1 PK TURBOCOOL AC Standard New Terminator Premium

K09NSB
Front view of 1 PK TURBOCOOL AC Standard New Terminator Premium K09NSB
Front view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner with open lower vane
Low-angle front view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner
Low-angle front view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner with open lower
Left-side view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner
Left-side view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner with open lower vane
Left low-angle front view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner
Left low-angle front view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner with open lower vane
Right-side view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner
Right-side view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner with open lower vane
Right low-angle front view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner
Right low-angle front view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner with open lower vane
Right perspective view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner
Left perspective view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner
Detail view of LG TURBOCOOL Standard Air Conditioner
Fitur Utama

  • DUAL Swing Auto
  • Hemat Energi dengan fitur Energy Save
  • Garansi 10 Tahu Kompresor dan 3 Tahun Komponen
  • Anti Korosi Gold Fin
  • Fine Dust Filter (PM 2.5)
Lebih banyak

Tetap Sejuk Sempurna, Dengan Aliran Udara Fleksibel

Gambar aliran udara yang menyebar ke seluruh ruangan melalui fungsi dual swing pada AC LG.

DUAL Swing

Aliran udara yang fleksibel ke segala arah

Gambar yang menunjukkan AC LG memiliki daya tahan lebih baik dengan mencegah korosi melalui gold fins.

Gold Fin™

Lapisan anti karat dan tahan korosi untuk daya tahan lebih lama

DUAL Swing

Atur aliran udara dua arah agar sesuai dengan ruangan Anda

Sesuaikan aliran udara ke kiri dan kanan secara independen untuk menciptakan suasana ideal di setiap ruangan.

Video of airflow spreading throughout the room through the dual swing auto function of LG air conditioner.

Gold Fin™

Performa tangguh yang lebih tahan lama

Dengan teknologi anti-korosi canggih dan kisi-kisi logam berstandar TÜV, AC terlindungi dari kerusakan untuk pendinginan yang kuat dan tahan lama

Video explaining that the air conditioner is automatically cleaned through the Auto cleaning function of LG air conditioners.

Auto Cleaning

Selalu segar dengan perawatan kering otomatis

Secara otomatis mengeringkan kelembapan di dalam unit, menjaga AC tetap segar dan higienis.

Gambar pre-filter AC LG yang menyaring debu dan serangga terlebih dahulu sehingga filter debu halus dapat bekerja lebih efisien.

Pre-Filter

Menangkap debu, perawatan mudah

Pre-filter terlebih dahulu memblokir partikel debu dan serangga,

memungkinkan filter debu halus beroperasi lebih efektif.

Gambar filter debu halus AC LG yang menyaring debu halus dengan filter PM 2.5.

Fine Dust Filter

Lebih sedikit debu, udara
lebih bersih

Filter PM 2.5 menghilangkan hingga 90% debu halus5),

memberikan Anda udara yang lebih bersih.

* Gambar dan video di atas disimulasikan dan dibuat untuk tujuan ilustrasi guna meningkatkan pemahaman. Mungkin terdapat perbedaan tergantung pada instalasi produk yang sebenarnya.

1) Gold Fin™
- TUV telah memverifikasi bahwa area korosi pada Gold Fin‍ tidak lebih dari 0,05% (lebih dari RN 9,5)
- Standar uji: ISO9227:2017, ISO10289:1999, ASTM B 117 Salt Spray Test
- Sampel uji: Lembaran Fin AI (100㎛, 70 X 150㎜) + Lapisan organik (1,65g/㎡)
- Kondisi uji: (35±2)℃, pH 6,5~7,2, semprotan kabut garam NaCl (5±1)%, 5000 jam
- Hasil uji: Tidak lebih dari 0,05% rasio area korosi (lebih dari RN 9,5).

2) Garansi
Silakan periksa sebelum membeli karena masa garansi dapat bervariasi tergantung waktu pembelian dan produk.

3) Auto Cleaning
- Saat produk dimatikan, fungsi Auto Cleaning secara otomatis diaktifkan. Selama mode Auto Cleaning, produk beroperasi dalam mode kipas untuk jangka waktu tertentu guna membantu menghilangkan sisa kelembapan dari penukar panas.

- Kondisi pengeringan di dalam perangkat dapat bervariasi tergantung suhu atau kelembapan udara dalam ruangan.

- Untuk penggunaan awal, aktivasi fungsi melalui remote control diperlukan. Silakan lihat manual yang disertakan dengan produk untuk petunjuk detail.

FAQs

Q.

Bagaimana cara memilih AC yang sesuai untuk rumah saya? 

A.

Pemilihan AC yang tepat bergantung pada ukuran ruangan dan kebutuhan pendinginan Anda. LG menawarkan berbagai model dengan kapasitas seperti 0.5 PK, 1 PK, 1.5 PK, dan 2 PK. Untuk hasil terbaik, ukur ukuran ruangan Anda dan konsultasikan dengan profesional di toko elektronik terdekat. Tanyakan AC LG yang sesuai dengan ruangan dan fitur yang Anda butuhkan.

Q.

Bagaimana saya harus merawat AC saya?

A.

Untuk performa optimal, bersihkan atau cuci AC—termasuk filter, evaporator, dan saluran pembuangan—setidaknya setiap tiga bulan. Perawatan rutin membantu menjaga efisiensi pendinginan, mencegah debu dan bakteri menumpuk, serta memperpanjang usia unit.

Q.

Apa manfaat perawatan yang ditawarkan AC LG?

A.

AC LG TURBOCOOL New Terminator dirancang untuk perawatan yang lebih mudah dan performa tahan lama. Fungsi Auto Cleaning secara otomatis mengeringkan kelembapan di dalam evaporator, menciptakan lingkungan dalam ruangan yang lebih nyaman dan higienis. Untuk ketahanan ekstra, lapisan anti-korosi Gold Fin™ membuat permukaan kondensor lebih tahan terhadap korosi, membantu menjaga performa dalam jangka waktu lebih lama. Untuk jaminan lebih, LG memberikan garansi 10 tahun pada kompresor dan 3 tahun pada komponen unit, memberikan performa andal dan nilai jangka panjang.

RINGKASAN

DIMENSI

Product dimensions for LG s3nc0556wba air conditioner: 682×299×185 mm(indoor unit) and 593x453x230 mm(outdoor unit).

Spesifikasi Utama

  • GENERAL - Tipe Produk

    Dipasang di Dinding

  • GENERAL - Konsumsi Daya Pendinginan Terukur/Min(W)

    787

  • KENYAMANAN - ThinQ(Wi-Fi)

    N/A

  • HIGIENIS - Nano UV

    N/A

  • PEMURNI UDARA - Pengion

    N/A

Semua Spesifikasi

GENERAL

  • Kapasitas Pendinginan Terukur/Min(W)

    2520 / -

  • Konsumsi Daya Pendinginan Terukur/Min(W)

    787

  • Dimensi Unit Indoor_PxLxT(mm)

    682x299x185

  • Berat Unit Indoor (kg)

    6,6

  • Dimensi Unit Outdoor_PxLxT(mm)

    593x453x230

  • Berat Unit Outdoor (kg)

    19,0

  • Tipe Produk

    Dipasang di Dinding

  • Tegangan Input Terukur (V, Hz)

    220, 50

  • Tipe Refrigeran

    R32

  • Tekanan Suara (Pendinginan) SH/H/M/L/SL (dB (A))

    41 / 35 / 31

PENDINGINAN

  • 4arah

    Atas-Bawah/Kiri-Kanan

  • Kontrol Arah Aliran Udara (Kiri & Kanan)

    Ya

  • Kontrol arah aliran udara (Atas & Bawah)

    Ya (6 Langkah)

  • Kecepatan Kipas

    6 Langkah

  • Pendinginan Daya

    Ya

  • Ai Air

    N/A

  • Kenyamanan Udara

    Ya

  • DUAL Swing

    Ya

PEMURNI UDARA

  • Layar Pemurni Udara

    N/A

  • Pengion

    N/A

  • Sensor PM1.0

    N/A

DEHUMIDIFIKASI

  • Dehumidifikasi

    Ya

HEMAT ENERGI

  • Layar Energi

    N/A

  • Penghematan Energi (Pendinginan)

    Ya

  • Manajer kW

    N/A

KENYAMANAN

  • Auto Restart

    Ya

  • Mode Kipas

    Ya

  • Operasi Sakelar Paksa

    N/A

  • Kebisingan Rendah

    Ya

  • Reservasi Menyala/Mati (24 Jam)

    Ya

  • Pengendali jarak jauh

    Ya

  • Diagnosis Pintar

    N/A

  • ThinQ(Wi-Fi)

    N/A

  • Deep Sleep

    N/A

  • Reservasi

    Ya

  • Sleep Timer+

    N/A

DESAIN

  • Warna (Bodi)

    Putih

  • Warna (Pembuangan)

    Putih

  • Layar

    88 Tersembunyi

FILTER

  • Filter Alergi

    N/A

  • Filter Debu Halus

    Ya

KEPATUHAN

  • Produsen (Importir)

    LG Electronics

  • Nama Model Produk

    S3NC09568BA.AXWGLAE

  • Jenis Produk & Nama Model

    Indoor Unit (S3NC09568BA)

  • Bulan Peluncuran (MM-YYYY)

    2026-01

HIGIENIS

  • Pembersihan Otomatis

    Ya

  • Nano UV

    N/A

  • Freeze Cleaning

    N/A

UNIT OUTDOOR

  • Nama Model Unit Outdoor

    K09NSB_UIN1

INSTALASI

  • Kabel listrik

    Ya

FUNGSI RAC B2B

  • Modul Pl485

    N/A

  • Kontak Kering

    N/A

  • Remote Kabel

    N/A

