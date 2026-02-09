DUALCOOL Pro, Gyors hűtés és fűtés, 2,75 kW Split légkondicionáló

WZ09AWN SNU1, WZ09AWU SUU1(EU).pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap
WZ09AWN SNU1, WZ09AWU SUU1(EU).pdf
Energiaosztály : HU
Termékinformációs adatlap

DUALCOOL Pro, Gyors hűtés és fűtés, 2,75 kW Split légkondicionáló

WZ09AWS
Elölnézet az LG DUALCOOL Pro légkondicionáló bel- és kültéri egységeivel WZ09AWS
WZ09AWS légkondicionáló beltéri egysége zárt állapotban
WZ09AWS légkondicionáló beltéri egysége nyitott állapotban
WZ09AWS légkondicionáló beltéri egysége kikapcsolt állapotban, enyhén balra forgatva
WZ09AWS légkondicionáló beltéri egysége bekapcsolt állapotban, enyhén balra forgatva
WZ09AWS légkondicionáló beltéri egysége kikapcsolt állapotban, enyhén jobbra forgatva
WZ09AWS légkondicionáló beltéri egysége bekapcsolt állapotban, enyhén jobbra forgatva
WZ09AWS légkondicionáló átlós nézet
WZ09AWS légkondicionáló átlós nézet, bekapcsolva
WZ09AWS enyhén jobbra forgatva, kettős érzékeléssel
LG WZ09AWS légkondicionáló bekapcsolva
LG WZ09AWS beltéri egység elölnézete, kikapcsolt állapotban
LG WZ09AWS beltéri egység elölnézete, bekapcsolt állapotban
LG WZ09AWS légterelő, közeli kép
LG WZ09AWS Dualcool Pro enyhe felülnézete
Fő tulajdonságok

  • Gyors hűtés és fűtés
  • Előhűtés, fűtés
  • Kettős érzékelés
  • Automatikus tisztítás
Több

Gyors hűtés és fűtés

Gyors, nagy teljesítményű hűtés és fűtés

Maradjon kényelemben az egész évben, még extrém éghajlaton is, állandó teljesítménnyel, amely minden igényhez alkalmazkodik1).

Légkondicionáló a falon működik, gyors hűtés és gyors fűtés elérhető.

Légkondicionáló a falon működik, gyors hűtés és gyors fűtés elérhető.

Előhűtés, fűtés

Hazaérkezése előtt hűtse le vagy melegítse fel otthonát

Az LG ThinQ applikációval a légkondicionáló automatikusan bekapcsol, amint Ön megközelíti otthonát, 250 m és 30 km között – előhűtés meleg időben és előfűtés hidegben2).

Kettős érzékelés

Élvezze az Ön helyzetéhez optimalizált hőmérsékletet

Maradjon mindig hűvös és komfortos környezetben. A Kettős érzékelés figyeli mind a beltéri egység, mind a távirányító közelében a hőmérsékletet, hogy optimális hőfokot tartson fenn a helyiségben3).

Kettős érzékelés nélküli, és kettős érzékeléssel rendelkező légkondicionáló személéltetése.

Kettős érzékelés nélküli, és kettős érzékeléssel rendelkező légkondicionáló személéltetése.

Videó, ami elmagyarázza, a légkondicionáló automatikusan tisztításra kerül az LG légkondicionálók Auto Cleaning funkciójával.

Mały chłopiec śpiący na łóżku, podczas gdy klimatyzator delikatnie nawiewa powietrze.

Automatikus tisztítás

Belső tisztítás, automatikusan

Automatikusan eltávolítja a belső párát a tiszta légkondicionáló érdekében4).

Egy baba alszik az ágyon, miközben gyengéd légáramlatot kap egy légkondicionálótól.

Egy baba alszik az ágyon, miközben gyengéd légáramlatot kap egy légkondicionálótól.

Alvó üzemmód

Az alvó üzemmód gondoskodik a kényelméről

Élvezze akár 10 órán át a pihentető alvást a hőmérsékletszabályozásnak köszönhetően.

A képen egy ágy felett folyó légkondicionáló légáramlata látható, amely a hideg levegő áramlását mutatja a felső területen.

A képen egy ágy felett folyó légkondicionáló légáramlata látható, amely a hideg levegő áramlását mutatja a felső területen.

Világítás kikapcsolása

Békés éjszakák kikapcsolt világítással

Élvezze a pihentető alvást a légkondicionáló zavaró fénye nélkül.

A LED segítségével válaszokat kaphat

Hívja fel az LG ügyfélszolgálatát, adja meg a LED-kódot, és a szerviz mérnökök megadják a megoldást.

24 órás be-/kikapcsolási időzítő

Akár 24 órás üzemidő is beállítható, így a légkondicionáló akkor kapcsol be és ki, amikor Ön szeretné5).

Működés automatikus újraindítása

Áramszünet esetén a készülék röviddel az áramellátás visszaállítása után folytatja korábbi működését.

LG ThinQ™

Vezérelje bárhonnan légkondíciónálóját az LG ThinQ™ segítségével

Vezérelje légkondicionálóját, és kapja meg a legfrissebb értesítéseket az LG ThinQ™ alkalmazáson keresztül 6). Az LG ThinQ™ segítségével soha nem látott módon kapcsolódhat a légkondicionálójához. Egyszerűen, egyetlen érintéssel elindíthatja.

Légkondicionáló képe, ami hideg levegőt fúj az egyik oldalon és meleget a másikon, mindkét légáramlási módot bemutatva.

Légkondicionáló képe, ami hideg levegőt fúj az egyik oldalon és meleget a másikon, mindkét légáramlási módot bemutatva.

* A fenti képek és videók megrendezettek és illusztrációs céllal készültek a jobb megértés érdekében. A termék tényleges telepítésétől függően eltérések lehetnek.

 

1) Gyors hűtés és fűtés:

- A tényleges teljesítmény a környezeti feltételektől függően változhat.

 

2) Előhűtés, fűtés:

- Ez a funkció csak az LG ThinQ-n keresztül használható.

- A háztartási készülékek LG ThinQ-val történő regisztrálásához vezeték nélküli internetkapcsolat szükséges.

- A ThinQ funkció használatához a felhasználóknak először telepíteniük kell az „LG ThinQ” alkalmazást a Google Play Store-ból vagy az Apple App Store-ból okostelefonon keresztül, és csatlakozniuk kell a Wi-Fi-hez. A részletes használati utasítások az alkalmazás súgójában találhatók.- Az LG ThinQ bizonyos felhasználói funkciókban korlátozott lehet, vagy egyes okostelefonokon nem működik, ezért használat előtt ellenőrizze a minimális specifikációkat (Android OS 7.0 vagy újabb, iOS 14.0 vagy újabb).

- Az előhűtés, fűtés funkció első használatakor a vevő otthoni tartókodási helyét az LG ThinQ-n keresztül be kell állítani a Google Maps-ben.- Az előhűtés, fűtés működési távolsága 250 m – 30 km sugarú kör, amely a vevő otthonát veszi körül, és az LG ThinQ segítségével konfigurálható.

- Ez a funkció országonként és modellenként különböző időpontokban érhető el.

 

3) Kettős érzékelés:

- A Kettős érzékelés funkció használatakor irányítsa a távirányítót a termék felé a zökkenőmentes jelfogadás érdekében.

- Ez a funkció 2 óra működés után automatikusan kikapcsol.

- A tényleges környezeti hőmérséklet eltérhet, ha a távirányító közvetlen napfénynek van kitéve, illetve meleg vagy hideg tárgyak közelében van.

- A környezeti körülményektől, például a távolságtól és a tartózkodási helytől függően, ha a távirányító és a termék közötti kommunikáció nem stabil, a Kettős érzékelés funkció kikapcsolhat.

 

4) Automatikus tisztítás:

- Amikor a termék ki van kapcsolva, az Automatikus tisztítás funkció automatikusan aktiválódik. Az Automatikus tisztítás üzemmódban a készülék egy bizonyos ideig ventilátoros üzemmódban működik, hogy segítsen eltávolítani a fennmaradó nedvességet a hőcserélőből. 

- A készülék belsejében lévő száradási feltételek a beltéri levegő hőmérsékletétől vagy páratartalmától függően eltérőek lehetnek. 

- Az első használathoz a funkció távirányítóval történő aktiválása szükséges. A részletes utasításokat lásd a termékhez mellékelt kézikönyvben.

 

5) 24 órás be-/kikapcsolási időzítő: 

- A távirányító kijelzőképe értesítés nélkül módosítható.

 

6) LG ThinQ™: 

- Az LG SmartThinQ új neve LG ThinQ.

- Az intelligens funkciók országonként és modellenként eltérő lehet. A szerviz elérhetőségéről érdeklődjön a helyi kiskereskedőnél vagy az LG-nél.

GYIK

Q.

Mi az az inverteres légkondicionáló, és hogyan működik?

A.

Az inverteres légkondicionáló változtatható sebességű kompresszort használ, amely a hűtési vagy fűtési igényekhez igazítja a sebességét. Az LG Dualcool légkondícionáló ezt továbbfejleszti kettős forgó technológiával, amely kényelmes hűtést és fűtést biztosít, és támogatja a stabil működést a mindennapi használathoz.

Q.

Hogyan állíthatom be távolról otthonom hűtését vagy fűtését a ThinQ™ alkalmazással?

A.

Az LG ThinQ™ alkalmazással az internetkapcsolat segítségével bárhonnan vezérelheti légkondicionálóját. Egyszerűen nyissa meg az alkalmazást az okostelefonján, válassza ki a légkondicionálót, és állítsa be a kívánt üzemmódot és hőmérsékletet. Elkezdheti otthona hűtését vagy fűtését út közben is, biztosítva a tökéletes komfortot.

Q.

Hogyan takaríthatok meg energiát a légkondicionáló használata közben?

A.

A hűtés és fűtés során a megfelelő hőmérséklet kiválasztásával, valamint a szűrők rendszeres tisztításával energiát takaríthat meg és csökkenti a felesleges energiapazarlást. Javasoljuk, hogy a légkondicionálót hűtéshez 25 ℃-ra, fűtéshez pedig 21 ℃-ra állítsa.

Q.

Hogyan tisztíthatom és kezelhetem a légkondicionálót?

A.

A tiszta levegő és az erős teljesítmény érdekében rendszeres szűrőtisztítás javasolt, ideális esetben kéthetente. Mossa ki a szűrőt langyos vízzel, vagy makacsabb szennyeződések esetén használjon semleges mosószert. A vízzel való mosás után szárítsa meg a szűrőt az árnyékban, közvetlen napfénytől védve. Használhatja az Automatikus tisztítás funkciót a légkondicionáló kényelmesebb kezeléséhez, amely automatikusan megszárítja a légkondicionáló belsejét, amikor kikapcsolja.*

*Ha kikapcsolja az egységet, a ventilátor még 30 percig tovább működik. Ez a funkció a gyárból való kiszállításkor kikapcsolt állapotban van. A funkció előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A részletekért olvassa el a termékhez mellékelt kézikönyvet.

*Quando l’unità viene spenta, la ventola continua a funzionare per circa 30 minuti.

Come impostazione di default, la funzione è disattivata.

Le specifiche della funzione possono variare senza preavviso; consulta il manuale incluso per maggiori dettagli.

Összegzés

Nyomtatás
Terméktípus
Oldalfali
Beltéri egység méretei_Szé_Ma_Mé(mm)
781x274x197
Fűtési energia fokozat
A+
Hűtőenergia fokozat
A++

Legfontosabb műszaki adatok

  • Általános - Terméktípus

    Oldalfali

  • Általános - HVAC típus

    H/P

  • Általános - Hűtési teljesíményMax(W)

    3 400

  • Általános - Fűtési teljesíményMax(W)

    3 500

  • Általános - Hűtési áramfogyasztás Névleges/Min(W)

    769 / 240

  • Kényelem - ThinQ (wifi)

    Igen

Összes adat

ÁLTALÁNOS

  • Hűtési teljesíményMax(W)

    3 400

  • Hűtési teljesímény Névleges/Min(W)

    940 / 2 500

  • Hűtési áramfogyasztás Névleges/Min(W)

    769 / 240

  • Fűtési teljesíményMax(W)

    3 500

  • Fűtési teljesímény Névleges/Min(W)

    2 750 / 940

  • Fűtési áramfogyasztás Névleges/Min(W)

    733 / 240

  • HVAC típus

    H/P

  • Beltéri egység méretei_Szé_Ma_Mé(mm)

    781x274x197

  • Beltéri egység tömege(kg)

    7,6

  • Kültéri egység méretei_Szé_Ma_Mé(mm)

    712x276x459

  • Keltéri egység tömege(kg)

    20,0

  • Terméktípus

    Oldalfali

  • Termék típusa II

    Inverter

  • Névleges feszültség(V, Hz)

    220 ~ 240, 50

  • Hűtőközeg típusa

    R32

  • Hangteljesítmény(Hűtés) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    54 / 54 / 54

  • Hangnyomásszint (Fűtés) SH/H/M/L/SL (dB(A))

    44 / 40 / 35 / 31 / 27

HŰTÉS

  • 4-út

    Fel-Le/Balra-Jobbra

  • Légáram-irányítás (balra-jobbra)

    Igen

  • Légáram-irányítás (fel-le)

    Igen

  • Ventilátor sebessége

    5 lépcső

  • Intenzív hűtés

    Igen

  • Turbó mód

    Igen

MEGFELELÉS

  • Megjelenés hónapja (YYYY-MM)

    2025-01

  • Gyártó (Importőr)

    LG Electronics

  • Termék modell neve

    S3NW09TZXBA

  • Termék típusa & Modell név

    Split & S3NW09TZXBA

KÉNYELEM

  • Automatikus újraindítás

    Igen

  • Ventilátor mód

    Igen

  • Kényszeríett váltás operáció

    Igen

  • Alacsony zajszint

    Igen

  • On/Off foglalás(24h)

    Igen

  • Távirányító

    Igen

  • Foglalás

    Igen

  • Smart Diagnosis

    Igen

  • ThinQ (wifi)

    Igen

  • Előhűtés, Fűtés

    Igen

ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

  • Hűtőenergia fokozat

    A++

  • Fűtési energia fokozat

    A+

KIALAKÍTÁS

  • Szín(test)

    Fehér

  • Szín((kifúvás)

    Fehér

  • Képernyő

    88 rejtett

FŰTÉS

  • Intenzív fűtés

    Igen

HIGIÉNIA

  • Automatikus tisztíás

    Igen

KÜLTÉRI EGYSÉG

  • Kültéri modell neve

    S3UW09TZXBA

PÁRÁTLANÍTÁS

  • Párátlanítás

    Igen

VONALKÓD

  • Vonalkód

    8806096638231

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan kezeli ez a termék az adatokat és milyen jogai vannak felhasználóként, kérjük, látogasson el a „Adatkezelés és specifikációk” oldalra: LG Privacy

