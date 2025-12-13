UHD Signage 55" webOS - 55UH5N-M - TKDN 46.36%

Lapisan luar produk dirancang khusus untuk secara efektif menahan penyebaran api, menjadikannya pilihan yang sangat ideal untuk pengunaan di ruang publik.



* Berdasarkan pengujian pihak ketiga, bagian atas dan belakang casing produk diklasifikasikan sebagai Kelas A1 (bagian atas) dan A2 (bagian belakang) berdasarkan standar EN13501-1, serta Kelas 1 berdasarkan BS476 Bagian 7.