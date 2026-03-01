About Cookies on This Site

Energy Efficient Bundle 1: 340L / 315L Kulkas 2 Pintu + 5L NeoChef™ Microwave + LG CordZero™ A9 Air

Energy Efficient Bundle 1: 340L / 315L Kulkas 2 Pintu + 5L NeoChef™ Microwave + LG CordZero™ A9 Air

Fitur Utama

  • LinearCooling™
  • Door Cooling+™
  • Pemanasan & Defrosting Merata
  • Pemasakan Cepat
  • Main body hanya 1.1kg. Ringan dan bertenaga
  • Desain ramping dan kompak
Lebih banyak
Products in this Bundle: 3
Front view

GN-B312PQBN

340L / 315L Kulkas 2 Pintu Objet Collection
Tampak depan NeoChef™ Microwave Grill inverter 25 Lt(MH6565DIS)

MH6565DIS

25L NeoChef™ Microwave Grill Inverter
Front view

A9-ACE

LG CordZero™ A9 Air (Calming Beige)
Buah dan satur seperti selada, tomat dan blueberries segar tersimpan dalam kulkas
LinearCooling™

Terbungkus Kesegaran Alami Lebih Lama

LinearCooling™ mengurangi fluktuasi suhu, mempertahankan kesegaran bahan makanan *hingga 7 hari

*Berdasarkan hasil uji TÜVmenggunakan metode pengukuran internal LG yang mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pengurangan berat hingga 5% dari pak choi yang tersimpan dalam kompartemen makanan pada kulkas LG dengan LinearCooling. Hasil dapat berbeda pada penggunaan sebenarnya.

Sederhana, Serbaguna, LG NeoChef™

Menayangkan LG Neochef™ yang ditempatkan di dapur.

Codezero A9 Air Intro key visual image

Codezero A9 Air Intro key visual image

Cetak

Spesifikasi Utama

DIMENSI & BERAT - Dimensi Produk (LxTxD, mm)

600 x 1640 x 710

PERFORMA - Konsumsi Energi (kWh/Tahun)

N/A

PERFORMA - Tipe Kompresor

Smart Inverter Compressor (BLDC)

SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)

Tidak

MATERIAL & TAMPILAN LUAR - Tampilan Luar (Pintu)

Nature Beige

Semua Spesifikasi

SPESIFIKASI DASAR

Tipe Produk

Top Freezer

KAPASITAS

Volume Penyimpanan Kulkas (L)

236

KONTROL & DISPLAY

Alarm Pintu

Ya

Express Freeze

Tidak

Express Cool

Tidak

Kontrol Manual

Knob Putar

DIMENSI & BERAT

Dimensi Produk (LxTxD, mm)

600 x 1640 x 710

Berat Produk (kg)

57

FITUR

Door Cooling+

Ya

Door-in-Door

Tidak

LINEAR Cooling

Ya

SISTEM ES & AIR

Pembuat Es_Manual

1 Tuas 2 Tray

Dispenser Air

Tidak

Pembuat Es Otomatis

Tidak

MATERIAL & TAMPILAN LUAR

Door (Material)

PCM

Tampilan Luar (Pintu)

Nature Beige

Tipe Handel

Horizontal Pocket

PERFORMA

Tipe Kompresor

Smart Inverter Compressor (BLDC)

Konsumsi Energi (kWh/Tahun)

N/A

KOMPARTEMEN KULKAS

Rak Pintu_Transparan

3

Lampu Kulkas

LED Atas

Rak_Tempered Glass

2

Hygiene Fresh+

Tidak

Boks Sayuran

Ya (1)

Hygiene Fresh

Tidak

SMART TECHNOLOGY

Smart Diagnosis

Ya

ThinQ (Wi-Fi)

Tidak

KOMPARTEMEN FREEZER

Rak Pintu_Transparan

2

Rak_Tempered Glass

1

Cetak

Semua Spesifikasi

SPESIFIKASI DASAR

Warna Pintu

Black

Desain Pintu

One-body

EasyClean

Ya

Warna Casing Luar

Black

Kapasitas Oven (L)

25

Tipe

Grill

FITUR KENYAMANAN

Tambahkan 30 Detik

Ya

Child Lock

Ya

Alarm Tanda Selesai

Ya

EasyClean

Ya

Pengaturan Waktu

Ya

FITUR MICROWAVE OVEN

Konsumsi Daya Grill (W)

900

Konsumsi Daya Microwave (W)

1150

Keluaran Daya Microwave (W)

1000

Kapasitas Oven (L)

25

Smart Inverter

Ya

Ukuran Turntable (mm)

292

FITUR KONTROL

Display Kontrol

White LED

Tipe Kontrol

Touch & Dial

MODE MEMASAK

Auto Cook

Ya

Auto Reheat

Ya

Defrost

Ya

Grill

Ya

Inverter Defrost

Ya

Proof

Ya

Menghangatkan

Ya

DESAIN/TAMPILAN LUAR

Warna Pintu

Black

Desain Kaca Pintu

Ya

Warna Casing Luar

Black

DAYA / NILAI UKUR

Catu Daya yang Diperlukan (Volt/Hz)

220/50

SMART TECHNOLOGY

SmartDiagnosis

Ya

AKSESORI

Rak Tinggi (ea)

1

Rotate Ring (Ea)

1

Rotate Shaft (Ea)

1

Panduan bagi Pengguna (ea)

1

DIMENSI/BERAT

Dimensi Ruang (P x T x L) (mm)

322 x 228 x 335

Dimensi Kemasan (P x T x L) (mm)

540 x 294 x 417

Dimensi Produk (P x T x L) (mm)

476 x 272 x 389

Berat Produk (kg)

9

Cetak

Semua Spesifikasi

AKSESORI DASAR

Alat Kombinasi

Ya

Sikat Pembersih

Ya

Alat lempangan

Ya

BATERAI

Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Nozzle Power Mode)

15

Baterai Tersedia (Qty)

1 (Single)

Jenis Baterai

Lithium-ion

Waktu Pengisian Daya (menit/baterai)

4

Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Mode Normal)

40

Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Nozzle Normal Mode)

30

Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Mode Power)

20

Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Mode Turbo)

7

Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Nozzle Turbo Mode)

6

DIMENSI & BERAT (PENYEDOT DEBU)

Dimensi Produk (WxHxD mm)

251 x 1026 x 242

Tinggi Produk (mm) (Maks)

1026

Berat (kg)

1,97

FITUR (CLEANER)

Sistem Filtrasi 5 Tahap

Ya

AEROSCIENCE

Ya

Indikator Status Baterai

Ya

Pengisian Daya dan Penyimpanan

1 Arah (Berdiri di Lantai)

Indikator Benda Tersumbat

Ya

Dapat Diubah Menjadi Pegangan Tangan

Ya

Teknologi Cyclone

Ya

Dual PowerPack

Tidak

Indikator Alarm Siklus Pembersihan Filter

Ya

Teknologi Kompressor

Tidak

Smart Inverter Motor

Tidak

Pipa Teleskopik (4 Step)

Tidak

Kontrol Sentuh Ibu Jari

Ya

Tipe

Cordless Stick + Handheld (2in1)

Filter yang Dapat Dicuci

Ya

BAHAN & LEMBARAN

Warna Body (Pembersih)

Calming Beige

NOZZLE

Nosel Bedding

Tidak

LED Lighting Wide Plus Nozzle

Tidak

Nozel Pel

Tidak

Nozel Pet

Tidak

Nozel Slim Hard Floor

Ya

Pel Uap Pintar

Tidak

Nozel Universal (Multi-Lantai)

Tidak

ALAT DAN AKSESORI LAINNYA

Alat Kotoran Membandel

Tidak

Tas Aksesori

Tidak

Penyimpanan Nozel dan Kain Pel yang Dapat Dilepas

Tidak

Sambungan Selang yang Dapat Diperpanjang

Tidak

Cadangan Filter knalpot

Tidak

Cadangan Pre-Filter

Tidak

Alat Celah Fleksibel

Tidak

Alat Kasur

Tidak

Kain Pel (Jumlah)

0

Alat Multi-Sudut

Tidak

Pengisi Tangki Air (Gelas Ukur) untuk Nozel Pel

Tidak

KINERJA (CLEANER)

Kapasitas Tempat Debu (L)

0,25

Kapasitas Tempat Debu (L) (Saat Dikompresi)

0,25

Daya Hisap Maksimal (W)

150

TEKNOLOGI PINTAR

ThinQ(Wi-Fi)

Tidak

Riwayat Pembersihan

Tidak

Alarm Siklus Pembersihan Filter

Ya

Panduan Pembersihan Filter

Tidak

Diagnosis Pintar

Tidak

FITUR (TOWER)

Tower Kompak

Tidak

