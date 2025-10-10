23,6" méretű nagy betekintési szögű TV monitor

*AirPlay: A képernyőtükrözés és az internetes lejátszás iOS, iPadOS és macOS eszközökön működik.

*Képernyőmegosztás: Android, illetve 8.1 verziójú vagy újabb Windows készülékeken működik.

*Android rendszerű készülék esetén az eszköznek és a TV monitornak ugyanarra a WiFi-hálózatra kell csatlakoznia.