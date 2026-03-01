We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
199L/195L Kulkas 1 Pintu
Spesifikasi Utama
DIMENSI & BERAT - Dimensi Produk (LxTxD, mm)
525 x 1295 x 555
PERFORMA - Konsumsi Energi (kWh/Tahun)
N/A
PERFORMA - Tipe Kompresor
Recipro Compressor
SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)
Tidak
MATERIAL & TAMPILAN LUAR - Tampilan Luar (Pintu)
Dark Graphite Steel
Semua Spesifikasi
SPESIFIKASI DASAR
Tipe Produk
1 Pintu
KAPASITAS
Total Volume Penyimpanan (L)
195
Total Volume Gross (L)
199
Volume Penyimpanan Freezer (L)
26
Volume Penyimpanan Kulkas (L)
169
KONTROL & DISPLAY
Kontrol Manual
Knob Putar
DIMENSI & BERAT
Dimensi Produk (LxTxD, mm)
525 x 1295 x 555
Berat Produk (kg)
31
SISTEM ES & AIR
Pembuat Es_Manual
Tray Es Normal
Dispenser Air
Tidak
MATERIAL & TAMPILAN LUAR
Door (Material)
PCM
Tampilan Luar (Pintu)
Dark Graphite Steel
Tipe Handel
Vertical Pocket
PERFORMA
Tipe Kompresor
Recipro Compressor
Konsumsi Energi (kWh/Tahun)
N/A
KOMPARTEMEN KULKAS
Rak Pintu_Transparan
3
Lampu Kulkas
Bulb Light
Rak_Tempered Glass
2
Boks Sayuran
Ya (1)
Boks Sayuran (Moist Balance Crisper)
Ya
SMART TECHNOLOGY
Smart Diagnosis
Tidak
ThinQ (Wi-Fi)
Tidak
