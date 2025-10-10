Skip to contentSkip to accessibility help
27”-os 16:9 képarányú Full HD Smart monitor
27”-os 16:9 képarányú Full HD Smart monitor

27TQ615S-PZ
LG 27”-os 16:9 képarányú Full HD Smart monitor , 27TQ615S-PZ
Fő tulajdonságok

  • Full HD (1920 x 1080) IPS kijelző
  • Nagy betekintési szög
  • 3 oldalon lényegében keret nélküli kialakítás
  • webOS Smart TV
  • Vezeték nélküli kapcsolat támogatása
  • 2 x 5 W sztereó hangszóró / falra szerelhető
Több
LG LED TV monitor

Élvezze a TV és a monitor előnyeit egy eszközben!

Az LG LED TV Monitor kétfunkciósan működik, egyszerre TV és számítógép-monitor, így új lehetőséget teremt a technológia és az életstílus ötvözésére.

Az LG LED TV monitor segítségével a készüléket TV-ként és monitorként is egyaránt használhatja

Full HD IPS kijelző, amely lenyűgöző vizuális élményt nyújt
Full HD IPS képernyő

Tapasztalja meg a lenyűgöző látványt

A 27 colos Full HD (1920 x 1080) IPS kijelzőn a színpontosságnak, a vizuális kontrasztnak és az élességnek köszönhetően élvezheti a nagyszerű képminőséget.
Az LG TV monitor éles képet nyújt széles betekintési szögből is
Nagy betekintési szög

Éles kép széles szögekből is

Az IPS technológiával ellátott LG TV monitor pontosan jeleníti meg a színeket széles függőleges és vízszintes betekintési szögeknél is. Ugyanazt a vetítési képet élvezheti ülve vagy állva.
Cinema üzemmód

Hozza létre saját házimoziját

Ha saját otthonában szeretne filmet nézni, a Cinema üzemmód teljesen láthatóvá teszi a fontos pillanatokat, még a sötét jelenetekben is.

  • KI
  • BE
A webOS segítségével csatlakozhat a Wi-Fi hálózatra, és nézheti a beépített streaming alkalmazások által biztosított videótartalmakat
webOS Smart TV

Az okos megoldás a tartalmak eléréséhez

A webOS rendszerű TV monitornak köszönhetően számos tévécsatornát és filmet nézhet egyszerűen a Wi-Fi hálózatra csatlakozva. A beépített streaming alkalmazásoknak köszönhetően a korábban megtekintett tartalmak alapján személyre szabott videótartalmakat is élvezhet.

*Internetkapcsolat és előfizetés a streaming szolgáltatásokra szükséges.
*A támogatott szolgáltatások országonként különbözhetnek.

AirPlay + Screen Share + Bluetooth
AirPlay + Screen Share + Bluetooth

Okos, vezeték nélküli kapcsolat

Okos eszközéről könnyedén oszthat meg tartalmakat a monitoron az AirPlay (Apple eszközökhöz) vagy a Screen Share (Android eszközökhöz) segítségével. A gazdag hangzást Bluetooth párosítással is élvezheti.

*AirPlay: Tükrözés és streaming elérhető iOS, iPadOS és macOS eszközökről.
**Screen Share: Android vagy Windows 8.1 és újabb operációs rendszereken támogatott.
*Androidos eszközök használata esetén az eszközének ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoznia, mint a TV-monitornak.

2 x 5 W sztereó hangszóró

Magával ragadó élmény

Élvezze a filmeket és a játékokat valósághű sztereó hangzással. A beépített sztereó hangszóróknak köszönhetően nincs szükség további hangszórókra.

magával ragadó élmény a 2 x 5 W-os sztereó hangszórókkal

Falra szerelhető

Stílusos és kényelmes

Próbálja a TV monitort a saját beltéri körülményeihez igazodva felszerelni és használja ki a helytakarékosság hatását.

stílusos és kényelmes, falra szerelési lehetőséggel

Nyomtatás

Összes adat

FUNKCIÓK

  • Feketestabilizátor

    NEM

  • Kamera

    NEM

  • Dynamic Action Sync

    NEM

  • Villódzásmentes kép

    NEM

  • Mikrofon

    NEM

  • Egyéb (funkciók)

    NEM

  • Smart Energy Saving

    IGEN

HANG

  • Bluetooth kapcsolódás

    IGEN

  • DTS Headphone:X

    NEM

  • Maxx Audio

    NEM

  • Rich Bass

    NEM

  • Hangszóró

    5W x 2

TARTOZÉK

  • Adapter

    IGEN

  • Display Port

    NEM

  • DVI-D

    NEM

  • D-Sub

    NEM

  • HDMI

    NEM

  • Egyéb (tartozék)

    RF kábel

  • Tápkábel

    IGEN

  • Távkapcsoló

    IGEN

  • Thunderbolt

    NEM

  • USB A to B

    NEM

  • USB-C

    NEM

CSATLAKOZÓK

  • Audio bemenet

    NEM

  • Beépített KVM

    NEM

  • Daisy Chain

    NEM

  • DVI-D

    NEM

  • D-Sub

    NEM

  • HDMI

    IGEN (2 db)

  • Fejhallgató kimenet

    NEM

  • LAN (RJ-45)

    NEM

  • Mikrofon bemenet

    NEM

  • SPDIF kimenet (optikai digitális hangkimenet)

    IGEN

  • Thunderbolt

    NEM

  • USB-C

    NEM

  • USB Downstream Port

    IGEN (1 db/ver2.0)

  • USB Upstream Port

    NEM

ENERGIA

  • AC bemenet

    100-240Vac, 50/60Hz

  • Energiafogyasztás (DC ki)

    0.4W

  • Energiafogyasztás (bekapcsolt üzemmódban)

    32W

  • Típus

    Külső tápegység (adapter)

MÉRET/SÚLY

  • Méret - doboz (Szé x Ma x Mé) [mm]

    748 x 160 x 447

  • Méret - talp nélkül (Szé x Ma x Mé) [mm]

    612 x 368.5 x 73.9

  • Méret - talppal (Szé x Ma x Mé) [mm]

    612 x 423.1 x 152.5

  • Súly - doboz [kg]

    5.6

  • Súly - talp nélkül [kg]

    3.5

  • Súly - talppal [kg]

    3.75

ÁLTALÁNOS

  • Képarány

    16:9

  • Fényerő (min.) [cd/m²]

    140

  • Fényerő (tip.) [cd/m²]

    200

  • Color Bit

    8bit

  • Színmélység (színek száma)

    16.7M

  • Színskála (tip.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • Kontrasztarány (tip.)

    1000:1

  • Ívelt

    NEM

  • Paneltípus

    IPS

  • Képpontosztás [mm]

    0.3114x0.3114

  • Felbontás

    1920 x 1080

  • Válaszidő

    14ms

  • Képernyőméret [cm]

    68.6

  • Képernyőméret [hüvelyk]

    27

  • Láthatósági szög (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

INFORMÁCIÓ

  • Termék neve

    MTV

  • Év

    2022

MECHANIKA

  • Keret nélküli kialakítás

    Normál

  • Falra rögzíthetőség [mm]

    75 x 75

OKOS FUNKCIÓK

  • Teljes webböngésző

    IGEN

  • LG csatornák

    IGEN

  • LG Content Store (App Store)

    IGEN

  • Tükrözés

    IGEN

  • Operációs rendszer

    webOS 22

  • Okos típus

    IGEN

  • Wi-Fi

    IGEN

TANÚSÍTVÁNYOK

  • CE

    IGEN

  • KC (a Koreai Köztársaság esetében)

    NEM

  • UL (cUL)

    NEM

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

TOVÁBBI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
A tartozékokra vonatkozó biztonsági információkat a termék biztonsági információi között találja, azokat külön nem bocsátjuk rendelkezésre.

Vásárlóink véleménye

