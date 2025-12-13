We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
NanoCell Smart TV dengan Solusi Pro:Centric
Sebuah televisi di dinding hotel menampilkan layar yang cerah dan tajam.
* Semua gambar di halaman ini hanya untuk tujuan ilustrasi.
Nano Panel
Nikmati teknologi revolusioner NanoCell, yang menggunakan polarizer khusus dan bahan non-partikel untuk menghasilkan reproduksi warna yang luar biasa tanpa distorsi. Teknologi nano canggih menyaring warna-warna tidak murni dari gelombang RGB, menghasilkan warna-warna yang cerah, murni, dan visual 4K yang autentik. Nikmati gambar yang realistis dengan warna yang presisi dan kontras yang ditingkatkan. Dengan menggunakan bahan penyerap cahaya berukuran nano, NanoCell memisahkan gelombang hijau dan merah yang tumpang tindih, memperluas rentang warna, dan meningkatkan akurasi. Tingkatkan pengalaman menonton Anda dan saksikan konten favorit Anda hidup dengan lebih nyata!
UK760H dengan teknologi LG NanoCell menampilkan layar dengan warna yang cerah dan kualitas gambar yang tajam.
Pro:Centric Cloud
Pro:Centric Cloud meningkatkan kemudahan penggunaan solusi CMS perusahaan dan proses migrasi ke cloud, sekaligus memperkuat layanan solusi pihak ketiga. Platform ini juga menyediakan berbagai templat desain, meningkatkan platform pengumpulan data dan analitik dengan dashboard yang menarik. Selain itu, fitur baru Mobile Application Creator memungkinkan Anda menyederhanakan proses pengaturan layanan concierge di perangkat seluler untuk tamu. Melalui fungsi ini, permintaan tamu akan dipenuhi dengan respons yang cepat.
Sistem Manajemen Konten, Layanan Tambahan, Fungsi Awan Berbasis Data
TV Hotel LG kompatibel dengan
Google Cast
Nikmati akses cepat ke perangkat pribadi Anda dengan kode QR yang praktis di TV LG Hotel untuk menonton acara OTT favorit Anda di layar besar, dan rasakan proses checkout yang aman dengan penghapusan otomatis informasi pribadi untuk ketenangan pikiran. Selain itu, dengan fitur pairing yang terus terhubung, hubungkan perangkat Anda sekali dan tetap terhubung sepanjang masa menginap Anda!
Tamu hotel menggunakan Google Cast untuk menghubungkan smartphone dengan TV di dalam kamar untuk mengakses konten.
* Google Cast adalah merek dagang milik Google LLC.
Kompatibel dengan AirPlay
Dengan Apple AirPlay, tamu dapat streaming konten ke TV LG Pro:Centric Smart Hotel, langsung dari iPhone atau iPad mereka, baik untuk menonton film dan acara TV dari aplikasi favorit mereka maupun berbagi konten yang ada di perangkat Apple mereka, termasuk foto, video pribadi, game, dan lainnya. Tamu cukup memindai kode QR unik yang muncul di layar setelah check-in untuk menghubungkan iPhone atau iPad mereka secara pribadi dan aman ke TV di kamar selama masa menginap mereka.
Seorang tamu hotel sedang menghubungkan iPhone mereka dengan TV di dalam kamar melalui AirPlay.
Mudah diakses melalui
Aplikasi Netflix
Nikmati beragam konten video dari Netflix di UK760H dengan solusi Pro:Centric. Rasakan kenyamanan di kamar Anda dan layanan streaming yang menawarkan ribuan pilihan.
Konten hotel, termasuk aplikasi Netflix, ditampilkan di televisi di kamar hotel.
* Diperlukan keanggotaan Netflix.
Pro:Centric Direct
Solusi manajemen konten hotel Pro:Centric Direct menawarkan alat pengeditan yang mudah dan sederhana, memudahkan pengguna untuk melakukan pengelolaan jarak jauh berbasis layanan dan jaringan IP dengan satu klik. Solusi Pro:Centric Direct memungkinkan pengguna untuk mengedit antarmuka mereka dengan mudah melalui antarmuka yang disesuaikan dan mengelola semua TV di dalam kamar secara efisien. Solusi ini menyediakan kontrol dalam kamar berbasis IoT yang akan menjadi titik awal Anda untuk mempersiapkan kamar hotel generasi berikutnya melalui kecerdasan buatan.
Seorang pria sedang mengelola beberapa konten dan pengaturan TV di hotel menggunakan solusi Pro:Centric Direct melalui server.
* Beberapa fitur mungkin tidak didukung tergantung pada versi PCD.
SoftAP
Peningkatan dari model sebelumnya, yang memerlukan koneksi kabel fisik ke TV untuk menggunakan fitur SoftAP, model baru Wireless-In SoftAP menawarkan opsi konektivitas yang unggul bagi hotel melalui koneksi nirkabel ke TV.
Dengan fungsi SoftAP pada TV, perangkat lain seperti ponsel, laptop, dan tablet dapat terhubung.
Untuk mengakses lebih banyak dokumentasi teknis dan sumber daya, silakan kunjungi Portal Mitra LG B2B.