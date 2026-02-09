Az LG Tech-re Kész! Tartalomgyártó Akadémia 2026 jelentkezési felhívás szabályzata

KÉRJÜK, HOGY A JELENTKEZÉSI SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR JELENTKEZZEN AZ LG TECH-RE KÉSZ! TARTALOMGYÁRTÓ AKADÉMIÁRA, AMENNYIBEN AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, VALAMINT AMENNYIBEN ELMÚLT 18 ÉVES.







I. SZERVEZŐ ÉS LEBONYOLÍTÓ

1. SZERVEZŐ

Az LG Electronics Magyar Kft. (címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a., adószám: 10790386-2-44, továbbiakban: „Szervező”) meghirdeti az LG Tech-re Kész! Tartalomgyártó Akadémiára (továbbiakban: „Akadémia”) való jelentkezést. A jelentkezők 2026.05.18. – 2026.06.01. között jelentkezhetnek az Akadémiára a jelentkezési felhívásban közzétett jelentkezési űrlap kitöltésével.

2. LEBONYOLÍTÓ

Az Akadémiára való jelentkezés lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Mediator Group Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 25., továbbiakban: „Lebonyolító” vagy „Adatfeldolgozó”) látja el.

II. AZ AKADÉMIÁRA JELENTKEZŐ SZEMÉLYEK

Az Akadémiára jelentkezhet minden 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, a magyar hatóságok által kiállított, érvényes, a személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal rendelkező személy, aki már legalább egy social media platformon aktív, kezdő vagy junior tartalomkészítő, de nem rendelkezik márkaegyüttműködéssel („Jelentkező”). Az Akadémiára nem jelentkezhetnek a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont).

Az Akadémiára való jelentkezés önkéntes.

III. A JELENTKEZÉSSEL VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK

A jelentkezéssel a Jelentkezők minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Jelentkezési szabályzatot és a mellékleteként szolgáló Adatvédelmi Tájékoztatót.

A jelentkezés benyújtásával a pályázó elfogadja, hogy kiválasztás esetén:

• részt vesz egy egész napos workshopon,

• elkészíti a programhoz kapcsolódó vizsgavideóját,

• tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az LG az Akadémia keretében készült videótartalmakat marketingcélokra felhasználhatja, valamint közzéteheti és népszerűsítheti saját kommunikációs felületein (különösen: Instagram, YouTube, TikTok, Facebook),

• az LG felkérésére vállalja, hogy 2026 során további 3 darab, az LG által elvárt minőségi színvonalnak megfelelő tesztvideót készít az LG Bemutatótermében, és ezek felhasználásához szintén hozzájárul.

IV. A JELENTKEZÉS IDŐSZAKA

Az Akadémiára 2026.05.18.12:00 perctől 2026.06.01. 23:59 percig lehet jelentkezni.

V. A JELENTKEZÉS MENETE

1. A Szervező meghirdeti az Akadémiára való jelentkezést a https://www.lg.com/hu/techrekeszakademia-jelentkezesi-feltetelek oldalon.

2. A Jelentkező kitölti a jelentkezési űrlapot a https://techrekeszakademia-jelentkezes.lg.hu/ oldalon. A jelentkezés és az Akadémián a részvétel ingyenes és önkéntes.

3. A Jelentkező feltölti a bemutatkozó videóját a jelentkezéshez a https://techrekeszakademia-jelentkezes.lg.hu/ oldalon.

4. A Jelentkező elfogadja a Jelentkezési szabályzatot és az Adatvédelmi Tájékoztatót.

5. A jelentkezési időszak letelte után a Lebonyolító feldolgozza a jelentkezéseket és javaslatot tesz a Szervezőnek az Akadémiára felvételt nyerő Jelentkezők személyére.

6. Az Akadémián való részvételre max. 20 fő kap lehetőséget.

7. A Lebonyolító az Akadémiára felvételt nyert Jelentkezőket 2026.06.05-én emailben értesíti és egyeztet velük az Akadémiára való felvétellel járó feltételek részleteiről.

8. Amennyiben az Akadémiára felvételt nyert Jelentkező 2026.06.08. 23:59-ig nem válaszol, vagy mégsem szeretne részt venni az Akadémián, vagy ha a jelentkezés feltételeit nem fogadja el, a Szervező és a Lebonyolító a helyére más Jelentkezőt választhat, akit a lehető leghamarabb emailben értesít.

9. Az Akadémiára felvételt nyert Jelentkezők 2026.06.12.-én részt vesznek az Akadémia keretében megtartásra kerülő workshop programon.

VI. AZ AKADÉMIAI WORKSHOP MENETE

Az Akadémiára felvételt nyert Jelentkezők 2026.06.12.-én részt vesznek az Akadémia keretében szervezett workshopon.

Az Akadémiára felvételt nyert Jelentkezők 2026.06.15.-06.21. között elkészítik vizsgafilmjüket. A tesztkészüléket a vizsgafilmhez a Szervező biztosítja a Bemutatótermében.

Az Akadémiára felvételt nyert Jelentkezők 2026.07.03-án részt vesznek az eredményhirdetésen. Az eredményhirdetésen a Szervező szakértői szerint legjobbnak ítélt vizsgavideó készítője főnyereményben (55" LG OLED evo AI C6 TV) részesül. A Szervező által kiválasztott Jelentkezők számára pedig további lehetőségek is megnyílnak.

A nyereményre jogosult személynek a Szervező csak akkor teljesíti a nyeremény átadását, ha a nyertes rendelkezésre bocsátja valamennyi olyan adatát, amelyek a közteherviselési kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, valamint személyi adatait arcképes személyazonosításra alkalmas és egyéb szükséges igazolások, igazolványok bemutatásával igazolja.

VII. A FELVÉTELT NYERT JELENTKEZŐK ÉRTESÍTÉSE

Lebonyolító a jelentkezési űrlapon megadott email címen értesíti a felvételt nyert Jelentkezőket 2026.06.05-én. Az Akadémiára felvételt nyert Jelentkezőknek 2026.06.08. 23:59-ig válaszolniuk kell Lebonyolító elektronikus levelére, ennek hiányában nem vehetnek részt az Akadémián. Ez esetben a Szervező és a Lebonyolító a helyére más Jelentkezőt választhat, akit a lehető leghamarabb emailben értesít. Az ilyenkor követendő folyamat megegyezik az eredeti felvételt nyert Jelentkezők esetében követendővel.

Ha a felvételt nyert Jelentkező a levelezőrendszere hibájából (pl. az email Spambe kerül, vagy a postafiójuk betelt) vagy rosszul megadott email címe miatt nem értesül a felvételt nyerés tényéről, azért a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

A felvételt nyert Jelentkezőnek el kell fogadnia a jelen Jelentkezési Szabályzatot ahhoz, hogy részt vehessen az Akadémián.

VIII. AZ AKADÉMIÁRA VALÓ JELENTKEZÉS VISSZAVONÁSA, AZ AKADÉMIÁRA VALÓ FELVÉTEL VISSZAUTASÍTÁSA

A Jelentkező a jelentkezés időtartama alatt visszavonhatja jelentkezését a Lebonyolítónak küldött emailben.

Az Akadémiára felvételt nyert Jelentkező 2026.06.08. 23:59-ig vonhatja vissza jelentkezését az Akadémián való részvételtől a Lebonyolítónak küldött emailben.

IX. AZ AKADÉMIÁRA VALÓ JELENTKEZÉSBŐL VALÓ KIZÁRÁS KRITÉRIUMAI

A Jelentkezők közül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akik a Jelentkezési Szabályzatban foglaltaknak nem tesznek eleget, vagy megszegik azokat.

Kizárásra kerülnek azok,

- akik még nem múltak el 18 évesek

- akik nem rendelkeznek legalább egy aktív social media platformmal

- akik nem töltenek fel jelentkezési videót

- akik hiányosan tölti ki a jelentkezési űrlapot

- akik nem fogadják el a Jelentkezési Szabályzatot és az Adatkezelési Szabályzatot vagy nem felelnek meg az abban foglalt feltételeknek.

A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Szervező által elrendelt kizárás ellen jogorvoslatnak helye nincs.

X. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

A Jelentkezés során érvényesülő adatkezelési és adatvédelmi rendelkezéseket a jelen Jelentkezési Szabályzat 1. sz. mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

A Jelentkező a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. Szervező és Lebonyolító kizárja a felelősségét, amennyiben a Jelentkező más nevében, más személy adataival jelentkezik az Akadémiára. A Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármilyen problémáért, hibáért Szervező és Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

A Jelentkezőnek bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szervező és/vagy a Lebonyolító jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat.

XI. EGYÉB

A Szervező és a Lebonyolító fenntartja magának a jogot jelen Jelentkezési Szabályzat bármikori egyoldalú, indoklás és előzetes értesítés nélküli módosítására, illetve kiegészítésére, felfüggesztésére és visszavonására.

Szervező fenntartja a jogot az Akadémiára való jelentkezési időszak, valamint az Akadémia indulási időpontjának és pontos menetének módosítására.

Fenti módosításokból, illetőleg a Játékszabályzat és az Akadémia visszavonásából eredően sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem vállal semmilyen felelősséget.

A Szervező törekszik az Akadémia zavartalan lebonyolítására, azonban semminemű felelősséget nem vállal annak során a használt technikai rendszerek és eszközök bármely meghibásodásáért, és az esetlegesen fellépő műszaki hibákért.

A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be.