és országtól függően változhatnak.
    (Használat előtt ellenőrizze a telefon specifikációit (Android OS 7.0 vagy magasabb verzió, iOS 14.0 vagy magasabb verzió szükséges).
    *A LG ThinQ alkalmazás funkciói terméktől és országtól függően változhatnak.
    4) Freeze Cleaning
    *A TÜV Rheinland Korea megerősíti, hogy az LG légkondicionálók elpárologtatójának Freeze Cleaning módja a javasolt vizsgálati feltételek mellett kapott eredmények alapján baktériumcsökkentő hatást fejt ki. Jelentés sz.: KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230RH9, KR237IO2, KR235J9N, KR23OGEG
    *Ez a vizsgálati eredmény egy nemzetközileg elismert laboratóriumtól kapott vizsgálati jelentésre, és a Pseudomonas aeruginosa 99,0%-os csökkentési arányára támaszkodik, amely a tényleges környezettől függően változhat.
    -Vizsgáló intézmény: TÜV Rheinland
    -Vizsgálati időszak: 2023. 04~05
    -Vizsgált modell: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)
    -Vizsgált baktériumok: A „Pseudomonas aeruginosa” 99,0%-os csökkentési aránya megerősítve
    *Ez a funkció csak a ThinQ-n keresztül működtethető.
    *A környezettől függően a Freeze Cleaning üzemmód működési ideje akár 65 perc is lehet.
    5) Auto Clean+
    *Ha a készüléket leállítják, az Auto Clean+ funkció automatikusan működésbe lép. Az Auto Clean+ üzemmódban a készülék egy bizonyos ideig ventilátoros üzemmódban működik, hogy segítsen eltávolítani a maradék nedvességet a hőcserélőből. A termék szállításakor a kezdeti beállítás a bekapcsolt állapot. A ThinQ alkalmazáson keresztül beállíthatja a légsebességet és a szárítási sebességet.

    GYIK

    Q.

    A tükrözés funkció minden telefonon működik?

    A.

    Ez a funkció az Android-alapú képernyőmegosztást támogató okoseszközökön használható. A tükrözési funkció korlátozott lehet a szerzői jogvédelem alatt álló fizetős tartalmak esetében. Az okoseszköz modelljétől függően a funkció neve eltérő lehet.

    Q.

    Mit csinál az Auto Clean+ funkció?

    A.

    - A működés leállása után a szárítási funkció automatikusan bekapcsol. Amint az automatikus szárítási funkció működésbe lép, a légkondicionáló egy ideig Ventilátor üzemmódban működik, hogy eltávolítsa a maradék nedvességet a hőcserélőből.
    - A nedvesség penész és baktériumok szaporodását okozza, ezért javasoljuk, hogy a légkondicionálót automatikus szárítás üzemmódra állítsa, hogy tisztán tartsa. A helyiségben lévő levegő hőmérsékletétől és páratartalmától függően a beltér szárazsága változhat.
    - Amikor beállítja az automatikus szárítás funkciót, az megjelenik a távirányító kijelzőjén.
    * Ez a funkció termékenként eltérő módon működhet.
    * Ha a termék az időzítő és az elalvásidőzítő üzemmód miatt kapcsol ki, az automatikus szárítás funkció nem működik, és a termék kikapcsolhat.
    * Ez a tartalom nyilvános használatra készült, és a megvásárolt terméktől eltérő képeket vagy tartalmakat foglalhat magában.

    Q.

    Hová kell telepíteni a légkondicionálót?

    A.

    - A légkondicionálót olyan helyre kell telepíteni, amely lehetővé teszi a könnyű vízelvezetést. A légkondicionálóból származó víznek természetes módon kell tudnia kifolyni, anélkül, hogy valahol megakadna. A lefolyócsövet legalább 1/100 lefelé lejtéssel kell felszerelni, felfelé irányuló lejtés nélkül.
    - Válasszon olyan helyet, ahol a hűtőközegcsövek könnyen felszerelhetők, és a fém hűtőközegcsövek könnyen csatlakoztathatók.
    - Válasszon olyan helyet, amely lehetővé teszi a hideg levegő jó keringését.

    Q.

    Hová kell telepíteni a légkondicionáló kültéri egységét?

    A.

    - A felszerelési helynek olyannak kell lennie, ahonnan a kültéri egység által termelt forró levegő könnyen el tud távozni.
    - A kültéri egységet biztonságos, rögzített, nem veszélyes helyre kell telepíteni, amely üzemzavar esetén könnyen hozzáférhető.
    - Kerülje a közvetlen napfényt, és válasszon jól szellőző helyet.
    - Olyan helyet válasszon, ahol nem zavaró a kültéri egység által keltett zaj.
    - Olyan helyet válasszon, ahol könnyen csatlakoztatható a beltéri egységhez csatlakozó fémcső.
    - A kültéri egység csövén vízcseppek képződhetnek, melyek lecsepeghetnek, ezért olyan helyet válasszon, ahol ez nem okozhat kárt.
    * Ez a tartalom nyilvános használatra készült, és a megvásárolt terméktől eltérő képeket vagy tartalmakat foglalhat magában.

    Q.

    Magam is beszerelhetem vagy eltávolíthatom (leszerelhetem) a légkondicionálót?

    A.

    - A légkondicionáló beszerelésekor vagy eltávolításakor mindig kérje, hogy a légkondicionálót olyan szakember szerelje be vagy le, aki a termék gyártója által a termék eredeti alkatrészek felhasználásával történő be- és leszerelésére jogosult.
    - A termék nem szakember általi beszerelése vagy eltávolítása olyan hibákat okozhat, mint tűz, áramütés, hűtőközeg-szivárgás és gyenge teljesítmény.
    * Ez a tartalom nyilvános használatra készült, és a megvásárolt terméktől eltérő képeket vagy tartalmakat foglalhat magában.

    Q.

    Hogyan tudok pénzt megtakarítani a légkondicionálóm villanyszámláján?

    A.

    1) Kültéri hőmérséklet, amikor a légkondicionáló működik: Minél magasabb a külső hőmérséklet, a készülék annál több áramot fogyaszt.
    2) Alapszintű áramfogyasztás (a progresszív adó hatása): Minél magasabb az alapáramfogyasztás, annál magasabb lesz a villanyszámlája a progresszív adó miatt.
    3) Használja a légkondicionáló funkcióit: Az energiatakarékos funkció használata esetén az áramfogyasztás csökken a légkondicionáláshoz képest.
    (Az energiatakarékos funkció használatakor azonban az áramfogyasztás mérséklése érdekében a hűtési teljesítmény csökkenhet).
    4) Állítsa be a kívánt hőmérsékletet: Minél alacsonyabb a kívánt hőmérséklet, annál tovább és gyakrabban működik a kültéri egység.
    A kívánt hőmérséklet növelésével csökken a kültéri egység üzemideje, így alacsonyabb lesz az energiafogyasztás.
    * Ez a tartalom nyilvános használatra készült, és a megvásárolt terméktől eltérő képeket vagy tartalmakat foglalhat magában.

    Összegzés

    Terméktípus
    Oldalfali
    Beltéri egység méretei_Szé_Ma_Mé(mm)
    652x158x652
    Fűtési energia fokozat
    A+
    Hűtőenergia fokozat
    A++

    Legfontosabb műszaki adatok

    • Általános - Terméktípus

      Oldalfali

    • Általános - HVAC típus

      H/P

    • Általános - Hűtési teljesíményMax(W)

      3 700

    • Általános - Fűtési teljesíményMax(W)

      4 100

    • Általános - Hűtési áramfogyasztás Névleges/Min(W)

      623 / 200

    • Kényelem - ThinQ (wifi)

      Igen

    • Légtisztító - Ionizáló

      Igen

    Összes adat

    ÁLTALÁNOS

    • Hűtési teljesíményMax(W)

      3 700

    • Hűtési teljesímény Névleges/Min(W)

      2 600 / 890

    • Hűtési áramfogyasztás Névleges/Min(W)

      623 / 200

    • Fűtési teljesíményMax(W)

      4 100

    • Fűtési teljesímény Névleges/Min(W)

      3 300 / 890

    • Fűtési áramfogyasztás Névleges/Min(W)

      808 / 200

    • HVAC típus

      H/P

    • Beltéri egység méretei_Szé_Ma_Mé(mm)

      652x158x652

    • Beltéri egység tömege(kg)

      20,3

    • Kültéri egység méretei_Szé_Ma_Mé(mm)

      770x545x288

    • Keltéri egység tömege(kg)

      29,9

    • Terméktípus

      Oldalfali

    • Termék típusa II

      Inverter

    • Névleges feszültség(V, Hz)

      220 ~ 240, 50

    • Hűtőközeg típusa

      R32

    HŰTÉS

    • Ventilátor sebessége

      6 fokozat

    • Intenzív hűtés

      Igen

    • Comfort Air

      Igen

    LÉGTISZTÍTÓ

    • Ionizáló

      Igen

    MEGFELELÉS

    • Megjelenés hónapja (YYYY-MM)

      2025-08

    • Gyártó (Importőr)

      LG Electronics

    • Termék modell neve

      S3NM09EL26B.EK6GEEU

    • Termék típusa & Modell név

      Wall Mounted

    KÉNYELEM

    • Automatikus újraindítás

      Igen

    • Ventilátor mód

      Igen

    • Szűrő riasztás

      Igen

    • Kényszeríett váltás operáció

      Igen

    • Alacsony zajszint

      Igen

    • Távirányító

      Igen

    • Foglalás

      Igen

    • Smart Diagnosis

      Igen

    • ThinQ (wifi)

      Igen

    • Hangvezérlés (külső eszköz)

      Igen

    ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

    • Energiaérték-kijelző

      Igen

    • Energia monitoring

      Igen

    • Energiamegtakaríás(Hűtés)

      Igen

    • Hűtőenergia fokozat

      A++

    • Fűtési energia fokozat

      A+

    KIALAKÍTÁS

    • Szín(test)

      Krém fehér

    • Képernyő

      LCD

    FŰTÉS

    • Alacsony fűtés

      Igen

    • Intenzív fűtés

      Igen

    HIGIÉNIA

    • Automatikus tisztíás

      Igen

    • AI Freeze tisztítás

      Igen

    • Auto tisztítás+

      Igen

    KÜLTÉRI EGYSÉG

    • Kültéri modell neve

      S3UM09EL26B.EC6GEEU

    PÁRÁTLANÍTÁS

    • Párátlanítás

      Igen

    • Páraérzékelő

      Igen

    • Páratartalom szabályozás

      Igen

    RAC B2B FUNKCIÓ

    • PI485 modul

      Igen

    • Potenciálsemleges illesztőegység

      Igen

    MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

    TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
    The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
    A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
    Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy

