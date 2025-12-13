UHD Signage 43" webOS - 43UL3J-N - TKDN 34,62%

Solusi pemantauan berbasis web ini ramah pengguna dan memungkinkan pengguna merasa nyaman. Ini memungkinkan pengguna untuk memiliki akses penuh di mana saja dan kapan saja dari ponsel mereka & PC di bawah lingkungan yang dapat diakses jaringan sambil memiliki akses ke data saat ini dan masa lalu. Ini memungkinkan pengguna untuk memantau unit, membuat penyesuaian, dan mengendalikan unit dari jarak jauh secara waktu nyata.