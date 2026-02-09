Az LG Tech-re Kész! Tartalomgyártó Akadémia 2026 jelentkezési felhívás szabályzata
(továbbiakban: „Jelentkezési szabályzat”)
KÉRJÜK, HOGY A JELENTKEZÉSI SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR JELENTKEZZEN AZ LG TECH-RE KÉSZ! TARTALOMGYÁRTÓ AKADÉMIÁRA, AMENNYIBEN AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, VALAMINT AMENNYIBEN ELMÚLT 18 ÉVES.
I. SZERVEZŐ ÉS LEBONYOLÍTÓ
1. SZERVEZŐ
Az LG Electronics Magyar Kft. (címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a., adószám: 10790386-2-44, továbbiakban: „Szervező”) meghirdeti az LG Tech-re Kész! Tartalomgyártó Akadémiára (továbbiakban: „Akadémia”) való jelentkezést. A jelentkezők 2026.05.18. – 2026.06.01. között jelentkezhetnek az Akadémiára a jelentkezési felhívásban közzétett jelentkezési űrlap kitöltésével.
2. LEBONYOLÍTÓ
Az Akadémiára való jelentkezés lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Mediator Group Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 25., továbbiakban: „Lebonyolító” vagy „Adatfeldolgozó”) látja el.
II. AZ AKADÉMIÁRA JELENTKEZŐ SZEMÉLYEK
Az Akadémiára jelentkezhet minden 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, a magyar hatóságok által kiállított, érvényes, a személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal rendelkező személy, aki már legalább egy social media platformon aktív, kezdő vagy junior tartalomkészítő, de nem rendelkezik márkaegyüttműködéssel („Jelentkező”). Az Akadémiára nem jelentkezhetnek a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont).
Az Akadémiára való jelentkezés önkéntes.
III. A JELENTKEZÉSSEL VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK
A jelentkezéssel a Jelentkezők minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Jelentkezési szabályzatot és a mellékleteként szolgáló Adatvédelmi Tájékoztatót.
A jelentkezés benyújtásával a pályázó elfogadja, hogy kiválasztás esetén:
• részt vesz egy egész napos workshopon,
• elkészíti a programhoz kapcsolódó vizsgavideóját,
• tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az LG az Akadémia keretében készült videótartalmakat marketingcélokra felhasználhatja, valamint közzéteheti és népszerűsítheti saját kommunikációs felületein (különösen: Instagram, YouTube, TikTok, Facebook),
• az LG felkérésére vállalja, hogy 2026 során további 3 darab, az LG által elvárt minőségi színvonalnak megfelelő tesztvideót készít az LG Bemutatótermében, és ezek felhasználásához szintén hozzájárul.
IV. A JELENTKEZÉS IDŐSZAKA
Az Akadémiára 2026.05.18.12:00 perctől 2026.06.01. 23:59 percig lehet jelentkezni.
V. A JELENTKEZÉS MENETE
1. A Szervező meghirdeti az Akadémiára való jelentkezést a https://www.lg.com/hu/techrekeszakademia-jelentkezesi-feltetelek oldalon.
2. A Jelentkező kitölti a jelentkezési űrlapot a https://techrekeszakademia-jelentkezes.lg.hu/ oldalon. A jelentkezés és az Akadémián a részvétel ingyenes és önkéntes.
3. A Jelentkező feltölti a bemutatkozó videóját a jelentkezéshez a https://techrekeszakademia-jelentkezes.lg.hu/ oldalon.
4. A Jelentkező elfogadja a Jelentkezési szabályzatot és az Adatvédelmi Tájékoztatót.
5. A jelentkezési időszak letelte után a Lebonyolító feldolgozza a jelentkezéseket és javaslatot tesz a Szervezőnek az Akadémiára felvételt nyerő Jelentkezők személyére.
6. Az Akadémián való részvételre max. 20 fő kap lehetőséget.
7. A Lebonyolító az Akadémiára felvételt nyert Jelentkezőket 2026.06.05-én emailben értesíti és egyeztet velük az Akadémiára való felvétellel járó feltételek részleteiről.
8. Amennyiben az Akadémiára felvételt nyert Jelentkező 2026.06.08. 23:59-ig nem válaszol, vagy mégsem szeretne részt venni az Akadémián, vagy ha a jelentkezés feltételeit nem fogadja el, a Szervező és a Lebonyolító a helyére más Jelentkezőt választhat, akit a lehető leghamarabb emailben értesít.
9. Az Akadémiára felvételt nyert Jelentkezők 2026.06.12.-én részt vesznek az Akadémia keretében megtartásra kerülő workshop programon.
VI. AZ AKADÉMIAI WORKSHOP MENETE
Az Akadémiára felvételt nyert Jelentkezők 2026.06.12.-én részt vesznek az Akadémia keretében szervezett workshopon.
Az Akadémiára felvételt nyert Jelentkezők 2026.06.15.-06.21. között elkészítik vizsgafilmjüket. A tesztkészüléket a vizsgafilmhez a Szervező biztosítja a Bemutatótermében.
Az Akadémiára felvételt nyert Jelentkezők 2026.07.03-án részt vesznek az eredményhirdetésen. Az eredményhirdetésen a Szervező szakértői szerint legjobbnak ítélt vizsgavideó készítője főnyereményben (55" LG OLED evo AI C6 TV) részesül. A Szervező által kiválasztott Jelentkezők számára pedig további lehetőségek is megnyílnak.
A nyereményre jogosult személynek a Szervező csak akkor teljesíti a nyeremény átadását, ha a nyertes rendelkezésre bocsátja valamennyi olyan adatát, amelyek a közteherviselési kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, valamint személyi adatait arcképes személyazonosításra alkalmas és egyéb szükséges igazolások, igazolványok bemutatásával igazolja.
VII. A FELVÉTELT NYERT JELENTKEZŐK ÉRTESÍTÉSE
Lebonyolító a jelentkezési űrlapon megadott email címen értesíti a felvételt nyert Jelentkezőket 2026.06.05-én. Az Akadémiára felvételt nyert Jelentkezőknek 2026.06.08. 23:59-ig válaszolniuk kell Lebonyolító elektronikus levelére, ennek hiányában nem vehetnek részt az Akadémián. Ez esetben a Szervező és a Lebonyolító a helyére más Jelentkezőt választhat, akit a lehető leghamarabb emailben értesít. Az ilyenkor követendő folyamat megegyezik az eredeti felvételt nyert Jelentkezők esetében követendővel.
Ha a felvételt nyert Jelentkező a levelezőrendszere hibájából (pl. az email Spambe kerül, vagy a postafiójuk betelt) vagy rosszul megadott email címe miatt nem értesül a felvételt nyerés tényéről, azért a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
A felvételt nyert Jelentkezőnek el kell fogadnia a jelen Jelentkezési Szabályzatot ahhoz, hogy részt vehessen az Akadémián.
VIII. AZ AKADÉMIÁRA VALÓ JELENTKEZÉS VISSZAVONÁSA, AZ AKADÉMIÁRA VALÓ FELVÉTEL VISSZAUTASÍTÁSA
A Jelentkező a jelentkezés időtartama alatt visszavonhatja jelentkezését a Lebonyolítónak küldött emailben.
Az Akadémiára felvételt nyert Jelentkező 2026.06.08. 23:59-ig vonhatja vissza jelentkezését az Akadémián való részvételtől a Lebonyolítónak küldött emailben.
IX. AZ AKADÉMIÁRA VALÓ JELENTKEZÉSBŐL VALÓ KIZÁRÁS KRITÉRIUMAI
A Jelentkezők közül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akik a Jelentkezési Szabályzatban foglaltaknak nem tesznek eleget, vagy megszegik azokat.
Kizárásra kerülnek azok,
- akik még nem múltak el 18 évesek
- akik nem rendelkeznek legalább egy aktív social media platformmal
- akik nem töltenek fel jelentkezési videót
- akik hiányosan tölti ki a jelentkezési űrlapot
- akik nem fogadják el a Jelentkezési Szabályzatot és az Adatkezelési Szabályzatot vagy nem felelnek meg az abban foglalt feltételeknek.
A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Szervező által elrendelt kizárás ellen jogorvoslatnak helye nincs.
X. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM
A Jelentkezés során érvényesülő adatkezelési és adatvédelmi rendelkezéseket a jelen Jelentkezési Szabályzat 1. sz. mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.
A Jelentkező a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. Szervező és Lebonyolító kizárja a felelősségét, amennyiben a Jelentkező más nevében, más személy adataival jelentkezik az Akadémiára. A Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármilyen problémáért, hibáért Szervező és Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
A Jelentkezőnek bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szervező és/vagy a Lebonyolító jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat.
XI. EGYÉB
A Szervező és a Lebonyolító fenntartja magának a jogot jelen Jelentkezési Szabályzat bármikori egyoldalú, indoklás és előzetes értesítés nélküli módosítására, illetve kiegészítésére, felfüggesztésére és visszavonására.
Szervező fenntartja a jogot az Akadémiára való jelentkezési időszak, valamint az Akadémia indulási időpontjának és pontos menetének módosítására.
Fenti módosításokból, illetőleg a Játékszabályzat és az Akadémia visszavonásából eredően sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem vállal semmilyen felelősséget.
A Szervező törekszik az Akadémia zavartalan lebonyolítására, azonban semminemű felelősséget nem vállal annak során a használt technikai rendszerek és eszközök bármely meghibásodásáért, és az esetlegesen fellépő műszaki hibákért.
A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be.
1. Sz. melléklet: Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztató az “Az LG Tech-re Kész! Tartalomgyártó Akadémiá”–hoz
Jelen Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztató az “Az LG Tech-re Kész! Tartalomgyártó Akadémia” konkrét adatkezeléséhez készült, így az egyéb jelen Kiegészítő Adatvédelmi Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az LG Electronics Magyar Kft. Általános Adatvédelmi Tájékoztatója irányadó (https://www.lg.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato).
1. Kifejezett hozzájárulás: azáltal, hogy a Jelentkező a techrekeszakademia-jelentkezes.lg.hu/ weboldalon a részvétel céljából adatait megadja, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatokat az LG Electronics Magyar Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-169580, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A; a továbbiakban: Adatkezelő vagy LGEMK) és a Mediator Group Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 25., továbbiakban: Adatfeldolgozó) az “Az LG Tech-re Kész! Tartalomgyártó Akadémiá” –ban szereplő jogok és kötelezettségek teljesítése céljából az Általános Adatvédelmi rendelet (2016/679 rendelet) rendelkezéseinek megfelelően kezelje. A résztvevő kijelenti, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.
2. Adatkezelés célja:az “Az LG Tech-re Kész! Tartalomgyártó Akadémiá” –hoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek teljesítése.
3. Az adatkezelés jogalapja: a Jelentkező önkéntes kifejezett hozzájárulása és részvétele.
4. A kezelt (feldolgozott) személyes adatok köre: Jelentkező következő személyes adatai kerülnek kezelésre (feldolgozásra): vezetéknév és keresztnév (együttesen: Teljes név), telefonszám és e-mail cím, worshopon készült képmás.
5. Adatkezelő tevékenysége: a személyes adatok kezelését az LGEMK végzi.
6. Adatfeldolgozó tevékenysége: a személyes adatok feldolgozását az ALWT Kft. (székhely: 2093 Budajenő, Pátyi u. 3., adószám: 24819307-2-13), valamint a Mediator Group Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 25.), végzi.
7. Kapcsolattartó: A Jelentkező az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival Adatvédelmi tisztviselőnkhöz, a dpo-eu@lge.com vagy az adatvedelem@lge.com email címen fordulhat.
8. Jelentkező jogai: Jelentkezőt megilleti az Általános Adatvédelmi rendeletben (2016/679 rendelet), és az LGEMK Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt minden jog, így kifejezetten, de nem kizárólagosan kérheti kezelt adatainak megismerését, törlését, zárolását vagy helyesbítését.
Kelt: Budapest 2026. május 18.
LG Electronics Magyar Kft.