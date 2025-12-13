NanoCell Smart TV dengan Solusi Pro:Centric

Dengan Apple AirPlay, tamu dapat streaming konten ke TV LG Pro:Centric Smart Hotel, langsung dari iPhone atau iPad mereka, baik untuk menonton film dan acara TV dari aplikasi favorit mereka maupun berbagi konten yang ada di perangkat Apple mereka, termasuk foto, video pribadi, game, dan lainnya. Tamu cukup memindai kode QR unik yang muncul di layar setelah check-in untuk menghubungkan iPhone atau iPad mereka secara pribadi dan aman ke TV di kamar selama masa menginap mereka.