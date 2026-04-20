We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UHD Signage UL3Q: Tampilan 4K, kontrol cerdas, dan keberlanjutan untuk lingkungan korporat
Fitur Utama
- Resolusi 4K UHD (3.840 × 2.160) untuk gambar yang detail dan profesional
- Kecerahan 350 nits, ideal untuk ruangan dalam ruangan yang terang
- Pemasangan fleksibel dengan dudukan yang dapat dimiringkan ke atas/bawah
- Platform webOS 6.1 untuk pengelolaan konten dan aplikasi bisnis yang lancar
- Keamanan canggih untuk melindungi data dan operasi kritis
- Memenuhi standar ESG untuk pembelian yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
LG webOS UHD untuk Tampilan Digital
Sebuah layar papan informasi dipasang di dinding ruang rapat, yang menampilkan isi rapat dengan jelas di layarnya.
* Semua gambar di halaman ini hanya untuk keperluan ilustrasi.
Kualitas Gambar Luar Biasa dengan Resolusi Ultra HD
Dengan resolusi UHD, warna dan detail konten tampak hidup dan realistis. Selain itu, sudut pandang yang luas memastikan tampilan konten yang jelas.
Performa tinggi dengan platform cerdas webOS 6.1
webOS 6.1 memungkinkan Anda menjalankan berbagai tugas secara bersamaan dengan lancar dan cepat. Antarmuka grafisnya yang intuitif (GUI) memudahkan pengelolaan konten dan konfigurasi layar, sehingga meningkatkan pengalaman penggunaan bagi administrator TI dan pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis.
Pemasangan yang mudah dan estetis dengan tepi yang rata
Desain simetris dengan tepi yang seimbang memudahkan pemasangan yang rapi dan profesional. Sangat cocok untuk lingkungan komersial atau institusional di mana desain yang rapi dan integrasi visual sama pentingnya dengan performa.
Tampilan adaptif dengan kemiringan ke atas/ke bawah
Model UL3Q memungkinkan pemasangan dengan kemiringan ke atas atau ke bawah*, sehingga mengoptimalkan visibilitas pada ketinggian apa pun. Fleksibilitas ini meningkatkan ergonomi tampilan konten dan memastikan komunikasi yang efektif pada etalase, langit-langit, atau meja kasir.
*Kecuali model 76” dan 86”. Kemiringan hingga 15°.
Pemantauan dan pengendalian jarak jauh dari mana saja
Kendalikan dan sesuaikan tampilan layar dari ponsel atau PC berkat solusi web terintegrasi. Fitur ini memungkinkan Anda melihat data historis, mengubah pengaturan, dan melakukan pemantauan secara real-time, sehingga sangat ideal untuk instalasi yang tersebar dan pengelolaan terpusat di berbagai lokasi.
Sensor kecerahan otomatis untuk efisiensi energi
Sensor yang terletak di bagian depan menyesuaikan kecerahan sesuai dengan kondisi lingkungan, sehingga mengoptimalkan visibilitas tanpa perlu intervensi manual. Hal ini meningkatkan pengalaman visual dan mengurangi konsumsi energi, sekaligus memenuhi standar efisiensi dan kenyamanan operasional.
Arsitektur keamanan canggih untuk melindungi jaringan Anda
Dengan teknologi Enhanced Kernel Protection (EKP) dan sertifikasi ISO/IEC 15408 EAL2, UL3Q melindungi data Anda dari akses yang tidak sah dan ancaman siber. Cocok untuk lembaga dengan protokol keamanan yang ketat, seperti bank, instansi pemerintah, dan rumah sakit.
Diakui atas komitmennya terhadap keberlanjutan
Seri UL3Q meraih medali Platinum EcoVadis 2025, yang menempatkannya di antara 1% perusahaan terdepan dalam bidang keberlanjutan. Pengakuan ini mendukung komitmen ESG LG terhadap praktik-praktik yang bertanggung jawab dan produk-produk ramah lingkungan.
LG ConnectedCare: pemeliharaan jarak jauh yang cerdas
Kompatibel dengan LG ConnectedCare, memungkinkan diagnosis jarak jauh, pengelolaan kondisi layar, dan dukungan teknis melalui cloud. Cocok untuk perusahaan yang membutuhkan kelancaran operasional tanpa gangguan maupun kehadiran fisik secara terus-menerus.
*Layanan opsional, dapat bervariasi tergantung wilayah.
Verifikasi EPEAT untuk pembelian yang bertanggung jawab
Sertifikasi EPEAT Bronze menjamin bahwa produk ini memenuhi kriteria lingkungan utama dalam kategori layar. Validasi ini mendukung proses pembelian yang berkelanjutan di kalangan pemerintah, universitas, dan organisasi yang berkomitmen terhadap dampak lingkungan.
*Terdaftar pada Mei 2025.
Semua Spesifikasi
KONDISI LINGKUNGAN
Suhu Pengoperasian
0 °C to 40 °C (Portrait Scene : 0 °C to 35 °C)
Kelembapan Pengoperasian
10 % to 80 %
FITUR - PERANGKAT KERAS
Memori Internal (eMMC)
8GB
Wi-Fi/BT (Internal)
YES
Sensor Suhu
YES
Sensor Kecerahan Otomatis
YES
Sensor Piksel
NO
Sensor Kedekatan
NO
Sensor Arus
NO
Sensor BLU
NO
Sensor Kelembapan
NO
Sensor Akselerasi (Giroskop)
YES
Indikator Daya
NO
Pengoperasian Tombol Lokal
YES (Power On/Off only)
FAN (Internal)
NO
FITUR - PERANGKAT LUNAK
Ver. OS (webOS)
webOS6.1
Penjadwalan Konten Lokal
YES
Manajer Grup
YES
Plug & Play USB
YES
Sistem darurat
YES
Gambar Logo Booting
YES
Gambar Tidak Ada Sinyal
YES
Sinkronisasi RS232C
YES
Sinkronisasi Jaringan Lokal
YES
Sinkronisasi Lampu Latar
NO
PIP
NO
PBP
NO
Berbagi Layar
YES
Tag Video
YES (4, Max One HDMI input)
Putar melalui URL
YES
Rotasi Layar
YES
Rotasi Input Eksternal
YES
Pemutaran Tanpa Kesenjangan
YES
Pengaturan Mode Petak
YES
Kloning Data Pengaturan
YES
SNMP
YES
Metode ISM
YES
Atur Otomatis ID
YES
Pengiriman Email Status
YES
Control Manager
YES
Sertifikasi Cisco
YES (TBD)
Crestron Connected
YES
Hemat Listrik Cerdas
YES
Mode PM
YES
Hidupkan dengan LAN
YES
Siap untuk Jaringan
YES
Beacon
YES
HDMI-CEC
YES
Pengaturan Server SI
YES
webRTC
YES
Pro:Idiom
YES
Kompensasi Kecerahan
NO
Pengaturan Keseimbangan Putih Menggunakan Skala Abu-abu
NO
Inversi Pemindaian
NO
BAHASA
OSD
YES
SPESIFIKASI MEKANIS
Warna Bezel
Black
Lebar Bezel
10.8mm Even
Berat (Head)
9.3
Berat di dalam Kemasan
12.2
Dimensi Monitor (P x T x L)
1120.2 X 641.4 X 59.9
Handel
NO
Antarmuka Dudukan Standar VESA
200 x 200
Dimensi Karton (P x T x L)
1255 X 118 X 760
KOMPATIBILITAS OPS
Kompatibel dengan Jenis OPS
NO
Daya OPS Internal
NO
PANEL
Ukuran Layar (Inci)
50"
Teknologi Panel
VA
Tipe Cahaya Latar
Direct
Rasio Aspek
16:9
Resolusi Bawaan
3840x2160 (UHD)
Kecepatan Refresh
60Hz
Kecerahan
350nit (Typ.)
Rasio Kontras
4,500:1
CR Dinamis
1,000,000:1
Gamut Warna
DCI 80%
Sudut Menonton (H x V)
178 x 178
Kedalaman Warna (Jumlah Warna)
10 bit(D), 1.07Billion colors
Waktu Respons
8ms (G to G)
Perlakuan Permukaan (Kabut)
25%
Umur pakai
30,000Hrs (Min)
Waktu Pengoperasian (Jam/Hari)
6/7
Potret / Lanskap
O/O
Transparansi
X
QWP (Pelat Gelombang Seperempat)
X
DAYA
Sumber Listrik
AC 100-240V~, 50/60Hz
Jenis Daya
Built-In Power
KOMPATIBILITAS PERANGKAT LUNAK
SuperSign CMS
YES
SuperSign Control+
YES
SuperSign WB
YES
SuperSign Cloud
YES
Promota
NO
Mobile CMS
YES
Connected Care
YES
SUARA
Speaker (Internal)
YES (10W X 2)
FITUR KHUSUS
Kompatibilitas Sentuhan Lapisan
NO
Smart Calibration
NO
Miring (Menghadap ke atas)
15 degree
Miring (Menghadap ke bawah)
15 degree
IP Rating
NO
Lapisan Konformal (Papan Daya)
YES
Perlindungan Daya
NO
Sinar Matahari Langsung
NO
KONSUMSI LISTRIK
BTU (Satuan Termal Inggris)
307.093BTU/Hr(Typ.), 518.645BTU/Hr(Max.)
Hemat Listrik Cerdas
63W
DPM
0.5W
Daya mati
0.5W
Maks.
152 W
Tip.
90 W
KONEKTIVITAS
IR In
NO
USB Sentuh
N/A
Manual & Perangkat Lunak
Unduh panduan dan perangkat lunak terbaru untuk produk Anda.
Pemecahan masalah
Temukan video petunjuk yang bermanfaat untuk produk Anda.
Garansi
Temukan informasi garansi produk Anda di sini.
Suku Cadang & Aksesori
Temukan aksesori untuk produk Anda.
Pendaftaran Produk
Mendaftarkan produk Anda akan membantu Anda mendapatkan dukungan lebih cepat.
Pencarian Terkait
Temukan manual, pemecahan masalah, dan garansi produk LG Anda.
Dukungan pesanan
Lacak pesanan Anda dan lihat Pertanyaan Umum tentang pesanan.
Permintaan perbaikan
Mintalah layanan perbaikan dengan nyaman secara online.
Livechat
Berbincang dengan Ahli Produk LG untuk bertanya perihal bantuan saat berbelanja, diskon, dan penawaran lain secara real time
Berbincang dengan Dukungan Layanan LG menggunakan aplikasi perpesanan paling populer
Kirim kami email
Kirim Email ke Dukungan Layanan LG
Telepon Kami
Berbicara langsung dengan perwakilan dukungan kami.
Untuk mengakses lebih banyak dokumentasi teknis dan sumber daya, silakan kunjungi Portal Mitra LG B2B.