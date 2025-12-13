About Cookies on This Site

UHD Signage 43" webOS - 43UL3J-N - TKDN 34,62%

43UL3J-N
Front view with infill image
Front view
-15 degree side view
-45 degree side view
+45 degree side view
+15 degree side view
Top view
Image taken from the top right
Close-up image of bottom left corner
Close-up image of top right corner
Fitur Utama

  • Brightness(Typ.) : 300 nits
  • Resolution : ULTRA HD (3,840 x 2,160)
  • webOS-based High Performance
  • Built-in Speaker
  • Compatible with LG's One:Quick Share
  • Compatible with AV Control Systems
Lebih banyak

LG webOS UHD Signage

Ada lima orang yang sedang melakukan pertemuan di ruangan yang dipasang seri UL3J di dinding. Ada seri UL3J lain yang dipasang di seberang ruang pertemuan di dinding melewati jendela di sebelah kiri.

* Semua gambar di halaman web ini hanya untuk tujuan ilustrasi.

Kualitas Gambar Luar Biasa dengan Resolusi Ultra HD

Dengan resolusi UHD membuat warna dan detail konten menjadi jelas dan realistis. Selain itu, sudut pandangnya yang lebar memberikan konten yang jernih.

Desain Ramping yang Canggih

Seri ini memiliki ukuran dan ketebalan bezel yang lebih kecil*, yang menghemat ruang dan memudahkan pemasangan. Selain itu, fitur ini meningkatkan pengalaman mendalam dari layar dan memberikan desain yang canggih, yang meningkatkan dekorasi ruang tempat produk dipasang.

* Dibandingkan dengan seri UL3G LG

Performa Tinggi dengan webOS 6.0 LG

webOS 6.0 LG, yang ditingkatkan dalam SoC* dan mesin web, tersedia pada seri UL3J untuk kelancaran pelaksanaan beberapa tugas. Platform smart signage webOS LG meningkatkan kenyamanan pengguna dengan GUI yang intuitif.**

*SoC : System On Chip.
**GUI : Graphical User Interface.

Berbagai Koneksi Sensor

Platform smart signage webOS LG membantu memberikan solusi bernilai tambah secara mudah* dengan mendukung koneksi sederhana dengan sensor eksternal** seperti GPIO, NFC/RFID, sensor suhu, dll., melalui plug-in USB.

* mis. menampilkan informasi promosi spesifik berdasarkan perubahan cuaca kepada pengunjung toko
** Sensor eksternal perlu dibeli secara terpisah dan diuji kompatibilitasnya dengan platform webOS.

Solusi Berbagi Layar Nirkabel dari LG, LG One:Quick Share

LG One:Quick Share adalah solusi berbagi layar nirkabel yang tersedia melalui seri UL3J, unit transmisi USB, dan aplikasinya. Anda cukup membagikan layar PC pribadi ke tampilan dengan tombol dongle USB dan Wi-Fi* tertanam, dan dapat menyesuaikan nilai pengaturan dasar (volume, mode gambar, kecerahan otomatis, dsb.) dari tampilan yang terhubung tanpa remote control. Selain itu, Office Meeting Mode** membantu Anda menampilkan agenda, catatan sebelum rapat dimulai.

Ini terdiri dari gambar yang menampilkan petunjuk 3 langkah dalam menginstal LG One: Quick Share USB Dongle dan berbagi layar pribadi. Gambar pertama menunjukkan pairing Dongle USB dan signage LG. Gambar kedua menggambarkan seseorang yang memegang dongle USB, mencoba menghubungkannya ke PC. Gambar terakhir terdiri dari orang-orang yang sedang rapat dengan menghubungkan perangkat dongle USB ke laptop, kemudian berbagi layar melalui UL3J di dinding.

* Pengguna perlu mengatur Soft AP yang diaktifkan di Menu Jaringan Signage.
** Pengguna dapat mengaktifkan Office Meeting Mode di Menu Pengaturan EZ Signage.
*** LG One:Quick Share dibeli secara terpisah.

Pemantauan dan Kontrol Jarak Jauh

Solusi pemantauan berbasis web ini ramah pengguna dan memungkinkan pengguna merasa nyaman. Ini memungkinkan pengguna untuk memiliki akses penuh di mana saja dan kapan saja dari ponsel mereka & PC di bawah lingkungan yang dapat diakses jaringan sambil memiliki akses ke data saat ini dan masa lalu. Ini memungkinkan pengguna untuk memantau unit, membuat penyesuaian, dan mengendalikan unit dari jarak jauh secara waktu nyata.

Kompatibel dengan Sistem Kontrol AV

Seri UL3J mendukung Crestron Connected®* untuk kompatibilitas yang tinggi dengan kontrol AV profesional untuk integrasi yang mulus dan kontrol otomatis**, sehingga meningkatkan efisiensi manajemen bisnis.

* Pengaturan awal dari layar diperlukan agar kompatibel dengan Crestron Connected®.
** Kontrol berbasis jaringan

Kompatibel dengan Sistem Video Conference

Untuk rapat visual yang efektif, seri UL3J mendukung kompatibilitasnya dengan solusi Cisco yang menawarkan kontrol* yang kuat dan terintegrasi untuk video conference yang lebih cerdas.

* Menggunakan sambungan kabel HDMI (kabel HDMI bersifat opsional)

Distribusi Kontenyang Mudah &Pembaruan SW

Seri UL3J memiliki fitur Wi-Fi tertanam sehingga memudahkan untuk mendistribusikan konten secara nirkabel dan memperbarui Firmware di bawah jaringan yang sama.

Titik Akses Nirkabel

Seri UL3J beroperasi sebagai router virtual yang bisa menjadi titik akses nirkabel untuk perangkat seluler.

Speaker Internal

Konten akan diperkaya dengan efek suara dari speaker internal, tanpa perlu membeli atau memasang speaker eksternal.

Layanan LG ConnectedCare Waktu Nyata

Pemeliharaan menjadi mudah dan cepat dengan layanan LG ConnectedCare* opsional, sebuah solusi layanan cloud yang disediakan oleh LG. Layanan ini mengelola status tampilan dari jarak jauh di tempat kerja klien untuk diagnosis kesalahan dan layanan remote control untuk memungkinkan bisnis klien berjalan dengan stabil.

* Ketersediaan layanan 'LG ConnectedCare' berbeda-beda di setiap wilayah, dan harus dibeli secara terpisah.
Jadi silakan hubungi perwakilan penjualan LG di wilayah Anda untuk rincian lebih lanjut.

Cetak

Semua Spesifikasi

Untuk mengakses lebih banyak dokumentasi teknis dan sumber daya, silakan kunjungi Portal Mitra LG B2B.