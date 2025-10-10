27”-os 16:9 képarányú Full HD Smart monitor

*AirPlay: Tükrözés és streaming elérhető iOS, iPadOS és macOS eszközökről.

**Screen Share: Android vagy Windows 8.1 és újabb operációs rendszereken támogatott.

*Androidos eszközök használata esetén az eszközének ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoznia, mint a TV-monitornak.