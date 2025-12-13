We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
UHD Signage 43" webOS - 43UL3J-N - TKDN 34,62%
LG webOS UHD Signage
Ada lima orang yang sedang melakukan pertemuan di ruangan yang dipasang seri UL3J di dinding. Ada seri UL3J lain yang dipasang di seberang ruang pertemuan di dinding melewati jendela di sebelah kiri.
* Semua gambar di halaman web ini hanya untuk tujuan ilustrasi.
Kualitas Gambar Luar Biasa dengan Resolusi Ultra HD
Dengan resolusi UHD membuat warna dan detail konten menjadi jelas dan realistis. Selain itu, sudut pandangnya yang lebar memberikan konten yang jernih.
Desain Ramping yang Canggih
Seri ini memiliki ukuran dan ketebalan bezel yang lebih kecil*, yang menghemat ruang dan memudahkan pemasangan. Selain itu, fitur ini meningkatkan pengalaman mendalam dari layar dan memberikan desain yang canggih, yang meningkatkan dekorasi ruang tempat produk dipasang.
* Dibandingkan dengan seri UL3G LG
Performa Tinggi dengan webOS 6.0 LG
webOS 6.0 LG, yang ditingkatkan dalam SoC* dan mesin web, tersedia pada seri UL3J untuk kelancaran pelaksanaan beberapa tugas. Platform smart signage webOS LG meningkatkan kenyamanan pengguna dengan GUI yang intuitif.**
*SoC : System On Chip.
**GUI : Graphical User Interface.
Berbagai Koneksi Sensor
Platform smart signage webOS LG membantu memberikan solusi bernilai tambah secara mudah* dengan mendukung koneksi sederhana dengan sensor eksternal** seperti GPIO, NFC/RFID, sensor suhu, dll., melalui plug-in USB.
* mis. menampilkan informasi promosi spesifik berdasarkan perubahan cuaca kepada pengunjung toko
** Sensor eksternal perlu dibeli secara terpisah dan diuji kompatibilitasnya dengan platform webOS.
Solusi Berbagi Layar Nirkabel dari LG, LG One:Quick Share
Ini terdiri dari gambar yang menampilkan petunjuk 3 langkah dalam menginstal LG One: Quick Share USB Dongle dan berbagi layar pribadi. Gambar pertama menunjukkan pairing Dongle USB dan signage LG. Gambar kedua menggambarkan seseorang yang memegang dongle USB, mencoba menghubungkannya ke PC. Gambar terakhir terdiri dari orang-orang yang sedang rapat dengan menghubungkan perangkat dongle USB ke laptop, kemudian berbagi layar melalui UL3J di dinding.
* Pengguna perlu mengatur Soft AP yang diaktifkan di Menu Jaringan Signage.
** Pengguna dapat mengaktifkan Office Meeting Mode di Menu Pengaturan EZ Signage.
*** LG One:Quick Share dibeli secara terpisah.
Pemantauan dan Kontrol Jarak Jauh
Solusi pemantauan berbasis web ini ramah pengguna dan memungkinkan pengguna merasa nyaman. Ini memungkinkan pengguna untuk memiliki akses penuh di mana saja dan kapan saja dari ponsel mereka & PC di bawah lingkungan yang dapat diakses jaringan sambil memiliki akses ke data saat ini dan masa lalu. Ini memungkinkan pengguna untuk memantau unit, membuat penyesuaian, dan mengendalikan unit dari jarak jauh secara waktu nyata.
Kompatibel dengan Sistem Kontrol AV
Seri UL3J mendukung Crestron Connected®* untuk kompatibilitas yang tinggi dengan kontrol AV profesional untuk integrasi yang mulus dan kontrol otomatis**, sehingga meningkatkan efisiensi manajemen bisnis.
* Pengaturan awal dari layar diperlukan agar kompatibel dengan Crestron Connected®.
** Kontrol berbasis jaringan
Kompatibel dengan Sistem Video Conference
Untuk rapat visual yang efektif, seri UL3J mendukung kompatibilitasnya dengan solusi Cisco yang menawarkan kontrol* yang kuat dan terintegrasi untuk video conference yang lebih cerdas.
* Menggunakan sambungan kabel HDMI (kabel HDMI bersifat opsional)
Distribusi Kontenyang Mudah &Pembaruan SW
Seri UL3J memiliki fitur Wi-Fi tertanam sehingga memudahkan untuk mendistribusikan konten secara nirkabel dan memperbarui Firmware di bawah jaringan yang sama.
Titik Akses Nirkabel
Seri UL3J beroperasi sebagai router virtual yang bisa menjadi titik akses nirkabel untuk perangkat seluler.
Speaker Internal
Konten akan diperkaya dengan efek suara dari speaker internal, tanpa perlu membeli atau memasang speaker eksternal.
Layanan LG ConnectedCare Waktu Nyata
Pemeliharaan menjadi mudah dan cepat dengan layanan LG ConnectedCare* opsional, sebuah solusi layanan cloud yang disediakan oleh LG. Layanan ini mengelola status tampilan dari jarak jauh di tempat kerja klien untuk diagnosis kesalahan dan layanan remote control untuk memungkinkan bisnis klien berjalan dengan stabil.
* Ketersediaan layanan 'LG ConnectedCare' berbeda-beda di setiap wilayah, dan harus dibeli secara terpisah.
Jadi silakan hubungi perwakilan penjualan LG di wilayah Anda untuk rincian lebih lanjut.
