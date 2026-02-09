“Az LG-vel az élet szép nyereményjáték” promóciós és adatkezelési szabályzat

Az “Az LG-vel az élet szép nyereményjáték” promóciós szabályzata, részvételi feltételei







KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ABBAN AZ ESETBEN VEGYEN RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL TELJES EGÉSZÉBEN EGYETÉRT.







1. A Promóció szervezője

A nyereményjáték szervezője az LG Electronics Magyar Kft. (Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a., adószám: 10790386-2-44, a továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet (továbbiakban: Promóció). A Promóció lebonyolítását és adatkezelését az LG Electronics Magyar Kft. (továbbiakban: Szervező) végzi.



2. Részvételi feltételek

A Promócióban kizárólag magyarországi lakcímmel, valamint a magyar hatóságok által kiállított, érvényes, a személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy (”Résztvevő”) vehet részt az alábbi feltételeknek megfelelően, aki a 3. pontban írt időtartam alatt teljesíti az 5. pontban ismertetett Promócióban való részvétel követelményeit.



A Résztvevő feladata, hogy a Promóció felhívásában és jelen Játékszabályzatban megfogalmazott feltételeket teljesítse. A Résztvevő a feltételek teljesítésével már elfogadja a jelen Játékszabályzatot és a jelen Játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt (a továbbiakban együtt:”Feltételek”), valamint a Szervező rendelkezésére bocsátja a (4. pontban meghatározott) Vásárlás, vagy Regisztráció során megadott adatait.



A Promócióból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. A Résztvevők a Vásárlás, vagy Regisztráció során megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.



A Vásárlásokat, vagy Regisztrációt a Feltételekben meghatározottak teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Résztvevő bármely okból nem felel meg a Feltételeknek, úgy az érintett Résztvevőt a Promócióból kizárhatja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely LG Electronics Magyar Kft. által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.





Egy Résztvevő a Promócióban kizárólag egy darab Regisztrációval, vagy egy darab Vásárlással jogosult részt venni.

3. A Promóció Időtartama

A Promóció 2026. május 12. - 2026. június 1. között kerül megrendezésre.





4. A Promóció menete

1) A Szervező meghirdeti a Promóciót a https://www.lg.com/hu/lg-webaruhaz-napok/ weboldalon, az 5. pontban meghatározottak szerint

2) A Résztvevő részt vesz a Promócióban, ha vásárol a https://www.lg.com/hu/lg-webaruhaz-napok/ promóciós oldalon meghirdetett termékek közül legalább egy darabot az adatai megadásával és a termék kiszállítását követő 14 napon belül indoklás nélkül nem áll el a termék vásárlásától. (a továbbiakban: „Vásárlás”)

3) A Résztvevő regisztrálja magát a https://www.lg.com/hu/signup/ weboldalon az adatai megadásával és elfogadja a Játékban való részvétel feltételeit, oly módon:

a. hogy beikszeli a “LGE Marketing üzenetek fogadása” mondat melletti kockát

b. és beikszeli az “Elolvastam és megértettem a Regisztrációs nyereményjáték játékszabályzatát és részvételi feltételeit. További részletek” mondat melletti kockát.

4) A Szervező 2026. június 22-én kisorsolja a nyertest, majd értesíti és egyeztet a nyeremény átvételével kapcsolatban

5) A nyertes Résztvevő egy terméket választhat a 6. pontban felsorolt négy termék közül, amelyet a Promóció sorsolását követően megnyer.





5. A Promócióban való részvétel feltételei

Az a Résztvevő, aki a 2026. május 12. - 2026. június 1. közötti időszakban vásárol a https://www.lg.com/hu/lg-webaruhaz-napok/ promóciós oldalon meghirdetett termékek közül legalább egy darabot az adatai megadásával és a termék kiszállítását követő 14 napon belül indoklás nélkül nem áll el a termék vásárlásától, vagy az adatai megadásával regisztrál a https://www.lg.com/hu/signup/ weboldalon, részt vesz egy sorsoláson, amely során a Résztvevő megnyerheti a 6. pont szerint felsorolt nyeremények egyikét. Minden Résztvevő egy vásárlással, vagy regisztrációval jogosult részt venni a sorsoláson.



A Vásárlás, vagy Regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia minden Résztvevőnek: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, mobiltelefonszám, születési dátum.



A Szervezőnek joga van csalás, vagy hamisítás gyanújának felmerülése esetén a Résztvevőnek a Promócióból történő azonnali kizárására. A Szervező kizárási döntése nem kérdőjelezhető meg.



6. Nyeremények

• 1 db LG OLED evo AI 55” C5 TV - OLED55C5ELB vagy,

• 1 db LG Gőzös mosó-szárítógép AI DD technológiával - F4DR711S2BA vagy,

• 1 db 39” UltraGear OLED monitor - 39GX90SA-W vagy,

• 1 db LG CordZero A9T porszívó - A9T-PRIME1C.



Amelyek közül 1 darab kerül az 1 darab nyertes részére átadásra, azaz a kisorsolt nyertes szabadon választhat 1 terméket a fent felsoroltak közül.



A nyeremény készpénzre, készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vagy egyéb termékre nem váltható át. A nyeremény más személy részére nem átruházható.



7. Résztvevő értesítése, Nyeremény átadása

A nyertest legkésőbb a Promóció lezárását követő 30 napon belül értesíti Szervező a nyereményéről.

A Résztvevőt a Szervező a Vásárlás, vagy Regisztráció során megadott e-mail címen, vagy telefonszámon értesíti. Amennyiben a Résztvevő az értesítést követő 5 napon belül az értesítésre nem válaszol, vagy a nyereményt az egyeztetett időpontban nem veszi át, úgy a nyereményre a továbbiakban nem lesz jogosultak. A Szervező kizárja a Promócióból azt a Résztvevőt, akinek nyereményét a Résztvevő részére azért nem lehet átadni, mert a Vásárlás, vagy Regisztráció során feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Vásárlás, vagy Regisztráció egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt feltételeknek. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.



Abban az esetben, ha egy Résztvevő a megkeresésre 5 napon belül nem reagál, vagy a nyereményét nem veszi át, a nyeremény újrakiosztásra kerül egy másik kisorsolt Résztvevőnek.



A nyeremény esetleges adó és járulék vonzatát a Szervező viseli.



A nyereményt a Szervező a nyertes otthonába szállíttatja.



8. Információ a Promócióról

A Promóciókkal kapcsolatos információk és jelen hivatalos Játékszabályzat megtalálhatóak a(z) LG Electronics Magyar Kft. által létrehozott https://www.lg.com/hu/lg-webaruhaz-napok/ weboldalon. A Szervező fenntartja a jogát jelen Játékszabályzat egyoldalú módosítására.



9. Adatvédelem

Csak úgy, mint a Promócióban való részvétel, az adatszolgáltatás is önkéntes. Az Adatok kezelését és feldolgozását a Szervező a Szervező általános adatvédelmi tájékoztatója (https://www.lg.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato) valamint a Szabályzathoz kapcsolódó Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztató az “Az LG-vel az élet szép nyereményjáték” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően végzi.



10. Vegyes rendelkezések

Amennyiben a Résztvevő a nyereményt nem veszi át az előre egyeztetett időpontig és egyeztetett módon, úgy további kézbesítésre nincs lehetőség, valamint a nyereményt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.



Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül egyoldalúan módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését, visszavonását is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.



Szervező a Promóció kapcsán a felelősségét - a jogszabályok által megengedett legszélesebb körben – kizárja.



A Szervező kizárja felelősségét a Résztvevők valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy vásárlásából, vagy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Résztvevő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Promócióra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Résztvevőt terheli.



A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Promócióban való részvétellel és a Promóciókkal összefüggésben, továbbá a Promóció vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Promóció időtartama alatt a Játék, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.



Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul, vagy a Promóció idő előtti befejezésére kerülne sor.



Résztvevő a Promócióban való részvételével jelen Játékszabályzatot, valamint a kapcsolódó adatkezelési tájékoztatást kifejezetten elfogadja, az adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.



Jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Szervező weboldalán megtalálható LGE Szolgáltatások Szerződési Feltételek irányadók.

Kelt: Budapest, 2026. május 12.

LG Electronics Magyar Kft.