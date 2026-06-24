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Mesin Cuci Front Loading 15Kg + LG CordZero™ A9 Air
*Gambar terkait hanya ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk yang sebenarnya
Jelajahi fitur-fitur utama mesin cuci baru Anda
Kapasitas besar
Menangani beban yang lebih besar dalam ukuran bodi yang sama
Bodi lebih ramping, drum lebih luas
Meningkatkan kegunaan dan pemanfaatan ruang
Deep-learning AI DD™
Mengoptimalkan kinerja pencucian berdasarkan berat dan jenis kain
TurboWash™ 360o
Mencuci dengan cepat menggunakan semprotan multi-arah yang hanya membutuhkan waktu 39 menit
Hemat ruang
Sesuaikan mesin cuci anda dengan kehidupan anda
Dirancang dengan kedalaman hanya 645mm, menghemat 125mm ruang di rumah anda tanpa perlu mengorbankan banyaknya cucian anda
*Menghemat 125mm ruang dibandingkan dengan mesin cuci Front Load LG sebelumnya yang memiliki kedalaman 770mm.
*Gambar terkait hanya ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya
Perpaduan Daya Hisap Hebat dan Kemudahan Ringan
Hanya dengan 1.97kg, vacuum cleaner ini memberikan daya hisap yang kuat dalam desain yang ringan dan praktis.
*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.
Memisakan debu dan udara
Aliran udara yang terus-menerus mengcegah debu menumpuk di filter dan membantu mempertahankan daya hisap.
*Gambar produk hanya untuk tujuan ilustrasi dan mungkin berdeda dari produk sebenarnya.
*Kinerja pemisahan debu dapat bervariasi tergantung pada lingkungan operasi dan lama penggunaan di rumah.
- Mesin Cuci Front Loading 15Kg
- LG CordZero™ A9 Air (Calming Beige)
Spesifikasi Utama
KAPASITAS - Kapasitas Pencucian Maks. (kg)
15,0
DIMENSI & BERAT - Dimensi Produk (PxTxL mm)
650x950x645
FITUR - Steam
Ya
OPSI TAMBAHAN - Wrinkle Care
Tidak
SMART TECHNOLOGY - ThinQ(Wi-Fi)
Ya
Semua Spesifikasi
DIMENSI & BERAT
Dimensi Produk (PxTxL mm)
650x950x645
Berat (kg)
71,0
Lebar Produk dari penutup belakang ke pintu (L' mm)
645
Lebar Produk dengan pintu terbuka 90˚ (L'' mm)
1145
MATERIAL & TAMPILAN LUAR
Warna Bodi
Essence White (Glossy)
Tipe Pintu
Cover Tempered Glass Berwarna Hitam
KAPASITAS
Kapasitas Pencucian Maks. (kg)
15,0
KONTROL & DISPLAY
Delay Timer
3-19 jam
Tipe Display
Dial + Touch LED
Door Lock Indication
Ya
FITUR
6 Motion DD
Ya
AI DD
Ya
Tipe
Mesin Cuci Front Load
End of Cycle Signal
Ya
Add Item
Ya
ezDispense
Tidak
Auto Restart
Ya
Inverter DirectDrive
Ya
Sistem deteksi busa
Ya
LoadSense
Ya
Steam
Ya
Steam+
Tidak
Kaki Penyeimbang
Ya
Tabung Stainless Steel
Ya
TurboWash360˚
Ya
Tabung Bagian Dalam Emboss
Ya
Sensor Getaran
Ya
Tabung Lifter
Stainless Steel Slim Lifter
Suplai air (Panas/Dingin)
Hanya Dingin
Level Air
Auto
Sistem Centum
Tidak
Lampu Tabung
Tidak
PROGRAM
Duvet
Tidak
Katun
Ya
Perawatan Pakaian Bayi
Tidak
AI Wash
Ya
Anti Alergi (mesin cuci)
Ya
Pencucian Otomatis
Tidak
Perawatan Bayi
Tidak
Pakaian Bayi
Tidak
Bedding Refresh
Tidak
Bed Sheets
Tidak
Cuci Dingin
Tidak
Perawatan Warna
Tidak
Katun+
Tidak
Pencucian Pakaian Warna Gelap
Tidak
Cucian Lembut
Tidak
Double Rinse
Tidak
Unduh Siklus
Ya
Down Jacket
Tidak
Dress Shirts
Tidak
Dry Only
Tidak
Perawatan Mudah
Tidak
Eco 40-60
Tidak
Penanganan Lembut
Tidak
Higienis
Tidak
Intensive 60
Tidak
Jeans
Tidak
Kain Bahan Campuran
Tidak
One Shirt
Tidak
Outdoor
Tidak
Pet Care Wash
Tidak
Quick 14 (Speed 14)
Tidak
Kecepatan 30
Tidak
Pencucian Cepat
Tidak
Quick Wash+Dry
Tidak
Rainy Days
Tidak
Penyegaran
Tidak
Rinse Only
Tidak
Bilas+Putar
Ya
School Uniforms
Tidak
Pencucian Senyap
Tidak
Single Garments
Tidak
Perawatan Kulit
Tidak
Sleeve Hems and Collars
Tidak
Small Load
Tidak
Smart Rinse
Tidak
Spin Only
Ya
Pakaian Olahraga (Pakaian Aktif)
Tidak
Perawatan Noda
Tidak
Penyegaran Uap
Tidak
Towels
Tidak
Pembersihan Tabung
Ya
TurboWash 39
Ya
TurboWash 49
Tidak
TurboWash 59
Tidak
Cuci+Keringkan
Tidak
Wash Only
Tidak
Wol (Tangan/Wol)
Tidak
OPSI TAMBAHAN
Wi-Fi
Ya
Add Item
Ya
Beep On/Off
Ya
Child Lock
Ya
Delay End
Ya
Pra Pencucian
Ya
Remote Start
Ya
Bilas
5 Kali
Bilas + Spin
Ya
Rinse+
Tidak
Spin
5 Level
Steam
Tidak
Suhu
Dingin/20/30/40/60/95℃
Tub Clean
Ya
TurboWash
Ya
Cuci
Ya
Wrinkle Care
Tidak
ColdWash
Tidak
Level Detergen
Ya
Lampu Tabung
Tidak
Pemberihan Nosel ezDispense
Ya
Level Pelembut
Ya
SMART TECHNOLOGY
Smart Diagnosis
Ya
Unduh Siklus
Ya
Monitoring Energi
Ya
Remote Start dan Monitor Siklus
Ya
ThinQ(Wi-Fi)
Ya
Bimbingan Pembersihan Tabung
Ya
Penyandingan Cerdas
Ya
OPSI/AKSESORI
Kompatibel dengan LG TWINWash
Tidak
Semua Spesifikasi
AKSESORI DASAR
Alat Kombinasi
Ya
Sikat Pembersih
Ya
Alat lempangan
Ya
BATERAI
Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Nozzle Power Mode)
15
Baterai Tersedia (Qty)
1 (Single)
Jenis Baterai
Lithium-ion
Waktu Pengisian Daya (menit/baterai)
4
Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Mode Normal)
40
Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Nozzle Normal Mode)
30
Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Mode Power)
20
Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Mode Turbo)
7
Waktu Operasi Maksimum (menit/baterai) (Nozzle Turbo Mode)
6
DIMENSI & BERAT (PENYEDOT DEBU)
Dimensi Produk (WxHxD mm)
251 x 1026 x 242
Tinggi Produk (mm) (Maks)
1026
Berat (kg)
1,97
FITUR (CLEANER)
Sistem Filtrasi 5 Tahap
Ya
AEROSCIENCE
Ya
Indikator Status Baterai
Ya
Pengisian Daya dan Penyimpanan
1 Arah (Berdiri di Lantai)
Indikator Benda Tersumbat
Ya
Dapat Diubah Menjadi Pegangan Tangan
Ya
Teknologi Cyclone
Ya
Dual PowerPack
Tidak
Indikator Alarm Siklus Pembersihan Filter
Ya
Teknologi Kompressor
Tidak
Smart Inverter Motor
Tidak
Pipa Teleskopik (4 Step)
Tidak
Kontrol Sentuh Ibu Jari
Ya
Tipe
Cordless Stick + Handheld (2in1)
Filter yang Dapat Dicuci
Ya
BAHAN & LEMBARAN
Warna Body (Pembersih)
Calming Beige
NOZZLE
Nosel Bedding
Tidak
LED Lighting Wide Plus Nozzle
Tidak
Nozel Pel
Tidak
Nozel Pet
Tidak
Nozel Slim Hard Floor
Ya
Pel Uap Pintar
Tidak
Nozel Universal (Multi-Lantai)
Tidak
ALAT DAN AKSESORI LAINNYA
Alat Kotoran Membandel
Tidak
Tas Aksesori
Tidak
Penyimpanan Nozel dan Kain Pel yang Dapat Dilepas
Tidak
Sambungan Selang yang Dapat Diperpanjang
Tidak
Cadangan Filter knalpot
Tidak
Cadangan Pre-Filter
Tidak
Alat Celah Fleksibel
Tidak
Alat Kasur
Tidak
Kain Pel (Jumlah)
0
Alat Multi-Sudut
Tidak
Pengisi Tangki Air (Gelas Ukur) untuk Nozel Pel
Tidak
KINERJA (CLEANER)
Kapasitas Tempat Debu (L)
0,25
Kapasitas Tempat Debu (L) (Saat Dikompresi)
0,25
Daya Hisap Maksimal (W)
150
TEKNOLOGI PINTAR
ThinQ(Wi-Fi)
Tidak
Riwayat Pembersihan
Tidak
Alarm Siklus Pembersihan Filter
Ya
Panduan Pembersihan Filter
Tidak
Diagnosis Pintar
Tidak
FITUR (TOWER)
Tower Kompak
Tidak
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