Energy Efficient Bundle 1: 340L / 315L Kulkas 2 Pintu + 5L NeoChef™ Microwave + LG CordZero™ A9 Air
*Berdasarkan hasil uji TÜVmenggunakan metode pengukuran internal LG yang mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pengurangan berat hingga 5% dari pak choi yang tersimpan dalam kompartemen makanan pada kulkas LG dengan LinearCooling. Hasil dapat berbeda pada penggunaan sebenarnya.
Sederhana, Serbaguna, LG NeoChef™
Menayangkan LG Neochef™ yang ditempatkan di dapur.
- 340L / 315L Kulkas 2 Pintu Objet Collection
- 25L NeoChef™ Microwave Grill Inverter
- LG CordZero™ A9 Air (Calming Beige)
Spesifikasi Utama
DIMENSI & BERAT - Dimensi Produk (LxTxD, mm)
600 x 1640 x 710
PERFORMA - Konsumsi Energi (kWh/Tahun)
N/A
PERFORMA - Tipe Kompresor
Smart Inverter Compressor (BLDC)
SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)
Tidak
MATERIAL & TAMPILAN LUAR - Tampilan Luar (Pintu)
Nature Beige
Semua Spesifikasi
SPESIFIKASI DASAR
Tipe Produk
Top Freezer
KAPASITAS
Volume Penyimpanan Kulkas (L)
236
KONTROL & DISPLAY
Alarm Pintu
Ya
Express Freeze
Tidak
Express Cool
Tidak
Kontrol Manual
Knob Putar
DIMENSI & BERAT
Dimensi Produk (LxTxD, mm)
600 x 1640 x 710
Berat Produk (kg)
57
FITUR
Door Cooling+
Ya
Door-in-Door
Tidak
LINEAR Cooling
Ya
SISTEM ES & AIR
Pembuat Es_Manual
1 Tuas 2 Tray
Dispenser Air
Tidak
Pembuat Es Otomatis
Tidak
MATERIAL & TAMPILAN LUAR
Door (Material)
PCM
Tampilan Luar (Pintu)
Nature Beige
Tipe Handel
Horizontal Pocket
PERFORMA
Tipe Kompresor
Smart Inverter Compressor (BLDC)
Konsumsi Energi (kWh/Tahun)
N/A
KOMPARTEMEN KULKAS
Rak Pintu_Transparan
3
Lampu Kulkas
LED Atas
Rak_Tempered Glass
2
Hygiene Fresh+
Tidak
Boks Sayuran
Ya (1)
Hygiene Fresh
Tidak
SMART TECHNOLOGY
Smart Diagnosis
Ya
ThinQ (Wi-Fi)
Tidak
KOMPARTEMEN FREEZER
Rak Pintu_Transparan
2
Rak_Tempered Glass
1
Semua Spesifikasi
SPESIFIKASI DASAR
Warna Pintu
Black
Desain Pintu
One-body
EasyClean
Ya
Warna Casing Luar
Black
Kapasitas Oven (L)
25
Tipe
Grill
FITUR KENYAMANAN
Tambahkan 30 Detik
Ya
Child Lock
Ya
Alarm Tanda Selesai
Ya
EasyClean
Ya
Pengaturan Waktu
Ya
FITUR MICROWAVE OVEN
Konsumsi Daya Grill (W)
900
Konsumsi Daya Microwave (W)
1150
Keluaran Daya Microwave (W)
1000
Kapasitas Oven (L)
25
Smart Inverter
Ya
Ukuran Turntable (mm)
292
FITUR KONTROL
Display Kontrol
White LED
Tipe Kontrol
Touch & Dial
MODE MEMASAK
Auto Cook
Ya
Auto Reheat
Ya
Defrost
Ya
Grill
Ya
Inverter Defrost
Ya
Proof
Ya
Menghangatkan
Ya
DESAIN/TAMPILAN LUAR
Warna Pintu
Black
Desain Kaca Pintu
Ya
Warna Casing Luar
Black
DAYA / NILAI UKUR
Catu Daya yang Diperlukan (Volt/Hz)
220/50
SMART TECHNOLOGY
SmartDiagnosis
Ya
AKSESORI
Rak Tinggi (ea)
1
Rotate Ring (Ea)
1
Rotate Shaft (Ea)
1
Panduan bagi Pengguna (ea)
1
DIMENSI/BERAT
Dimensi Ruang (P x T x L) (mm)
322 x 228 x 335
Dimensi Kemasan (P x T x L) (mm)
540 x 294 x 417
Dimensi Produk (P x T x L) (mm)
476 x 272 x 389
Berat Produk (kg)
9
Semua Spesifikasi
AKSESORI DASAR
Alat Kombinasi
Ya
Sikat Pembersih
Ya
Alat lempangan
Ya
BATERAI
Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Nozzle Power Mode)
15
Baterai Tersedia (Qty)
1 (Single)
Jenis Baterai
Lithium-ion
Waktu Pengisian Daya (menit/baterai)
4
Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Mode Normal)
40
Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Nozzle Normal Mode)
30
Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Mode Power)
20
Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Mode Turbo)
7
Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Nozzle Turbo Mode)
6
DIMENSI & BERAT (PENYEDOT DEBU)
Dimensi Produk (WxHxD mm)
251 x 1026 x 242
Tinggi Produk (mm) (Maks)
1026
Berat (kg)
1,97
FITUR (CLEANER)
Sistem Filtrasi 5 Tahap
Ya
AEROSCIENCE
Ya
Indikator Status Baterai
Ya
Pengisian Daya dan Penyimpanan
1 Arah (Berdiri di Lantai)
Indikator Benda Tersumbat
Ya
Dapat Diubah Menjadi Pegangan Tangan
Ya
Teknologi Cyclone
Ya
Dual PowerPack
Tidak
Indikator Alarm Siklus Pembersihan Filter
Ya
Teknologi Kompressor
Tidak
Smart Inverter Motor
Tidak
Pipa Teleskopik (4 Step)
Tidak
Kontrol Sentuh Ibu Jari
Ya
Tipe
Cordless Stick + Handheld (2in1)
Filter yang Dapat Dicuci
Ya
BAHAN & LEMBARAN
Warna Body (Pembersih)
Calming Beige
NOZZLE
Nosel Bedding
Tidak
LED Lighting Wide Plus Nozzle
Tidak
Nozel Pel
Tidak
Nozel Pet
Tidak
Nozel Slim Hard Floor
Ya
Pel Uap Pintar
Tidak
Nozel Universal (Multi-Lantai)
Tidak
ALAT DAN AKSESORI LAINNYA
Alat Kotoran Membandel
Tidak
Tas Aksesori
Tidak
Penyimpanan Nozel dan Kain Pel yang Dapat Dilepas
Tidak
Sambungan Selang yang Dapat Diperpanjang
Tidak
Cadangan Filter knalpot
Tidak
Cadangan Pre-Filter
Tidak
Alat Celah Fleksibel
Tidak
Alat Kasur
Tidak
Kain Pel (Jumlah)
0
Alat Multi-Sudut
Tidak
Pengisi Tangki Air (Gelas Ukur) untuk Nozel Pel
Tidak
KINERJA (CLEANER)
Kapasitas Tempat Debu (L)
0,25
Kapasitas Tempat Debu (L) (Saat Dikompresi)
0,25
Daya Hisap Maksimal (W)
150
TEKNOLOGI PINTAR
ThinQ(Wi-Fi)
Tidak
Riwayat Pembersihan
Tidak
Alarm Siklus Pembersihan Filter
Ya
Panduan Pembersihan Filter
Tidak
Diagnosis Pintar
Tidak
FITUR (TOWER)
Tower Kompak
Tidak
