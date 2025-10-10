23,6" méretű nagy betekintési szögű TV monitor

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Élvezze az egybeépített TV és monitor előnyeit!
Az LG LED TV monitor segítségével a készüléket TV-ként és monitorként egyaránt használhatja
Hozza létre saját házimoziját!
*Az internetes közvetítési szolgáltatásokhoz internetkapcsolatra és előfizetésre van szükség.
*A támogatott szolgáltatások országonként eltérhetnek.
*AirPlay: A képernyőtükrözés és az internetes lejátszás iOS, iPadOS és macOS eszközökön működik.
*Képernyőmegosztás: Android, illetve 8.1 verziójú vagy újabb Windows készülékeken működik.
*Android rendszerű készülék esetén az eszköznek és a TV monitornak ugyanarra a WiFi-hálózatra kell csatlakoznia.
Lebilincselő élmény
lebilincselő élmény a 2 x 5 W-os sztereó hangszórókkal
Stílusos és kényelmes
stílusos és kényelmes, falra szerelési lehetőséggel
Összes adat
FUNKCIÓK
Feketestabilizátor
NEM
Kamera
NEM
Dynamic Action Sync
NEM
Villódzásmentes kép
NEM
Mikrofon
NEM
Egyéb (funkciók)
NEM
Smart Energy Saving
IGEN
HANG
Bluetooth kapcsolódás
IGEN
DTS Headphone:X
NEM
Maxx Audio
NEM
Rich Bass
NEM
Hangszóró
5W x 2
TARTOZÉK
Adapter
IGEN
Display Port
NEM
DVI-D
NEM
D-Sub
NEM
HDMI
NEM
Egyéb (tartozék)
RF kábel
Tápkábel
IGEN
Távkapcsoló
IGEN
Thunderbolt
NEM
USB A to B
NEM
USB-C
NEM
CSATLAKOZÓK
Audio bemenet
NEM
Beépített KVM
NEM
Daisy Chain
NEM
DVI-D
NEM
D-Sub
NEM
HDMI
IGEN (2 db)
Fejhallgató kimenet
NEM
LAN (RJ-45)
NEM
Mikrofon bemenet
NEM
SPDIF kimenet (optikai digitális hangkimenet)
IGEN
Thunderbolt
NEM
USB-C
NEM
USB Downstream Port
IGEN (1 db/ver2.0)
USB Upstream Port
NEM
ENERGIA
AC bemenet
100-240Vac, 50/60Hz
Energiafogyasztás (DC ki)
0.4W
Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)
28W
Típus
Külső tápegység (adapter)
MÉRET/SÚLY
Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]
700 x 142 x 402
Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]
563.1 x 340.9 x 58
Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]
563.1 x 393.8 x 148.6
Súly - doboz [kg]
4.8
Súly - talp nélkül [kg]
3.25
Súly - talppal [kg]
3.6
ÁLTALÁNOS
Képarány
16:9
Fényerő (min.) [cd/m²]
140
Fényerő (tip.) [cd/m²]
200
Color Bit
8bit
Színmélység (színek száma)
16.7M
Színskála (tip.)
NTSC 68% (CIE1931)
Kontrasztarány (tip.)
1000:1
Ívelt
NEM
Paneltípus
VA
Képpontosztás [mm]
0.38175 x 0.38175
Felbontás
1366 x 768
Válaszidő
14ms (GtG)
Képernyőméret [cm]
60
Képernyőméret [hüvelyk]
23.6
Láthatósági szög (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
INFORMÁCIÓ
Termék neve
MTV
Év
2022
MECHANIKA
Keret nélküli kialakítás
Normál
Falra rögzíthetőség [mm]
75 x 75
OKOS FUNKCIÓK
Teljes webböngésző
IGEN
LG csatornák
IGEN
LG Content Store (App Store)
IGEN
Tükrözés
IGEN
Operációs rendszer
webOS 22
Okos típus
IGEN
Wi-Fi
IGEN
TANÚSÍTVÁNYOK
CE
IGEN
KC (a Koreai Köztársaság esetében)
NEM
UL (cUL)
NEM
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
- kiterjesztés
