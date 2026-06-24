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Mesin Cuci Front Loading 15Kg + LG CordZero™ A9 Air

Mesin Cuci Front Loading 15Kg + LG CordZero™ A9 Air

F2515WA9AC.BNDLG
Front view of Mesin Cuci Front Loading 15Kg + LG CordZero™ A9 Air F2515WA9AC.BNDLG
Tampak depan - F2515SNEW1
Door Open view
Right view
left view
Drawer open
Display view
Drum view
A9-ACE
A9-ACE
A9-ACE
A9-ACE
A9-ACE
A9-ACE
A9-ACE
Front view of Mesin Cuci Front Loading 15Kg + LG CordZero™ A9 Air F2515WA9AC.BNDLG
Tampak depan - F2515SNEW1
Door Open view
Right view
left view
Drawer open
Display view
Drum view
A9-ACE
A9-ACE
A9-ACE
A9-ACE
A9-ACE
A9-ACE
A9-ACE

Fitur Utama

  • AI DD™
  • Inverter Direct Drive™
  • 6 Motion DD
  • Main body hanya 1.1kg. Ringan dan bertenaga
  • Desain ramping dan kompak
  • Crevice tips & Tools
Lebih banyak
Products in this Bundle: 2
Tampak depan - F2515SNEW1

F2515SNEW1

Mesin Cuci Front Loading 15Kg
Front view

A9-ACE

LG CordZero™ A9 Air (Calming Beige)
Menunjukan gambar interior mesin cuci

Pilihan yang lebih ramping dan stylish dengan kapasitas besar

*Gambar terkait hanya ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk yang sebenarnya

Jelajahi fitur-fitur utama mesin cuci baru Anda

Menunjukan interior mesin cuci yang lebih luas

Kapasitas besar

Menangani beban yang lebih besar dalam ukuran bodi yang sama

Menunjukan bahwa pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan ukuran yang lebih ramping

Bodi lebih ramping, drum lebih luas

Meningkatkan kegunaan dan pemanfaatan ruang

Menunjukan bahwa AI mengatur berdasarkan berat kain dan performa masing-masing jenis kain

Deep-learning AI DD™

Mengoptimalkan kinerja pencucian berdasarkan berat dan jenis kain

Menunjukan pencucian cepat dengan semprotan multi-arah

TurboWash™ 360o

Mencuci dengan cepat menggunakan semprotan multi-arah yang hanya membutuhkan waktu 39 menit

Hemat ruang

Sesuaikan mesin cuci anda dengan kehidupan anda

Dirancang dengan kedalaman hanya 645mm, menghemat 125mm ruang di rumah anda tanpa perlu mengorbankan banyaknya cucian anda

 

*Menghemat 125mm ruang dibandingkan dengan mesin cuci Front Load LG sebelumnya yang memiliki kedalaman 770mm.

*Gambar terkait hanya ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya

Codezero A9 Air Intro key visual image

Codezero A9 Air Intro key visual image

Ringan dan Bertenaga
Desain Kompak
Sistem Filtrasi 5 Tahap
Baterai Lepas-Pasang
Ringan dan Bertenaga

Perpaduan Daya Hisap Hebat dan Kemudahan Ringan

Hanya dengan 1.97kg, vacuum cleaner ini memberikan daya hisap yang kuat dalam desain yang ringan dan praktis.

Hanya dengan 1.97kg, vacuum cleaner ini memberikan daya hisap yang kuat dalam desain yang ringan dan praktis.

*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.

Siklon turbo ganda

Memisakan debu dan udara

Aliran udara yang terus-menerus mengcegah debu menumpuk di filter dan membantu mempertahankan daya hisap.

Aliran udara yang terus-menerus mengcegah debu menumpuk di filter dan membantu mempertahankan daya hisap.

Continuous airflow keeps dust from collecting in the filters and helps maintain suction power.

*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berdeda dari produk sebenarnya.

*Kinerja pemisahan debu dapat bervariasi tergantung pada lingkungan operasi dan lama penggunaan di rumah.

Cetak

Spesifikasi Utama

KAPASITAS - Kapasitas Pencucian Maks. (kg)

15,0

DIMENSI & BERAT - Dimensi Produk (PxTxL mm)

650x950x645

FITUR - Steam

Ya

OPSI TAMBAHAN - Wrinkle Care

Tidak

SMART TECHNOLOGY - ThinQ(Wi-Fi)

Ya

Semua Spesifikasi

DIMENSI & BERAT

Dimensi Produk (PxTxL mm)

650x950x645

Berat (kg)

71,0

Lebar Produk dari penutup belakang ke pintu (L' mm)

645

Lebar Produk dengan pintu terbuka 90˚ (L'' mm)

1145

MATERIAL & TAMPILAN LUAR

Warna Bodi

Essence White (Glossy)

Tipe Pintu

Cover Tempered Glass Berwarna Hitam

KAPASITAS

Kapasitas Pencucian Maks. (kg)

15,0

KONTROL & DISPLAY

Delay Timer

3-19 jam

Tipe Display

Dial + Touch LED

Door Lock Indication

Ya

FITUR

6 Motion DD

Ya

AI DD

Ya

Tipe

Mesin Cuci Front Load

End of Cycle Signal

Ya

Add Item

Ya

ezDispense

Tidak

Auto Restart

Ya

Inverter DirectDrive

Ya

Sistem deteksi busa

Ya

LoadSense

Ya

Steam

Ya

Steam+

Tidak

Kaki Penyeimbang

Ya

Tabung Stainless Steel

Ya

TurboWash360˚

Ya

Tabung Bagian Dalam Emboss

Ya

Sensor Getaran

Ya

Tabung Lifter

Stainless Steel Slim Lifter

Suplai air (Panas/Dingin)

Hanya Dingin

Level Air

Auto

Sistem Centum

Tidak

Lampu Tabung

Tidak

PROGRAM

Duvet

Tidak

Katun

Ya

Perawatan Pakaian Bayi

Tidak

AI Wash

Ya

Anti Alergi (mesin cuci)

Ya

Pencucian Otomatis

Tidak

Perawatan Bayi

Tidak

Pakaian Bayi

Tidak

Bedding Refresh

Tidak

Bed Sheets

Tidak

Cuci Dingin

Tidak

Perawatan Warna

Tidak

Katun+

Tidak

Pencucian Pakaian Warna Gelap

Tidak

Cucian Lembut

Tidak

Double Rinse

Tidak

Unduh Siklus

Ya

Down Jacket

Tidak

Dress Shirts

Tidak

Dry Only

Tidak

Perawatan Mudah

Tidak

Eco 40-60

Tidak

Penanganan Lembut

Tidak

Higienis

Tidak

Intensive 60

Tidak

Jeans

Tidak

Kain Bahan Campuran

Tidak

One Shirt

Tidak

Outdoor

Tidak

Pet Care Wash

Tidak

Quick 14 (Speed 14)

Tidak

Kecepatan 30

Tidak

Pencucian Cepat

Tidak

Quick Wash+Dry

Tidak

Rainy Days

Tidak

Penyegaran

Tidak

Rinse Only

Tidak

Bilas+Putar

Ya

School Uniforms

Tidak

Pencucian Senyap

Tidak

Single Garments

Tidak

Perawatan Kulit

Tidak

Sleeve Hems and Collars

Tidak

Small Load

Tidak

Smart Rinse

Tidak

Spin Only

Ya

Pakaian Olahraga (Pakaian Aktif)

Tidak

Perawatan Noda

Tidak

Penyegaran Uap

Tidak

Towels

Tidak

Pembersihan Tabung

Ya

TurboWash 39

Ya

TurboWash 49

Tidak

TurboWash 59

Tidak

Cuci+Keringkan

Tidak

Wash Only

Tidak

Wol (Tangan/Wol)

Tidak

OPSI TAMBAHAN

Wi-Fi

Ya

Add Item

Ya

Beep On/Off

Ya

Child Lock

Ya

Delay End

Ya

Pra Pencucian

Ya

Remote Start

Ya

Bilas

5 Kali

Bilas + Spin

Ya

Rinse+

Tidak

Spin

5 Level

Steam

Tidak

Suhu

Dingin/20/30/40/60/95℃

Tub Clean

Ya

TurboWash

Ya

Cuci

Ya

Wrinkle Care

Tidak

ColdWash

Tidak

Level Detergen

Ya

Lampu Tabung

Tidak

Pemberihan Nosel ezDispense

Ya

Level Pelembut

Ya

SMART TECHNOLOGY

Smart Diagnosis

Ya

Unduh Siklus

Ya

Monitoring Energi

Ya

Remote Start dan Monitor Siklus

Ya

ThinQ(Wi-Fi)

Ya

Bimbingan Pembersihan Tabung

Ya

Penyandingan Cerdas

Ya

OPSI/AKSESORI

Kompatibel dengan LG TWINWash

Tidak

Cetak

Semua Spesifikasi

AKSESORI DASAR

Alat Kombinasi

Ya

Sikat Pembersih

Ya

Alat lempangan

Ya

BATERAI

Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Nozzle Power Mode)

15

Baterai Tersedia (Qty)

1 (Single)

Jenis Baterai

Lithium-ion

Waktu Pengisian Daya (menit/baterai)

4

Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Mode Normal)

40

Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Nozzle Normal Mode)

30

Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Mode Power)

20

Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Mode Turbo)

7

Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Nozzle Turbo Mode)

6

DIMENSI & BERAT (PENYEDOT DEBU)

Dimensi Produk (WxHxD mm)

251 x 1026 x 242

Tinggi Produk (mm) (Maks)

1026

Berat (kg)

1,97

FITUR (CLEANER)

Sistem Filtrasi 5 Tahap

Ya

AEROSCIENCE

Ya

Indikator Status Baterai

Ya

Pengisian Daya dan Penyimpanan

1 Arah (Berdiri di Lantai)

Indikator Benda Tersumbat

Ya

Dapat Diubah Menjadi Pegangan Tangan

Ya

Teknologi Cyclone

Ya

Dual PowerPack

Tidak

Indikator Alarm Siklus Pembersihan Filter

Ya

Teknologi Kompressor

Tidak

Smart Inverter Motor

Tidak

Pipa Teleskopik (4 Step)

Tidak

Kontrol Sentuh Ibu Jari

Ya

Tipe

Cordless Stick + Handheld (2in1)

Filter yang Dapat Dicuci

Ya

BAHAN & LEMBARAN

Warna Body (Pembersih)

Calming Beige

NOZZLE

Nosel Bedding

Tidak

LED Lighting Wide Plus Nozzle

Tidak

Nozel Pel

Tidak

Nozel Pet

Tidak

Nozel Slim Hard Floor

Ya

Pel Uap Pintar

Tidak

Nozel Universal (Multi-Lantai)

Tidak

ALAT DAN AKSESORI LAINNYA

Alat Kotoran Membandel

Tidak

Tas Aksesori

Tidak

Penyimpanan Nozel dan Kain Pel yang Dapat Dilepas

Tidak

Sambungan Selang yang Dapat Diperpanjang

Tidak

Cadangan Filter knalpot

Tidak

Cadangan Pre-Filter

Tidak

Alat Celah Fleksibel

Tidak

Alat Kasur

Tidak

Kain Pel (Jumlah)

0

Alat Multi-Sudut

Tidak

Pengisi Tangki Air (Gelas Ukur) untuk Nozel Pel

Tidak

KINERJA (CLEANER)

Kapasitas Tempat Debu (L)

0,25

Kapasitas Tempat Debu (L) (Saat Dikompresi)

0,25

Daya Hisap Maksimal (W)

150

TEKNOLOGI PINTAR

ThinQ(Wi-Fi)

Tidak

Riwayat Pembersihan

Tidak

Alarm Siklus Pembersihan Filter

Ya

Panduan Pembersihan Filter

Tidak

Diagnosis Pintar

Tidak

FITUR (TOWER)

Tower Kompak

Tidak

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