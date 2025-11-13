We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 31.5-inch 4K UHD IPS Smart Monitor Swing with Touchscreen, Rolling Stand
32U889SA-W
Pilihan Editor AVForums 2024/25
webOS 24
“webOS 24 terus menghadirkan pengalaman pintar yang ramping, cepat, dan mudah digunakan yang terasa segar dan rapi.”
Keunggulan Peraih Penghargaan
AVForums Editor’s Choice 2024/25
webOS 24
"webOS 24 menghadirkan pengalaman cerdas yang ramping, cepat, mudah digunakan yang terasa segar dan rapi"
Fleksibilitas yang sempurna untuk bekerja dan bermain
Nikmati fleksibilitas yang luar biasa dengan LG Smart Monitor dengan Layar Sentuh, yang dilengkapi dudukan yang dapat digulung untuk penyesuaian ideal ke berbagai sudut dan posisi. Nikmati kontrol layar sentuh yang halus, layar 31,5 inci yang besar, dan kualitas gambar 4K yang menakjubkan untuk bekerja dan hiburan.
*Gambar telah disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.
LG Smart Monitor Swing menggunakan pemandangan untuk setiap kebutuhan
Layar sentuh IPS 4K UHD 31,5 inci
Gambar yang nyata, dalam sentuhan Anda
Benamkan diri Anda dalam warna dan detail yang cemerlang dengan layar IPS 4K UHD 31,5 inci kami. Layar sentuh yang intuitif menawarkan kontrol yang mudah, memungkinkan akses cepat ke pengaturan. Nikmati gambar yang jernih dan warna yang akurat berkat gamut warna DCI-P3 95% yang lebar dan kecerahan 350 nits. Rasakan kejernihan yang menakjubkan dan gambar yang tampak nyata yang membuat konten Anda terasa nyata.
Gambar ini menunjukkan seorang wanita dan tiga anak bermain menggunakan LG Smart Monitor Swing.
*Gambar telah disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.
*Kecerahan: 350nits (Typ.), Gamut Warna: DCI-P3 95% (Typ.).
Penyesuaian mudah, dapat disesuaikan dengan tampilan apa pun
Monitor pintar kami dilengkapi dengan dudukan fleksibel yang dilengkapi engsel pegas torsi, yang menawarkan pengaturan kemiringan, putaran, ketinggian, dan Mode Potret untuk penyesuaian sudut yang mudah. Basis berbentuk persegi yang tebal memastikan stabilitas, dan warna abu-abu-putih yang ramping menyatu dengan mulus di rumah atau tempat kerja mana pun.
*Gambar telah disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.
*Dudukan ini dirancang untuk menopang berat kepala antara 4 kg~6,5 kg, dan kerusakan yang disebabkan oleh pelampauan batas ini tidak tercakup dalam garansi.
Dudukan beroda dengan adaptor tersembunyi
Dengan roda putar yang kokoh, Anda dapat memindahkannya ke mana pun Anda inginkan dengan mudah, sambil menikmati mobilitas yang lancar dan stabil. Selain itu, adaptor tersembunyi menjaga kabel tetap tersembunyi dengan rapi, memastikan tampilan yang bersih dan teratur.
*Gambar telah disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.
Adaptor bawaan mungkin berbeda di setiap negara.
Fleksibilitas memperkuat produktivitas
*Gambar telah disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.
USB-C
Pusat produktivitas dengan konektivitas mudah
Tiga port USB-C memungkinkan keluaran tampilan, transfer data, dan pengisian daya perangkat (hingga 65W), memungkinkan dukungan untuk laptop Anda, semuanya sekaligus melalui satu kabel.
Laptop tersambung ke LG Smart Monitor Swing melalui USB-C. Laptop diisi dayanya melalui USB-C sambil menampilkan layar yang sama.
*Gambar telah disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.
*Agar berfungsi dengan baik, kabel USB-C yang disertakan dalam paket diperlukan untuk menghubungkan port USB-C ke monitor. Harap perhatikan bahwa kabel yang disertakan dapat berbeda-beda di setiap negara.
LG Switch app
Mudah dioptimalkan dengan mudah dengan LG Switch
Aplikasi LG Switch mengoptimalkan monitor Anda untuk pekerjaan dan kehidupan. Anda dapat menavigasi dan memilih fungsi pintar dengan cepat menggunakan keyboard dan mouse, sambil beralih dengan mudah antara PC dan webOS menggunakan tombol pintas. Selain itu, Anda dapat dengan mudah membagi tampilan menjadi hingga 6 bagian, mengubah desain tema, atau meluncurkan platform panggilan video dengan tombol pintas yang dipetakan.
Kontrol Cepat
Temukan kemudahan Quick Control di LG Smart Monitor Swing, yang menyediakan akses mudah ke menu melalui tindakan sederhana dengan keyboard dan mouse. Ini juga memungkinkan pergantian yang mulus antara PC dan webOS menggunakan pintasan keyboard.
*Gambar telah disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
* aplikasi LG Switch adalah aplikasi khusus PC.
* Untuk mengunduh versi terbaru dari aplikasi LG Switch, kunjungi LG.com.
AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Terhubung langsung dari perangkat Anda
Bagikan konten dari perangkat pintar Anda ke monitor kami dengan mudah menggunakan AirPlay 2* (untuk perangkat Apple), Screen Share** (untuk perangkat Android). Terhubung secara instan dan nikmati pengalaman menonton dan audio yang mulus di layar yang lebih besar hanya dengan beberapa ketukan.
Layar yang sama dibagikan di LG Smart Monitor Swing, laptop, tablet, dan smartphone menggunakan AirPlay 2 dan Screen Share.
*Nama dan logo Apple serta merek terkait adalah merek dagang dari Apple Inc. Fitur yang didukung dapat bervariasi menurut negara dan wilayah.
*Untuk menggunakan AirPlay dan HomeKit dengan monitor ini, versi terbaru dari iOS, iPadOS, atau macOS direkomendasikan. Apple, AirPlay, dan HomeKit adalah merek dagang dari Apple Inc., terdaftar di AS dan negara serta wilayah lainnya. Lencana Works with Apple Home adalah merek dagang dari Apple Inc.
*Screen Share: Didukung di Android atau Windows 10 ke atas.
*Sambungkan perangkat Anda ke jaringan yang sama dengan monitor Anda.
webOS
Gunakan Home Office tanpa PC
webOS memungkinkan Anda untuk mengakses PC dan Cloud PC Anda secara jarak jauh melalui Remote PC. Fungsionalitas ini memungkinkan Anda memanfaatkan berbagai layanan home office, termasuk konferensi video dan aplikasi berbasis cloud, semua tanpa PC.
*Gambar telah disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.
*Keyboard, mouse, headset, dan pengontrol game, webcam (tipe Pogo) di atas tidak termasuk dalam paket (dijual terpisah).
*Remote PC hanya tersedia pada PC dengan Windows 10 Pro atau sistem operasi versi lebih baru.
*Koneksi internet dan berlangganan layanan streaming terkait diperlukan. Layanan streaming terpisah mungkin memerlukan pembayaran berlangganan, dan tidak disediakan (dibeli terpisah).
*Fungsi Remote PC didukung pada Windows 10 Pro atau versi lebih baru dan kompatibel dengan PC pihak ketiga yang mendukung koneksi remote PC, termasuk gram.
*Layanan yang didukung dapat berbeda menurut negara.
Pembaruan baru setiap tahun selama 5 tahun
dengan Program webOS yang mendapatkan penghargaan Re : Program Baru
Dapatkan manfaat dari fitur dan perangkat lunak terbaru dengan peningkatan tahunan—hingga empat kali selama lima tahun. Menerima Penghargaan Inovasi CES di kategori keamanan siber, webOS menjaga privasi dan data Anda tetap aman dengan setiap pembaruan.
*Re:Program baru webOS berlaku untuk model LG Smart Monitor, yang akan dirilis pada tahun 2025, akan menampilkan versi webOS 24.
*Model LG Smart Monitor direncanakan untuk memperbarui bukan ke versi webOS 25, tetapi ke webOS 26.
*Pembaruan dan jadwal untuk beberapa fitur, aplikasi, dan layanan dapat bervariasi berdasarkan model dan wilayah.
*Upgrade webOS tersedia hingga empat kali selama periode lima tahun sejak tanggal rilis produk. Ketersediaan fitur dan jadwal pembaruan dapat bervariasi berdasarkan model dan wilayah.
webOS
Berganti saluran tanpa hambatan
Berkat webOS, nikmati akses tanpa batas ke berbagai konten melalui aplikasi seperti Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV, dan saluran LG gratis. Dapatkan rekomendasi yang dipersonalisasi, jelajahi aplikasi seperti Olahraga, Game, dan Kebugaran LG, dan kontrol semua dengan mudah menggunakan remote atau sentuhan. Desain tanpa bingkai 3 sisi dari bodi putih ramping meningkatkan imersi, sementara speaker stereo 5Wx2 menghadirkan suara jernih untuk pengalaman menonton yang terbaik.
*Gambar telah disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sebenarnya.
*Layanan streaming dan aplikasi bawaan mungkin berbeda berdasarkan negara.
*Diperlukan koneksi internet dan langganan layanan streaming. Biaya tambahan mungkin berlaku untuk beberapa layanan, karena tidak termasuk dan memerlukan langganan terpisah.
*Menyediakan berbagai aplikasi dan layanan yang disesuaikan, termasuk musik, olahraga, kantor rumah, dan permainan cloud untuk setiap akun terdaftar.
Permainan
Langsung bermain
Tidak perlu konsol game - mainkan game melalui LG Smart Monitor. Akses game cloud langsung dari Beranda dan sambungkan dengan cepat ke aplikasi streaming untuk konten game.
Musik
Disesuaikan dengan selera musik Anda
Nikmati musik yang disesuaikan secara mendalam dengan speaker stereo 5W x 2. Anda dapat mencari musik dengan mudah dan mengakses lagu yang baru saja diputar dari layanan streaming Anda dengan cepat. Selain itu, ini merekomendasikan lagu-lagu populer berdasarkan preferensi Anda.
Olahraga
Ikuti tim olahraga Anda
Dukung tim Anda dengan layanan yang dipersonalisasi. Ini menampilkan informasi terbaru tentang tim olahraga favorit Anda berdasarkan profil Anda.
*Gambar telah disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.
*Keyboard, mouse, headset, dan pengontrol game di atas tidak termasuk dalam paket (dijual terpisah).
*Koneksi internet dan langganan layanan streaming terkait diperlukan. Layanan streaming terpisah mungkin memerlukan pembayaran langganan, dan tidak disediakan (dibeli terpisah).
*Ketersediaan Portal Game dapat bervariasi menurut wilayah. Di wilayah yang tidak didukung, pengguna akan diarahkan ke Gaming Hub yang ada.
*Layanan yang didukung mungkin berbeda di setiap negara.
Kontrol Kecerahan
Kecerdasan cerah dalam cahaya apapun
Kontrol Kecerahan mendeteksi sumber cahaya di ruang Anda dan secara otomatis menyesuaikan kecerahan layar untuk menghasilkan visual yang tajam dan jelas, baik siang maupun malam.
Gambar sebelah kiri memperlihatkan tampilan siang hari dengan fitur penyesuaian kecerahan, sedangkan gambar sebelah kanan memperlihatkan tampilan malam hari dengan fitur yang sama.
*Gambar telah disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan sebenarnya.
Pemetaan Nada Dinamik
Lebih hidup dengan kecerahan dan kontras
Nikmati visual sebagaimana seharusnya dilihat, dengan Pemetaan Nada Dinamis yang menyesuaikan kecerahan dan kontras untuk detail dan realisme yang optimal. Film dan game menjadi lebih hidup dengan imersi yang kaya dan kualitas yang konsisten di semua konten.
*Gambar telah disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sesungguhnya.
*Hanya tersedia apabila sinyal video HDR dimasukkan.
*Untuk menggunakan fitur ThinQ, silakan instal aplikasi ‘LG ThinQ’ dari Google Play Store atau Apple App Store pada ponsel cerdas Anda dan sambungkan ke Wi-Fi. Lihat bagian bantuan aplikasi untuk petunjuk penggunaan terperinci.
*Internet nirkabel di rumah diperlukan untuk mendaftarkan peralatan di aplikasi LG ThinQ.
*Fungsi sebenarnya dari aplikasi LG ThinQ dapat bervariasi, tergantung pada produk dan model.
*Produk ini terdaftar sebagai TV di aplikasi LG ThinQ. Anda dapat mengubah nama perangkat yang terdaftar di aplikasi LG ThinQ.
*Melalui aplikasi LG ThinQ, Anda dapat menggunakan kontrol volume, penunjuk, dan fungsi daya.
Kontrol suara dengan Magic Remote
Dengan aplikasi ThinQ, Anda dapat dengan mudah dikontrol dari jarak jauh menggunakan perintah suara melalui Alexa, memastikan bahwa monitor pintar berfungsi lebih dari sekadar layar. Monitor ini menjadi pusat pusat untuk semua kebutuhan hiburan dan produktivitas Anda, meningkatkan pengalaman multimedia Anda secara keseluruhan. Semua ini hanya memerlukan Magic Remote.
Seorang wanita sedang menaikkan volume LG Smart Monitor Swing menggunakan Magic Remote.
*Gambar disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur. Mungkin berbeda dengan penggunaan sebenarnya.
*Agar berfungsi dengan baik, Anda harus menyambungkan LG Smart Monitor ke aplikasi ThinQ.
*Gambar yang ditampilkan di layar mungkin berbeda dengan gambar pada aplikasi yang sebenarnya. Layanan dapat berbeda tergantung pada wilayah/negara atau versi aplikasi.
*Anda dapat mengubah pengaturan bahasa dan wilayah dari 22 bahasa untuk 146 negara: Inggris / Korea / Spanyol / Prancis / Jerman / Italia / Portugis / Rusia / Polandia / Turki / Jepang / Arab (Saudi / UEA) / Vietnam / Thailand / Swedia / Taiwan / Indonesia / Denmark / Belanda / Norwegia / Yunani / Israel (mis.)
**Remote Control sudah termasuk dalam paket.
**Magic Remote dijual terpisah dan mungkin berbeda di setiap negara.
**Fungsionalitas Alexa tersedia. Silakan lihat spesifikasi produk untuk detailnya.
Produktivitas di seluruh ruang kerja
Tingkatkan efisiensi bisnis dengan monitor serbaguna
Rasakan kebebasan untuk merancang bisnis Anda. Fitur serbaguna, dudukan yang dapat disesuaikan, dan konektivitas yang diperluas menjadikannya pendamping yang sempurna, beradaptasi dengan kebutuhan Anda di lingkungan kerja apa pun. Baik Anda bekerja dari kantor, lokasi klien, atau dari jarak jauh, solusi ini memberdayakan Anda untuk bekerja lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih efisien.
Kantor pribadi: Monitor pintar kami mendukung solusi serbaguna untuk presentasi dan rapat berskala kecil di kantor pribadi Anda.
Bisnis kecil: Monitor pintar kami memungkinkan kolaborasi dan ide yang mudah dan efektif dengan sentuhan sederhana.
Rumah Sakit: Monitor pintar kami dapat disesuaikan agar pasien dapat melihat hasil tes dengan nyaman tanpa harus bergerak.
Layar lapangan golf: Tempatkan monitor pintar kami di ruang dalam ruangan yang Anda inginkan untuk menciptakan area latihan golf Anda sendiri dengan mudah.
Ritel: Monitor pintar kami menampilkan video promosi atau spanduk acara, menjadikannya alat yang efektif untuk promosi bisnis.
Ruang Tunggu VIP: Smart monitor kami berfungsi sebagai layar pribadi untuk pelanggan yang menunggu di ruang tunggu, menyampaikan berita atau meninjau dokumen di ruang tunggu VIP.
Kamar hotel: Monitor pintar kami membantu Anda tetap produktif dengan webOS bawaan, yang menawarkan aplikasi dan layanan produktivitas favorit Anda untuk membuat Anda tetap bekerja dengan lancar.
Pembelajaran jarak jauh: Monitor pintar kami menghadirkan layar besar beresolusi tinggi dan dudukan yang fleksibel, sehingga memaksimalkan fokus belajar dan produktivitas Anda di rumah.
*Gambar telah disimulasikan untuk meningkatkan pemahaman fitur, dan mungkin berbeda dari pengalaman penggunaan yang sesungguhnya.
Spesifikasi Utama
Tampilan - Ukuran (Inch)
31.5
Tampilan - Resolusi
3840 x 2160
Tampilan - Tipe Panel
IPS
Tampilan - Rasio Aspek
16:9
Tampilan - Rentang Warna (Typ.)
DCI-P3 95%
Tampilan - Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
350
Tampilan - Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Tampilan - Waktu Respons
5ms (GtG at Faster)
Mekanikal - Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Semua Spesifikasi
DIMENSI/BERAT
Berat dengan Dudukan [kg]
21.2kg
Berat tanpa Dudukan [kg]
Berat dalam Pengiriman [kg]
Dimensi dalam Pengiriman (P x L x T) [mm]
900 x 617 x 337
Dimensi tanpa Dudukan (P x L x T) [mm]
727.4 x 437.4 x 27.8
Dimensi dengan Dudukan (P x L x T) [mm]
727.4 x 1302.3 x 420
FITUR
HDR 10
YES
Flicker Safe
YES
Mode Reader
YES
Hemat Listrik Cerdas
YES
Kecerahan Otomatis
YES
Color Weakness
YES
KONEKTIVITAS
HDMI
YES(2ea)
Port USB Upstream
YES (USB-C, 1ea)
Port USB Downstream
YES (USB-C, 2ea)
USB-C
YES(3ea)
USB-C (Transmisi Data)
YES
USB-C (Resolusi Maks. pada Hz)
3840x2160@60Hz
USB-C (Pengiriman Daya)
65W
DAYA
Tipe
External Power(Adapter)
DC Output
20V, 9A
AC Input
100~240Vac, 50/60Hz
Konsumsi Daya (DC Off)
Less than 0.5W
Konsumsi Daya (Sleep Mode)
Less than 0.5W
AKSESORI
Kabel Daya
YES
Adapter
YES
HDMI (Warna/Panjang)
White / 1.5m
HDMI
YES
Lainnya (Aksesoris)
USB A to C Gender, User Screw 4EA
Remote Kontrol
YES (Slim Remote)
USB-C
YES (Korea) / NO (Overseas)
TAMPILAN
Ukuran (Inch)
31.5
Resolusi
3840 x 2160
Rasio Aspek
16:9
Pitch Piksel [mm]
0.18159 x 0.18159
Kecerahan (Jenis) [cd/m²]
350
Rentang Warna (Typ.)
DCI-P3 95%
Bit Warna
10bit
Rasio Kontras (Typ.)
1000:1
Waktu Respons
5ms (GtG at Faster)
Sudut Pandang (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Kecerahan (Min.) [cd/m²]
280
Kedalaman Warna (Jumlah Warna)
1.07B
Rentang Warna (Min.)
DCI-P3 90%
Rasio Kontras (Min.)
700:1
Kurvatur
Glare
Tipe Panel
IPS
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Ukuran (cm)
80
MEKANIKAL
Pengaturan Posisi Tampilan
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
INFO
Nama Produk
Smart
Tahun
2025
FITUR PINTAR
Peramban Web Lengkap
YES
LG ThinQ®
YES
SUARA
Pengeras Suara
5W x2
Konektivitas Bluetooth
YES
