3,2 kW DUALCOOL NORDIC AI Air Deluxe Single Split légkondicionáló

S3-W09121CA.EC6GEEU Label Energy.pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap
NH09SP
Front view of 3,2 kW DUALCOOL NORDIC AI Air Deluxe Single Split légkondicionáló NH09SP
Egy LG légkondicionáló elölnézete nyitott alsó lapáttal
Az LG AI Air technológia illusztrációja egy nappaliban, falra szerelt légkondicionálóval. A rendszer a szobahőmérséklet és a felhasználó tartózkodási helyének érzékelésével állítja be a légáramlást. A kísérő szöveg a következő: 'AI Air radaros érzékelővel Az AI Air érzékeli a helyiség hőmérsékletét, és az Ön tartózkodási helye alapján állítja be a légáramlást a komfortérzet érdekében.'
Az LG Dual Vane légkondicionáló egy nappaliban látható. A hideg levegő a bal oldalon felfelé, a meleg levegő a jobb oldalon lefelé áramlik. A kísérő szöveg a következő: „A DUAL Vane két lapátos kialakítás felfele vagy lefele, távolabbra és gyorsabban teríti a légáramlást, hogy ideális komfortérzetet nyújtson minden évszakban.”
LG légkondicionáló Proaktív energiaszabályozás funkcióval. Egy okostelefon egy energiagrafikont jelenít meg vörös riasztással, és kezeli a hűtést és a határértékeket. Szöveg: „Proaktív energiaszabályozás. Az intelligens szabályozás segít a hűtés kezelésében és az energiakorlátok beállításában.”
Az LG klímaberendezés Minden tisztítása funkcióját bemutató kép. A képanyag a belső tisztítási folyamatot emeli ki, egy közelképen pedig a szennyeződések és baktériumok eltávolítása látható. A szöveg így szól: „Minden tisztítása. Az LG ThinQ alkalmazással egyszerű a karbantartás, még a nehezen hozzáférhető területeken is.'
LG légkondicionáló extrém hideghez, meleg légáramlattal a nappaliban és kültéri egységgel havas körülmények között. Következő szöveggel: Legyen meleg szélsőséges hidegben is. Rendkívül hidegre tervezték, -25°C-on 100%-os teljesítménnyel képes fűteni és -35 °C-on is megmarad a meleg a kényelem érdekében.
Az LG légkondicionáló méreteit és telepítési útmutatóját bemutató kép. Méretek: 89,5 cm szélesség, 23,5 cm mélység és 30,7 cm magasság. Telepítés: Mindkét oldalon 10 cm, felül 12 cm szabad tér szükséges.
Modern nappali a falon elhelyezett LG légkondicionálóval
LG AI légkondicionáló 18°C-ot mutató kijelzővel és nyitott lapátokkal
Az LG AI légkondicionáló bal oldali, alacsony szögből készített elölnézete
Az LG AI légkondicionáló bal oldali, alacsony szögből készített elölnézete nyitott alsó lapáttal
Az LG AI légkondicionáló oldalnézetben, közelről, kiemelve a szellőzőnyílás részleteit
Az LG AI légkondicionáló homloklapjának ferde irányból készített felülnézete, ahol a felső panel és a rács látható
Az LG légkondicionáló alsó lapátját tisztítás vagy karbantartás céljából kezek nyitják ki
Fő tulajdonságok

  • AI Air és szenzor
  • Soft Air
  • DUAL Vane
  • Teljes tisztítás üzemmód
Több
iF Design díj 2025 logó, amely egy formatervezési díjat jelképez.

iF Design Award

Az LG DUALCOOL az iF Design Award 2025 díj győztese.

IDEA logó „Finalist 2024” szöveggel, amely egy formatervezési díjat jelképez.

IDEA-díj

A 2024-es IDEA-díj döntőse.

A The Red Dot Winner 2024 logó, amely a formatervezési kiválóságot szimbolizálja.

Red Dot

Az LG DUALCOOL a Red Dot 2024-es győztese a „Fűtés és klímatechnika” kategóriában.

AI AirDUAL VaneProaktív energiaszabályozásTeljes tisztítás
Falra szerelt LG légkondicionáló, amelynek elegáns formáját és 18°C-ot jelző hőmérséklet-kijelzőjét videópásztázás emeli ki.

Intelligens hűtés tökéletesre hangolva

Animáció az LG légkondicionáló AI Air funkciójáról, amely automatikusan beállítja a légáramlást a felhasználó kényelméért.

AI Air

Animáció egy LG légkondicionálóról, amely a légáramlás pontos szabályozását végző Dual Vane funkciót mutatja be.

DUAL Vane

Az LG légkondicionáló kW Manager funkcióját bemutató animáció egy okostelefonon az energiafogyasztás szabályozására.

kW Manager

All-cleaning technológia egy légkondicionálóban, amely kék légáramlással mutatja be az öntisztítás folyamatát.

Teljes tisztítás

AI Air

Tapasztalja meg az AI által nyújtott intelligens hűtést!

Az AI Air1) nyomon követi a tartózkodási helyét, ellenőrzi a hőmérsékletet, és beállítja a légáramlást, hogy kényelmes környezetet biztosítson Önnek.

Az LG AI Air érzékeli a szobahőmérsékletet és az egyének helyzetét, és a beállított hőfok betartására állítja a légáramlást.

Soft Air

Lágy szellő az Ön igényeihez igazítva

A Soft Air3) az ideális hőmérséklet elérésekor közvetett légáramlásra vált, így kellemes és nem túl hideg hőmérsékletet tapasztalhat.

DUAL Vane

Optimális légáramlási irány és kellemes hőmérséklet

A Dual Vane felfelé vagy lefelé, távolabbra és gyorsabban teríti a légáramlást4), hogy ideális komfortérzetet nyújtson minden évszakban.

LG légkondicionáló DUAL Vane technológiával, mely a nagyobb hűtési és fűtési hatékonyság érdekében irányítja a légáramlást.

Hosszabb légáramlatok

A hűvös levegő még a szoba másik végéből is eljut Önhöz a 22 m-es hatótávolságnak köszönhetően, amely 22%-kal hosszabb5), mint a korábbi modellek teljesítménye. 

Gyorsabb lehűtés

A DUAL Vane a hűvös levegőt felfele irányítja, így 23%-kal gyorsabban lehűti a helyiséget4) anélkül, hogy Ön azt huzatosnak érezné.

Komfort páratartalom-szabályozás

Tökéletes komfortérzet a megfelelő mértékű páratartalommal!

Nem túl párás, nem túl száraz – a megfelelő levegő segít ellazulni. A Komfort páratartalom-szabályozás6) figyeli a páratartalmat, hogy a kívánt hőmérsékletnek megfelelően szinten tartsa.

A páratartalom-szabályozású LG klíma szabályozza a légáramlást; 80%-os páratartalomnál gyorsan, 60%-nál lassan működik.

Emberek békésen alszanak az LG Sleep Timer+ funkciós klímájával, amely személyre szabott hűtést nyújt az éjszaka folyamán.

Alvásidőzítő+

Testreszabott alvó üzemmód az Ön szokásai alapján

A Alvásidőzítő+7) megtanulja az Ön hőmérséklet- és légáramlási preferenciáit, így személyre szabott alvási módot állít be.

DUAL Inverter HeatPump Compressor

Az energiahatékonyság ötvöződik a fűtéssel

Tapasztalja meg a megbízható fűtést az energiahatékony DUAL Inverter HeatPump Compressorunkkal! Optimális kényelem alacsony energiafogyasztással.

Meleg levegő áramlik a falra szerelt hőszivattyúból, miközben a család a hangulatos nappaliban élvezi az együtt töltött időt

Intelligens fűtés alacsonyabb energiafelhasználással

Párosítsa a hőszivattyús légkondicionálót egy hagyományos fűtőberendezéssel, hogy a hőmérsékletet magasan tartsa és csökkententse az energiafogyasztást!

*A TÜV Rheinland igazolta, hogy az LG DUAL Inverteres hőszivattyú (A13RJH) a javasolt vizsgálati körülmények között több energiát takarít meg, mint az elektromos fűtőberendezések.

*Dátum/Vizsgálat: 2021.10 LG légkondicionáló otthoni környezetet utánzó tesztkamrája,

*Vizsgálati körülmények: 27,8 ㎡/ 66.7㎥, Beltéri DB (12,0±0,3)℃/ RH (50±5)%, Outdoor DB (7.0±0.3)℃/ RH (87±5)%

*Vizsgálati modell/módszer:

 - A13RJH (LG DUAL Inverteres hőszivattyú (3500 W, ventilátor sebesség: magas, beállítás: 29℃)

 - Álló típusú elektromos radiátoros fűtőberendezés (3200 W, ventilátor sebesség: magas, max. hőmérséklet)

 - Álló típusú elektromos infravörös fűtőberendezés (3000 W, ventilátor sebesség: magas, max. hőmérséklet)

*Minden mintát összesen 8 órán keresztül üzemeltettünk tesztkörülmények között, majd megmértük és összehasonlítottuk az energiafogyasztást.

*Vizsgálat eredménye: Az LG DUAL Inverteres hőszivattyú (A13RJH) a javasolt tesztkörülmények között 66%-kal több energiát takarít meg, mint az infravörös fűtőberendezés, és 68%-kal több energiát, mint a radiátor. 

*A teljesítményre vonatkozó eredmények a tényleges használati körülményektől függően változhatnak. 

AI fűtés

Gyors felmelegedés az intelligens AI fűtéssel

Maradjon kényelemben egész évben az AI fűtés segítségével, amely 6%-kal gyorsabban felmelegíti a helyiséget!

Egy nő az LG légkondicionáló AI fűtésének előnyeit élvezi, amely személyre szabott légáramlást biztosít a kényelem érdekében.

*Dátum: 2023.10.

*Vizsgálati körülmények: LG légkondicionáló otthoni környezetet utánzó tesztkamrában, 20,9 ㎡/ 50,1 ㎥, Jet üzemmód, beltéri DB (33±0,3)℃/ RH (60±5)%, kültéri DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ beállítás hűtési üzemmódban, beltéri DB (12±0,3)℃/ RH (60±5)%, kültéri DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ beállítás fűtési üzemmódban

*Vizsgálati módszer: 5℃ esés (hűtés esetén) / 5℃ emelkedés (fűtés esetén) eléréséhez szükséges idő mérése a kezdeti átlagos szobahőmérséklethez képest.

*Vizsgált modell: S3-M12KL2MB (LG korábbi platform - egylapátos), S3-M121L1C0 (LG új platform - DUAL Vane)

*Vizsgálati eredmény: Az LG új platformja (DUAL Vane) akár 23%-kal gyorsabb hűtési üzemmódban, és 6%-kal gyorsabb fűtési üzemmódban, mint az LG előző platformja (egylapátos) a vizsgálati körülmények alapján.

*A teljesítményre vonatkozó eredmények a tényleges használati körülményektől függően változhatnak.

Fűtési teljesítmény

Élvezze a meleget a legzordabb hidegben is!

-25°C-on is 100%-os teljesítményt nyújt, és még -35°C-ban is fűt.8)

LG légkondicionáló extrém hideg éghajlatban kültéri egységgel hóban, meleg légáramlattal, ami betölti a hangulatos nappalit.

Alacsony teljesítményű fűtés

Kényelem és fagymentes otthon egész télen

8~15℃-os hőmérsékletet biztosít a fagyás okozta károk megelőzésére, 9) így nyugodtan távol lehet otthonától a tél folyamán.

Teljes tisztítás

Az AI Air a teljes tisztítási móddal nyújt nyugalmat Önnek

Az LG ThinQ egyetlen érintéssel elérhetővé teszi a gondtalan karbantartást12), még a nehezen hozzáférhető területeket is elérve.

LG légkondicionáló az All Cleaning funkcióval tisztítja, szárítja a belső teret hideg évszakok alatti, hosszú tárolás előtt.

Automatikus tisztítás+

Automatikusan megszárítja a hőcserélőt az eszköz használata után

Az Automatikus tisztítás+13) a légkondicionáló használata után aktiválódik, és levegőt fúj a nedvesség eltávolítására. Akár 20 percig is üzemel a gyorsabb száradás vagy a csendesebb működés esetén.

Fagyasztásos tisztítás

Segítségével könnyen tisztíthatóak a nehezen hozzáférhető területek is

A Fagyasztásos tisztítás 14) üzemmód egyszerűvé teszi a légkondicionáló belsejének tisztítását. A felolvasztott jég segít kimosni a szennyeződéseket, csökkentve a káros baktériumok mennyiségét a friss levegő érdekében.

Intelligens légkezelés

Az intelligens élet az LG ThinQ™ alkalmazással kezdődik

Vezérelje a légkondicionálót, és kapja meg a legfrissebb értesítéseket az LG ThinQ™ alkalmazáson keresztül 17)!

Egyszerű vezérlés a hangalapú asszisztens segítségével!

Mondja meg az AI hangszórójának, hogy mire és mikor van szüksége! Mondja például, hogy "Turn on/off!" és az AI be/ki fogja kapcsolni a légkondiciónálót!

Bárhonnan csatlakoztatható és irányítható

Az LG ThinQ™ alkalmazás lehetővé teszi, hogy olyan egyszerűen kapcsolódjon légkondiciónálójához, ahogyan eddig még soha! Indítsa el légkondiciónálóját egyetlen gombnyomással!

Hatékony termékkarbantartás

Az LG ThinQ™ folyamatosan felügyeli légkondicionálóját, segít nyomon követni az energiafelhasználást és könnyedén kezelni a mindennapi karbantartást.

hangvezérlés ikonja
távvezérlés ikonja
termékkarbantartás ikon
Férfi az otthoni irodában az LG légkondicionálóval, amely az AI hangszóróhoz csatlakozik a hangalapú vezérléshez.
Két férfi az LG ThinQ appal okostelefonról vezérli az okos légkondicionálót, és állítja a hőmérsékletet és a páratartalmat.
Nő LG ThinQ appot használ kW Managerrel az energiafelhasználás és a fogyasztási grafikonok nyomon követésére a telefonján.
*A fenti képek és videók megrendezettek és illusztrációs céllal készültek a jobb megértés érdekében. A termék tényleges telepítési környezetétől függően eltérések lehetnek.

1) AI Air

 - Az AI Air távirányítóval vagy az LG ThinQ segítségével is kezelhető.

 - Az AI Air hűtő és fűtő üzemmódban is elérhető.

 - Az AI Air használata közben a ventilátor sebessége és a légáramlás iránya automatikusan, a helyzetnek megfelelően módosul, és az AI Air kikapcsol, ha a légáramlás iránya megváltozik.

 - Az AI Air használata előtt ajánlott az LG ThinQ segítségével fényképet készíteni a helyiségről, vagy meghatározni a légkondicionáló és a helyiségben tartózkodó személy elhelyezkedését.

 - Az AI Air aktiválásakor a Jelenlét-érzékelő szenzor érzékeli a személy tartózkodási helyét, és automatikusan aktiválja a közvetlen/közvetett légáramlást.

 - A Jelenlét-érzékelő szenzor érzékelési távolsága legfeljebb 5 m, az érzékelési távolságban eltérések lehetnek a termék telepítési és használati környezetétől függően.

 

2) Jelenlét-érzékelő szenzor

 - Ez a funkció a távirányítóval vagy az LG ThinQ-val kapcsolható be/ki.

 - A Jelenlét-érzékelő szenzor csak hűtés és fűtés üzemmódban működik.

 - A Jelenlét-érzékelő szenzor hatótávolsága legfeljebb 5 m. A használati körülményektől függően a szenzor érzékelési tartománya lerövidülhet.

 - Az emberi távollét észlelésének megítélési ideje 20 és 120 perc között állítható be az LG ThinQ segítségével (alapértelmezett 20 perc).

 

3) Soft Air

 - Soft Air üzemmódban a közvetett légáramlás az elülső kivezető nyíláson keresztül biztosított, az alsó kivezető nyílás zárva van.

 - Ez a funkció csak Hűtés/Ventilátor/AI Air üzemmódban alkalmazható.

 - AI Air üzemmódban való működéskor a Soft Air funkció automatikusan bekapcsol a helyiségben levő környezettől függően.

 - A Soft Air funkció egyedüli használata manuálisan aktiválható a távirányítóval vagy az LG ThinQ-val.

 - A légáramlás hőmérséklete csak a Soft Air üzemmód kizárólagos használata esetén állítható be az LG ThinQ-n, AI Air üzemmódban nem.

 - Soft Air üzemmód egyedüli használata esetén a legalacsonyabb beállítható szobahőmérséklet 24 °C.

4) DUAL Vane

- Dátum: 2023.10.

- Vizsgálati körülmények: LG légkondicionáló otthoni környezetet utánzó tesztkamrában, 20,9 ㎡/ 50,1 ㎥, Jet üzemmód, beltéri DB (33±0,3)℃/ RH (60±5)%, kültéri DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ beállítás hűtési üzemmódban, beltéri DB (12±0,3)℃/ RH (60±5)%, kültéri DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ beállítás fűtési üzemmódban

- Vizsgálati módszer: 5℃ esés (hűtés esetén) / 5℃ emelkedés (fűtés esetén) eléréséhez szükséges idő mérése a kezdeti átlagos szobahőmérséklethez képest.

- Vizsgált modell: S3-M12KL2MB (LG korábbi platform - egylapátos), S3-M121L1C0 (LG új platform - DUAL Vane)

- Vizsgálati eredmény: Az LG új platformja (DUAL Vane) akár 23%-kal gyorsabb hűtési üzemmódban, és 6%-kal gyorsabb fűtési üzemmódban, mint az LG előző platformja (egylapátos) a vizsgálati körülmények alapján.

- A teljesítményre vonatkozó eredmények a tényleges használati körülményektől függően változhatnak.

5) 22%-kal hosszabb légáramlat

 - Dátum: 2024.12, mérési eredmények az LG légkondicionáló K+F központjában,

 - Vizsgálati körülmények: A termék beépítési magassága 2,0 m, ventilátor üzemmódban a légáramlás, P1 lapátszög.

 - Vizsgálati módszer: A méréseket légáramlásmérő szondával, 0,2 m-es szakaszonként végezték 0,1 m és 1,7 m magasság között. A légáramlás maximális hatótávolságát úgy határozták meg, hogy minden egyes ponton 180 másodpercen keresztül mérték a légáramlás sebességét, és akkor tekintették a légáramlást hatékonynak, ha a sebesség az idő több mint 50%-ában meghaladta a 0,25 m/s-ot.

 - Vizsgált modell: S3-Q24121D0 (LG új platform-DUAL Vane)

 - Vizsgálati eredmény: A javasolt vizsgálati feltételek mellett a légáramlás maximális hatótávolsága több mint 22 m volt.

 - A légáramlás hatótávolsága az LG korábbi platformjának (egylapátos - S3-W18KL33A) legfeljebb 18 m.

 - A teljesítményre vonatkozó eredmények a tényleges használati körülményektől függően változhatnak."

6) Komfort páratartalom-szabályozás

 - A légáramlás automatikusan változik az üzemi környezet függvényében.

 - Ez a funkció a távirányító vagy az LG ThinQ segítségével használható.

 - Ezzel a funkcióval csak a kívánt hőmérsékletet lehet beállítani (a páratartalom automatikusan szabályozódik).

7) Alvásidőzítő+

 - Az Alvásidőzítő+ automatikusan beállítja a hőmérsékletet az Ön használati szokásainak elemzése alapján, amikor alvásidőzítő üzemmódban működik.

 - Az Alvásidőzítő+ funkciót az LG ThinQ-n keresztül kell beállítani.

 - Az Alvásidőzítő+ csak hűtés üzemmódban használható.

 - A légáramlás erőssége a használati szokások elemzésével automatikusan beállításra kerül, és az LG ThinQ-n keresztül módosítható.

 - Az Alvásidőzítő+ a 22~28 °C-os hőmérsékleti tartományban állítható be.

8) Fűtési teljesítmény

- Teszt dátuma: 2025.04

- Tesztelő intézmény: LG Légkondicionáló Tesztlaboratórium

- Tesztelt modellek: S3-W09121CA (9k modell), S3-W12121CA (12k modell)

- Tesztfeltételek: Beltéri: DB 20,0 ℃ (WB 15,0 ℃), Kültéri: DB –25 ℃, Beállított hőmérséklet: 29 ℃, Ventilátorsebesség: magas (F5), Üzemmód: fűtés

- Tesztmódszer: A terméket a megadott tesztkörülmények között üzemeltették, majd stabil állapot elérése után 35 percen keresztül mérték az átlagos teljesítményt.

- Teszt eredmények:

[–25 ℃ külső hőmérséklet mellett] Névleges fűtési teljesítmény: 3 200 W vs. 3 781 W (100% felett, 9k modell) – a fűtési teljesítmény igazolt.

Névleges fűtési teljesítmény: 4 000 W vs. 4 122 W (100% felett, 12k modell) – a fűtési teljesítmény igazolt.

- A fűtési teljesítmény csökkenhet a külső hőmérséklet további csökkenésével.

- Az eredmények az LG laboratóriumi mérésein alapulnak, és eltérhetnek a telepítési, illetve üzemeltetési körülményektől függően.

9) Alacsony teljesítményű fűtés

- Ez a funkció kizárólag fűtési üzemmódban érhető el.

- Alacsony teljesítményű fűtés üzemmódban a készülék kijelzőjén az „LH” felirat jelenik meg.

- Alacsony teljesítményű fűtés üzemmódban a beállított hőmérséklet 8–15 ℃ tartományban állítható a ThinQ alkalmazáson vagy a távirányítón keresztül, a légáramlás sebessége pedig fixen magas fokozaton működik.

- Alacsony teljesítményű fűtés üzemmódban az üzemmód vagy a légáramlás megváltoztatása a funkció kikapcsolását eredményezi.

- Az Alacsony teljesítményű fűtés funkció a távirányítóval vagy az LG ThinQ alkalmazással vezérelhető.

10) kW Manager

 - A kW Manager funkció minden üzemmódban elérhető (hűtés, párátlanítás, alvó üzemmód és jet mód), kivéve fűtési módban.

 - A beállított időszak alatt a felhalmozott energiafogyasztást a rendszer monitorozza, és a fennmaradó időszakra energiafogyasztást-korlátozó műveletek kerülnek végrehajtásra.

 - Ha a napi energiafelhasználás meghaladja a beállított időszak célértékét, a fennmaradó felhasználható energia automatikusan újraszámításra kerül a célérték fenntartása érdekében.

 - Ez a funkció csak az LG ThinQ-n keresztül használható.

 - Ha a beállított időszakon belül a teljes felhasznált energia mennyisége meghaladja a célértéket, a kW Manager funkció kikapcsol, és az eszköz visszatér általános üzemmódba. Erről az LG ThinQ alkalmazás értesíti Önt.

11) Ablaknyitás érzékelés

 - A termék szállításakor a kezdeti beállítás a kikapcsolt állapot. Ezt a funkciót csak az LG ThinQ-n keresztül lehet beállítani.

 - Az „Ablaknyitás érzékelés"" funkció csak hűtés és fűtés üzemmódban érhető el.

 - Ez a funkció a szobahőmérséklet hirtelen változásainak rövid időn belüli érzékelésével működik (amikor 5 percen belül 1,5 °C-os növekedést vagy 2,5 °C-os csökkenést észlel).

 - Az energiatakarékos üzemmód alapértelmezett működési ideje 10 perc, és az LG ThinQ segítségével akár 60 percre is beállítható.

12) Teljes tisztítás

 - A Teljes tisztítás csak az LG ThinQ-n keresztül működik.

 - A Teljes tisztítás használatakor a kondenzvíz előállítása, a Fagyasztásos tisztítás és az Automatikus tisztítás+ egymás után történik.

 - Az UV funkcióval rendelkező modelleknél az UV LED a Teljes tisztítás művelet alatt aktiválódik.

 - A funkció kikapcsolható a működés leállításával vagy az üzemmódok/beállítások megváltoztatásával a távirányító segítségével.

 - A Teljes tisztítás funkció működési ideje a környezeti és használati körülményektől függően változhat.

13) Automatikus tisztítás+

 - Az Automatikus tisztítás+ elindítja a szárítási funkciót a hűtési művelet befejezése után.

 - Az Automatikus tisztítás+ működési ideje legfeljebb 20 perc, ezzel segítve a nedvesség eltávolítását a hőcserélőről.

 - A belső szárítási feltételek a beltéri levegő hőmérsékleti és páratartalmi viszonyai alapján változhatnak.

 - A légáramlás erősségét az LG ThinQ segítségével választhatja ki a légáramlás és a szárítási idő beállításához.

 - Az Automatikus tisztítás+ a termék leszállításakor kerül aktiválásra, és további beállítások nélkül használható.

14) Fagyasztásos tisztítás

 - A TÜV Rheinland Korea megerősíti, hogy az LG légkondicionálók elpárologtatójának fagyasztásos tisztítási módja a javasolt vizsgálati feltételek mellett kapott eredmények alapján baktériumcsökkentő hatást fejt ki. Jelentés sz.: KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.

 - Ez a vizsgálati eredmény egy nemzetközileg elismert laboratóriumtól kapott vizsgálati jelentésre, és a Pseudomonas aeruginosa 99,0%-os csökkentési arányára támaszkodik, amely a tényleges környezettől függően változhat.

 - Vizsgálóintézet: TÜV Rheinland

 - Vizsgálati időszak: 2023. 04~05

 - Vizsgált modell: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

 - Vizsgált baktériumok: A „Pseudomonas aeruginosa” 99,0%-os csökkentési aránya megerősítve

 - Ez a funkció csak a ThinQ-n keresztül működtethető. 

 - A környezettől függően a Fagyasztásos tisztítás üzemmód működési ideje akár 65 perc is lehet.

15) Plasmaster™ Ionizer++

 - A TÜV Rheinland igazolta, hogy a Plasmaster™Ionizer++ egy 30 ㎥-es teszthelyiségben a megtapadt baktériumok (Staphylococcus aureus, Escherichia coli és Pseudomonas aeruginosa) akár 99,9%-át is eltávolítja. A vizsgált modell az SW09BAJWAN volt. A vizsgálat nem mérte a baktériumok eltávolításának hatékonyságát a légkondicionálóban, és a baktériumok eltávolításának hatékonysága eltérhet a tényleges használati körülményektől. 

 - Az Intertek igazolta, hogy a Plasmaster™Ionizer++ egy 30 ㎥-es teszthelyiségben a megtapadt baktériumok (Staphylococcus aureus, Escherichia coli és Pseudomonas aeruginosa) akár 99,9%-át is eltávolítja. A vizsgált modell az SW09BAJWAN volt. A vizsgálat nem mérte a baktériumok eltávolításának hatékonyságát a légkondicionálóban, és a baktériumok eltávolításának hatékonysága eltérhet a tényleges használati körülményektől.

16) Allergiaszűrő

 - A BAF által hitelesített allergiaszűrő eltávolítja az allergiát kiváltó anyagokat, például a levegőben található poratkákat.

 [BAF tanúsítvány]

 - Hitelesítő intézet: BAF, British Allergy Foundation (Allergy UK) 

 - Hitelesítési kategória: A háziporatka-allergénnek való kitettség csökkenése

 - Kiváltó okok: Gombák, házi poratka, penészgomba 

 - Licenc száma: 397 Érvényes: 2025. december 31-ig

17) LG ThinQ

 - Az LG SmartThinQ új neve LG ThinQ.

 - Az intelligens funkciók és a hangalapú asszisztens termék országonként és modellenként eltérő lehet. A szolgáltatás elérhetőségéről érdeklődjön a helyi kiskereskedőnél vagy az LG-nél.

 - A Google és a Google Home a Google LLC védjegyei.

 - Az Amazon, Alexa, Echo és minden kapcsolódó márka az Amazon.com, Inc. vagy kapcsolt vállalkozásainak védjegye.

 - A hangalapú intelligens hangszóró eszköz nem tartozék.

GYIK

Q.

Mi a megfelelő hőmérséklet-beállítás?

A.

Amikor először kapcsolja be a légkondicionálót, állítsa alacsony hőmérsékletre, és erős légáramlattal gyorsan csökkentse a helyiség hőmérsékletét. Miután a szoba kellőképpen lehűlt, 25 ℃ az optimális hőmérséklet a ház hűvösen tartásához és az energiatakarékosság eléréséhez.

A DUAL Inverter Compressor™ technológia 40%-kal1) gyorsabb hűtést tesz lehetővé, és akár 70%-kal2) több energiát takarít meg, mint a nem inverteres modellek.

 

1) A TÜV által hitelesítve: Az LG inverteres légkondicionálói (US-Q242K*) akár 40%-kal gyorsabban végzik el a hűtést, mint az LG nem inverteres légkondicionálói (TS-H2465DAO). 

*Kezdeti hőmérséklet (kültér: 35 ℃, beltér: 33 ℃), beállított hőmérséklet: 26 ℃

2) A TÜV által hitelesítve: Az LG inverteres légkondicionálói (US-Q242K*) akár 70%-kal több energiát takarítanak meg, mint az LG nem inverteres légkondicionálói (TS-H2465DAO). 

*Kezdeti hőmérséklet (kültér: 35 ℃, beltér: 33 ℃), beállított hőmérséklet: 26 ℃, vizsgálat időtartama: 8 óra.

Q.

Mi a különbség az inverteres és a nem inverteres légkondicionálók között?

A.

Az inverteres légkondicionálók hatékonyabban működnek, mint a nem inverteres légkondicionálók. 

A nem inverteres légkondicionálók kompresszorai a beltéri hőmérséklettől függetlenül azonos fordulatszámon dolgoznak, a kívánt hőmérséklet elérésekor kikapcsolnak, majd a hőmérséklet emelkedésekor újra bekapcsolnak. 

Az inverteres légkondicionálók úgy működnek, hogy magasabb hőmérsékleten gyorsabbra, alacsonyabb hőmérsékleten pedig lassabbra állítják a kompresszor fordulatszámát, ami azt jelenti, hogy több energiát takarítanak meg, mint a nem inverteres légkondicionálók, így gyorsabb hűtést és csendesebb működést tesznek lehetővé.

Q.

Hogyan tisztíthatom és kezelhetem a légkondicionálót?

A.

A tiszta kifújt levegő és az erős teljesítmény érdekében a szűrőt kéthetente meg kell tisztítani. Mossa ki az előszűrőt langyos vízzel, vagy makacsabb szennyeződések esetén használjon semleges mosószert. A vízzel való mosás után szárítsa meg az előszűrőt az árnyékban, közvetlen napfénytől védve. Tisztítsa meg az opcionális szűrőt (ultrafinom porszűrő, finom porszűrő, allergiaszűrő stb.) porszívóval vagy puha kefével, de ne tisztítsa vízzel. Használhatja az Automatikus tisztítás+1) funkciót a légkondicionáló kényelmesebb kezeléséhez, amely automatikusan megszárítja a légkondicionáló belsejét, amikor kikapcsolja a készüléket2).

 

1) Az Automatikus tisztítás+ kezdeti beállításához az LG ThinQ alkalmazásra vagy a távvezérlőre van szükség. A részletekért olvassa el a termékhez mellékelt kézikönyvet.

2) A termék kikapcsolásakor automatikusan beállít egy megfelelő szárítási időt az üzemeltetési körülmények alapján. A szárítási idő akár 30 perc is lehet, és a terméktől függően változhat. Ez a funkció a gyárból való kiszállításkor kikapcsolt állapotban van. A funkció előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A részletekért olvassa el a termékhez mellékelt kézikönyvet.

Q.

Hogyan csökkenthetem a villanyszámlát a légkondicionáló használata mellett?

A.

A hűtés és fűtés során a megfelelő hőmérséklet kiválasztásával, valamint a szűrők rendszeres tisztításával energiát takaríthat meg és csökkenti a felesleges energiapazarlást. Javasoljuk, hogy a légkondicionálót hűtéshez 25 ℃-ra, fűtéshez pedig 21 ℃-ra állítsa. Az LG légkondicionálók kW Manager funkciójának használata emellett segít, hogy csak a kívánt mennyiségű áramot használja fel. A kW Manager funkció használatához ThinQ kapcsolatra van szükség, és csak azokon a modelleken érhető el, amelyek támogatják ezt a funkciót. A további részletekért olvassa el a termékhez mellékelt kézikönyvet.

Q.

Hogyan kell a légkondicionálót felszerelni?

A.

A különböző típusú légkondicionálók közül a Split típusú légkondicionálókat képzett szakembernek kell telepítenie, mivel a telepítési folyamatnál a kültéri és beltéri egységek csatlakoztatásához falakat kell átfúrni, és elektromos kábelezési munkákat kell végezni.

Q.

Az LG légkondicionálók a hűtés mellett fűtést is biztosíthatnak?

A.

Az LG légkondicionálók hűtő és fűtő funkcióval is rendelkeznek, így egész évben használhatók. Az LG légkondicionálók hőszivattyús technológiát használnak a hatékony fűtés érdekében.

Q.

Mennyire csendes a légkondicionáló?

A.

Az LG DUAL Inverter Compressor™ technológiájának köszönhetően az inverteres légkondicionálók általában csendesek. Az LG DUAL Inverter Compressor™ technológiával felszerelt modellek optimalizálják a működési zajt a csendes környezet fenntartása érdekében. A zajszint az egyes modellektől függően változhat, ezért vásárlás előtt célszerű ellenőrizni az egyes modellek zajszintre vonatkozó specifikációit. Az inverteres légkondicionálók általában halkabban működnek, mint a nem inverteres légkondicionálók.

Q.

Milyen előnyei vannak a DUAL Vane-nek?

A.

Ideális kényelmet biztosít minden évszakban; a kettős lapátok felfelé és lefelé is szétterítik a légáramlást, így az messzebbre és gyorsabban jut el. A biomimetikai technológiával a 6 fokozatban állítható szögű kettős lapátok személyre szabott légáramlás-szabályozást kínálnak az Ön keze ügyében. 

Az erős légáramlás az elülső és az alsó lapátokról is irányítható. A kettős lapátok a hűvös levegőt felfelé irányítják, így akár 23%-kal gyorsabb hűtést biztosítanak huzatérzet nélkül, a meleg levegőt pedig lefelé irányítják, így akár 6%-kal gyorsabb fűtést biztosítanak, elkerülve a forró levegővel való közvetlen érintkezést.

 

*Dátum: 2023.10.

*Vizsgálati körülmények: LG légkondicionáló otthoni környezetet utánzó tesztkamrában, 20,9 ㎡/ 50,1 ㎥, Jet üzemmód, beltéri DB (33±0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ beállítás hűtési üzemmódban, beltéri DB (12±0,3)℃/ RH (60±5)%, Outdoor DB (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ beállítás fűtési üzemmódban

*Vizsgálati módszer: 5℃ esés (hűtés esetén) / 5℃ emelkedés (fűtés esetén) eléréséhez szükséges idő mérése a kezdeti átlagos szobahőmérséklethez képest.

*Vizsgálati modell: S3-M12KL2MB (LG korábbi platform - egy lapát), S3-M121L1C0 (LG új platform - DUAL Vane) 

*Vizsgálat eredménye: Az LG új platformja (DUAL Vane) akár 23%-kal gyorsabb hűtési üzemmódban, és 6%-kal gyorsabb fűtési üzemmódban, mint az LG előző platformja (egy lapát) a vizsgálati körülmények alapján.

*A teljesítményre vonatkozó eredmények a tényleges használati körülményektől függően változhatnak.

Összes adat

Összes adat

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy

