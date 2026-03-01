502L / 495L Kulkas Multi Door Inverter

Kulkas Multi Door LG dirancang untuk kapasitas besar dengan ruang penyimpanan yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Dengan pembagian ruang yang terorganisir, Anda dapat menyimpan lebih banyak bahan makanan tanpa saling menumpuk. Teknologi seperti Smart Inverter Compressor, Multi Air Flow, dan fitur pengatur kelembapan membantu menjaga kesegaran lebih lama. Beberapa model juga dilengkapi fitur Door-in-Door untuk akses cepat ke item yang sering digunakan sambil mengurangi pemborosan energi. Desain premium membuatnya cocok untuk dapur modern dan kebutuhan keluarga besar.