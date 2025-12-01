423L / 395L Kulkas 2 Pintu

Pertama-tama, pastikan mereknya LG. Setelah memilih tipe yang paling sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan rumah Anda (American style, multi-door, atau dua pintu), carilah teknologi pendinginan inovatif yang menjaga makanan tetap segar lebih lama. Pilih fitur-fitur praktis seperti Total No Frost, dispenser air dan es (sebaiknya dengan UVnano™ untuk pembersihan otomatis) atau rak lipat. Jangan lupa untuk memeriksa efisiensi energi dan garansi produk.