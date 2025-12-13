We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
UHD Signage 55" webOS - 55UH5N-M - TKDN 46.36%
UHD Signage Display dengan
LG webOS Platform dan Advanced Security
A signage display is installed on the central wall of the clothing store, displaying advertisements clearly and vividly.
Layar Beresolusi Tinggi
Fitur ini menawarkan resolusi empat kali lebih tinggi dari FHD, memuaskan pelanggan secara visual. Selain itu, lapisan antisilau pada layar mengurangi pantulan layar di lingkungan pencahayaan yang terang, meningkatkan visibilitas dan keterbacaan, menyediakan layar yang nyaman bagi pelanggan.
Desain Tangguh dengan Perlindungan Terhadap Api
Lapisan luar produk dirancang khusus untuk secara efektif menahan penyebaran api, menjadikannya pilihan yang sangat ideal untuk pengunaan di ruang publik.
* Berdasarkan pengujian pihak ketiga, bagian atas dan belakang casing produk diklasifikasikan sebagai Kelas A1 (bagian atas) dan A2 (bagian belakang) berdasarkan standar EN13501-1, serta Kelas 1 berdasarkan BS476 Bagian 7.
Platform webOS yang nyaman
UH5N-M dilengkapi dengan SoC berkinerja tinggi yang memungkinkan banyak tugas dilakukan tanpa pemutar media terpisah. Platform webOS menyediakan alat pengembangan aplikasi dengan antarmuka (UI) intuitif yang meningkatkan kenyamanan pengguna, memungkinkan koneksi yang mudah dengan sensor eksternal dan aplikasi mitra webOS untuk menciptakan lingkungan yang ramah SI.
Desain untuk Pemanfaatan Ruang
Dirancang dengan bezel ramping dan manajemen kabel sederhana, UH5N-M dapat menghemat ruang. Dengan inlet daya tersembunyi khusus, UH5NM dapat dipasang di dekat dinding, dengan hanya menyisakan ruang sekitar 13 mm dengan braket ramping.
The UH5N-M, with slim bezels, is mounted close to the wall, showcasing a rear design optimized for space-saving with a simple cable management system.
Daya Tahan yang Memberikan Keandalan
Dioptimalkan untuk lingkungan bisnis, UH5N-M terlindung dari garam, debu, serbuk besi, dan kelembapan berkat lapisan konformal pada papan daya, memungkinkan pengoperasian yang stabil. Selain itu, fitur yang berfokus pada pelanggan, seperti IP5x, kemiringan 30 derajat, dan Pemantauan Guncangan, memberikan keandalan dan kepuasan.
The UH5N-M has conformal coating to protect the display even in salty or humid environments.
Fitur Keamanan yang Ditingkatkan
UH5N-M menyediakan fitur keamanan, termasuk teknologi Enhanced Kernel Protection (EKP) LG, melindungi data penting dari akses atau serangan eksternal. LG UHD Signage juga memegang sertifikasi andal di bidang keamanan informasi, menjaga keamanan data dan bisnis pelanggan. Misalnya, model ini bersertifikasi ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2.
Keberlanjutan
Dengan komitmen terhadap inovasi dan keberlanjutan, LG terus berupaya menciptakan masa depan yang lebih baik bagi produsen, konsumen, dan generasi mendatang. Dengan fokus pada upaya meminimalkan limbah, memaksimalkan daur ulang, dan manajemen daya yang efisien, LG secara aktif mengupayakan keberlanjutan, memperoleh berbagai sertifikasi seperti FCC EMC Kelas B.
SuperSign Solutions
SuperSign adalah solusi manajemen konten yang terintegrasi dan intuitif untuk konten layar info digital yang kreatif dan terorganisir di ruang Anda, menghubungkan pelanggan ke berbagai layanan dengan pengalaman pengguna yang nyaman. Ada berbagai versi seperti SuperSign Cloud, jadi temukan dan nikmati versi yang paling cocok untuk Anda.
Cafe managers are creating menus that will be displayed on the display installed on the cafe wall using content management software.
Semua Spesifikasi
Manual & Perangkat Lunak
Unduh panduan dan perangkat lunak terbaru untuk produk Anda.
Pemecahan masalah
Temukan video petunjuk yang bermanfaat untuk produk Anda.
Garansi
Temukan informasi garansi produk Anda di sini.
Suku Cadang & Aksesori
Temukan aksesori untuk produk Anda.
Pendaftaran Produk
Mendaftarkan produk Anda akan membantu Anda mendapatkan dukungan lebih cepat.
