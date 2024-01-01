About Cookies on This Site

2021 – 2026 Smart TV távirányító

AKB76040301
15 fokos oldalnézet
elölnézet
oldalnézet
15 fokos oldalnézet
elölnézet
oldalnézet

Fő tulajdonságok

  • LG TV eredeti távirányító
  • Gyorsgombok applikációkhoz

* A termék képei és jellemzői reklámszövegeket tartalmazhatnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől. A termék megjelenése, műszaki adatai stb. a termék fejlesztése érdekében előzetes értesítés nélkül változhatnak.

* Az összes termékfotó kivágott kép, és eltérhet a tényleges terméktől. A termék színe a monitor felbontásától, a fényerő beállításaitól és a számítógép specifikációitól függően változhat.

* A termék teljesítménye a használati környezettől függően változhat, és az elérhetőség üzletenként eltérő lehet.

Nyomtatás

Összes adat

ÁLTALÁNOS

  • Cikkszám

    AKB76040301

  • Bemeneti feszültség (V)

    2x1,5V

  • Szín

    Fekete

  • Csatlakozófelület

    2db AAA elem

  • Anyag

    Műanyag

  • Kategória

    Kellék

MÉRETEK ÉS SÚLY

  • Termékméret (Sz x Ma x Mé, mm)

    47x169x15

  • Nettó tömeg (g)

    68

KOMPATIBILIS MODELLEK

  • Kompatibilis modellek

    2021-2026

TERMÉK RÉSZLETEK

  • Gyártó

    LG

  • Importőr

    LG

