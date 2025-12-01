About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

423L / 395L Kulkas 2 Pintu

423L / 395L Kulkas 2 Pintu

GN-B392PQQF
Tampak depan Kulkas 2 Pintu 423L / 395L(GN-B392PQQF)
open view
Tampak depan Kulkas 2 Pintu 423L / 395L(GN-B392PQQF)
open view

Fitur Utama

  • LINEARCooling™
  • Multi Air Flow
  • Pull-out Tray
  • Fresh Zone
  • Smart Inverter Compressor™
Lebih banyak
LinearCooling™
LinearCooling™

Terbungkus Kesegaran Alami Lebih Lama

LinearCooling™ mengurangi fluktuasi suhu, mempertahankan kesegaran bahan makanan *hingga 7 hari

*Berdasarkan hasil uji TÜVmenggunakan metode pengukuran internal LG yang mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pengurangan berat hingga 5% dari pak choi yang tersimpan dalam kompartemen makanan pada kulkas LG dengan LinearCooling. Hasil dapat berbeda pada penggunaan sebenarnya.

Multi Air Flow
Multi Air Flow

Suhu Optimal Di Seluruh Sudut

Multi-Air Flow System dirancang untuk mempertahankan tingkat suhu ideal yang membantu Anda mempertahankan kesegaran makanan lebih lama. Sensor digital secara konstan memantau kondisi didalam kulkas dan beberapa saluran udara diletakkan mengelilingi makanan Anda dengan udara sejuk untuk menjaganya tetap segar lebih lama.
Efisien Dalam Energi

Efisien Dalam Energi & Tahan Lama

LG Smart Inverter Compressor™ memberikan tingkatan baru dalam efisiensi energi untuk membuat Anda dapat lebih hemat dan ketenangan sepanjang 10 tahun.
Pull-out Tray

Pull-out Tray

Rak yang mudah ditarik keluar. Memudahkan Anda mengambil makanan yang disimpan di bagian dalam
Bigger Fruits

Bigger Fruits
& Veggie Box

Dengan ukuran kompartemen sayuran yang besar,
Anda bisa menyimpan lebih banyak sayuran
dan buah-buahan sekaligus menjaga kesegarannya
Cetak

Spesifikasi Utama

  • DIMENSI & BERAT - Dimensi Produk (LxTxD, mm)

    700 x 1760 x 680

  • PERFORMA - Konsumsi Energi (kWh/Tahun)

    N/A

  • PERFORMA - Tipe Kompresor

    Smart Inverter Compressor (BLDC)

  • SMART TECHNOLOGY - ThinQ (Wi-Fi)

    Tidak

  • MATERIAL & TAMPILAN LUAR - Tampilan Luar (Pintu)

    Dark Graphite Steel

Semua Spesifikasi

SPESIFIKASI DASAR

  • Tipe Produk

    Top Freezer

KAPASITAS

  • Total Volume Penyimpanan (L)

    395

  • Total Volume Gross (L)

    423

  • Volume Penyimpanan Kulkas (L)

    305

KONTROL & DISPLAY

  • Alarm Pintu

    Tidak

  • Express Freeze

    Ya

  • Express Cool

    Tidak

  • Kontrol Manual

    Knob Putar

DIMENSI & BERAT

  • Dimensi Produk (LxTxD, mm)

    700 x 1760 x 680

  • Berat Produk (kg)

    62

FITUR

  • Door Cooling+

    Tidak

  • Door-in-Door

    Tidak

  • LINEAR Cooling

    Ya

  • Cleaning Time

    Tidak

SISTEM ES & AIR

  • Pembuat Es_Manual

    Cetakan Es & Wadah

  • Dispenser Air

    Tidak

  • Pembuat Es Otomatis

    Tidak

MATERIAL & TAMPILAN LUAR

  • Door (Material)

    PCM

  • Tampilan Luar (Pintu)

    Dark Graphite Steel

  • Tipe Handel

    Horizontal Pocket

PERFORMA

  • Tipe Kompresor

    Smart Inverter Compressor (BLDC)

  • Konsumsi Energi (kWh/Tahun)

    N/A

KOMPARTEMEN KULKAS

  • Rak Pintu_Transparan

    2 Full + 1 Besar

  • Lampu Kulkas

    LED Atas

  • Rak_Tempered Glass

    2

  • Hygiene Fresh+

    Tidak

  • Boks Sayuran

    Ya (1)

  • Fresh 0 zone

    Ya

  • Hygiene Fresh

    Tidak

SMART TECHNOLOGY

  • Smart Diagnosis

    Tidak

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Tidak

KOMPARTEMEN FREEZER

  • Rak Pintu_Transparan

    2

  • Rak_Tempered Glass

    1

Apa yang orang katakan

FAQ

Q.

Apa keuntungan dari kulkas dua pintu?

A.

Kulkas dua pintu menyediakan kenyamanan dengan bagian freezer terpisah untuk makanan beku. Dengan desain kulkas LG dua pintu yang memiliki 70% ruang kulkas dan 30% ruang freezer, Anda dapat dengan mudah mengakses kulkas yang sering dipakai.

Q.

Apa artinya kulkas freezer bebas bunga es?

A.

Es terbentuk ketika uap air mengenai kumparan pendingin yang sangat dingin, mengembun menjadi air, dan kemudian langsung membeku. Kulkas yang bebas es menggunakan timer untuk secara berkala mengaktifkan kumparan pemanas di sekitar kumparan pendingin untuk mencairkan es, sehingga secara otomatis mencegah penumpukan es.

Q.

Bagaimana cara mengubah pengaturan suhu pada kulkas freezer LG?

A.

Gunakan Panel Kontrol di pintu atau di dalam kulkas untuk mengatur suhu yang diinginkan untuk kulkas atau freezer Anda. Pada model yang didukung, Anda juga dapat menggunakan Aplikasi LG ThinQ™ di ponsel Anda untuk mengubah pengaturan suhu dari jarak jauh..

Q.

Apa yang perlu dipertimbangkan saat membeli kulkas freezer?

A.

Pertama-tama, pastikan mereknya LG. Setelah memilih tipe yang paling sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan rumah Anda (American style, multi-door, atau dua pintu), carilah teknologi pendinginan inovatif yang menjaga makanan tetap segar lebih lama. Pilih fitur-fitur praktis seperti Total No Frost, dispenser air dan es (sebaiknya dengan UVnano™ untuk pembersihan otomatis) atau rak lipat. Jangan lupa untuk memeriksa efisiensi energi dan garansi produk.

Produk Kami