A Magic távirányító használatához először párosítsa azt a tévével.

1. Tegyen elemeket a Magic távirányítóba, és kapcsolja be a tévét.

2. Irányítsa a Magic távirányítót a TV felé, és nyomja meg a távirányítón a Kerék (OK) gombot.

- Ha a tévé nem regisztrálja a Magic távirányítót, próbálja meg újra, miután kikapcsolta és újra bekapcsolta a tévét.