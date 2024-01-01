We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
TV 2024 sorozat Magic Remote távirányító - MR24GA
Hogyan lehet regisztrálni
Részletesebb információkért kérjük, olvassa el a modellhez tartozó termékhasználati útmutatót.
Hogyan lehet regisztrálni a Magic távirányítót
A Magic távirányító használatához először párosítsa azt a tévével.
1. Tegyen elemeket a Magic távirányítóba, és kapcsolja be a tévét.
2. Irányítsa a Magic távirányítót a TV felé, és nyomja meg a távirányítón a Kerék (OK) gombot.
- Ha a tévé nem regisztrálja a Magic távirányítót, próbálja meg újra, miután kikapcsolta és újra bekapcsolta a tévét.
A Magic távirányító regisztrációjának törlése
A távirányítón tartsa lenyomva egyszerre a (HOME) és a (Vissza) gombot öt másodpercig a Magic távirányító és a tévékészülék párosításának megszüntetéséhez.
- Tartsa lenyomva a (Home) és a (Beállítások) gombot egyszerre több mint 5 másodpercig a Magic távirányító egyszerre történő leválasztásához és újra regisztrálásához.
* A termék képei és jellemzői reklámszövegeket tartalmazhatnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől. A termék megjelenése, műszaki adatai stb. a termék fejlesztése érdekében előzetes értesítés nélkül változhatnak.
* Az összes termékfotó kivágott kép, és eltérhet a tényleges terméktől. A termék színe a monitor felbontásától, a fényerő beállításaitól és a számítógép specifikációitól függően változhat.
* A termék teljesítménye a használati környezettől függően változhat, és az elérhetőség üzletenként eltérő lehet.
MÉRETEK
Összes adat
ÁLTALÁNOS
Cikkszám
AKB76045003
Kategória
Távirányító
Szín
Fekete
MÉRETEK ÉS SÚLY
Termékméret (Sz x Ma x Mé, mm)
41 x 190 x 31
Nettó tömeg (g)
96
